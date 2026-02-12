Германците подкрепят преки преговори между Мерц и Путин за край на войната в Украйна

Мнозинството германци подкрепят идеята за преки разговори между канцлера Фридрих Мерц и руския президент Владимир Путин с цел прекратяване на войната на Москва в Украйна, сочи ново проучване, цитирано от ДПА, предава БТА.
Според изследването на института „Югов“, проведено онлайн между 6 и 9 февруари сред 2042 респонденти, около 58% биха подкрепили или категорично подкрепили подобен диалог, докато 26% са против.
Подкрепата е най-силна сред избирателите на консерваторите на Мерц - 64% одобряват пряк контакт с Путин. Сред привържениците на крайнолявата партия „Левите“ подкрепата е най-ниска - 47%.
Френският президент Еманюел Макрон наскоро се обяви в подкрепа на преки европейски разговори с Путин, след като посредническите усилия на САЩ досега не доведоха до резултат.
Мерц обаче изрази скептицизъм към подобен подход. По време на визитата си в Абу Даби той припомни посещението на унгарския премиер Виктор Орбан в Москва, което според него е довело до „тежки бомбардировки, включително на детска болница в Киев“ само няколко дни по-късно.
„Не искам да водя разговори, които водят до такива резултати“, каза канцлерът.
Той уточни, че Европа би се включила в преговори само в координация помежду си и с Украйна и САЩ, ако това би било полезно. „Със сигурност няма да предприемаме никакви некоординирани едностранни стъпки, които водят до обратното на това, което всички искаме да постигнем заедно“, подчерта Мерц.
1 Атина Палада
Коментиран от #7, #25
11:47 12.02.2026
2 хаха🤣
Коментиран от #4
11:49 12.02.2026
3 ДрайвингПлежър
11:51 12.02.2026
4 Коуега
До коментар #2 от "хаха🤣":Я прочети статията пак🤔🧐
11:51 12.02.2026
5 Копейки
11:53 12.02.2026
6 не знам германците ,какво искат,
11:54 12.02.2026
7 ?????
До коментар #1 от "Атина Палада":що да я гази, като расията сама си е загазила? Да изчака собствения й разпад.
11:54 12.02.2026
8 Фридрих лама
11:54 12.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мишел
Третият проблем е демографският. Огромния брой загинали и инвализирани малди руски мъже във войната, както и дълбоката демографска криза, белязана от изключително ниска раждаемост, безпрецедентна в историята на Русия."
Коментиран от #17, #22
11:55 12.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Теория на конспирацията
11:57 12.02.2026
14 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
11:59 12.02.2026
15 Мишел
Коментиран от #19, #28, #31
11:59 12.02.2026
16 От Кремъл официальнъй:
Коментиран от #21
12:00 12.02.2026
17 Да........
До коментар #10 от "Мишел":За последния проблем ще помогнем на "братушките". На линия сме, ще повишим раждаемостта на "сестрите" там. Стига да поддържат прилична хигиена, щото като знам колко често се хигиенизират.........., добре че използват скъпи буржоазни парфюми.
Коментиран от #27
12:01 12.02.2026
18 Мерзавци , омръзнахте на всички
12:02 12.02.2026
19 Атари
До коментар #15 от "Мишел":Това е интро към една компютърна игра, успокой се👍
12:02 12.02.2026
20 Какъв мерц,, какър макарон
12:03 12.02.2026
21 на Кремъл официальнъй
До коментар #16 от "От Кремъл официальнъй:":им омръзна, всеки ден понасят унижения, подигравки и театрални постановки от Сащ и Нато по адрес на Русия.
Коментиран от #35
12:03 12.02.2026
22 Бизнес инсайдър
До коментар #10 от "Мишел":Не ги мисли руснаците ,ще си вкарат достатъчно истински индийци да им работят ,а не такива фалшименто, телефонни измамници като теб от Хумата -Лом .А ние пък чавета си имаме повече от достатъчно и се множат в геометрична прогресия .
12:06 12.02.2026
23 Те хубаво подкрепят
Коментиран от #32
12:06 12.02.2026
24 Нов немец
12:06 12.02.2026
25 Орк
До коментар #1 от "Атина Палада":добави -както винаги
12:07 12.02.2026
26 Аршлох
12:10 12.02.2026
27 Град Козлодуй
До коментар #17 от "Да........":Руснака не става нито за войник, нито за сех.
Коментиран от #30
12:11 12.02.2026
28 Орк
До коментар #15 от "Мишел":прочети Паустовски "Лилав Лъч". Хем се посмееш малко, хем да разбереш откъде идват тия фантазии. 1918 година, Петлюра влиза в Киев...
12:13 12.02.2026
29 Пряко
12:13 12.02.2026
30 Бат Сали-Енергото
До коментар #27 от "Град Козлодуй":Хубавото е че ти ставаш небинарна кукло 👄 ,а отгоре на това си и цакашн
12:13 12.02.2026
31 Тигре
До коментар #15 от "Мишел":Тестваха Фау1 и Фау 2.И голямата Берта.
12:16 12.02.2026
32 Изобщо не
До коментар #23 от "Те хубаво подкрепят":се коментира дали Путин ще се съгласи. Това е просто някакво социологическо проучване сред 1000 човека, нищо особено.
12:18 12.02.2026
33 Куртизанката
Коментиран от #34
12:19 12.02.2026
34 Последния Софиянец
До коментар #33 от "Куртизанката":Зеленски искал 2027 да ги приемат в ЕС.
12:26 12.02.2026
35 От Кремъл официальнъй:
До коментар #21 от "на Кремъл официальнъй":Ще видим на края, да не забравиш да напишеш коментар?👍😂
12:27 12.02.2026
36 А кой
12:50 12.02.2026
37 Гош
12:51 12.02.2026