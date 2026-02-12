Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Украйна удари рафинерии и военни съоръжения в Русия с дронове
  Тема: Украйна

Украйна удари рафинерии и военни съоръжения в Русия с дронове

12 Февруари, 2026 12:35 498 26

Безпилотни апарати поразиха енергийни и военни обекти в Коми, Волгоград и Тамбов, предизвиквайки пожари, без пострадали хора

Украйна удари рафинерии и военни съоръжения в Русия с дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински безпилотни летателни апарати поразиха рафинерия на "Лукойл" близо до град Ухта в Република Коми, Северозападна Русия, предизвиквайки пожар, съобщи ръководителят на региона Ростислав Голдщейн, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

В публикация в "Телеграм" той уточни, че при инцидента няма пострадали и спасителните служби работят на място.

След известно затишие миналия месец на фона на мирните преговори, украинските атаки срещу руската енергийна инфраструктура се засилиха през последните дни, отбелязва агенцията.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи също, че украинските сили удариха завод за производство на високотехнологично оборудване за авиацията и ракетните системи в Тамбовска област. По предварителна информация, в завода е избухнал пожар, като се оценяват резултатите от удара и размерът на нанесените щети.

Допълнително са нанесени удари срещу съоръжения за съхранение на ракети и артилерийски снаряди във Волгоградска област, Южна Русия. При атаките са използвани украински ракети с голям обсег "Фламинго".

Вчера Генералният щаб на ВСУ съобщи, че дронове са поразили рафинерия на "Лукойл" и във Волгоградска област.


Украйна
  • 1 Конфети "Земя-въздух-земя "

    13 6 Отговор
    Утре, освен без ток и вода, ще стоят и гладни с поредната заря.

    Коментиран от #22

    12:37 12.02.2026

  • 2 хъхъхъ

    12 5 Отговор
    Все удря и все е ударена

    12:38 12.02.2026

  • 3 руската мечка

    6 12 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #15

    12:39 12.02.2026

  • 4 Белия нос

    9 5 Отговор
    днес пак победи Русия 😂🤣😂🤣😂

    12:39 12.02.2026

  • 5 Фейк нюз

    10 3 Отговор
    Да не се окаже ИИ, както онзиденшните "успешни" удари по рафинериите? Оказа се,че са фалшификат,като самите жители са пуснали реални клипове,че няма никакви поражения по тях.

    12:40 12.02.2026

  • 6 Атина Палада

    6 9 Отговор
    Унижението на империйката продължава.....

    12:40 12.02.2026

  • 7 Питам:

    10 4 Отговор
    А утре сутринта кой ще плаче и реве: ИСКААААААМ?

    12:40 12.02.2026

  • 8 Мдааа

    8 3 Отговор
    Наркоса вече е в Москва. Ура, вепе няма да скимти и проси от цял свят.

    Коментиран от #11

    12:40 12.02.2026

  • 9 Атина Палада

    4 8 Отговор
    Всичко е по плана на Хаяско Многоходовия

    12:41 12.02.2026

  • 10 Многоходовото

    4 8 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #14

    12:41 12.02.2026

  • 11 Нямат край

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "Мдааа":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    12:43 12.02.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    2 8 Отговор
    Бълбук-бълбук Русия 😁

    Коментиран от #21

    12:43 12.02.2026

  • 13 Абе

    1 8 Отговор
    къде изчезнаха копейките ?

    Коментиран от #16

    12:44 12.02.2026

  • 14 ами

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Многоходовото":

    добре че зеленото джудже не фалира украина и за 4 години загуби само 55000 войника от 800 000 си армия, е 500 000 са безследно изчезнали ама това не е от значение

    12:46 12.02.2026

  • 15 Готвача

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "руската мечка":

    Руската мечка,ще яде американски орел, върху плато от френски петел,скандинавска сьомга,италианска паста, гарнирани с англоевропейски урсулиански зеленчуци,сервирани лично от коалицията на лаещите

    Коментиран от #19, #20

    12:46 12.02.2026

  • 16 А бе

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    Харчим ги, ами копийките,как са?

    12:47 12.02.2026

  • 17 пиночет

    2 4 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай

    12:48 12.02.2026

  • 18 Украински пидир@3

    3 0 Отговор
    Оспамил си пак цялата статия.

    12:49 12.02.2026

  • 19 колега

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "Готвача":

    готвача Пригожин и цялата му армия са отдавна ликвидирани, не следиш

    Коментиран от #24

    12:50 12.02.2026

  • 20 Бай Ганьо

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "Готвача":

    Мечката е хубаво животно, защо трябва да се отъждествява с миризливите руски смотаняци и палячовци?

    Коментиран от #25

    12:50 12.02.2026

  • 21 Каза ЕС

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    И отече в канала

    Коментиран от #23

    12:50 12.02.2026

  • 22 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Милите ли, че ако не служим на краварите, те няма да ни унищожат?!?
    Всеки, който посмее да се опълчи на господаря си, заслужава най жестоко наказание!

    Коментиран от #26

    12:51 12.02.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Каза ЕС":

    Пшиииик.....изпусна газов руския балонь 😁

    12:51 12.02.2026

  • 24 Готвача

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "колега":

    ...готвачи много, но шеф Путин е още жив, не мислиш,колега.

    12:52 12.02.2026

  • 25 Италианците

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Бай Ганьо":

    са измислили този виц за Русия преди много години. Но руснаците нали нямат сиво вещество и сами се отъждествяват с мечки. Глупави и неадекватни хора.

    12:52 12.02.2026

  • 26 Конфети "Земя-въздух-земя "

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    А защо трябва да служим на някой друг? 6 Ал съм ти и руснаци, 6 Ал съм ти и американци, б Ал съм ти и англичани...

    12:54 12.02.2026

