Украинските служби осуетиха терористични атентати в Киев

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) и Националната полиция на Украйна разбиха мрежа от агенти, ръководена от руската Федерална служба за сигурност (ФСС), която планирала поредица от терористични нападения в Киев и Житомир, предаде Укринформ, позовавайки се на пресцентъра на ССУ, съобщи БТА.
В рамките на превантивните действия правоохранителните органи задържаха две жени, които изработвали самоделни бомби, предназначени за атентати в натоварени райони на Киев и Житомир.
Разследващите установиха, че подготовката за експлозиите е била извършена от 24-годишна военнослужеща от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и нейната 25-годишна приятелка. И двете са били част от мрежата от агенти на ФСС.
Жените са били наети от руски куратори чрез канал в "Телеграм", рекламиращ "лесни пари".
След наемането им агентите са получили средства от ФСС, за да наемат апартамент в Житомир, където създали тайна лаборатория за производство на самоделни взривни устройства според инструкциите на руските служби за сигурност. Те закупували компоненти, необходими за създаването на взривно вещество, от местни магазини и пазари, като посещавали обектите поотделно и редно сменяли дрехите си, за да не бъдат забелязани. След като сглобили самоделните бомби, агентите е трябвало да получат геолокации от ФСС, посочващи къде да бъдат извършени планираните атаки и къде да поставят взривовете.
Служителите на ССУ разкриха заподозрените, документираха престъпните им дейности и ги арестуваха, докато бяха в процес на изработване на първото взривно устройство.
По време на претърсванията следователите открили компоненти за бомби, както и мобилни телефони, съдържащи доказателства за сътрудничеството им с руските служби.
ССУ уведоми заподозрените, че срещу тях има повдигнати обвинения за подготовка на терористичен акт, извършен от група лица, действащи по предварителна конспирация. Жените се намират в ареста. Те могат да получат присъди от до 12 години затвор и отнемане на имуществото.
През декември правоохранителните органи задържаха трима членове на същата мрежа, след като те бяха извършили нападение в Дарницки район в украинската столица, отбелязва Укринформ.
7 Владимир Путин, президент
Още едно доказателство че Украйна не е Русия !!!
17:01 13.02.2026
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":смени доставчика пробутва ти ментета.
17:03 13.02.2026
14 Блатна действителност
Денег нет, но вы держитесь, герои Достоевский!
17:10 13.02.2026
15 поредния кьорфишек за радост на русофоби
от време на време ги пускат и после никога не се фукат за осъдени терористи
17:10 13.02.2026
17 дончичо
време е ,или както казват самите рашки- пора брат на топоре
17:13 13.02.2026
18 Xи xи xи
добре, че сЪ ги Фанали иначе сигурно и атомнЪ бомбЪ са щели а напраят
Xи xи xи
17:17 13.02.2026
