Захарова нарече изявленията на Зеленски "блъфове на болен човек"
  Тема: Украйна

Захарова нарече изявленията на Зеленски "блъфове на болен човек"

14 Февруари, 2026 16:47 2 071 108

  • русия-
  • украйна-
  • мария захарова-
  • володимир зеленски

Киевският режим измъчва Украйна

Захарова нарече изявленията на Зеленски "блъфове на болен човек" - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

"Изявленията на Володимир Зеленски отдавна са блъфове на болен човек и има много доказателства за това". Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред репортери.

„Това, което Зеленски казва, вече не може да се нарече изявления. Това са блъфове на болен човек, признак на психично заболяване“, каза тя пред репортери, коментирайки изявленията на Зеленски за отлагането на изборите в Украйна за неопределено време. „Има огромно количество доказателства за това.“

„В един момент той призовава всички да организират изборния процес, а след секунда или си променя решението, или ги отлага – невъзможно е дори да се каже“, добави Захарова.

В същото време дипломатът отбеляза, че вече не е изненадващо как киевският режим измъчва Украйна. „Вече разбираме това; отдавна видяхме как те унищожиха държавността на Украйна“, заяви официалният представител на руското външно министерство.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 72 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия иска

    22 24 Отговор
    Зеленски да сдаде поста и баба му да ходи без пантофи, за да си оправи злополучната СВО.

    16:50 14.02.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    43 28 Отговор
    Както винаги точна и разбива опонентите си до размазване!

    Коментиран от #12, #15, #16, #108

    16:50 14.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 За копеите

    29 12 Отговор
    „Тълпата никога не е била жадна за истината.
    Изправена пред доказателства, които не й харесват,
    тя се отвръща,
    предпочитайки да обожествява заблуждението".
    Густав Льо Бон – „Психология на тълпата“- 1895 г.

    16:50 14.02.2026

  • 7 Болен

    28 12 Отговор
    наркоман.

    16:51 14.02.2026

  • 8 Пламен

    23 26 Отговор
    Таз Маруся през час ли ще я гледаме ?!

    Коментиран от #43

    16:51 14.02.2026

  • 9 Европеец

    34 21 Отговор
    Заглавието е вярно..... Зеления грешник е време да среща св. Петър.... Може да ме и триете, за четвърти път днес, но така мисля аз....

    Коментиран от #11, #30

    16:52 14.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Европеец

    9 11 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Прав си....

    16:53 14.02.2026

  • 13 Украина талантливая и рабатливая

    14 21 Отговор
    Само чеченките раждат в Рашкия бутнете смахнатия кре тен Кадиров и дебелото му копе ле и почнете Чеченска война заедно с Украинската и с Рашка прашка е свършено

    16:53 14.02.2026

  • 14 Ддд

    21 20 Отговор
    Тази и господаря и Путин, могат да си измислят всякакви епитети за Зеленски и управлението на Киев. Но Украйна показа на Русия че само на думи са много силни.

    16:53 14.02.2026

  • 15 👎👎👎👎👎

    17 10 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    ЦЦЦЦЦЦ ТЕЖЪК СЛУЧАЙ СИ ЛЕКУВАЙ СЕ СПЕШНО Е.

    16:53 14.02.2026

  • 16 ИМПЕРИАЛИСТ

    14 6 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    ...при някои хора се наблюдава заболяване, при което приемат желаното за действителност.

    16:53 14.02.2026

  • 17 Червените Хълмове

    3 6 Отговор
    Ще се къпя чисто гола с сменен пол в Женски в топла вода дълбоко в дълбините на Ада в горещата вана и 8 чисто голи Жени ще ми правят компания

    Коментиран от #76

    16:54 14.02.2026

  • 18 Хакер

    11 12 Отговор
    Да хакнат нощес телефона на Зеленски с една снимка на Захарова и ще го убият!

    16:54 14.02.2026

  • 19 Лама епстийн

    13 8 Отговор
    Петрохан и от всички страни ,съединявайте се.да превърнем света в един сатанински бардак

    16:54 14.02.2026

  • 20 Алкохолното Петно

    17 18 Отговор
    Захарова

    И тя ли празнува Трифон Зарезан?

    Много се е отрязала днеска

    Кремълската Дропла .

