Европа разполага с оръжия, но остава зависима от САЩ във воденето на война

Европейските държави произвеждат значителни количества оръжия, но продължават да разчитат на Съединените щати за координация на бойните способности - зависимост, която усложнява планирането на континентална отбрана без Вашингтон, пише "Политико".

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте публично се подигра с идеята Европа да се защитава без Америка, твърдейки, че континентът е безпомощен без американските способности.

Интервюта с дипломати и анализатори показват защо: европейската индустриална база може да произвежда оръжия, самолети, танкове и ракети, но тя все още разчита в голяма степен на Пентагона за разузнаване, логистика, комуникации и гръбнака на командването и контрола, който свързва всичко заедно.

Без тези възможности Европа има малка надежда да възпре Русия.

"Трябва да сме готови да заменим американските стратегически средства със собствени европейски. Това трябва да бъде наш стратегически приоритет", заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, наричайки това "първа стъпка към нашата независимост".

Подобен преход обаче би бил бавен и скъп. "Никоя европейска държава по дефиниция не може да замести САЩ", каза Оливие Шмит от Кралския датски колеж по отбрана. По оценки на Рюте пълното отделяне би струвало около 10% от БВП, а според Международния институт за стратегически изследвания - до 1 трилион долара.

ЕС вече прие Стратегическия компас и плана "Готовност 2030", но те са далеч от реализация. Политическите разделения и необходимостта от единодушие - включително възможността за вето от Унгария - допълнително забавят процеса.

В някои области Европа разполага със собствени решения. Камий Гранд от европейската аерокосмическа и отбранителна индустрия казва: "Мисля, че в 98 процента от случаите има европейско решение."

НАТО търси заместник на американските самолети AWACS. Германия и партньори обсъждат отказ от американския E-7A Wedgetail заради "значителни рискове" в цената и поддръжката и разглеждат шведския Saab GlobalEye, вече поръчан от Франция.

Зависимостта от американската система Patriot също създава проблеми - Украйна съобщи за недостиг на ракети Pac-3. Франко-италианската SAMP-T предлага алтернатива и вече се използва от Киев, а Дания я избра вместо Patriot.

САЩ доминират при стратегическия въздушен транспорт с над 200 C-17 и множество C-130. Европа разполага с по-новия Airbus A400M, но в по-малки количества. При отбранителен сценарий срещу Русия ключови ще бъдат сухопътните маршрути, като ЕС планира да увеличи бюджета за военна мобилност до 17,7 млрд. евро.

По-голямо изоставане има при зареждането във въздуха - около 450 американски самолета срещу 156 европейски.

Европейските космически и разузнавателни способности остават ограничени. Новата ракета Ariane 6 има само шест изстрелвания, а комуникационната система IRIS² се очаква едва около 2030 г. "Европа все още има много да наваксва", каза Клейтън Суоп от CSIS.

Най-трудно заменими са американските разузнавателни и целеуказващи способности. "Не става въпрос само за физическите активи ... но и за сливането на разузнавателната информация ... в ясни разпознаваеми цели", заяви Макс Бергман.

Въпреки намалената американска помощ при управлението на Доналд Тръмп, Украйна остава зависима от американски сателитни данни. Франция осигурява около две трети от разузнавателната подкрепа, а Киев използва и данни от финландската компания ICEYE.

Анкета показва спад в доверието към САЩ като надежден партньор във Франция, Германия и Великобритания. За да намали зависимостта, Европа трябва да обедини отбранителните си пазари, да премахне дублирането и да увеличи разходите.

"Проблемът на Европа не е, че ѝ липсват пари. Проблемът е, че ѝ липсва съгласуваност", пише бившият британски министър на сигурността Том Тугенхад.