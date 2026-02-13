Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Енергийна зависимост! ЕС е намалил слабо вноса си на втечнен природен газ от Русия
  Тема: Украйна

Енергийна зависимост! ЕС е намалил слабо вноса си на втечнен природен газ от Русия

13 Февруари, 2026 19:39

От 2027 г. се предвижда пълна забрана за внос на втечнен природен газ от Русия като част от пакет санкции срещу Москва, приет през октомври

Енергийна зависимост! ЕС е намалил слабо вноса си на втечнен природен газ от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Европейският съюз е внесъл втечнен природен газ (LNG) от Русия на стойност около 7,4 милиарда евро (8,78 милиарда долара) през миналата година, което представлява спад с около 3 на сто спрямо 2024 г., показват данни на Евростат, цитирани от ДПА, пише БТА.

Общо ЕС е внесъл втечнен природен газ за приблизително 46 милиарда евро през 2025 г., като най-големият доставчик остава САЩ - с около 24,2 милиарда евро.

Въпреки че Европейският съюз въведе широкообхватна забрана за внос на изкопаеми горива като петрол и въглища след руската военна инвазия в Украйна през 2022 г., дълго време нямаше подобни санкции за газа, тъй като някои страни бяха твърде зависими от руските доставки.

Втечненият газ продължава да пристига в ЕС през газопровода „Турски поток“ в Общността.

От 2027 г. се предвижда пълна забрана за внос на втечнен природен газ от Русия като част от пакет санкции срещу Москва, приет през октомври.

Регламентът предвижда и „клауза за безопасност“, която позволява на Европейската комисия да разреши на засегнати държави членки временно да спрат забраните при сериозна заплаха за енергийната сигурност, припомня ДПА.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    25 4 Отговор
    Са прецакани и на енергийния фронт.

    Коментиран от #4, #74

    19:41 13.02.2026

  • 2 Икономист

    28 2 Отговор
    Ойропейците да наблягат на всякакъв вид газообразоващи храни и да ползват новите бутилки с прикачената тапа за складиране на пропан ,бутан и метан .Успех в начинанието

    19:42 13.02.2026

  • 3 Опа

    5 24 Отговор
    Болшевиките са си консумират газта сами. Или да продават на Китай на безценица. През миналата година икономиката на Русия е най-зле от както Путин е лидер на копейките за последните 30 години.

    Коментиран от #13, #14, #70

    19:44 13.02.2026

  • 4 Русия е

    4 16 Отговор

    До коментар #1 от "КЕНЕФБАНДЕРИТЕ":

    най-прецакана от всички.

    Коментиран от #12, #63

    19:44 13.02.2026

  • 5 ОЧАКВАЙТЕ

    17 1 Отговор
    НЕЗАВИСИМИ И .....ФАЛИРАЛИ

    19:44 13.02.2026

  • 6 морски

    12 0 Отговор
    Русия не е спряла да търгува с ЕС. Корабите спират да внасят нефт , въглища и желязо за ЕС , и чакат по седмица на котва за ред .

    19:45 13.02.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    21 1 Отговор
    Победа другаре! Направо сринахме Русия!
    Малко ни е студено и си духаме на пръстите... и малко са ни празни джобовете да плащаме на грингосите, за да сме зависими от тях - ама да не ви пука!

    Коментиран от #10, #54

    19:45 13.02.2026

  • 8 Нормално

    2 18 Отговор
    Ватите ще продължават поне в следващите 50 години да копаят газ и петрол и с него да плащат репарации на Украйна. Отделно онези 300 милиарда замразени руски активи.

    Коментиран от #16

    19:46 13.02.2026

  • 9 Европеец

    18 1 Отговор
    Европейците са прецакани от къде и да ги погледнеш, по-вещото ръководство на урсулата..... Пак си ползват руския газ, ама демократично оскъпен от известни и не толкова известни "демократи"...

    Коментиран от #24

    19:46 13.02.2026

  • 10 Русия сама се

    3 15 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    срина. Никой не й е виновен за окаяното положение, в което е в момента.

    Коментиран от #18

    19:46 13.02.2026

  • 11 И Киев е Руски

    12 3 Отговор
    Евро колхоза да се подготвя за стабилни сметки за топлото

    19:47 13.02.2026

  • 12 ЕС..

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Русия е":

    пак е зависим.

    Коментиран от #15

    19:47 13.02.2026

  • 13 МАЙ МНОГО СЕ НАПЪВАШ

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Опа":

    ........МОЖЕ ДА ОТДЕЛИШ ГАЗ И ДА ПОДПОМОГНЕШ ЕВРОИКОНОМИКАТА

    19:47 13.02.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "Опа":

    Много съм щастлив, че гейсъюзът помага Русия!

