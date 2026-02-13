Новини
Главният юрисконсулт на Goldman Sachs Кати Рюмлер напуска поста заради връзките си с Джефри Епстийн

13 Февруари, 2026 05:19, обновена 13 Февруари, 2026 05:29

  • главен юрисконсулт-
  • goldman sachs-
  • кати рюмлер-
  • джефри епстийн

Тя е поддържала контакт с него между 2014 и 2019 г., дори след като финансистът се е признал за виновен в педофилия

Главният юрисконсулт на Goldman Sachs Кати Рюмлер напуска поста заради връзките си с Джефри Епстийн - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Главният юрисконсулт на Goldman Sachs Кати Рюмлер ще подаде оставка това лято след разкрития за връзките ѝ с финансиста Джефри Епщайн, който беше осъден за блудство с деца, предаде Financial Times.

Рюмлер е заявила пред изданието, че ще напусне Уолстрийт на 30 юни. Според вестника, тя е взела решението да подаде оставка, след като документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ по делото на Епстийн, разкриват, че Рюмлер е поддържала контакт с него между 2014 и 2019 г., дори след като финансистът се е признал за виновен в педофилия.

На 30 януари 2026 г. Министерството на правосъдието на САЩ завърши публикуването на над 3 милиона страници документи, както и на повече от 2000 видеоклипа и 180 000 снимки от досието на Епщайн. Те включват десетки имена на членове на кралски семейства, видни държавни служители, бизнесмени, дипломати и учени от различни страни.

Сред познатите на Епстийн са 42-ият президент на САЩ Бил Клинтън и настоящият министър-председател на САЩ Доналд Тръмп.

Публикуването на пълното досие на Епстийн беше изисквано от закон, приет от Конгреса през ноември 2025 г. и подписан от Тръмп.

Наказателното преследване срещу финансиста в САЩ беше прекратено след самоубийството му в килията му през август 2019 г.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дръта чанта

    11 0 Отговор
    Много се такоат те либерале ве

    Коментиран от #3

    05:40 13.02.2026

  • 2 Настоящият министър председател на САЩ

    18 0 Отговор
    Доналд Тръмп. Авторът - още ли те държи от снощи?

    05:45 13.02.2026

  • 3 зидаромазач

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дръта чанта":

    такива като тая яко се натискат за пердашката

    05:49 13.02.2026

  • 4 Такаммм

    8 0 Отговор
    Сега разберете се първо Епстийн или Епщайн. Ужким главен редактор пуска статията.

    Коментиран от #5

    05:49 13.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Такаммм":

    Еврейските имена завършват на щайн

    Коментиран от #7

    06:02 13.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Ясно че Епщайн и Калушев не са действали сами.Работели са за службите.

    06:03 13.02.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Така е. Франкенщайн, Айнщайн и Епщайн.

    06:06 13.02.2026

  • 8 Фен

    7 0 Отговор
    А нашите от ПП (Петроханските Пудели), и през ум не им минава, дори да се засрамят. Даже пак искат кокала да захапят.

    06:10 13.02.2026

  • 9 дядото

    5 0 Отговор
    какво ли се крие зад израза- връзки с епстийн.това не бе ли публичен дом за богати и извратеняци

    06:29 13.02.2026