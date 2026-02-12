Германците подкрепят преки преговори между Мерц и Путин за край на войната в Украйна

Мнозинството германци подкрепят идеята за преки разговори между канцлера Фридрих Мерц и руския президент Владимир Путин с цел прекратяване на войната на Москва в Украйна, сочи ново проучване, цитирано от ДПА, предава БТА.

Според изследването на института „Югов“, проведено онлайн между 6 и 9 февруари сред 2042 респонденти, около 58% биха подкрепили или категорично подкрепили подобен диалог, докато 26% са против.

Подкрепата е най-силна сред избирателите на консерваторите на Мерц - 64% одобряват пряк контакт с Путин. Сред привържениците на крайнолявата партия „Левите“ подкрепата е най-ниска - 47%.

Френският президент Еманюел Макрон наскоро се обяви в подкрепа на преки европейски разговори с Путин, след като посредническите усилия на САЩ досега не доведоха до резултат.

Мерц обаче изрази скептицизъм към подобен подход. По време на визитата си в Абу Даби той припомни посещението на унгарския премиер Виктор Орбан в Москва, което според него е довело до „тежки бомбардировки, включително на детска болница в Киев“ само няколко дни по-късно.

„Не искам да водя разговори, които водят до такива резултати“, каза канцлерът.

Той уточни, че Европа би се включила в преговори само в координация помежду си и с Украйна и САЩ, ако това би било полезно. „Със сигурност няма да предприемаме никакви некоординирани едностранни стъпки, които водят до обратното на това, което всички искаме да постигнем заедно“, подчерта Мерц.