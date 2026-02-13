Енергийна зависимост! ЕС е намалил слабо вноса си на втечнен природен газ от Русия

Европейският съюз е внесъл втечнен природен газ (LNG) от Русия на стойност около 7,4 милиарда евро (8,78 милиарда долара) през миналата година, което представлява спад с около 3 на сто спрямо 2024 г., показват данни на Евростат, цитирани от ДПА, пише БТА.

Общо ЕС е внесъл втечнен природен газ за приблизително 46 милиарда евро през 2025 г., като най-големият доставчик остава САЩ - с около 24,2 милиарда евро.

Въпреки че Европейският съюз въведе широкообхватна забрана за внос на изкопаеми горива като петрол и въглища след руската военна инвазия в Украйна през 2022 г., дълго време нямаше подобни санкции за газа, тъй като някои страни бяха твърде зависими от руските доставки.

Втечненият газ продължава да пристига в ЕС през газопровода „Турски поток“ в Общността.

От 2027 г. се предвижда пълна забрана за внос на втечнен природен газ от Русия като част от пакет санкции срещу Москва, приет през октомври.

Регламентът предвижда и „клауза за безопасност“, която позволява на Европейската комисия да разреши на засегнати държави членки временно да спрат забраните при сериозна заплаха за енергийната сигурност, припомня ДПА.