    16:55 14.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Книжната катеричка

    14 13 Отговор
    на книжния тигър....

    16:55 14.02.2026

  • 23 Шекеринка

    15 17 Отговор
    Защо непрекъснато ни занимавате с безумията на тази ненормалната? Да не говорим че тя е абсолютна путинистка и би трябвало да изгние в затвора.

    16:55 14.02.2026

  • 24 Дудов

    19 13 Отговор
    Зеленчуков страда от тежка форма на щизофрения.Той ту си мисли е е призидент,ту пък комедиянт.Най-добре ще е даму теглят един куршум в челото, та да не се мъчи джуджето

    Коментиран от #32

    16:56 14.02.2026

  • 25 Даката

    15 17 Отговор
    Този "болен" човек защитава старната и народа си именно от вас руските ненормалници, оказахте се най-големите боклуци на света.

    16:56 14.02.2026

  • 26 Маструбация

    13 12 Отговор
    Захарова е обсебена от Зеленски!Нема такъв руснак!

    16:57 14.02.2026

  • 27 Тамън ми беше домъчняло за тоя

    10 11 Отговор
    Бо клук

    16:58 14.02.2026

  • 28 Мара

    13 9 Отговор
    със селската роза е като по Шанел.

    Коментиран от #102

    16:58 14.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Вовата

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Не мое ма прережда!

    16:59 14.02.2026

  • 31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Ти да не си удряш злоборка докато я гледаш в очичките?

    16:59 14.02.2026

  • 32 В грешка си Дудо

    10 8 Отговор

    До коментар #24 от "Дудов":

    Жужето е в кремльовския бункер.

    17:00 14.02.2026

  • 33 Софиянец

    12 11 Отговор
    Ама вие сти виновни, трябваше до сега да сте го убили 200 пъто тва зелено краставо бандеровско чучело Зеляа

    А не всеки ден да ни тровят с дебилните му изказвания, реване и просия! Заличавайте кииф и лфоф и да се приключва с тая измислена крайна!

    Коментиран от #36

    17:00 14.02.2026

  • 34 Свети Валентин

    11 11 Отговор
    Захарова цял ден за Зеленски говори....

    Коментиран от #44

    17:01 14.02.2026

  • 35 стоян георгиев

    12 7 Отговор
    Болен наркоман е! Западните фашисти подбират именно такива слаби в главата шизофреници у ги правят "лидери" с ефтини пи ар акции в жълтите си медии!

    17:02 14.02.2026

  • 36 Измислената крайна

    7 8 Отговор

    До коментар #33 от "Софиянец":

    суче втарая четири пълни години.
    ГатАнката е - Ами, ако не беше измислена???!!!

    17:03 14.02.2026

  • 37 Захарова

    11 8 Отговор
    руския Гьобелс!

    17:03 14.02.2026

  • 38 Никой

    5 7 Отговор
    Има верност в това - но нали трябва да променим Светът към по-добро.

    Какъв е пътят, а не - общи приказки. Марчето и тя не знае - приказва нещо.

    Да речем - какво - нещо конкретно.

    17:03 14.02.2026

  • 39 Я, смърфиетката е

    8 8 Отговор
    с три нови пластични операции! А трябваше да си оперира мозъка!

    Коментиран от #59

    17:04 14.02.2026

  • 40 Маша

    5 6 Отговор
    Сергей!Гавари ми на слушалката....

    17:05 14.02.2026

  • 41 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    5 6 Отговор

    До коментар #29 от "Да попитам":

    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #78

    17:06 14.02.2026

  • 42 Петрохан

    7 6 Отговор
    5 човека ще се гръмнат ритуално в бункера!

    17:07 14.02.2026

  • 43 БАРС

    11 9 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    АКО МОЖЕ И ВСЯКА МИНУТА.МНОГО Е ПО УМНА ОТ УРСУЛА И ОТ КАЯ КАЛАС.ТЯХ МАЙ ПО ЧЕСТО ГИ ГЛЕДАШ А ОТ ТЯХНАТА УСТА НИЩО УМНО НЕ ИЗЛИЗА.ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ И УРСУЛА И КАЯ НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ПОЛИТИКАТА.

