Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Германия »
Германците подкрепят преки преговори между Мерц и Путин за край на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Германците подкрепят преки преговори между Мерц и Путин за край на войната в Украйна

12 Февруари, 2026 11:44, обновена 12 Февруари, 2026 11:46 649 37

  • владимир путин-
  • война-
  • украйна-
  • преговори-
  • фридрих мерц-
  • германия

Социологическо проучване показва, че близо 60% от населението одобрява диалог с Москва, въпреки скептицизма на канцлера

Германците подкрепят преки преговори между Мерц и Путин за край на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мнозинството германци подкрепят идеята за преки разговори между канцлера Фридрих Мерц и руския президент Владимир Путин с цел прекратяване на войната на Москва в Украйна, сочи ново проучване, цитирано от ДПА, предава БТА.

Според изследването на института „Югов“, проведено онлайн между 6 и 9 февруари сред 2042 респонденти, около 58% биха подкрепили или категорично подкрепили подобен диалог, докато 26% са против.

Още новини от Украйна

Подкрепата е най-силна сред избирателите на консерваторите на Мерц - 64% одобряват пряк контакт с Путин. Сред привържениците на крайнолявата партия „Левите“ подкрепата е най-ниска - 47%.

Френският президент Еманюел Макрон наскоро се обяви в подкрепа на преки европейски разговори с Путин, след като посредническите усилия на САЩ досега не доведоха до резултат.

Мерц обаче изрази скептицизъм към подобен подход. По време на визитата си в Абу Даби той припомни посещението на унгарския премиер Виктор Орбан в Москва, което според него е довело до „тежки бомбардировки, включително на детска болница в Киев“ само няколко дни по-късно.

„Не искам да водя разговори, които водят до такива резултати“, каза канцлерът.

Той уточни, че Европа би се включила в преговори само в координация помежду си и с Украйна и САЩ, ако това би било полезно. „Със сигурност няма да предприемаме никакви некоординирани едностранни стъпки, които водят до обратното на това, което всички искаме да постигнем заедно“, подчерта Мерц.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    3 20 Отговор
    Време е Вермахта да прегази Матушка !

    Коментиран от #7, #25

    11:47 12.02.2026

  • 2 хаха🤣

    3 19 Отговор
    Ей,до къде я докара дядо Вовчик 🤣 да се преклони пред германците 🤣🤣🤣

    Коментиран от #4

    11:49 12.02.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    17 1 Отговор
    германците може да си искат, но те горките още не са разбрали, че станаха роби на глобалистите

    11:51 12.02.2026

  • 4 Коуега

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "хаха🤣":

    Я прочети статията пак🤔🧐

    11:51 12.02.2026

  • 5 Копейки

    1 10 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    11:53 12.02.2026

  • 6 не знам германците ,какво искат,

    14 1 Отговор
    ама Лавров оня ден каза,че никой в Москва не желае да си губи времето в безсмислени разговори с настоящия европейски "елит".

    11:54 12.02.2026

  • 7 ?????

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    що да я гази, като расията сама си е загазила? Да изчака собствения й разпад.

    11:54 12.02.2026

  • 8 Фридрих лама

    4 0 Отговор
    Руснаците ми откриха задните чакри за преговори

    11:54 12.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мишел

    2 9 Отговор
    "Трите неразрешими предизвикателства пред Русия след войната. Как провалената "СВО" ще се отрази на бъдещето на Русия. Първото предизвикателство е социално. Русия не разполага с ресурси да поддържа армия от 2,4 милиона души, а демобилизацията им носи сериозни рискове. Второто предизвикателство е финансово. Войната погълна средства, предназначени за поддържане на базовата инфраструктура и публичните услуги. Много предприятия бяха принудително преориентирани към производство на дронове, боеприпаси и друга военна техника, без да разполагат с капитала, необходим за връщане към гражданско производство. Ръководството на Руската централна банка открито призна, че финансовите резерви на страната са изчерпани.
    Третият проблем е демографският. Огромния брой загинали и инвализирани малди руски мъже във войната, както и дълбоката демографска криза, белязана от изключително ниска раждаемост, безпрецедентна в историята на Русия."

    Коментиран от #17, #22

    11:55 12.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Теория на конспирацията

    12 1 Отговор
    Смеехте се,когато казах,че всички ще са на килимчето пред Путин. А смейте се сега...Макрон търси и праща "таен" човек да преговаря, италианците,заедно с Мелони, също клекнаха, Мерц беше "готов" за война, но обърна палачинката, онзи ден, финландски депутат от трибуната каза,че Европа отдавна загуби войната и диалог с Русия е неизбежен.Остава англичанинът, но него ще си го сготви "коалицията + американците.