    Коментиран от #26

    19:50 13.02.2026

  • 15 Да зависим е

    3 17 Отговор

    До коментар #12 от "ЕС..":

    но тук темата е друга. Преди войната ЕС е купувал руски газ за 65 млрд. евро, а сега купува за 7 млрд. евро. На това се дължи и фалита на Газпром. А за ЕС е без значение откъде ще го купува, дори сега излиза по-евтино - от Норвегия, САЩ и Алжир.

    Коментиран от #17

    19:52 13.02.2026

  • 17 ЕС...

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "Да зависим е":

    се самозакла тотално.

    Коментиран от #20

    19:54 13.02.2026

  • 18 И Киев е Руски

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Русия сама се":

    Лекувай се

    Коментиран от #21, #29

    19:54 13.02.2026

  • 20 Не защо

    4 11 Отговор

    До коментар #17 от "ЕС...":

    много по-евтино е сега. Русия се закопа

    Коментиран от #25

    19:56 13.02.2026

  • 22 Дон Корлеоне

    4 10 Отговор
    Хаяско закопа русийката.

    19:57 13.02.2026

  • 23 Обтегача

    3 9 Отговор
    Изправям криви русофилски кратуни.Изгодно!

    Коментиран от #57

    19:58 13.02.2026

  • 24 Защо да са

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    прецакани, купуват по-евтино. Русия е най-прецаканата.

    Коментиран от #30

    19:58 13.02.2026

  • 25 ЕС..

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "Не защо":

    се усети, че пропада, но е късно. Каквито и врътки да прави са напразни.

    Коментиран от #34

    19:58 13.02.2026

  • 26 ЕС, на практика

    5 11 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К.😺":

    фалира Газпром. Преди войната ЕС е купувал руски газ за 65 млрд. евро, а сега купува за 7 млрд. евро.

    Коментиран от #52

    20:00 13.02.2026

  • 27 От Кремъл официальнъй:

    12 2 Отговор
    Сами ще дойдете при нас, след като няма да може да плащате нашият газ на тройни цени от американски фирми.

    Коментиран от #28, #37

    20:01 13.02.2026

  • 28 Руската пропаганда

    3 6 Отговор

    До коментар #27 от "От Кремъл официальнъй:":

    Има за цел глупака.

    20:02 13.02.2026

  • 29 Прочети статията

    4 7 Отговор

    До коментар #18 от "И Киев е Руски":

    то си е написано - Преди войната ЕС е купувал руски газ за 65 млрд. евро, а сега купува за 7 млрд. евро. Газпром е фалирал. И тези 65млрд. са само за ЕС, като добави и още няколко, които не са в ЕС, но също са спрели да купуват и положението става още по-зле за Русия.

    Коментиран от #31, #39, #42

    20:04 13.02.2026

  • 30 Путлер пита лекарите:

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "Защо да са":

    Къде са лекарствата за деца?

    Коментиран от #35

    20:04 13.02.2026

  • 31 Кухоглава копейка

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "Прочети статията":

    Ще има падания от високите прозорци.

    20:05 13.02.2026

  • 32 Яхуууууу

    8 2 Отговор
    2021 година, януари газта за бита струва 21 лв за мегават, сега е 65лв.....много ми е ефтино. факти пак сте пуснали фермата си с розови понита....

    Коментиран от #43, #75

    20:05 13.02.2026

  • 33 Механик

    3 7 Отговор
    Удри Путлер с лопатето!

    20:06 13.02.2026

  • 34 Не, защо

    4 6 Отговор

    До коментар #25 от "ЕС..":

    да пропада. Много си е добре.

    20:06 13.02.2026

  • 35 Колективен руски крепостен

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Путлер пита лекарите:":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?Поне за водка ще има ли?

    20:07 13.02.2026

  • 36 койдазнай

    2 6 Отговор
    Газ от Русия трябва да се внася колкото може повече!
    Просто не трябва да се плаща, или поне да не се плаща н цени, по-високи от колкото за китайците!

    Коментиран от #59

    20:07 13.02.2026

  • 37 Не е тройни

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "От Кремъл официальнъй:":

    цени. Факт е, че сега цените на газа са много по-ниски от 2021, а 2021 ЕС е купувал руски газ. Сега е по-евтино.

    Коментиран от #40

    20:08 13.02.2026

  • 38 бебето

    4 4 Отговор
    путин го думкат на задна.

