Украйна удари рафинерии и военни съоръжения в Русия с дронове

Украински безпилотни летателни апарати поразиха рафинерия на "Лукойл" близо до град Ухта в Република Коми, Северозападна Русия, предизвиквайки пожар, съобщи ръководителят на региона Ростислав Голдщейн, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
В публикация в "Телеграм" той уточни, че при инцидента няма пострадали и спасителните служби работят на място.
След известно затишие миналия месец на фона на мирните преговори, украинските атаки срещу руската енергийна инфраструктура се засилиха през последните дни, отбелязва агенцията.
Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи също, че украинските сили удариха завод за производство на високотехнологично оборудване за авиацията и ракетните системи в Тамбовска област. По предварителна информация, в завода е избухнал пожар, като се оценяват резултатите от удара и размерът на нанесените щети.
Допълнително са нанесени удари срещу съоръжения за съхранение на ракети и артилерийски снаряди във Волгоградска област, Южна Русия. При атаките са използвани украински ракети с голям обсег "Фламинго".
Вчера Генералният щаб на ВСУ съобщи, че дронове са поразили рафинерия на "Лукойл" и във Волгоградска област.
1 Конфети "Земя-въздух-земя "
Коментиран от #22
12:37 12.02.2026
2 хъхъхъ
12:38 12.02.2026
3 руската мечка
Коментиран от #15
12:39 12.02.2026
4 Белия нос
12:39 12.02.2026
5 Фейк нюз
12:40 12.02.2026
6 Атина Палада
12:40 12.02.2026
7 Питам:
12:40 12.02.2026
8 Мдааа
Коментиран от #11
12:40 12.02.2026
9 Атина Палада
12:41 12.02.2026
10 Многоходовото
Коментиран от #14
12:41 12.02.2026
11 Нямат край
До коментар #8 от "Мдааа":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
12:43 12.02.2026
12 Владимир Путин, президент
Коментиран от #21
12:43 12.02.2026
13 Абе
Коментиран от #16
12:44 12.02.2026
14 ами
До коментар #10 от "Многоходовото":добре че зеленото джудже не фалира украина и за 4 години загуби само 55000 войника от 800 000 си армия, е 500 000 са безследно изчезнали ама това не е от значение
12:46 12.02.2026
15 Готвача
До коментар #3 от "руската мечка":Руската мечка,ще яде американски орел, върху плато от френски петел,скандинавска сьомга,италианска паста, гарнирани с англоевропейски урсулиански зеленчуци,сервирани лично от коалицията на лаещите
Коментиран от #19, #20
12:46 12.02.2026
16 А бе
До коментар #13 от "Абе":Харчим ги, ами копийките,как са?
12:47 12.02.2026
17 пиночет
12:48 12.02.2026
18 Украински пидир@3
12:49 12.02.2026
19 колега
До коментар #15 от "Готвача":готвача Пригожин и цялата му армия са отдавна ликвидирани, не следиш
Коментиран от #24
12:50 12.02.2026
20 Бай Ганьо
До коментар #15 от "Готвача":Мечката е хубаво животно, защо трябва да се отъждествява с миризливите руски смотаняци и палячовци?
Коментиран от #25
12:50 12.02.2026
21 Каза ЕС
До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":И отече в канала
Коментиран от #23
12:50 12.02.2026
22 Българин
До коментар #1 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":Милите ли, че ако не служим на краварите, те няма да ни унищожат?!?
Всеки, който посмее да се опълчи на господаря си, заслужава най жестоко наказание!
Коментиран от #26
12:51 12.02.2026
23 Владимир Путин, президент
До коментар #21 от "Каза ЕС":Пшиииик.....изпусна газов руския балонь 😁
12:51 12.02.2026
24 Готвача
До коментар #19 от "колега":...готвачи много, но шеф Путин е още жив, не мислиш,колега.
12:52 12.02.2026
25 Италианците
До коментар #20 от "Бай Ганьо":са измислили този виц за Русия преди много години. Но руснаците нали нямат сиво вещество и сами се отъждествяват с мечки. Глупави и неадекватни хора.
12:52 12.02.2026
26 Конфети "Земя-въздух-земя "
До коментар #22 от "Българин":А защо трябва да служим на някой друг? 6 Ал съм ти и руснаци, 6 Ал съм ти и американци, б Ал съм ти и англичани...
12:54 12.02.2026