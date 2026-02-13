Главният юрисконсулт на Goldman Sachs Кати Рюмлер напуска поста заради връзките си с Джефри Епстийн

Главният юрисконсулт на Goldman Sachs Кати Рюмлер ще подаде оставка това лято след разкрития за връзките ѝ с финансиста Джефри Епщайн, който беше осъден за блудство с деца, предаде Financial Times.

Рюмлер е заявила пред изданието, че ще напусне Уолстрийт на 30 юни. Според вестника, тя е взела решението да подаде оставка, след като документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ по делото на Епстийн, разкриват, че Рюмлер е поддържала контакт с него между 2014 и 2019 г., дори след като финансистът се е признал за виновен в педофилия.

На 30 януари 2026 г. Министерството на правосъдието на САЩ завърши публикуването на над 3 милиона страници документи, както и на повече от 2000 видеоклипа и 180 000 снимки от досието на Епщайн. Те включват десетки имена на членове на кралски семейства, видни държавни служители, бизнесмени, дипломати и учени от различни страни.

Сред познатите на Епстийн са 42-ият президент на САЩ Бил Клинтън и настоящият министър-председател на САЩ Доналд Тръмп.

Публикуването на пълното досие на Епстийн беше изисквано от закон, приет от Конгреса през ноември 2025 г. и подписан от Тръмп.

Наказателното преследване срещу финансиста в САЩ беше прекратено след самоубийството му в килията му през август 2019 г.