    Коментиран от #52, #82, #85

    17:07 14.02.2026

  • 44 Захарова смята че

    9 9 Отговор

    До коментар #34 от "Свети Валентин":

    Зеленски е много сладък но все още не е решила как да го сготви. Пълнен като гергьовско агне на чеверме или разфасован в гювеч на фурна. Мисля че на чеверме ако му набият кола ще е по-добре

    17:07 14.02.2026

  • 45 Механик

    10 10 Отговор
    Руски
    Пар-
    Цал.Като всяка Мамаша.

    Коментиран от #68

    17:08 14.02.2026

  • 46 ЕДНО Е СИГУРНО!

    11 7 Отговор
    Едно е сигурно за мен…ако някой ми беше казал 2022 г. , че войната в Украйна ще продължи повече от 4 г и руснаците щяха да видят такъв зор, щях да го помисля за луд!!!

    17:08 14.02.2026

  • 47 Дрисколов

    10 7 Отговор
    Бе да се из,ходя на вашата пу,тлерастка държавност в която и руските просяци ме искат да живеят.ме виждам света да се е юрнал да живее в пу.тлерасткия мир.

    17:08 14.02.2026

  • 48 Маша

    7 7 Отговор
    с вино ли се е уляла?Или повръщано?

    17:09 14.02.2026

  • 49 Юлиян

    9 8 Отговор
    Миризлива крава.Пълна с акъл като кората на л@йното.

    Коментиран от #79

    17:10 14.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Захарова

    9 7 Отговор
    излизала ли е от Русия?

    Коментиран от #53, #56

    17:11 14.02.2026

  • 52 Хасмучевец

    7 7 Отговор

    До коментар #43 от "БАРС":

    Хахахахха умна била. Проп,аднал алко.холизиран пар,цал. Знам че лъ,скаш на снимките и мислено обли.зваш ву,лвата и.

    17:11 14.02.2026

  • 53 Дадинов

    8 6 Отговор

    До коментар #51 от "Захарова":

    Да,ходила е в душанбе и ташкент и най много в северна корея

    Коментиран от #60, #87

    17:12 14.02.2026

  • 54 Всяка сутрин милиарди хора по света

    8 8 Отговор
    Се събуждат щастливи,че не са се родили руснаци.
    Особено копейките.

    17:12 14.02.2026

  • 55 Милата

    7 8 Отговор
    4 години ходи с тази блузка!

    17:13 14.02.2026

  • 56 Даже се е омъжила в САЩ.

    7 8 Отговор

    До коментар #51 от "Захарова":

    Но докато е жива няма да напусне пРосия.

    17:14 14.02.2026

  • 57 Механик

    9 2 Отговор
    Абе, кво стаа с новата перемога? Квото със старата ли?
    Чей Крым? М?

    17:14 14.02.2026

  • 58 Койдазнай

    7 8 Отговор
    Всички руски нацисти и отговорните за разпалването на тази братоубийствена война, ще получат справедливо възмездие. И воят на руската пропаганда само показва все по ясно скорошният край на кремълската хунта.

    17:14 14.02.2026

  • 59 Цироскопов

    7 7 Отговор

    До коментар #39 от "Я, смърфиетката е":

    Кво да оперира бро,като в главата и няма мозък. Так е една кухина с алк.охолни изпарения.

    17:14 14.02.2026

  • 60 Кози

    5 6 Отговор

    До коментар #53 от "Дадинов":

    ли е водила?

    17:14 14.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Мая

    7 7 Отговор
    Маша има забрана да лети над България!

    17:16 14.02.2026

  • 63 Чистачка с метла и прахосмукачка:

    8 5 Отговор
    Те това им беше целта на "непогрешимите" вождове от КПСС. След пълното осакатяване на крепостното селячество в царски Блядиcтан, след 1917 г. с популистките идеологии за равенство, братство, социална справедливост, класи и класова борба, световни революции и други умопомрачителни олигофрении, докладчиците на конгресите от КПСС, техните семейства и приближени бaндюги от КГБ окрадоха парите на "пролетариата" и хукнаха по света да се съревновават по богатство с най-богатите капиталисти и монарси на света.. Рубладжийските марионетки от БКП/БСП и охраняващите ги мyтри от ДС направиха същото. рyбладжиите обвиняват юдеите, турците, англосаксоните, масоните и кой ли не.

