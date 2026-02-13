Европа разполага с оръжия, но остава зависима от САЩ във воденето на война

Европейските държави произвеждат значителни количества оръжия, но продължават да разчитат на Съединените щати за координация на бойните способности - зависимост, която усложнява планирането на континентална отбрана без Вашингтон, пише "Политико".
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте публично се подигра с идеята Европа да се защитава без Америка, твърдейки, че континентът е безпомощен без американските способности.
Интервюта с дипломати и анализатори показват защо: европейската индустриална база може да произвежда оръжия, самолети, танкове и ракети, но тя все още разчита в голяма степен на Пентагона за разузнаване, логистика, комуникации и гръбнака на командването и контрола, който свързва всичко заедно.
Без тези възможности Европа има малка надежда да възпре Русия.
"Трябва да сме готови да заменим американските стратегически средства със собствени европейски. Това трябва да бъде наш стратегически приоритет", заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, наричайки това "първа стъпка към нашата независимост".
Подобен преход обаче би бил бавен и скъп. "Никоя европейска държава по дефиниция не може да замести САЩ", каза Оливие Шмит от Кралския датски колеж по отбрана. По оценки на Рюте пълното отделяне би струвало около 10% от БВП, а според Международния институт за стратегически изследвания - до 1 трилион долара.
ЕС вече прие Стратегическия компас и плана "Готовност 2030", но те са далеч от реализация. Политическите разделения и необходимостта от единодушие - включително възможността за вето от Унгария - допълнително забавят процеса.
В някои области Европа разполага със собствени решения. Камий Гранд от европейската аерокосмическа и отбранителна индустрия казва: "Мисля, че в 98 процента от случаите има европейско решение."
НАТО търси заместник на американските самолети AWACS. Германия и партньори обсъждат отказ от американския E-7A Wedgetail заради "значителни рискове" в цената и поддръжката и разглеждат шведския Saab GlobalEye, вече поръчан от Франция.
Зависимостта от американската система Patriot също създава проблеми - Украйна съобщи за недостиг на ракети Pac-3. Франко-италианската SAMP-T предлага алтернатива и вече се използва от Киев, а Дания я избра вместо Patriot.
САЩ доминират при стратегическия въздушен транспорт с над 200 C-17 и множество C-130. Европа разполага с по-новия Airbus A400M, но в по-малки количества. При отбранителен сценарий срещу Русия ключови ще бъдат сухопътните маршрути, като ЕС планира да увеличи бюджета за военна мобилност до 17,7 млрд. евро.
По-голямо изоставане има при зареждането във въздуха - около 450 американски самолета срещу 156 европейски.
Европейските космически и разузнавателни способности остават ограничени. Новата ракета Ariane 6 има само шест изстрелвания, а комуникационната система IRIS² се очаква едва около 2030 г. "Европа все още има много да наваксва", каза Клейтън Суоп от CSIS.
Най-трудно заменими са американските разузнавателни и целеуказващи способности. "Не става въпрос само за физическите активи ... но и за сливането на разузнавателната информация ... в ясни разпознаваеми цели", заяви Макс Бергман.
Въпреки намалената американска помощ при управлението на Доналд Тръмп, Украйна остава зависима от американски сателитни данни. Франция осигурява около две трети от разузнавателната подкрепа, а Киев използва и данни от финландската компания ICEYE.
Анкета показва спад в доверието към САЩ като надежден партньор във Франция, Германия и Великобритания. За да намали зависимостта, Европа трябва да обедини отбранителните си пазари, да премахне дублирането и да увеличи разходите.
"Проблемът на Европа не е, че ѝ липсват пари. Проблемът е, че ѝ липсва съгласуваност", пише бившият британски министър на сигурността Том Тугенхад.
1 Рюте да каже
15:24 13.02.2026
2 Лост
15:24 13.02.2026
3 Лост
15:27 13.02.2026
4 Да, Европа
И да скъса с руските суровини.
И двете неща отнемат време, но вече се случват и ще станат .
