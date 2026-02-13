Новини
Свят »
Румъния »
Румъния влезе в техническа рецесия

Румъния влезе в техническа рецесия

13 Февруари, 2026 12:34 1 508 24

  • рецесия-
  • румъния-
  • икономика-
  • илие боложан

Местните медии припомнят, че техническа рецесия е имало и през 2024 г., когато правителството беше ръководено от Марчел Чолаку

Румъния влезе в техническа рецесия - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния влезе в техническа рецесия, съобщават местните медии като цитират данни на Националния статистически институт. Те показват, че през четвъртото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт е бил в реално изражение с 1,9 процента по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2025 г. Това е второ поредно тримесечие на спад, посочва цитирания източник, предаде БТА.

„Временната техническа рецесия е част от очакваната и неизбежна цена на прехода от модел, базиран на дефицит и потребление, към такъв, базиран на инвестиции, производителност, износ и бюджетна дисциплина. Преминаваме през период на икономическа корекция, необходима за по-стабилна и по-силна икономика, която ще донесе дългосрочен просперитет“, написа румънският премиер Илие Боложан на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук.

Местните медии припомнят, че техническа рецесия е имало и през 2024 г., когато правителството беше ръководено от Марчел Чолаку от Социалдемократическата партия.

Техническа рецесия е ситуация, при която брутният вътрешен продукт (БВП) регистрира спад в реално изражение в продължение на две последователни тримесечия в сравнение с непосредствено предходните периоди. По същество това е статистическа диагноза, която официално потвърждава, че икономиката е спряла да расте и е започнала да се свива, отбелязва ДжиФор Медия (G4 Media).

Местни и международни икономисти предупреждаваха за подобен сценарий още през есента на миналата година, когато страната даде признаци на забавяне.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оставете

    16 3 Отговор
    Румъния, дайте да си гледаме леврото !

    Коментиран от #3

    12:37 13.02.2026

  • 2 горски

    18 6 Отговор
    Руманска работа....Ами правете като българите,дори и да се свива,викайте че се разширява...Или е трудно да го направите,имайки предвид че Урсулите ви препикаха изборите .....

    Коментиран от #4, #7, #24

    12:39 13.02.2026

  • 3 А бе

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Оставете":

    Кажете каква е икономическата ситуация в Русия.

    Коментиран от #12

    12:41 13.02.2026

  • 4 Сульо красний

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "горски":

    Остави я Румъния,тебе кой те препика

    Коментиран от #6

    12:42 13.02.2026

  • 5 Стенли

    10 1 Отговор
    Румънските банки дават шест и половина процента по депозитите а в България между нула и едно и половина процента аз съм внесъл в TBI банк на шест и половина процента и въпреки спада на леята пак ми се очертава около две и осем процента лихва и за валута която не е във валутен борд леята се държи сравнително добре

    12:42 13.02.2026

  • 6 Неуместен въпрос

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сульо красний":

    Как кой,соца разбира се.

    12:44 13.02.2026

  • 7 Нека

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "горски":

    изпратим наша Теменуга да им оправи работата !

    12:44 13.02.2026

  • 8 Ние

    14 2 Отговор
    сме в перманентна техническа рецесия откакто сме в демокрация, така че румънеските да не се притесняват. Дори бяхме ги изпреварили по едно време - сега не знам как е положението.

    12:45 13.02.2026

  • 9 МЪСК

    14 2 Отговор
    Абе Румънците не са ли учили Стъкмистика?!

    12:47 13.02.2026

  • 10 Ами

    15 2 Отговор
    Ние сме от 1989 г. насам в рецесия.

    12:49 13.02.2026

  • 11 онзи

    14 1 Отговор
    А ние "процъфтявааме" в клуба на богатите...

    Коментиран от #13, #14

    12:50 13.02.2026

  • 12 Хаха

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "А бе":

    Нали от "укринформбюро" те информират бе.

    12:51 13.02.2026

  • 13 Уточнение

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "онзи":

    с леврото !

    12:52 13.02.2026

  • 14 Някой

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "онзи":

    Не знам дали изтривалка може да процъфти. Това сме ние.

    12:55 13.02.2026

  • 15 смешковциии

    9 1 Отговор
    И с тази статия изкате да кажете ,че румънците са по зле от нас . !!

    12:58 13.02.2026

  • 16 Българин от ЕС

    2 9 Отговор
    Нещо, срещу което ние вече сме застраховани, понеже сме в еврозоната, а копейките нека си квичат, не ми пречат :)

    Коментиран от #17, #19

    12:59 13.02.2026

  • 17 Уточнение

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Българин от ЕС":

    Българин от ЕССР.

    13:02 13.02.2026

  • 18 Ха ха

    8 0 Отговор
    Те поне си го признават и не са като нашите дето направиха така че сме цъфнали и вързали,само и само да ни набутат във Еврото и ни отнеха Лева.Но идва и видове ден и за БГ всичко ще излезе на яве.Ни буквално сме фалирали и живеем на заеми.

    13:05 13.02.2026

  • 19 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Българин от ЕС":

    A Франци и Германия-не са в еврозоната!Смешник!

    13:08 13.02.2026

  • 20 Караджата

    0 0 Отговор
    До там се стига с дефицитите

    13:09 13.02.2026

  • 21 икономист

    3 0 Отговор
    Румънците са тарикати , влизат в рецесия или с други думи дават истинските данни , за да НЕ приемат еврото .

    13:10 13.02.2026

  • 22 дончичо

    2 0 Отговор
    Какво толкова е станало! Те, президента им подмениха тия за техническа рецесия! Имат и те над 3 млн.емигранти, айде де!? Пука им!

    13:13 13.02.2026

  • 23 Българин

    2 0 Отговор
    Охо пък ние изобщо не сме във фалит откакто влязохме в "клуба на богатите" - само където се издържаме със заеми. Някое козяче ще ми каже ли в България какво се произвежда.

    13:18 13.02.2026

  • 24 А бе

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "горски":

    не е Урсула,румънската прокуратура препика уидурмите на Путин.

    13:18 13.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания