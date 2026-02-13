Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Европа разполага с оръжия, но остава зависима от САЩ във воденето на война

13 Февруари, 2026 15:21 863 28

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте публично се подигра с идеята Европа да се защитава без Америка, твърдейки, че континентът е безпомощен без американските способности

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Европейските държави произвеждат значителни количества оръжия, но продължават да разчитат на Съединените щати за координация на бойните способности - зависимост, която усложнява планирането на континентална отбрана без Вашингтон, пише "Политико".

Интервюта с дипломати и анализатори показват защо: европейската индустриална база може да произвежда оръжия, самолети, танкове и ракети, но тя все още разчита в голяма степен на Пентагона за разузнаване, логистика, комуникации и гръбнака на командването и контрола, който свързва всичко заедно.

Без тези възможности Европа има малка надежда да възпре Русия.

"Трябва да сме готови да заменим американските стратегически средства със собствени европейски. Това трябва да бъде наш стратегически приоритет", заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, наричайки това "първа стъпка към нашата независимост".

Подобен преход обаче би бил бавен и скъп. "Никоя европейска държава по дефиниция не може да замести САЩ", каза Оливие Шмит от Кралския датски колеж по отбрана. По оценки на Рюте пълното отделяне би струвало около 10% от БВП, а според Международния институт за стратегически изследвания - до 1 трилион долара.

ЕС вече прие Стратегическия компас и плана "Готовност 2030", но те са далеч от реализация. Политическите разделения и необходимостта от единодушие - включително възможността за вето от Унгария - допълнително забавят процеса.

В някои области Европа разполага със собствени решения. Камий Гранд от европейската аерокосмическа и отбранителна индустрия казва: "Мисля, че в 98 процента от случаите има европейско решение."

НАТО търси заместник на американските самолети AWACS. Германия и партньори обсъждат отказ от американския E-7A Wedgetail заради "значителни рискове" в цената и поддръжката и разглеждат шведския Saab GlobalEye, вече поръчан от Франция.

Зависимостта от американската система Patriot също създава проблеми - Украйна съобщи за недостиг на ракети Pac-3. Франко-италианската SAMP-T предлага алтернатива и вече се използва от Киев, а Дания я избра вместо Patriot.

САЩ доминират при стратегическия въздушен транспорт с над 200 C-17 и множество C-130. Европа разполага с по-новия Airbus A400M, но в по-малки количества. При отбранителен сценарий срещу Русия ключови ще бъдат сухопътните маршрути, като ЕС планира да увеличи бюджета за военна мобилност до 17,7 млрд. евро.

По-голямо изоставане има при зареждането във въздуха - около 450 американски самолета срещу 156 европейски.

Европейските космически и разузнавателни способности остават ограничени. Новата ракета Ariane 6 има само шест изстрелвания, а комуникационната система IRIS² се очаква едва около 2030 г. "Европа все още има много да наваксва", каза Клейтън Суоп от CSIS.

Най-трудно заменими са американските разузнавателни и целеуказващи способности. "Не става въпрос само за физическите активи ... но и за сливането на разузнавателната информация ... в ясни разпознаваеми цели", заяви Макс Бергман.

Въпреки намалената американска помощ при управлението на Доналд Тръмп, Украйна остава зависима от американски сателитни данни. Франция осигурява около две трети от разузнавателната подкрепа, а Киев използва и данни от финландската компания ICEYE.

Анкета показва спад в доверието към САЩ като надежден партньор във Франция, Германия и Великобритания. За да намали зависимостта, Европа трябва да обедини отбранителните си пазари, да премахне дублирането и да увеличи разходите.

"Проблемът на Европа не е, че ѝ липсват пари. Проблемът е, че ѝ липсва съгласуваност", пише бившият британски министър на сигурността Том Тугенхад.


  • 1 Рюте да каже

    11 4 Отговор
    под кой негър го снимаха медиите. Само за негърското оръжие може да говори.🤣😂🤣😂

    15:24 13.02.2026

  • 2 Лост

    11 3 Отговор
    Единственото оръжие се казва -До последния украинец.

    15:24 13.02.2026

  • 3 Лост

    8 2 Отговор
    Подиграл се с Путин,подиграл се с Европа.А няма ли си урока да си играе с нея ами тръгнал да се подиграва?

    15:27 13.02.2026

  • 4 Да, Европа

    2 10 Отговор
    трябва да преодолее изоставането във въоръженията, дължащо се на десетилетия вреден меркелизъм!

    И да скъса с руските суровини.

    И двете неща отнемат време, но вече се случват и ще станат .

    Коментиран от #17, #27

    15:28 13.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Доко доков

    10 0 Отговор
    Еуропата най вече разполага с розави задни устни

    Коментиран от #15

    15:31 13.02.2026

  • 8 Е, с кви оръжия?

    10 1 Отговор
    Нищо немат. Кво имаше, го дадоха на бандерите и там изгоря. Ама остави това. Те нямат и войници, способни да воюват в руските блата, в кал и на студове под минус 30 градуса. На фронт, повече от 1000 км... Само се надуват, НО не могат да воюват изобщо с Русия. Никакви изгледи на победа, дори и САМО в една конвенционална война!
    Оня с мустачките беше въоръжен много по-добре, имаше силно мотивирана армия, с превъзходна военна техника тогава и кво стана? А тези днеска са си тревопасни в сравнение с армията на дребния ефрейтор!