Коментиран от #17, #27
15:28 13.02.2026
7 Доко доков
Коментиран от #15
15:31 13.02.2026
8 Е, с кви оръжия?
Оня с мустачките беше въоръжен много по-добре, имаше силно мотивирана армия, с превъзходна военна техника тогава и кво стана? А тези днеска са си тревопасни в сравнение с армията на дребния ефрейтор!
15:32 13.02.2026
9 Kaлпазанин
15:32 13.02.2026
10 Ура,,Ура
15:35 13.02.2026
11 Мнение
Продажби, растеж, след което следва пренасищане на пазарите (с б..луците дето накрая пълнят океаните), стагнация, рецесия и икономическа криза, лишения и войни! След това отново стабилност, растеж, пренасищане и ново повторение на събитията!
Кога последно европейците дрънчаха оръжия срещу Русия?!
През ВСВ, когато червената армия маршируваше в сърцето на Германия!
Сега отново историята се повтаря!
Урсулите, които европейските народи НЕ избират, са спуснати от същите тия дето движат световната икономика и световната п.дофилия, за да съсипят стария континент и отново да има финансов и икономически рестарт, за сметка на много загинали!
И до кога така историята ще се повтаря за сметка на обикновените хора?!
ДОКАТО НЕ СИ НАУЧАТ УРОЦИТЕ И НЕ ЗАПОЧНАТ ДА СВАЛЯТ ВСИЧКИ УРСУЛОПОДОБНИ АНТИЧОВЕЦИ ОТ ВИСОКИТЕ ПОСТОВЕ, ПРЕДИ ДА СА ДОВЕЛИ ДО НОВ АПОКАЛИПСИС!!!
15:41 13.02.2026
12 Световната сила
15:41 13.02.2026
13 Подправения кантар
15:42 13.02.2026
14 Мишел
САЩ и НатО никога не са били толкова назад с оръжията.
15:42 13.02.2026
15 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #7 от "Доко доков":И аз съм розов и съм от Руския прайд, но ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #18
15:43 13.02.2026
16 Удри с лопатата
15:43 13.02.2026
17 Коуега
До коментар #4 от "Да, Европа":Европа много добре знае, че без евтини руски ресурси се потапят, но реваншизмът,който искат към Русия, ги кара да купуват и да ги клатят отвъд океана.
15:46 13.02.2026
18 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
До коментар #15 от "Розовото пони Путин 🦄":Искаш ли да се пипкаме?
Коментиран от #22
15:47 13.02.2026
19 Уса
15:47 13.02.2026
20 Американските данни
персонал – около 1 249 380 (+820) души;
резервоари – 11 661 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
специално оборудване – 4 070 единици.
Коментиран от #25, #28
15:47 13.02.2026
21 Уса
15:49 13.02.2026
22 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #18 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":Не става, Песков е много ревнив 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #24
15:53 13.02.2026
23 Европерспективи
16:00 13.02.2026
24 Весельle картинки
До коментар #22 от "Розовото пони Путин 🦄":Ей детската градина, не ви ли забраниха соц мрежите и телефоните още?
16:02 13.02.2026
25 Балъци.бг
До коментар #20 от "Американските данни":Ти сериозно ли вярваш на някакви данни в интернет, сигурно и пачки хвърляш от балкона от време на време и с нигерийските принцеси си чатиш?
16:05 13.02.2026
26 Европеец
Той и с американските способности е безпомощен ама това е друга тема. Въпроса е защо ЕС се остави да стане безпомощен - все пак по население ЕС е по-голям от САЩ.
16:09 13.02.2026
27 Учуден
До коментар #4 от "Да, Европа":"И да скъса с руските суровини"
И как ще стане тоя номер да се въоръжаваш без суровини не ти ли казаха от посолството. За да се въоръжиш трябват и пари а как става икономика без суровини - това не ти ли го разясниха.
Те сигурно парите и оръжията ще дойдат свише.
16:12 13.02.2026
28 Кооо
До коментар #20 от "Американските данни":Забравили са космическите кораби и цяла планета
16:21 13.02.2026