"Изявленията на Володимир Зеленски отдавна са блъфове на болен човек и има много доказателства за това". Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред репортери.

„Това, което Зеленски казва, вече не може да се нарече изявления. Това са блъфове на болен човек, признак на психично заболяване“, каза тя пред репортери, коментирайки изявленията на Зеленски за отлагането на изборите в Украйна за неопределено време. „Има огромно количество доказателства за това.“

„В един момент той призовава всички да организират изборния процес, а след секунда или си променя решението, или ги отлага – невъзможно е дори да се каже“, добави Захарова.

В същото време дипломатът отбеляза, че вече не е изненадващо как киевският режим измъчва Украйна. „Вече разбираме това; отдавна видяхме как те унищожиха държавността на Украйна“, заяви официалният представител на руското външно министерство.