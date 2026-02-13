45-та танкова бригада! Германия работи по разполагането на сили в балтийските страни

Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Науседа отговори на информация в германското списание "Шпигел", което, позовавайки се на поверителен документ на Министерството на отбраната, подчерта проблемите с личния състав при създаването на бригадата

Анатоли Стайков

Президентът на Литва Гитанас Науседа отговори предпазливо на медийните съобщения, че в Германия има твърде малко доброволци за настоящото военно разполагане в балтийската страна, която е член на Европейския съюз и НАТО, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Има възможност да обсъдя това с канцлера Фридрих Мерц. Повдигнах въпроса и получих уверение, че ангажиментите на Германия остават непроменени и се вземат много на сериозно", заяви Науседа във видеозапис, публикуван от канцеларията му.

Той уточни, че планира да обсъди разполагането на бригадата с германския министър на отбраната Борис Писториус в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността този уикенд.

Науседа отговори на информация в германското списание "Шпигел", което, позовавайки се на поверителен документ на Министерството на отбраната, подчерта проблемите с личния състав при създаването на бригадата.

Според доклада, на Бундесвера (германските въоръжени сили) липсват доброволци за служба на източния фланг на НАТО, особено в редовите войски, където се записват твърде малко хора.

Литва граничи с руския ексклав Калининград на Балтийско море и с близкия до Москва Беларус.

Бундесвера все още е в процес на създаване на 45-та танкова бригада в Литва. Оборудвана с танкове и бойни машини на пехотата, формированието има за цел да осигури засилена зашита на източния фланг на НАТО. Тя беше обещана от германското правителство в отговор на нарастващата заплаха от Русия и официално влезе в действие през април 2025 г.


  • 1 обективен

    19 6 Отговор
    Много почернени германски майки ще има , защото Урсула и кая са мазохистки !!!

    Коментиран от #10, #23

    16:48 13.02.2026

  • 2 Анонимен

    14 5 Отговор
    Търсят си белята там с тия провокации.

    Коментиран от #18

    16:48 13.02.2026

  • 3 Софиянец

    13 4 Отговор
    Ще събираме ли пари за памперси на джърманите или нату е отделил от бюджета? 😂

    16:48 13.02.2026

  • 4 За протоколчето нещо само...

    12 2 Отговор
    Първото име на президента на Литва означава "циганин"

    16:49 13.02.2026

  • 5 Азззззззз

    10 3 Отговор
    Балтийските страни пак ще бъдат окупирани от германците. Тоя филм вече е прожектиран и знаем как свършва.

    16:49 13.02.2026

  • 6 Както по времето на

    9 2 Отговор
    ВСВ ли? 🦨🦨🦨

    16:50 13.02.2026

  • 7 Сатана Z

    13 1 Отговор
    Лейтенантът Грубер с малкия си танк ще участва ли?

    Коментиран от #12

    16:50 13.02.2026

  • 8 Затова

    9 2 Отговор
    е взето решение на Конференцията по сигурност в Мюнхен , че държавите членки трябва да се бръкнат . Костинбродския нали се снима от там , но трае .

    16:51 13.02.2026

  • 9 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    11 2 Отговор
    Евроджендърските амбиции нещо, не могат да съберат достатъчно пе🌈дали за бригада.

    Коментиран от #24

    16:51 13.02.2026

  • 10 Какво общо

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    има разполагането на оръжия с това което пишеш ?

    16:52 13.02.2026

  • 11 Георги

    8 1 Отговор
    явно и тея се плашат от охлюва!

    16:52 13.02.2026

  • 12 Коуега

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Къде без него(нея) ...все пак, някой трябва да им чисти дулата🤣🤣

    16:52 13.02.2026

  • 13 Мерц

    6 1 Отговор
    Бригадата рейнджъри загина в Петрохан.

    16:53 13.02.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор
    Така полека започна Хитлер !!!
    Но многострадалния, изстрадал руски народ силно се надява тоя път Мерц да излезе по-умен и успее ги освободи от москали, кремльовци и монголи 👍

    16:54 13.02.2026

  • 15 златен кенеф

    9 3 Отговор
    руснаците като видят танкове на вермахта полудяват и ги унищожават веднага.

