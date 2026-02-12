Украйна удари рафинерии и военни съоръжения в Русия с дронове

Украински безпилотни летателни апарати поразиха рафинерия на "Лукойл" близо до град Ухта в Република Коми, Северозападна Русия, предизвиквайки пожар, съобщи ръководителят на региона Ростислав Голдщейн, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

В публикация в "Телеграм" той уточни, че при инцидента няма пострадали и спасителните служби работят на място.

След известно затишие миналия месец на фона на мирните преговори, украинските атаки срещу руската енергийна инфраструктура се засилиха през последните дни, отбелязва агенцията.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи също, че украинските сили удариха завод за производство на високотехнологично оборудване за авиацията и ракетните системи в Тамбовска област. По предварителна информация, в завода е избухнал пожар, като се оценяват резултатите от удара и размерът на нанесените щети.

Допълнително са нанесени удари срещу съоръжения за съхранение на ракети и артилерийски снаряди във Волгоградска област, Южна Русия. При атаките са използвани украински ракети с голям обсег "Фламинго".

Вчера Генералният щаб на ВСУ съобщи, че дронове са поразили рафинерия на "Лукойл" и във Волгоградска област.