    Сега комунистите се наслаждават на настоящия строй на Феодален Комунизъм и тихомълком спонсорират масовата колонизация oт сибирски водкаджии по стратегични територри в България и проливите. Наглите комунистически мутри в България тихомълко ги правят български граждани и прогонват младите българи от страната, а това трябва национално предателство да се спре! Незабавно!

    Коментиран от #69, #98

    17:16 14.02.2026

  • 64 Гончаренко

    5 5 Отговор
    Машуренка намажи ми пит,оня с нутела и го обл.ижи .су.ка бл,яд

    17:17 14.02.2026

  • 65 Българин

    7 5 Отговор
    Зеленски ви развинти главите.Сами си говорите.

    17:17 14.02.2026

  • 66 Вова

    7 5 Отговор
    купи на Мешенка ,едно ново сукманче!Версаче !

    17:17 14.02.2026

  • 67 Къв е тоя кич ма, бабо...

    8 4 Отговор
    На тази пияната бабичка няма ли кой да ѝ каже да спре да се излага (и да започне да се облича със стил)? Или пък, господарите ѝ я напъват отзад да говори глупости.

    17:17 14.02.2026

  • 68 Механик

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "Механик":

    Колега, пак ли си се ВЪЗПАЛИЛ, бе? Как не ти омръзна да пишеш щуротиите си ползвайки чужди никове?
    Да не мислиш, че така изглеждаш по-умен?

    Коментиран от #73, #75

    17:18 14.02.2026

  • 69 Преди руснаците бяха крепостни

    9 4 Отговор

    До коментар #63 от "Чистачка с метла и прахосмукачка:":

    Сега са роби.

    17:18 14.02.2026

  • 70 Гюров

    7 2 Отговор
    Митрофанова къде е?

    Коментиран от #74

    17:19 14.02.2026

  • 71 Само питам

    7 3 Отговор
    Тази кога ще коментира 1 милион+ руски майки и вдовици?!

    17:19 14.02.2026

  • 72 Фарфалюкас

    7 4 Отговор
    Мечтата на всеки пут,лераст е да бръсне дир.ника на маша

    17:20 14.02.2026

  • 73 От редакцията

    8 4 Отговор

    До коментар #68 от "Механик":

    Оплачи се на арменският поп.Русия загуби СВО-то.

    17:20 14.02.2026

  • 74 А ГДЕ

    7 4 Отговор

    До коментар #70 от "Гюров":

    МОЧАТА?

    17:21 14.02.2026

  • 75 Геро

    2 3 Отговор

    До коментар #68 от "Механик":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    17:22 14.02.2026

  • 76 Тазобедрев

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Червените Хълмове":

    И после ще бр.ъснеш ди,рника на маша нали ,и кос.маците ще ги зап,алиш върху пи.шока си в името на бок пу.тлер. К.улта към личноста е жив а

    17:26 14.02.2026

  • 77 Кремълска Шпакла

    5 2 Отговор
    А на над Не ни трябват Доказателства

    Че тази Грозна Пача на снимката
    Е доказан Алкохолик.

    И нейните Блъфове са на

    Алкохолен Дегенерат.

    17:29 14.02.2026

  • 78 Да попитам

    7 1 Отговор

    До коментар #41 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":

    Ние в България ,му казваме . Мийте ги тея птки ,бе Марче .!
    Осмърдяхте цялата махала!

    17:30 14.02.2026

  • 79 Анджо

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Юлиян":

    Добре го каза.👍👍.

    17:31 14.02.2026

  • 80 Да пожалим Русия

    6 2 Отговор
    Да й видим съседите.
    Или се пазят от нея, или я използват /Китай/, а сега с Украйна си създаде враг за 1000 години.
    След Гладомора и Холадомора.

    17:32 14.02.2026

  • 81 Факт

    2 4 Отговор
    Винаги всеотдайна, недостъпна и ангажирана!

    17:33 14.02.2026

  • 82 Дори

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "БАРС":

    па и проста понекога, не успява да изпростее колкото Кая и Урсула.

    17:33 14.02.2026

  • 83 Абе

    5 2 Отговор
    в Русия няма ли друга жена?

