Руската служба за външно разузнаване може и да е тайна организация, но лъжите й са очевидни

EUvsDisinfo: Руското външно разузнаване открито разпространява дезинформационни наративи (оригинално заглавие: The shadowy SVR openly pushes disinformation narratives)

На 28 септември президентът Мая Санду и проевропейската Партия на действието и солидарността (ПАС) постигнаха убедителна победа на парламентарните избори в Молдова. ПАС спечели над 50% от гласовете, което ѝ даде контрол в парламента – по този начин партията осигурява на Молдова твърда проевропейска ориентация. Победата бе постигната въпреки масираната проруска кампания за манипулиране на информация срещу Санду и ПАС.

Още новини от Украйна

Кремъл е провеждал много подобни кампании в миналото, за да подкопае изборите в други страни и да повлияе на резултата им, като същевременно обвинява западните страни в същите действия. Обикновено Кремъл изгражда наратива, а за разпространението му разчита на държавните медии и на мащабна мрежа от полуофициални или прикрити медии. Напоследък се появи неочакван източник на проруски наративи: СВР, руската служба за външно разузнаване.

Обикновено разузнавателните служби работят тихо и не попадат в полезрението на прожекторите. Но в последно време СВР направи нещо необичайно: започна да публикува официални изявления. Тези прессъобщения служат главно за разпространяване на напълно неверните твърдения, които СВР се надява да засее в съзнанието на хората чрез тайни кампании за влияние върху общественото мнение. Наскоро СВР направи публични изявления в три различни държави. Нека да се спрем по-подробно върху тях.

Молдова се противопоставя на дезинформационната атака

Кремъл положи всички усилия в опит да повлияе на изборите в Молдова. Например едно разследване разкри, че активисти, свързани с проруска партия, са били обучавани ежедневно как да водят „информационна война“ чрез разпространяване на дезинформация, която разединява обществото. Кремълската машина за дезинформационна война разпространи много подвеждащи наративи. Сред тях бяха внушенията, че ЕС иска да използва молдовците да воюват срещу Русия, че ЕС ще налага чужди ценности на молдовското общество и че самата Санду е имала диагноза шизофрения в миналото.

Подобни наративи са често срещани в кампаниите за манипулиране на информация и чуждестранно вмешателство, които Русия води срещу Молдова. Но този път и СВР се включи в действието. Отредената ѝ роля бе да придаде достоверност на дезинформацията. В официално изявление разузнавателната агенция обвини ЕС, че планира да използва сили на НАТО за окупация на Молдова след изборите. Обвиненията бяха доста конкретни: уж НАТО-вски части били вече в Румъния, близо до молдовската граница, а планът им бил да извършат военен десант край Одеса.

Тези обвинения разбира се са безпочвени – изборите се проведоха и такъв десант не последва.

Дискредитиране на протестите в Сърбия

По-рано същия месец СВР разпространи изявление, че ЕС планира сръбски „Майдан“. Това е най-новата версия на постоянния дезинформационен наратив, че ЕС носи отговорност за организирането на цветни революции в страни, чиито правителства не харесва. Всъщност продължаващите протести в Сърбия, които избухнаха в средата на декември 2024 г., нямат почти нищо общо с ЕС. Те започнаха след срутването на навес на ЖП-гара в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Протестиращите виждат вината за инцидента в корупцията и липсата на отчетност и прозрачност на ниво правителство.

Грузински НПО-та под прицел

Миналата година СВР проведе координирана кампания, в която твърдеше, че западните партньори на Грузия се опитват да осъществят поредната цветна революция, този път в Тбилиси. На 26 август 2024 г. СВР публикува изявление, че САЩ планирали преврат преди парламентарните избори в Грузия през октомври. И отново – предполагаемият преврат така и не се състоя.

Европейският съюз също стана обект на подобни обвинения. По-рано тази година СВР заяви, че ЕС финансира студентските протести в страната. С това СВР хвърли кал по неправителствената организация „Грузинска младеж за Европа“ – беше направена инсинуация, че Представителството на ЕС в Тбилиси раздава 50 000 евро за „прогресивни“ проекти, които изискват „лоялност към Запада“.

СВР може и да е тайна организация, но лъжливите ѝ твърдения са очевидни. Нека не се оставяме да бъдем заблуждавани.

Други теми в тазседмичния преглед от EuvsDisinfo:

- След последните инциденти във въздушното пространство на държави-членки на НАТО, прокремълската информационна мрежа разпространи тезата, че западните държави измислят претекст за пряка конфронтация с Русия. След нарушаването на полското въздушно пространство от дронове на 9 и 10 септември руските власти отрекоха всякаква връзка с инцидентите. Те обаче бяха използвани като гориво за друг дезинформационен наратив – че Украйна ще организира атака под фалшив флаг срещу бази на НАТО в Полша и Румъния с ремонтирани дронове “Геран“. Тук целта е Украйна да се изкара като агресивна и войнолюбива страна, която се опитва да въвлече НАТО във война с Русия. Иронията е, че фалшивото твърдение се обърна срещу самите си автори, разкривайки, че руски дронове са проникнали в полското въздушно пространство.

- Друг известен прокремълски пропаганден сюжет представя протестите в Грузия и на други места като предвестник на предстояща цветна революция, спонсорирана от Запада. Руски манипулативни медии твърдят, че Великобритания готви провеждането на революция в Грузия по време на предстоящите там местни избори. Предполагаемият план включвал участието на грузински активисти, обучени в Литва. Няма доказателства за това твърдение.

- За финал – няколко медии публикуваха статии, че Запорожката АЕЦ е напълно безопасна под руски контрол. Самоувереният тон е достатъчна предпоставка да се предизвика загриженост. Централата неотдавна претърпя пълна загуба на външно захранване – за десети път от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Единствената останала електропреносна линия, която доставя електроенергия на централата, наскоро беше повредена, а екипът на Международната агенция за атомна енергия, назначен в ЗАЕЦ, все още не е успял да посети електропреносната линия, за да я инспектира. В момента ЗАЕЦ разчита на аварийни дизелови генератори, за да охлажда шестте си изключени реактора и да извършва други важни дейности по поддръжката на безопасността. Когато Кремъл казва да не се притесняваме, обикновено е добре да се притесним – поне малко.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България