Украинските служби осуетиха терористични атентати в Киев
  Тема: Украйна

13 Февруари, 2026 16:54 1 202 25

По време на претърсванията следователите открили компоненти за бомби, както и мобилни телефони, съдържащи доказателства за сътрудничество с руските служби

Снимка: Служба безпеки України, архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) и Националната полиция на Украйна разбиха мрежа от агенти, ръководена от руската Федерална служба за сигурност (ФСС), която планирала поредица от терористични нападения в Киев и Житомир, предаде Укринформ, позовавайки се на пресцентъра на ССУ, съобщи БТА.

В рамките на превантивните действия правоохранителните органи задържаха две жени, които изработвали самоделни бомби, предназначени за атентати в натоварени райони на Киев и Житомир.

Разследващите установиха, че подготовката за експлозиите е била извършена от 24-годишна военнослужеща от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и нейната 25-годишна приятелка. И двете са били част от мрежата от агенти на ФСС.

Жените са били наети от руски куратори чрез канал в "Телеграм", рекламиращ "лесни пари".

След наемането им агентите са получили средства от ФСС, за да наемат апартамент в Житомир, където създали тайна лаборатория за производство на самоделни взривни устройства според инструкциите на руските служби за сигурност. Те закупували компоненти, необходими за създаването на взривно вещество, от местни магазини и пазари, като посещавали обектите поотделно и редно сменяли дрехите си, за да не бъдат забелязани. След като сглобили самоделните бомби, агентите е трябвало да получат геолокации от ФСС, посочващи къде да бъдат извършени планираните атаки и къде да поставят взривовете.

Служителите на ССУ разкриха заподозрените, документираха престъпните им дейности и ги арестуваха, докато бяха в процес на изработване на първото взривно устройство.

По време на претърсванията следователите открили компоненти за бомби, както и мобилни телефони, съдържащи доказателства за сътрудничеството им с руските служби.

ССУ уведоми заподозрените, че срещу тях има повдигнати обвинения за подготовка на терористичен акт, извършен от група лица, действащи по предварителна конспирация. Жените се намират в ареста. Те могат да получат присъди от до 12 години затвор и отнемане на имуществото.

През декември правоохранителните органи задържаха трима членове на същата мрежа, след като те бяха извършили нападение в Дарницки район в украинската столица, отбелязва Укринформ.


Украйна
  • 1 ТКЦ

    30 1 Отговор
    И украинците скочиха срещу Украйна.
    Пак ще повторят.

    16:57 13.02.2026

  • 2 Конфети "Земя-въздух-земя "

    29 2 Отговор
    На фона на това,че Русия бомбардира Украйна когато и където си поиска, някак си,хм...новината за терористични атаки на украинска територия, звучи безмислена пропаганда на коалицията на безпомощните.

    16:58 13.02.2026

  • 3 Георги

    16 1 Отговор
    по-скоро са били вдовици търсещи отмъщение. Нямам търпение всичко да свърши уволнените от ВСУ да тръгнат по ЕС, нали ще са част от него, да търсят отмъщение.

    16:59 13.02.2026

  • 4 Грамофон свири, майка плаче

    17 1 Отговор
    Пропагандата става все по-зле.

    16:59 13.02.2026

  • 5 хаха🤣

    4 20 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся пак провал🤣пияни агенти си пратил🤣🤣🤣

    17:00 13.02.2026

  • 6 хмммм

    20 2 Отговор
    укрите отново са се филмирали.

    17:01 13.02.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    2 18 Отговор
    Руснаците сме дебилни във всичко.
    Още едно доказателство че Украйна не е Русия !!!

    Коментиран от #10

    17:01 13.02.2026

  • 8 ФЕЙК

    8 1 Отговор
    Брей, тези жени черпели опит от нашите македонски четници от преди 120 години как се правят в къщи гооооолеми бомби за атентати! Язък, ако бЕха успЕли войната вече да е ту-туууууу!

    17:02 13.02.2026

  • 9 златен кенеф

    13 1 Отговор
    две момичета подлудиха спец службите на укрите.

    17:02 13.02.2026

  • 10 брендо

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    смени доставчика пробутва ти ментета.

    17:03 13.02.2026

  • 11 Тома

    11 2 Отговор
    Бомбите са за ловците на хора за фронта от ТЦК.Един така го гръмнаха в Одеса

    17:04 13.02.2026

  • 12 пешо

    6 1 Отговор
    събират хора за фронта

    17:08 13.02.2026

  • 13 Украина талантливая и трудолюбивая

    3 10 Отговор
    Браво! Слава Украине!

    17:09 13.02.2026

  • 14 Блатна действителност

    2 7 Отговор
    Хотели как лучше, а получилось как всегда
    Денег нет, но вы держитесь, герои Достоевский!

    17:10 13.02.2026

  • 15 поредния кьорфишек за радост на русофоби

    3 6 Отговор
    разбиха мрежа от агенти, ръководена от руската Федерална служба за сигурност (ФСС)

    от време на време ги пускат и после никога не се фукат за осъдени терористи

    17:10 13.02.2026

  • 16 име

    8 1 Отговор
    Да, бе, атентатите сред множество цивилни лица са запазена марка на киевската хунта и съветниците им от острова и обора. Тези са подготвали някой бандера да се срещне с кумира си степан. От как е почнал конфликта 2014 до сега няма атентат срещу случайни цивилни хора, обаче бандерите направиха атентата в Крокус сити хол. Да не говорим, че още в началото на конфликта започнаха да взривяват украинци от Донбас, които водеха въоръжената борба срещу хуната им, като Гиви или Моторолата, без да им пука за страничните жертви.

    17:11 13.02.2026

  • 17 дончичо

    3 0 Отговор
    Две жени =мрежа...бзззззз ,ами ако са четири
    време е ,или както казват самите рашки- пора брат на топоре

    17:13 13.02.2026

  • 18 Xи xи xи

    6 1 Отговор
    "След наемането им агентите са получили средства от ФСС, за да наемат апартамент в Житомир, където създали тайна лаборатория за производство на самоделни взривни устройства......"
    добре, че сЪ ги Фанали иначе сигурно и атомнЪ бомбЪ са щели а напраят
    Xи xи xи

    17:17 13.02.2026

  • 19 Сладкаря

    6 1 Отговор
    Вкусни ли бяха курабийките😀🥂

    17:17 13.02.2026

  • 20 Даниел Немитов

    0 6 Отговор
    Хвала на вас, украински патриоти и герои, които вече четири години се държите срещу далеч по-многоброен враг! Бог с вами!!! Слава Украине!

    17:26 13.02.2026

  • 21 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Украинска държава е спонсор на тероризма.

    17:29 13.02.2026

  • 22 Рублевка

    3 2 Отговор
    Кого лъжете? Това е насилствена мобилизация от ТСК. Вече нахлуват в жилищата на хората нощем и ги вадят по пижами за фронта. Жени пищят, деца плачат, ужас! Бандеровците се опитват с насилие и пропаганда да си запазят постовете и властта.

    17:32 13.02.2026

  • 23 бай Даньо

    2 4 Отговор
    Руснаците са пълен провал. 1 млн руски жертви и още не и се вижда края на тая "СВО", не съм сигурен че им апо глупава военна някъде по света.

    17:36 13.02.2026

  • 24 ха ха

    0 0 Отговор
    под мъдрото ръководство на терориста зеленски украинците се бият за правото си да са роби на урсула , явно някои са се осъзнали та затова са им пратили злите псета

    17:52 13.02.2026

  • 25 Пенчо

    0 0 Отговор
    Май набират войници за фронта!?

    17:55 13.02.2026