    Коментиран от #89

    17:33 14.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "БАРС":

    Че не е умна - това е видно, но, че може да изпие колкотовсички жени в Брюксел, взети заедно, това е сигурно. С това ссе гордеят.

    Коментиран от #92

    17:39 14.02.2026

  • 86 Дедо

    6 1 Отговор
    Че каква е тая да се меси във вътрешните работи на чужда суверенна държава призната от целия свят. Тая си има собствена държава да си мисли за нея . Украйна е на украинците , ако искат Зеленски сине тяхна работа, ако не го искат си е пак тяхна работа.

    17:39 14.02.2026

  • 87 омъжила

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Дадинов":

    се в САЩ, живяла до 17г възраст с родителите си дипломати в Китай .

    Коментиран от #90

    17:39 14.02.2026

  • 88 Ламата от Петрохан

    2 6 Отговор
    Издирвам възпаления укро-влаx, да го издигам на по-високо астрално ниво.
    Някой познава ли тоя ломски/козлодуйски шBecтер?

    17:40 14.02.2026

  • 89 хахаха...

    5 0 Отговор

    До коментар #83 от "Абе":

    другите са още по-зле и от тая

    17:40 14.02.2026

  • 90 Затова ли

    5 0 Отговор

    До коментар #87 от "омъжила":

    е с малко тесни очички?

    Коментиран от #105

    17:40 14.02.2026

  • 91 Тервел

    7 3 Отговор
    Съска ядосана руската змия , не очакваше че Украйна от малко зайче , се оказа стар и злобен таралеж .

    Коментиран от #96

    17:40 14.02.2026

  • 92 Не е умна

    3 2 Отговор

    До коментар #85 от "хахахаха":

    Сергеи и говори в слушалката!Като на нашите в сутрешните блокове!

    17:42 14.02.2026

  • 93 Цецко

    6 0 Отговор
    На тая рускиня мечтата и е да роди 10 малки путинчета от Лавров

    17:43 14.02.2026

  • 94 Глупости

    6 2 Отговор
    Най-добре е да престанете да преписвате глупостите на тази пияна жена

    17:44 14.02.2026

  • 95 Бен Вафлек

    0 1 Отговор
    Истината

    17:46 14.02.2026

  • 96 Ламата от Петрохан

    2 3 Отговор

    До коментар #91 от "Тервел":

    Възпаленчо, ти ли си бе сине?
    Яла да ти оправи батко задната чакричка, че ми се види поизоставенка в последно време.

    Коментиран от #100, #101

    17:46 14.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Чистачка с метла и прахосмукачка:":

    До 63 ком - много точно

    17:48 14.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Тервел

    3 1 Отговор

    До коментар #96 от "Ламата от Петрохан":

    Почуквай се с Путин ,все пак сте от една сбъркана порода.

    17:52 14.02.2026

  • 101 Стига с тези

    4 1 Отговор

    До коментар #96 от "Ламата от Петрохан":

    Петрохански номера.
    Гледай кво става с втарая, па да й помогнем ако можем.

    17:53 14.02.2026

  • 102 Име

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Мара":

    Едва ли е селска. А и Мара не е злобна!

    17:54 14.02.2026

  • 103 защо

    4 1 Отговор
    давате снимки на тази у.успия като млада???дайте и снимка от вчера от близо и без фотошоп!тази м..ймуна ще уплаши и не-роден човек!

    17:56 14.02.2026

  • 104 Катя

    4 1 Отговор
    Видиш ли руснак задължително му плесни един шамар , видиш ли рускиня задължително и удари една патка.

    Коментиран от #107

    17:56 14.02.2026

  • 105 завиждаш

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Затова ли":

    за очите с увиснали клепачи от повече водка и нощен живот, бела pi4ка, синеоко-руса. Инак поизносена вече, но за некои е стара чанта, ама лачена....

    18:03 14.02.2026

  • 106 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    КОКОШКА С БРОШКА (ЧЕРВЕН ВКУС)

    18:05 14.02.2026

  • 107 Ееее

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Катя":

    все не ти стига, докога ?....

    18:11 14.02.2026

  • 108 хаха🤣

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    този бабун е точен само като стане време да си вземе дозата бело+ одеколон за пиене🤣 🤣 🤣

    18:25 14.02.2026