    16:54 13.02.2026

  • 16 УдоМача

    10 2 Отговор
    Горят явно от желание да дарят на Русия метали :)))))))

    16:54 13.02.2026

  • 17 Още новини от Украйна

    7 2 Отговор
    Германия не може да укомплектова бригада, която да „спаси Литва от Русия“

    Берлин няма доброволци, за да сформира частите, планирани да бъдат разположени в Литва до 2027 г., за да „сдържат Русия“. Според Der Spiegel, 197 души персонал са се записали в 203-ти танков батальон от необходимите 414. 122-ри батальон разполага със 181 от необходимите 640 души. Според вътрешни документи на Бундесвера, приблизително 10% от планирания състав е набран.
    Плановете на НАТО за сдържане на Русия на източния си фланг се сриват срещу една проста реалност: европейците нямат нито желанието, нито духа да се борят за съмнителни идеали. Докато те търсят доброволци, ние подсилваме армията си с истински бойци.

    Коментиран от #22

    16:54 13.02.2026

  • 18 И защо да е

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    провокация? Това са договорки между Германия и Естония. Къде видя тук провокация.

    16:55 13.02.2026

  • 19 Да ги разполагат и да нападат

    3 9 Отговор
    Живо прасе да не остане до китай

    Коментиран от #43

    16:59 13.02.2026

  • 20 Тома

    9 1 Отговор
    След като американците потънаха в блатата сега пращат немците

    17:00 13.02.2026

  • 21 Питам:

    9 0 Отговор
    За кой ли път, за кой ли път...... ДРАНГ НАХТ ОСТЕН??????

    17:05 13.02.2026

  • 22 Щом

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Още новини от Украйна":

    нямат достатъчно бойци, ЗАЩО тогава пращат такъв малък брой доброволци и ЗАЩО разтръбяват тази информация, все едно представляват някаква опасност за Русия? :D

    Абе вярно си го търсят.

    17:06 13.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Уникално

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    Да,чакаме евнусите да се включите

    Коментиран от #28

    17:08 13.02.2026

  • 25 ЯО в Балтика!!!

    4 6 Отговор
    Бункерният ще се нас.ер.е!
    До ушите!!!

    Коментиран от #31

    17:10 13.02.2026

  • 26 Спец

    2 7 Отговор
    Един милион рускини сложиха черни забрадки.Още трябва!Още,още,още!

    Коментиран от #36, #37

    17:12 13.02.2026

  • 27 Факти

    6 0 Отговор
    45 - та танкова бригада! Германия работи по разполагането на сили да пазят балтийските пудели

    17:12 13.02.2026

  • 28 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Уникално":

    След вас, ние сме пе🌈дали

    Коментиран от #53

    17:12 13.02.2026

  • 29 Военен

    6 1 Отговор
    "подчерта проблемите с личния състав при създаването на бригадата"

    Хайде нашите козячета да не се крият по дупките и да громят руснаците скрити зад компютрите ама да заминават - няма личен състав - немците искат само да са епилирани и лакирани така че те са готови.

    Коментиран от #39

    17:12 13.02.2026

  • 30 🇧🇬❤️🇷🇺

    6 3 Отговор
    Немците минат не минат 40-80 години и сърбела им отново се появява. Този път обаче няма да има капитулация, а заличаване. Сталин какво е казал нет человека / в случая немеца / нет праблема. Така и ще стане, като си го търсят.

    Коментиран от #33

    17:13 13.02.2026

  • 31 Запознат

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "ЯО в Балтика!!!":

    Е те нашите козячета и господарите им евролиберали отдавна я свършиха тази работа. Всеки път като им покажат клипчетата с ударите на Орешник пак я свършват.

    17:16 13.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Иван

    2 6 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬❤️🇷🇺":

    Сталин изби повече руснаци от Хитлер.

