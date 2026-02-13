45-та танкова бригада! Германия работи по разполагането на сили в балтийските страни

Президентът на Литва Гитанас Науседа отговори предпазливо на медийните съобщения, че в Германия има твърде малко доброволци за настоящото военно разполагане в балтийската страна, която е член на Европейския съюз и НАТО, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Има възможност да обсъдя това с канцлера Фридрих Мерц. Повдигнах въпроса и получих уверение, че ангажиментите на Германия остават непроменени и се вземат много на сериозно", заяви Науседа във видеозапис, публикуван от канцеларията му.
Той уточни, че планира да обсъди разполагането на бригадата с германския министър на отбраната Борис Писториус в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността този уикенд.
Науседа отговори на информация в германското списание "Шпигел", което, позовавайки се на поверителен документ на Министерството на отбраната, подчерта проблемите с личния състав при създаването на бригадата.
Според доклада, на Бундесвера (германските въоръжени сили) липсват доброволци за служба на източния фланг на НАТО, особено в редовите войски, където се записват твърде малко хора.
Литва граничи с руския ексклав Калининград на Балтийско море и с близкия до Москва Беларус.
Бундесвера все още е в процес на създаване на 45-та танкова бригада в Литва. Оборудвана с танкове и бойни машини на пехотата, формированието има за цел да осигури засилена зашита на източния фланг на НАТО. Тя беше обещана от германското правителство в отговор на нарастващата заплаха от Русия и официално влезе в действие през април 2025 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 обективен
Коментиран от #10, #23
16:48 13.02.2026
2 Анонимен
Коментиран от #18
16:48 13.02.2026
3 Софиянец
16:48 13.02.2026
4 За протоколчето нещо само...
16:49 13.02.2026
5 Азззззззз
16:49 13.02.2026
6 Както по времето на
16:50 13.02.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #12
16:50 13.02.2026
8 Затова
16:51 13.02.2026
9 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
Коментиран от #24
16:51 13.02.2026
10 Какво общо
До коментар #1 от "обективен":има разполагането на оръжия с това което пишеш ?
16:52 13.02.2026
11 Георги
16:52 13.02.2026
12 Коуега
До коментар #7 от "Сатана Z":Къде без него(нея) ...все пак, някой трябва да им чисти дулата🤣🤣
16:52 13.02.2026
13 Мерц
16:53 13.02.2026
14 Владимир Путин, президент
Но многострадалния, изстрадал руски народ силно се надява тоя път Мерц да излезе по-умен и успее ги освободи от москали, кремльовци и монголи 👍
16:54 13.02.2026
15 златен кенеф
16:54 13.02.2026
16 УдоМача
16:54 13.02.2026
17 Още новини от Украйна
Берлин няма доброволци, за да сформира частите, планирани да бъдат разположени в Литва до 2027 г., за да „сдържат Русия“. Според Der Spiegel, 197 души персонал са се записали в 203-ти танков батальон от необходимите 414. 122-ри батальон разполага със 181 от необходимите 640 души. Според вътрешни документи на Бундесвера, приблизително 10% от планирания състав е набран.
Плановете на НАТО за сдържане на Русия на източния си фланг се сриват срещу една проста реалност: европейците нямат нито желанието, нито духа да се борят за съмнителни идеали. Докато те търсят доброволци, ние подсилваме армията си с истински бойци.
Коментиран от #22
16:54 13.02.2026
18 И защо да е
До коментар #2 от "Анонимен":провокация? Това са договорки между Германия и Естония. Къде видя тук провокация.
16:55 13.02.2026
19 Да ги разполагат и да нападат
Коментиран от #43
16:59 13.02.2026
20 Тома
17:00 13.02.2026
21 Питам:
17:05 13.02.2026
22 Щом
До коментар #17 от "Още новини от Украйна":нямат достатъчно бойци, ЗАЩО тогава пращат такъв малък брой доброволци и ЗАЩО разтръбяват тази информация, все едно представляват някаква опасност за Русия? :D
Абе вярно си го търсят.
17:06 13.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Уникално
До коментар #9 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":Да,чакаме евнусите да се включите
Коментиран от #28
17:08 13.02.2026
25 ЯО в Балтика!!!