    Коментиран от #50, #53

    20:09 13.02.2026

  • 39 И Киев е Руски

    5 4 Отговор

    До коментар #29 от "Прочети статията":

    На пазара краставиците осем лева и на горе .Мислили че жена ти може да си ги позволи

    Коментиран от #41, #46

    20:09 13.02.2026

  • 40 Това са безспорни

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Не е тройни":

    Факти.

    20:09 13.02.2026

  • 41 Ицо

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "И Киев е Руски":

    Утре рано сутринта да обереш краставиците!

    Коментиран от #48, #49

    20:10 13.02.2026

  • 42 Македонско войн

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Прочети статията":

    чудесно, сега прочети другите статии в които пише, колко струва сега зареждане с газ/петрол на европа с демократичната краварска газ/петрол.... европа в момента е клекнала яко, рецесията в Германия е 3-та година. Единственото което расте в Европа са заемите и "инжинерите "докторите" , гледам вече и тук са доста. Още не са започнали с "добрините" или поне не ни казват.

    20:11 13.02.2026

  • 43 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Яхуууууу":

    Започни работа.

    20:11 13.02.2026

  • 44 Интересно

    1 4 Отговор
    3% по-малко руски газ водят до 35% инфлация.
    Каква ли инфлация ще предизвика пълното спиране на газта от Русия, догодина?

    Коментиран от #47, #56

    20:11 13.02.2026

  • 45 Пора

    3 1 Отговор
    Путинова русия умира.

    20:12 13.02.2026

  • 46 Е това

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "И Киев е Руски":

    няма връзка с темата. Тук темата е как Русия сама се фалира, като стана причина за спирането на газа за ЕС.

    20:13 13.02.2026

  • 47 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Интересно":

    Започни работа.

    20:13 13.02.2026

  • 48 Васо

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ицо":

    Ицка ,сокай бибека и обери сиренцето .

    20:13 13.02.2026

  • 49 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ицо":

    Марияна не ми дава.Кауфланд са монополисти

    20:13 13.02.2026

  • 50 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "бебето":

    И мен редовно ме праскат ,но съм доволен !

    20:15 13.02.2026

  • 51 Георгиев

    1 3 Отговор
    Днес четох в нета, че почти половината втечнен американски газ е руски. Бизнеса си е бизнес.

    Коментиран от #60, #62

    20:15 13.02.2026

  • 52 ПО ТОЧНО

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "ЕС, на практика":

    ГАЗПРОМ ФАЛИРА ЕВРОгЕйСЪЮЗА

    Коментиран от #64

    20:15 13.02.2026

  • 53 Асен Василев

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "бебето":

    Че коенпу е лошота да те карат на задна ?

    20:16 13.02.2026

  • 54 Омбре

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    От 2024 са свили доставките само с 3 процента, но след една година 2027 щели да го спрат напълно...ахаха. И каква е тази клауза безопасност? Или го спираш с всички последствия от това решение или не,а не спираме го,ама ако опреме ,ще го пуснем пак....ахахаха. Ако съм на мястото на Путин,вече да съм го спрял, щом толкова искат и да им гледам сеира на урсула и сие.

    Коментиран от #61

    20:16 13.02.2026

  • 55 Рублевка

    0 3 Отговор
    Европейците се отказаха от потоците а купуват втечнен природен газ, закупен от САЩ в РФ. След плащането (с рубли) руският природен газ става американски, но американските фирми дефакто са посредници на Газпром.

    20:17 13.02.2026

  • 56 Няма

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Интересно":

    Такава зависимост. Спокойно.

    20:20 13.02.2026

  • 57 оня с кола

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Обтегача":

    Един сап зад врата и са приключили страданията !

    20:20 13.02.2026

  • 58 Раша утече!

    4 0 Отговор
    ЗАКРИВАЙ кенефо!

    20:23 13.02.2026

  • 59 Предполагам, че

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "койдазнай":

    след войната пак може да се подновят все пак някакви отношения, макар и не в същите обеми като преди войната. Но сигурно това ще е като се разбере следващата власт в Русия.

    20:24 13.02.2026

  • 60 Не, това

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Георгиев":

    са измислици.

    20:27 13.02.2026

  • 61 Смех с копейки

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Омбре":

    От 200 години рашките драпат със нокти да има кой да им купува това което изкопаят,за да има какво да ядат.

    20:28 13.02.2026

  • 62 гру гайтанджиева

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Георгиев":

    Това са руски фейкове колега.

