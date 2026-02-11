Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп посреща за пореден път Нетаняху в Белия дом

Тръмп посреща за пореден път Нетаняху в Белия дом

11 Февруари, 2026 03:30, обновена 11 Февруари, 2026 03:32 480 5

  • нетаняху-
  • тръмп-
  • среща-
  • белият дом-
  • израел-
  • сащ

Очаква се разговорите да преминат при закрити врата. Не се предвижда и пресконференция след края им

Тръмп посреща за пореден път Нетаняху в Белия дом - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп за пореден път в Белия дом по-късно днес. Очаква се разговорите да преминат при закрити врата. Не се предвижда и пресконференция след края им.

Смята се, че по време на срещата ще бъде засегната темата за Иран, като израелски медии отбелязват, че на тях Нетаняху ще очертае така наречените червени линии, които включват прекратяването на обогатяването на уран от страна на Техеран, ликвидиране на натрупаните до момента запаси от него и подновяване на международните инспекции на ядената програма.

Преди срещата Доналд Тръмп заяви, че израелският премиер е за постигане на споразумение с Ислямската република. Тръмп е на мнение, че последните разговори между Вашингтон и Техеран в Оман миналата седмица са били обещаващи. Президентът обаче предупреди, че ако договореност не бъде постигната, Съединените щати могат да направят "нещо много грубо, като последния път".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп е

    4 2 Отговор
    ционисткото бясно куче. Господарят му е Cатан.яxy.

    Коментиран от #2

    03:38 11.02.2026

  • 2 Мискин

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп е":

    Интересно кой е твоят господяр?

    03:57 11.02.2026

  • 3 Оазбира се, че при закрити врати

    3 1 Отговор
    Двамата кръвожадни сатани, пак ще точат кучешки зъби, да смукнвт нечия кръв!

    Коментиран от #4

    04:01 11.02.2026

  • 4 Кати Л

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Оазбира се, че при закрити врати":

    Гледай си пор но то там и стига си филосоствал.

    04:20 11.02.2026

  • 5 Аре стига глупости бе

    4 0 Отговор
    Хитлеряху пак е пристигнал да подклажда войната с Иран. Свършат ли войните, той влиза в затвора.

    04:31 11.02.2026