Енергийна зависимост! ЕС е намалил слабо вноса си на втечнен природен газ от Русия

Европейският съюз е внесъл втечнен природен газ (LNG) от Русия на стойност около 7,4 милиарда евро (8,78 милиарда долара) през миналата година, което представлява спад с около 3 на сто спрямо 2024 г., показват данни на Евростат, цитирани от ДПА, пише БТА.
Общо ЕС е внесъл втечнен природен газ за приблизително 46 милиарда евро през 2025 г., като най-големият доставчик остава САЩ - с около 24,2 милиарда евро.
Въпреки че Европейският съюз въведе широкообхватна забрана за внос на изкопаеми горива като петрол и въглища след руската военна инвазия в Украйна през 2022 г., дълго време нямаше подобни санкции за газа, тъй като някои страни бяха твърде зависими от руските доставки.
Втечненият газ продължава да пристига в ЕС през газопровода „Турски поток“ в Общността.
От 2027 г. се предвижда пълна забрана за внос на втечнен природен газ от Русия като част от пакет санкции срещу Москва, приет през октомври.
Регламентът предвижда и „клауза за безопасност“, която позволява на Европейската комисия да разреши на засегнати държави членки временно да спрат забраните при сериозна заплаха за енергийната сигурност, припомня ДПА.
1 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ
Коментиран от #4, #74
19:41 13.02.2026
2 Икономист
19:42 13.02.2026
3 Опа
Коментиран от #13, #14, #70
19:44 13.02.2026
4 Русия е
До коментар #1 от "КЕНЕФБАНДЕРИТЕ":най-прецакана от всички.
Коментиран от #12, #63
19:44 13.02.2026
5 ОЧАКВАЙТЕ
19:44 13.02.2026
6 морски
19:45 13.02.2026
7 ДрайвингПлежър
Малко ни е студено и си духаме на пръстите... и малко са ни празни джобовете да плащаме на грингосите, за да сме зависими от тях - ама да не ви пука!
Коментиран от #10, #54
19:45 13.02.2026
8 Нормално
Коментиран от #16
19:46 13.02.2026
9 Европеец
Коментиран от #24
19:46 13.02.2026
10 Русия сама се
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":срина. Никой не й е виновен за окаяното положение, в което е в момента.
Коментиран от #18
19:46 13.02.2026
11 И Киев е Руски
19:47 13.02.2026
12 ЕС..
До коментар #4 от "Русия е":пак е зависим.
Коментиран от #15
19:47 13.02.2026
13 МАЙ МНОГО СЕ НАПЪВАШ
До коментар #3 от "Опа":........МОЖЕ ДА ОТДЕЛИШ ГАЗ И ДА ПОДПОМОГНЕШ ЕВРОИКОНОМИКАТА
19:47 13.02.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К.😺
До коментар #3 от "Опа":Много съм щастлив, че гейсъюзът помага Русия!
Коментиран от #26
19:50 13.02.2026
15 Да зависим е
До коментар #12 от "ЕС..":но тук темата е друга. Преди войната ЕС е купувал руски газ за 65 млрд. евро, а сега купува за 7 млрд. евро. На това се дължи и фалита на Газпром. А за ЕС е без значение откъде ще го купува, дори сега излиза по-евтино - от Норвегия, САЩ и Алжир.
Коментиран от #17
19:52 13.02.2026
17 ЕС...
До коментар #15 от "Да зависим е":се самозакла тотално.
Коментиран от #20
19:54 13.02.2026
18 И Киев е Руски
До коментар #10 от "Русия сама се":Лекувай се
Коментиран от #21, #29
19:54 13.02.2026
20 Не защо
До коментар #17 от "ЕС...":много по-евтино е сега. Русия се закопа
Коментиран от #25
19:56 13.02.2026
22 Дон Корлеоне
19:57 13.02.2026
23 Обтегача
Коментиран от #57
19:58 13.02.2026
24 Защо да са
До коментар #9 от "Европеец":прецакани, купуват по-евтино. Русия е най-прецаканата.
Коментиран от #30
19:58 13.02.2026
25 ЕС..
До коментар #20 от "Не защо":се усети, че пропада, но е късно. Каквито и врътки да прави са напразни.
Коментиран от #34
19:58 13.02.2026
26 ЕС, на практика
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К.😺":фалира Газпром. Преди войната ЕС е купувал руски газ за 65 млрд. евро, а сега купува за 7 млрд. евро.
Коментиран от #52
20:00 13.02.2026
27 От Кремъл официальнъй:
Коментиран от #28, #37
20:01 13.02.2026
28 Руската пропаганда
До коментар #27 от "От Кремъл официальнъй:":Има за цел глупака.
20:02 13.02.2026
29 Прочети статията
До коментар #18 от "И Киев е Руски":то си е написано - Преди войната ЕС е купувал руски газ за 65 млрд. евро, а сега купува за 7 млрд. евро. Газпром е фалирал. И тези 65млрд. са само за ЕС, като добави и още няколко, които не са в ЕС, но също са спрели да купуват и положението става още по-зле за Русия.