    20:28 13.02.2026

  • 63 Търновец

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Русия е":

    Още навремето Италия се отказа от Южен Поток защото на около 1200 км на юг се откриха огромни залежи на газ и вече стартира работата по газопровод от Африка през Италия и до Германия и се очаква около 2030 да започне транспортирането на газ, за над би било по добре да получаваме газ от там чрез разклонение с не шот САЩ. С газта от САЩ може да е Канадска че Янките купуват много нефт газ и ток от Канада

    20:29 13.02.2026

  • 64 Не. ЕС

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "ПО ТОЧНО":

    фалира Газпром. Преди войната ЕС е купувал руски газ за 65 млрд. евро, а сега купува за 7 млрд. евро. Сега ЕС купува по-евтин газ, а Газпром фалира.

    Коментиран от #66, #67, #71

    20:29 13.02.2026

  • 65 мисирки

    0 0 Отговор
    „Втечненият газ продължава да пристига в ЕС през газопровода „Турски поток“ в Общността.“
    По Турски поток върви тръбен газ и през нашия Балкански отива към Европа! Втечнения газ има нужда от регазификация и няма как да влезе в Турския поток, който идва от Русия и свършва в Турция.
    Турция разполага с една от най-големите LNG инфраструктури в Европа, включваща както наземни терминали, така и плаващи съоръжения за съхранение и регазификация (FSRU) с общ капацитет над 50 млрд. куб. м годишно.
    BOTAŞ Dörtyol FSRU (Хатай): Намира се в южната част на страната. Използва плаващия модул Botaş FSRU Ertuğrul Gazi.
    BOTAŞ Saros FSRU (Залив Сарос): Въведен в експлоатация в края на 2022 г. – началото на 2023 г., той е от ключово значение за снабдяването на Мармарския регион и Истанбул.
    Etki Liman FSRU (Алиага, Измир), Marmara Ereğlisi LNG (Текирдаг) и EgeGaz Aliağa LNG (Измир).

    20:29 13.02.2026

  • 66 Хеххее

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Не. ЕС":

    А сега Тръмп ще фалира Роснефт. Русийката винаги хваща средния.!

    20:31 13.02.2026

  • 67 така ли ти говорят небесата?!?

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Не. ЕС":

    Няма в света втечнен газ, по-евтин от тръбния! Защо, научи физиката!

    20:31 13.02.2026

  • 68 ха, и затова

    2 2 Отговор
    ли са празни газохранилищата в Европа?!?

    20:33 13.02.2026

  • 69 az СВО Победа 80

    2 2 Отговор
    Е, как?
    Че нали уж ЕС "спря" да купува руски газ още от 2022г.???

    Проглушиха ни ушите в продължение на цели четири години, а се оказа, че само са лъгали.... 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #72

    20:37 13.02.2026

  • 70 Тоя, пък.

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Опа":

    Какви "болшевики" те гонят, бе СОП-чик? Само като видя някой да нарича: природният газ - "газта" - и ми става ясно какъв завършен невeжа и пpocтак имам насреща си. Китай вече купува повече от ЕС и то на нормални цени. А 80% от добиват на Газпром отиваше на вътрешният пазар и преди войната.

    20:44 13.02.2026

  • 71 БПФ

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Не. ЕС":

    Не, глyпи. ЕС се САМОФАЛИРА. Газпром все така контролира най-големите газови залежи на света. Природният газ е ключова суровина, далеч извън употребата като гориво. От природен газ се правят азотните торове, а без торове поне 2 милиарда души на планетата просто ще трябва да умрат от глад. Ама откъде полуграмотен русофоб ще знае това? Или че ЕС е най-големият купувач на руски торове?

    20:47 13.02.2026

  • 72 Разликата е голяма

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "az СВО Победа 80":

    Преди войната ЕС е купувал руски газ за 65 млрд. евро, а сега купува за 7 млрд. евро. 10 пъти по-малко. Това си е равносилно на спиране.

    20:47 13.02.2026

  • 73 Цензура

    0 0 Отговор
    Урсулата и урсулите очевидно се опитват окончателно да унищожат индустрията на ЕС. Тая клика трябва да бъде свалена от власт, за да оцелеят държавите в съюза.

    20:48 13.02.2026

  • 74 САМО ФАКТИ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "КЕНЕФБАНДЕРИТЕ":

    ДАНСингът на смъртта

    На 13.02.2026.
    Пожар избухна в сградата на Окръжната следствена служба във Враца.
    По първоначални данни е изгорял само шкаф с документи по случая Петрохан и Околчица.

    Гущерът Борисов си къса опашката!



    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънце

    20:49 13.02.2026

  • 75 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Яхуууууу":

    2021-ва имаше ковид и колапс на потреблението, През 2015 цената за България на руския тръпопроводен газ е 63 лева за МВт час. През 2010 е 67 лева за МВт час. Така е, поради икономическата криза и тоталното поскъпване на всичко, цената на прородния газ за 15 години е спаднала с 10%.

    20:49 13.02.2026