    11:57 12.02.2026

  • 14 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    11 0 Отговор
    А ха ха хааааааа, 😂🤔😂🤔😂🤔😂😂😂Кой допусна тази новина? 🤔😂😂😂😂

    11:59 12.02.2026

  • 15 Мишел

    1 5 Отговор
    "Украйна тества ново лазерно оръжие за унищожаване на дронове за секунди.Украински инженери тестват нова лазерна система за противовъздушна отбрана, наречена „Sunray“. Оръжието е способна да сваля руски дронове само за секунди. Цената ѝ е няколко милиона долара или в пъти по-ниска от тази на сходни западни разработки. По време на демонстрация системата е унищожила дрон във въздуха за секунди – без шум и без видим лазерен лъч. За сравнение – Военноморските сили на САЩ са инвестирали 150 милиона долара в разработката на лазерната система HELIOS на Lockheed Martin, докато украинските инженери са създали „Sunray“ за около две години срещу няколко милиона долара."

    Коментиран от #19, #28, #31

    11:59 12.02.2026

  • 16 От Кремъл официальнъй:

    5 2 Отговор
    Харесаха тази новина, иначе ще има отново 🇷🇺 над Берлин

    Коментиран от #21

    12:00 12.02.2026

  • 17 Да........

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    За последния проблем ще помогнем на "братушките". На линия сме, ще повишим раждаемостта на "сестрите" там. Стига да поддържат прилична хигиена, щото като знам колко често се хигиенизират.........., добре че използват скъпи буржоазни парфюми.

    Коментиран от #27

    12:01 12.02.2026

  • 18 Мерзавци , омръзнахте на всички

    7 1 Отговор
    Кога най после проклетата Кая ще отиде при Путин за да получи списък с отстъпките които ТРЯБВА да направиМ на Руският цар за да спре войната?

    12:02 12.02.2026

  • 19 Атари

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Това е интро към една компютърна игра, успокой се👍

    12:02 12.02.2026

  • 20 Какъв мерц,, какър макарон

    5 1 Отговор
    Страни по казуса са САЩ и Русия!

    12:03 12.02.2026

  • 21 на Кремъл официальнъй

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "От Кремъл официальнъй:":

    им омръзна, всеки ден понасят унижения, подигравки и театрални постановки от Сащ и Нато по адрес на Русия.

    Коментиран от #35

    12:03 12.02.2026

  • 22 Бизнес инсайдър

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    Не ги мисли руснаците ,ще си вкарат достатъчно истински индийци да им работят ,а не такива фалшименто, телефонни измамници като теб от Хумата -Лом .А ние пък чавета си имаме повече от достатъчно и се множат в геометрична прогресия .

    12:06 12.02.2026

  • 23 Те хубаво подкрепят

    4 0 Отговор
    Но как Путин ще се съгласи на такава среща, имайки предвид позицията на Мерц за конфискуването на замразените руски активи и антируската му реторика от миналото.

    Коментиран от #32

    12:06 12.02.2026

  • 24 Нов немец

    4 0 Отговор
    Ние от ФРГ сме да връщаме ГДР на Путин и пак да си живеем добре.

    12:06 12.02.2026

  • 25 Орк

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    добави -както винаги

    12:07 12.02.2026

  • 26 Аршлох

    3 0 Отговор
    Дойчешвуу леттата си мислят ,че пак ще подлъжат добронамерените руснаци ,от мен да знаете мъжко ∆π€€€ ,един път се .....е ,който ви пусне втори път значи е педикюррр .

    12:10 12.02.2026

  • 27 Град Козлодуй

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Да........":

    Руснака не става нито за войник, нито за сех.

    Коментиран от #30

    12:11 12.02.2026

  • 28 Орк

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    прочети Паустовски "Лилав Лъч". Хем се посмееш малко, хем да разбереш откъде идват тия фантазии. 1918 година, Петлюра влиза в Киев...

    12:13 12.02.2026

  • 29 Пряко

    2 0 Отговор
    Какви преки преговори.Първо да се намеси,да ги попилеят,па после пряко в Нюрнберг.

    12:13 12.02.2026

  • 30 Бат Сали-Енергото

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй":

    Хубавото е че ти ставаш небинарна кукло 👄 ,а отгоре на това си и цакашн

    12:13 12.02.2026

  • 31 Тигре

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Тестваха Фау1 и Фау 2.И голямата Берта.

    12:16 12.02.2026

  • 32 Изобщо не

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Те хубаво подкрепят":

    се коментира дали Путин ще се съгласи. Това е просто някакво социологическо проучване сред 1000 човека, нищо особено.

    12:18 12.02.2026

  • 33 Куртизанката

    1 0 Отговор
    Иска конкретна дата. А Вие за коя дата обещахте на Зеленски?

    Коментиран от #34

    12:19 12.02.2026

  • 34 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Куртизанката":

    Зеленски искал 2027 да ги приемат в ЕС.

    12:26 12.02.2026

  • 35 От Кремъл официальнъй:

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "на Кремъл официальнъй":

    Ще видим на края, да не забравиш да напишеш коментар?👍😂

    12:27 12.02.2026

  • 36 А кой

    0 0 Отговор
    А кой е тоя мерц ? Защо Путин , да трябва да преговаря нещо с някой си мерц ?

    12:50 12.02.2026

  • 37 Гош

    0 0 Отговор
    Германците единствено ги интересува Украйна и с трепет следят всяка приумица на Мерц и там другите умници от Брюксел

    12:51 12.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания