Главният юрисконсулт на Goldman Sachs Кати Рюмлер напуска поста заради връзките си с Джефри Епстийн

Главният юрисконсулт на Goldman Sachs Кати Рюмлер ще подаде оставка това лято след разкрития за връзките ѝ с финансиста Джефри Епщайн, който беше осъден за блудство с деца, предаде Financial Times.
Рюмлер е заявила пред изданието, че ще напусне Уолстрийт на 30 юни. Според вестника, тя е взела решението да подаде оставка, след като документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ по делото на Епстийн, разкриват, че Рюмлер е поддържала контакт с него между 2014 и 2019 г., дори след като финансистът се е признал за виновен в педофилия.
На 30 януари 2026 г. Министерството на правосъдието на САЩ завърши публикуването на над 3 милиона страници документи, както и на повече от 2000 видеоклипа и 180 000 снимки от досието на Епщайн. Те включват десетки имена на членове на кралски семейства, видни държавни служители, бизнесмени, дипломати и учени от различни страни.
Сред познатите на Епстийн са 42-ият президент на САЩ Бил Клинтън и настоящият министър-председател на САЩ Доналд Тръмп.
Публикуването на пълното досие на Епстийн беше изисквано от закон, приет от Конгреса през ноември 2025 г. и подписан от Тръмп.
Наказателното преследване срещу финансиста в САЩ беше прекратено след самоубийството му в килията му през август 2019 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дръта чанта
Коментиран от #3
05:40 13.02.2026
2 Настоящият министър председател на САЩ
05:45 13.02.2026
3 зидаромазач
До коментар #1 от "Дръта чанта":такива като тая яко се натискат за пердашката
05:49 13.02.2026
4 Такаммм
Коментиран от #5
05:49 13.02.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Такаммм":Еврейските имена завършват на щайн
Коментиран от #7
06:02 13.02.2026
6 Последния Софиянец
06:03 13.02.2026
7 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Така е. Франкенщайн, Айнщайн и Епщайн.
06:06 13.02.2026
8 Фен
06:10 13.02.2026
9 дядото
06:29 13.02.2026