    Коментиран от #38, #40

    17:16 13.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 🇧🇬❤️🇷🇺

    4 0 Отговор
    Немците с едни мигранти не могат да се оправят, че вече и през деня им оправят жените взели на руснаците на мъже да се правят. Смешни са от ден на ден все повече. Лейтенат Грюбер с малкия танк пълна пародия са.

    17:16 13.02.2026

  • 36 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Спец":

    3000000 украинки останаха без мъже

    17:16 13.02.2026

  • 37 Козяче

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Спец":

    Не бе 100 милиона са - не ти ли казаха от посолството новата опорка.

    17:17 13.02.2026

  • 38 🇧🇬❤️🇷🇺

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Иван":

    Изобщо не отговаря на истината, ама ти продължавай да си я повтаряш докато сам повярваш в нея.

    Коментиран от #41

    17:17 13.02.2026

  • 39 Учуден

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Военен":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в русия гледат като бити кучета,сърдят де,пеняваят се и си плюят в пазвата?

    Коментиран от #42

    17:19 13.02.2026

  • 40 Историк

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Иван":

    Важното е че руснаците оплодиха бая арийки в Берлин.

    17:19 13.02.2026

  • 41 Руската пропаганда винаги има за цел

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "🇧🇬❤️🇷🇺":

    Глупака.

    Коментиран от #44

    17:20 13.02.2026

  • 42 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Учуден":

    Козячетата защо такъв страх ги тресе че не смеят да пишат със собствен ник а крадат други - някое ще ми каже ли.

    17:21 13.02.2026

  • 43 Бисмарк

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Да ги разполагат и да нападат":

    Руснаците са унтерменшени.

    Коментиран от #46

    17:21 13.02.2026

  • 44 Ти защо повтаряш едно и също

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Руската пропаганда винаги има за цел":

    Мало.ум.ен ли си?

    Коментиран от #48

    17:22 13.02.2026

  • 45 Генерал Патън

    0 2 Отговор
    Заклахме грешната Св.Иня.

    Коментиран от #47

    17:22 13.02.2026

  • 46 Военен

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Бисмарк":

    Ами хайде записвай се във вермахта че не достигали бройки - не се крий зад компютъра и да трепериш от страх.

    17:23 13.02.2026

  • 47 Историк

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Генерал Патън":

    Нищо не са заклали американците - включиха се накрая към победителите - 96% от загубите на германската армия са на източния фронт. Без руснаците Патън щеше да му се наложи да плува до САЩ.

    17:27 13.02.2026

  • 48 🇧🇬❤️🇷🇺

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ти защо повтаряш едно и също":

    Ама ти очакваш и да ти отговори ли? Недей възлага толкова сложно нещо на двете му мозъчни клетки, които едвам осъществяват връзка помежду си. Той толкова си може разбери го. Като е запомнил тази реплика за него е върха на сладоледа.

    17:27 13.02.2026

  • 49 дядото

    2 0 Отговор
    никога не съм приемал шва би те на сериозно.през всв подържаха на фронта 6 - 8 милионна армия от стария ЕС,но червената армия ги набута в берлин.та сега с една бригада чудо ще свършат.

    17:37 13.02.2026

  • 50 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Танкова бригада с гаубица, а фактици?
    Сменете поне снимката.

    17:45 13.02.2026

  • 51 Георги

    0 0 Отговор
    Франция да разположи "Ястребите" и да се приключва! 😃😃😃

    17:45 13.02.2026

  • 52 През 1945 год. Жуков,

    0 0 Отговор
    по заповед на Стаин, пощади Германците, не ги изтреби, но втори път пощада няма да има, Германия ще изчезне от картата. Германците по кръв са реваншисти и това ще ги погуби. От Рим досега, те губят битките, но сега ще загубят всичко - територия без население.

    17:45 13.02.2026

  • 53 Руското розово пони Путин🦄

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    И аз съм пе🌈дал, но ме избраха за президент на Рф. 🦄🌈😅

    17:55 13.02.2026

