Румъния влезе в техническа рецесия, съобщават местните медии като цитират данни на Националния статистически институт. Те показват, че през четвъртото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт е бил в реално изражение с 1,9 процента по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2025 г. Това е второ поредно тримесечие на спад, посочва цитирания източник, предаде БТА.
„Временната техническа рецесия е част от очакваната и неизбежна цена на прехода от модел, базиран на дефицит и потребление, към такъв, базиран на инвестиции, производителност, износ и бюджетна дисциплина. Преминаваме през период на икономическа корекция, необходима за по-стабилна и по-силна икономика, която ще донесе дългосрочен просперитет“, написа румънският премиер Илие Боложан на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук.
Местните медии припомнят, че техническа рецесия е имало и през 2024 г., когато правителството беше ръководено от Марчел Чолаку от Социалдемократическата партия.
Техническа рецесия е ситуация, при която брутният вътрешен продукт (БВП) регистрира спад в реално изражение в продължение на две последователни тримесечия в сравнение с непосредствено предходните периоди. По същество това е статистическа диагноза, която официално потвърждава, че икономиката е спряла да расте и е започнала да се свива, отбелязва ДжиФор Медия (G4 Media).
Местни и международни икономисти предупреждаваха за подобен сценарий още през есента на миналата година, когато страната даде признаци на забавяне.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оставете
Коментиран от #3
12:37 13.02.2026
2 горски
Коментиран от #4, #7, #24
12:39 13.02.2026
3 А бе
До коментар #1 от "Оставете":Кажете каква е икономическата ситуация в Русия.
Коментиран от #12
12:41 13.02.2026
4 Сульо красний
До коментар #2 от "горски":Остави я Румъния,тебе кой те препика
Коментиран от #6
12:42 13.02.2026
5 Стенли
12:42 13.02.2026
6 Неуместен въпрос
До коментар #4 от "Сульо красний":Как кой,соца разбира се.
12:44 13.02.2026
7 Нека
До коментар #2 от "горски":изпратим наша Теменуга да им оправи работата !
12:44 13.02.2026
8 Ние
12:45 13.02.2026
9 МЪСК
12:47 13.02.2026
10 Ами
12:49 13.02.2026
11 онзи
Коментиран от #13, #14
12:50 13.02.2026
12 Хаха
До коментар #3 от "А бе":Нали от "укринформбюро" те информират бе.
12:51 13.02.2026
13 Уточнение
До коментар #11 от "онзи":с леврото !
12:52 13.02.2026
14 Някой
До коментар #11 от "онзи":Не знам дали изтривалка може да процъфти. Това сме ние.
12:55 13.02.2026
15 смешковциии
12:58 13.02.2026
16 Българин от ЕС
Коментиран от #17, #19
12:59 13.02.2026
17 Уточнение
До коментар #16 от "Българин от ЕС":Българин от ЕССР.
13:02 13.02.2026
18 Ха ха
13:05 13.02.2026
19 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Българин от ЕС":A Франци и Германия-не са в еврозоната!Смешник!
13:08 13.02.2026
20 Караджата
13:09 13.02.2026
21 икономист
13:10 13.02.2026
22 дончичо
13:13 13.02.2026
23 Българин
13:18 13.02.2026
24 А бе
До коментар #2 от "горски":не е Урсула,румънската прокуратура препика уидурмите на Путин.
13:18 13.02.2026