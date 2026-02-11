Тръмп посреща за пореден път Нетаняху в Белия дом

Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп за пореден път в Белия дом по-късно днес. Очаква се разговорите да преминат при закрити врата. Не се предвижда и пресконференция след края им.
Смята се, че по време на срещата ще бъде засегната темата за Иран, като израелски медии отбелязват, че на тях Нетаняху ще очертае така наречените червени линии, които включват прекратяването на обогатяването на уран от страна на Техеран, ликвидиране на натрупаните до момента запаси от него и подновяване на международните инспекции на ядената програма.
Преди срещата Доналд Тръмп заяви, че израелският премиер е за постигане на споразумение с Ислямската република. Тръмп е на мнение, че последните разговори между Вашингтон и Техеран в Оман миналата седмица са били обещаващи. Президентът обаче предупреди, че ако договореност не бъде постигната, Съединените щати могат да направят "нещо много грубо, като последния път".
11 Февруари, 2026 03:30
