45-та танкова бригада! Германия работи по разполагането на сили в балтийските страни

Президентът на Литва Гитанас Науседа отговори предпазливо на медийните съобщения, че в Германия има твърде малко доброволци за настоящото военно разполагане в балтийската страна, която е член на Европейския съюз и НАТО, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Има възможност да обсъдя това с канцлера Фридрих Мерц. Повдигнах въпроса и получих уверение, че ангажиментите на Германия остават непроменени и се вземат много на сериозно", заяви Науседа във видеозапис, публикуван от канцеларията му.

Той уточни, че планира да обсъди разполагането на бригадата с германския министър на отбраната Борис Писториус в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността този уикенд.

Науседа отговори на информация в германското списание "Шпигел", което, позовавайки се на поверителен документ на Министерството на отбраната, подчерта проблемите с личния състав при създаването на бригадата.

Според доклада, на Бундесвера (германските въоръжени сили) липсват доброволци за служба на източния фланг на НАТО, особено в редовите войски, където се записват твърде малко хора.

Литва граничи с руския ексклав Калининград на Балтийско море и с близкия до Москва Беларус.

Бундесвера все още е в процес на създаване на 45-та танкова бригада в Литва. Оборудвана с танкове и бойни машини на пехотата, формированието има за цел да осигури засилена зашита на източния фланг на НАТО. Тя беше обещана от германското правителство в отговор на нарастващата заплаха от Русия и официално влезе в действие през април 2025 г.