    15:32 13.02.2026

  • 9 Kaлпазанин

    8 2 Отговор
    Европата е под англосаксонско робство ,от края на всв

    15:32 13.02.2026

  • 10 Ура,,Ура

    7 0 Отговор
    Единствените същества на планетата, чиито смисъл на живота е унищожението и страданието на себеподобни, това са хората. И всичко е маскирано под невинната дума отбрана. Ако нямаше войни и оръжия нямаше да знаем какво е това бедност.

    15:35 13.02.2026

  • 11 Мнение

    2 1 Отговор
    Как се движи световната икономика???
    Продажби, растеж, след което следва пренасищане на пазарите (с б..луците дето накрая пълнят океаните), стагнация, рецесия и икономическа криза, лишения и войни! След това отново стабилност, растеж, пренасищане и ново повторение на събитията!

    Кога последно европейците дрънчаха оръжия срещу Русия?!
    През ВСВ, когато червената армия маршируваше в сърцето на Германия!

    Сега отново историята се повтаря!
    Урсулите, които европейските народи НЕ избират, са спуснати от същите тия дето движат световната икономика и световната п.дофилия, за да съсипят стария континент и отново да има финансов и икономически рестарт, за сметка на много загинали!

    И до кога така историята ще се повтаря за сметка на обикновените хора?!
    ДОКАТО НЕ СИ НАУЧАТ УРОЦИТЕ И НЕ ЗАПОЧНАТ ДА СВАЛЯТ ВСИЧКИ УРСУЛОПОДОБНИ АНТИЧОВЕЦИ ОТ ВИСОКИТЕ ПОСТОВЕ, ПРЕДИ ДА СА ДОВЕЛИ ДО НОВ АПОКАЛИПСИС!!!

    15:41 13.02.2026

  • 12 Световната сила

    1 5 Отговор
    САЩ винаги са били и ще бъдат най-могъщата и богата световна супер сила.

    15:41 13.02.2026

  • 13 Подправения кантар

    3 2 Отговор
    Върховната рада на Украйна е празна за втори пореден ден поради масова диария сред депутатите, съобщават украинските медии.

    15:42 13.02.2026

  • 14 Мишел

    5 0 Отговор
    Една съвременна война ще продължи един час - половин час за европейската част на НатО и още толкова за американската част.
    САЩ и НатО никога не са били толкова назад с оръжията.

    15:42 13.02.2026

  • 15 Розовото пони Путин 🦄

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Доко доков":

    И аз съм розов и съм от Руския прайд, но ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #18

    15:43 13.02.2026

  • 16 Удри с лопатата

    4 1 Отговор
    Рюте се подиграва на Путин и руската армия, но сега признава,че без САЩ ще ядат 4ур ката на Путин

    15:43 13.02.2026

  • 17 Коуега

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да, Европа":

    Европа много добре знае, че без евтини руски ресурси се потапят, но реваншизмът,който искат към Русия, ги кара да купуват и да ги клатят отвъд океана.

    15:46 13.02.2026

  • 18 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Искаш ли да се пипкаме?

    Коментиран от #22

    15:47 13.02.2026

  • 19 Уса

    3 0 Отговор
    Оръжията на Европа са безполезни срещу руските

    15:47 13.02.2026

  • 20 Американските данни

    3 5 Отговор
    Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    Коментиран от #25, #28

    15:47 13.02.2026

  • 21 Уса

    4 1 Отговор
    Такъв фашизъм и човекомразие може да има само в Европа

    15:49 13.02.2026

  • 22 Розовото пони Путин 🦄

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    Не става, Песков е много ревнив 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #24

    15:53 13.02.2026

  • 23 Европерспективи

    2 0 Отговор
    Това ще бъде чудесна възможност за САЩ да ги изпързалят. Европа като нищо може да заприлича на територията на бивша Украйна. А после ще им предложат планове за възстановяване, подобно на Маршал след втората световна.

    16:00 13.02.2026

  • 24 Весельle картинки

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Ей детската градина, не ви ли забраниха соц мрежите и телефоните още?

    16:02 13.02.2026

  • 25 Балъци.бг

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Американските данни":

    Ти сериозно ли вярваш на някакви данни в интернет, сигурно и пачки хвърляш от балкона от време на време и с нигерийските принцеси си чатиш?

    16:05 13.02.2026

  • 26 Европеец

    1 0 Отговор
    "че континентът е безпомощен без американските способности"

    Той и с американските способности е безпомощен ама това е друга тема. Въпроса е защо ЕС се остави да стане безпомощен - все пак по население ЕС е по-голям от САЩ.

    16:09 13.02.2026

  • 27 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да, Европа":

    "И да скъса с руските суровини"

    И как ще стане тоя номер да се въоръжаваш без суровини не ти ли казаха от посолството. За да се въоръжиш трябват и пари а как става икономика без суровини - това не ти ли го разясниха.

    Те сигурно парите и оръжията ще дойдат свише.

    16:12 13.02.2026

  • 28 Кооо

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Американските данни":

    Забравили са космическите кораби и цяла планета

    16:21 13.02.2026