Коментиран от #31, #39, #42
20:04 13.02.2026
30 Путлер пита лекарите:
До коментар #24 от "Защо да са":Къде са лекарствата за деца?
Коментиран от #35
20:04 13.02.2026
31 Кухоглава копейка
До коментар #29 от "Прочети статията":Ще има падания от високите прозорци.
20:05 13.02.2026
32 Яхуууууу
Коментиран от #43, #75
20:05 13.02.2026
33 Механик
20:06 13.02.2026
34 Не, защо
До коментар #25 от "ЕС..":да пропада. Много си е добре.
20:06 13.02.2026
35 Колективен руски крепостен
До коментар #30 от "Путлер пита лекарите:":А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?Поне за водка ще има ли?
20:07 13.02.2026
36 койдазнай
Просто не трябва да се плаща, или поне да не се плаща н цени, по-високи от колкото за китайците!
Коментиран от #59
20:07 13.02.2026
37 Не е тройни
До коментар #27 от "От Кремъл официальнъй:":цени. Факт е, че сега цените на газа са много по-ниски от 2021, а 2021 ЕС е купувал руски газ. Сега е по-евтино.
Коментиран от #40
20:08 13.02.2026
38 бебето
Коментиран от #50, #53
20:09 13.02.2026
39 И Киев е Руски
До коментар #29 от "Прочети статията":На пазара краставиците осем лева и на горе .Мислили че жена ти може да си ги позволи
Коментиран от #41, #46
20:09 13.02.2026
40 Това са безспорни
До коментар #37 от "Не е тройни":Факти.
20:09 13.02.2026
41 Ицо
До коментар #39 от "И Киев е Руски":Утре рано сутринта да обереш краставиците!
Коментиран от #48, #49
20:10 13.02.2026
42 Македонско войн
До коментар #29 от "Прочети статията":чудесно, сега прочети другите статии в които пише, колко струва сега зареждане с газ/петрол на европа с демократичната краварска газ/петрол.... европа в момента е клекнала яко, рецесията в Германия е 3-та година. Единственото което расте в Европа са заемите и "инжинерите "докторите" , гледам вече и тук са доста. Още не са започнали с "добрините" или поне не ни казват.
20:11 13.02.2026
43 Ами
До коментар #32 от "Яхуууууу":Започни работа.
20:11 13.02.2026
44 Интересно
Каква ли инфлация ще предизвика пълното спиране на газта от Русия, догодина?
Коментиран от #47, #56
20:11 13.02.2026
45 Пора
20:12 13.02.2026
46 Е това
До коментар #39 от "И Киев е Руски":няма връзка с темата. Тук темата е как Русия сама се фалира, като стана причина за спирането на газа за ЕС.
20:13 13.02.2026
47 Ами
До коментар #44 от "Интересно":Започни работа.
20:13 13.02.2026
48 Васо
До коментар #41 от "Ицо":Ицка ,сокай бибека и обери сиренцето .
20:13 13.02.2026
49 И Киев е Руски
До коментар #41 от "Ицо":Марияна не ми дава.Кауфланд са монополисти
20:13 13.02.2026
50 Дон Корлеоне
До коментар #38 от "бебето":И мен редовно ме праскат ,но съм доволен !
20:15 13.02.2026
51 Георгиев
Коментиран от #60, #62
20:15 13.02.2026
52 ПО ТОЧНО
До коментар #26 от "ЕС, на практика":ГАЗПРОМ ФАЛИРА ЕВРОгЕйСЪЮЗА
Коментиран от #64
20:15 13.02.2026
53 Асен Василев
До коментар #38 от "бебето":Че коенпу е лошота да те карат на задна ?
20:16 13.02.2026
54 Омбре
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":От 2024 са свили доставките само с 3 процента, но след една година 2027 щели да го спрат напълно...ахаха. И каква е тази клауза безопасност? Или го спираш с всички последствия от това решение или не,а не спираме го,ама ако опреме ,ще го пуснем пак....ахахаха. Ако съм на мястото на Путин,вече да съм го спрял, щом толкова искат и да им гледам сеира на урсула и сие.
Коментиран от #61
20:16 13.02.2026
55 Рублевка
20:17 13.02.2026
56 Няма
До коментар #44 от "Интересно":Такава зависимост. Спокойно.
20:20 13.02.2026
57 оня с кола
До коментар #23 от "Обтегача":Един сап зад врата и са приключили страданията !
20:20 13.02.2026
58 Раша утече!
20:23 13.02.2026
59 Предполагам, че
До коментар #36 от "койдазнай":след войната пак може да се подновят все пак някакви отношения, макар и не в същите обеми като преди войната. Но сигурно това ще е като се разбере следващата власт в Русия.