До ушите!!!
Коментиран от #31
17:10 13.02.2026
26 Спец
Коментиран от #36, #37
17:12 13.02.2026
27 Факти
17:12 13.02.2026
28 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
До коментар #24 от "Уникално":След вас, ние сме пе🌈дали
Коментиран от #53
17:12 13.02.2026
29 Военен
Хайде нашите козячета да не се крият по дупките и да громят руснаците скрити зад компютрите ама да заминават - няма личен състав - немците искат само да са епилирани и лакирани така че те са готови.
Коментиран от #39
17:12 13.02.2026
30 🇧🇬❤️🇷🇺
Коментиран от #33
17:13 13.02.2026
31 Запознат
До коментар #25 от "ЯО в Балтика!!!":Е те нашите козячета и господарите им евролиберали отдавна я свършиха тази работа. Всеки път като им покажат клипчетата с ударите на Орешник пак я свършват.
17:16 13.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Иван
До коментар #30 от "🇧🇬❤️🇷🇺":Сталин изби повече руснаци от Хитлер.
Коментиран от #38, #40
17:16 13.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 🇧🇬❤️🇷🇺
17:16 13.02.2026
36 Ха ХаХа
До коментар #26 от "Спец":3000000 украинки останаха без мъже
17:16 13.02.2026
37 Козяче
До коментар #26 от "Спец":Не бе 100 милиона са - не ти ли казаха от посолството новата опорка.
17:17 13.02.2026
38 🇧🇬❤️🇷🇺
До коментар #33 от "Иван":Изобщо не отговаря на истината, ама ти продължавай да си я повтаряш докато сам повярваш в нея.
Коментиран от #41
17:17 13.02.2026
39 Учуден
До коментар #29 от "Военен":Защо копейките като ги пращат да живеят в русия гледат като бити кучета,сърдят де,пеняваят се и си плюят в пазвата?
Коментиран от #42
17:19 13.02.2026
40 Историк
До коментар #33 от "Иван":Важното е че руснаците оплодиха бая арийки в Берлин.
17:19 13.02.2026
41 Руската пропаганда винаги има за цел
До коментар #38 от "🇧🇬❤️🇷🇺":Глупака.
Коментиран от #44
17:20 13.02.2026
42 Учуден
До коментар #39 от "Учуден":Козячетата защо такъв страх ги тресе че не смеят да пишат със собствен ник а крадат други - някое ще ми каже ли.
17:21 13.02.2026
43 Бисмарк
До коментар #19 от "Да ги разполагат и да нападат":Руснаците са унтерменшени.
Коментиран от #46
17:21 13.02.2026
44 Ти защо повтаряш едно и също
До коментар #41 от "Руската пропаганда винаги има за цел":Мало.ум.ен ли си?
Коментиран от #48
17:22 13.02.2026
45 Генерал Патън
Коментиран от #47
17:22 13.02.2026
46 Военен
До коментар #43 от "Бисмарк":Ами хайде записвай се във вермахта че не достигали бройки - не се крий зад компютъра и да трепериш от страх.
17:23 13.02.2026
47 Историк
До коментар #45 от "Генерал Патън":Нищо не са заклали американците - включиха се накрая към победителите - 96% от загубите на германската армия са на източния фронт. Без руснаците Патън щеше да му се наложи да плува до САЩ.
17:27 13.02.2026
48 🇧🇬❤️🇷🇺
До коментар #44 от "Ти защо повтаряш едно и също":Ама ти очакваш и да ти отговори ли? Недей възлага толкова сложно нещо на двете му мозъчни клетки, които едвам осъществяват връзка помежду си. Той толкова си може разбери го. Като е запомнил тази реплика за него е върха на сладоледа.
17:27 13.02.2026
49 дядото
17:37 13.02.2026
50 Дик диверсанта
Сменете поне снимката.
17:45 13.02.2026
51 Георги
17:45 13.02.2026
52 През 1945 год. Жуков,
17:45 13.02.2026
53 Руското розово пони Путин🦄
До коментар #28 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":И аз съм пе🌈дал, но ме избраха за президент на Рф. 🦄🌈😅
17:55 13.02.2026