20:24 13.02.2026
60 Не, това
До коментар #51 от "Георгиев":са измислици.
20:27 13.02.2026
61 Смех с копейки
До коментар #54 от "Омбре":От 200 години рашките драпат със нокти да има кой да им купува това което изкопаят,за да има какво да ядат.
20:28 13.02.2026
62 гру гайтанджиева
До коментар #51 от "Георгиев":Това са руски фейкове колега.
20:28 13.02.2026
63 Търновец
До коментар #4 от "Русия е":Още навремето Италия се отказа от Южен Поток защото на около 1200 км на юг се откриха огромни залежи на газ и вече стартира работата по газопровод от Африка през Италия и до Германия и се очаква около 2030 да започне транспортирането на газ, за над би било по добре да получаваме газ от там чрез разклонение с не шот САЩ. С газта от САЩ може да е Канадска че Янките купуват много нефт газ и ток от Канада
20:29 13.02.2026
64 Не. ЕС
До коментар #52 от "ПО ТОЧНО":фалира Газпром. Преди войната ЕС е купувал руски газ за 65 млрд. евро, а сега купува за 7 млрд. евро. Сега ЕС купува по-евтин газ, а Газпром фалира.
Коментиран от #66, #67, #71
20:29 13.02.2026
65 мисирки
По Турски поток върви тръбен газ и през нашия Балкански отива към Европа! Втечнения газ има нужда от регазификация и няма как да влезе в Турския поток, който идва от Русия и свършва в Турция.
Турция разполага с една от най-големите LNG инфраструктури в Европа, включваща както наземни терминали, така и плаващи съоръжения за съхранение и регазификация (FSRU) с общ капацитет над 50 млрд. куб. м годишно.
BOTAŞ Dörtyol FSRU (Хатай): Намира се в южната част на страната. Използва плаващия модул Botaş FSRU Ertuğrul Gazi.
BOTAŞ Saros FSRU (Залив Сарос): Въведен в експлоатация в края на 2022 г. – началото на 2023 г., той е от ключово значение за снабдяването на Мармарския регион и Истанбул.
Etki Liman FSRU (Алиага, Измир), Marmara Ereğlisi LNG (Текирдаг) и EgeGaz Aliağa LNG (Измир).
20:29 13.02.2026
66 Хеххее
До коментар #64 от "Не. ЕС":А сега Тръмп ще фалира Роснефт. Русийката винаги хваща средния.!
20:31 13.02.2026
67 така ли ти говорят небесата?!?
До коментар #64 от "Не. ЕС":Няма в света втечнен газ, по-евтин от тръбния! Защо, научи физиката!
20:31 13.02.2026
68 ха, и затова
20:33 13.02.2026
69 az СВО Победа 80
Че нали уж ЕС "спря" да купува руски газ още от 2022г.???
Проглушиха ни ушите в продължение на цели четири години, а се оказа, че само са лъгали.... 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #72
20:37 13.02.2026
70 Тоя, пък.
До коментар #3 от "Опа":Какви "болшевики" те гонят, бе СОП-чик? Само като видя някой да нарича: природният газ - "газта" - и ми става ясно какъв завършен невeжа и пpocтак имам насреща си. Китай вече купува повече от ЕС и то на нормални цени. А 80% от добиват на Газпром отиваше на вътрешният пазар и преди войната.
20:44 13.02.2026
71 БПФ
До коментар #64 от "Не. ЕС":Не, глyпи. ЕС се САМОФАЛИРА. Газпром все така контролира най-големите газови залежи на света. Природният газ е ключова суровина, далеч извън употребата като гориво. От природен газ се правят азотните торове, а без торове поне 2 милиарда души на планетата просто ще трябва да умрат от глад. Ама откъде полуграмотен русофоб ще знае това? Или че ЕС е най-големият купувач на руски торове?
20:47 13.02.2026
72 Разликата е голяма
До коментар #69 от "az СВО Победа 80":Преди войната ЕС е купувал руски газ за 65 млрд. евро, а сега купува за 7 млрд. евро. 10 пъти по-малко. Това си е равносилно на спиране.
20:47 13.02.2026
73 Цензура
20:48 13.02.2026
74 САМО ФАКТИ
До коментар #1 от "КЕНЕФБАНДЕРИТЕ":ДАНСингът на смъртта
На 13.02.2026.
Пожар избухна в сградата на Окръжната следствена служба във Враца.
По първоначални данни е изгорял само шкаф с документи по случая Петрохан и Околчица.
Гущерът Борисов си къса опашката!
Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънце
20:49 13.02.2026
75 койдазнай
До коментар #32 от "Яхуууууу":2021-ва имаше ковид и колапс на потреблението, През 2015 цената за България на руския тръпопроводен газ е 63 лева за МВт час. През 2010 е 67 лева за МВт час. Така е, поради икономическата криза и тоталното поскъпване на всичко, цената на прородния газ за 15 години е спаднала с 10%.
20:49 13.02.2026