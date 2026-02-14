Новини
Свят »
Германия »
Зеленски се надява войната да приключи още тази година
  Тема: Украйна

Зеленски се надява войната да приключи още тази година

14 Февруари, 2026 18:27 1 279 90

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • приключване-
  • мюнхен-
  • конференция-
  • сигурност

Украйна е получила предложение за 15-годишни гаранции за сигурност от САЩ

Зеленски се надява войната да приключи още тази година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски, говорейки на Мюнхенската конференция по сигурността, заяви, че се надява войната с Русия да приключи през 2026 г., според украинското издание „Политика страни“.

След днешната среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио планира да обсъди мирните преговори със специалния пратеник на САЩ Стивън Виткоф и зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Кушнер.

Още новини от Украйна

Зеленски заяви още, че Украйна е получила предложение за 15-годишни гаранции за сигурност от САЩ, но Киев би искал да получи гаранции за поне 30 години.

Два дни по-рано украинският лидер заяви, че конфликтът ще бъде разрешен до юни, ако САЩ окажат натиск върху Русия.

Третият кръг от преговори между Русия, Украйна и САЩ е планиран да се проведе в Женева на 17 и 18 февруари. Зеленски обяви, че на тези преговори ще бъдат обсъдени териториални въпроси.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    46 1 Отговор
    Ходи подписвай каквото ти дадът и ще приключи още тази садмица

    Коментиран от #16

    18:31 14.02.2026

  • 2 Вашето мнение

    41 2 Отговор
    Знаеш, ти и европейските шмъркачи и нацисти наколенките и пълзешком в Кремъл.

    18:31 14.02.2026

  • 3 Фен

    38 1 Отговор
    Ми то, без ток, няма да изкарате дълго.

    Коментиран от #23

    18:31 14.02.2026

  • 4 Запознат

    38 1 Отговор
    "Зеленски се надява войната да приключи още тази година"

    Папата ти го каза - белия байрак и може още утре да приключи.

    18:33 14.02.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    31 2 Отговор
    чудесно, до края на годината може да се насладим на зрелищното погребение на Зеля
    нема се плашиш стрина Урсулица и мръсника Рюте ще са най-отпред да циврят ;)

    Коментиран от #32

    18:34 14.02.2026

  • 6 Сталин

    23 1 Отговор
    Коалиция на желаещите

    18:34 14.02.2026

  • 7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    23 2 Отговор
    Абе Зеления уми рисссан поррр кога ще го тричат ?

    18:34 14.02.2026

  • 8 Атина Палада

    3 24 Отговор
    Слаба Русия.....

    18:35 14.02.2026

  • 9 Владимир Путин офишъл

    21 0 Отговор
    Чи6а, псе...и 6@л съм та кво са надяваш

    18:36 14.02.2026

  • 10 оня с коня

    29 0 Отговор
    облякал дрехите на енорийски свещеник и тръгнал да проси пари за златна тоалетна

    които има пари ще му даде , орбан пари не дава

    ние каво имаме дадохме киро каза ток евтин от украйна щял да внася ама се покри кирето ха ха ха

    ама даденото замина ха ха ха

    сега остана само оня парцал синю-жълтия да се вее на общината ха ха ха

    18:36 14.02.2026

  • 11 руската мечка

    3 28 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #15, #43

    18:36 14.02.2026

  • 12 ю бре

    31 0 Отговор
    Какво стана с указа - никакви преговори с Русия ?!
    Или се очаква да подпише капитулация ??!!

    18:37 14.02.2026

  • 13 Доналд Тръмп офишъл

    26 0 Отговор
    Спасявай се,докато не сме си променили мнението.

    18:37 14.02.2026

  • 14 пешо

    27 0 Отговор
    наркото ще свърши като мусолини

    18:37 14.02.2026

  • 15 надежди говежди

    25 0 Отговор

    До коментар #11 от "руската мечка":

    Това само в болна козя фантазия !

    18:38 14.02.2026

  • 16 Нищо не зависи

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    от Зеленски, а от парламента на Украйна.

    Коментиран от #19

    18:40 14.02.2026

  • 17 Питам

    3 18 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    18:40 14.02.2026

  • 18 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    25 2 Отговор
    Не харесаха новината за края на войната, но въпреки това,ще се съберат отново на конференция,да обсъдят 💰ситуацията.🕺💃🥂🎶

    18:41 14.02.2026

  • 19 Коуега

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "Нищо не зависи":

    От Кремъл и Сената на САЩ

    Коментиран от #22, #24, #25

    18:42 14.02.2026

  • 20 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    5 18 Отговор
    До нас.и.ране!

    Коментиран от #51

    18:42 14.02.2026

  • 21 Бен Вафлек

    7 22 Отговор
    просия още не е постигнала "денацификация" и демилитаризация. Няма и да постигне. Ще си остане с парче изгоряла земя и загуба на най богатия пазар.

    Спечели обаче 2 нови държави в НАТО и още 1400 км натовска граница.

    Коментиран от #26, #38, #55, #58

    18:43 14.02.2026

  • 22 Копейкотрошач

    2 13 Отговор

    До коментар #19 от "Коуега":

    Вратленцето ти колко ще издържи?

    Коментиран от #30

    18:43 14.02.2026

  • 23 Фен 2

    1 11 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    А Русия какво да каже

    18:43 14.02.2026

  • 24 От Кремъл

    1 15 Отговор

    До коментар #19 от "Коуега":

    нищо не зависи, само от САЩ.

    18:44 14.02.2026

  • 25 Геро

    1 12 Отговор

    До коментар #19 от "Коуега":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    Коментиран от #31

    18:44 14.02.2026

  • 26 Атина Палада

    6 20 Отговор

    До коментар #21 от "Бен Вафлек":

    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма!!!

    Коментиран от #37, #40, #45

    18:44 14.02.2026

  • 27 Генерал миСИРСКИ

    19 1 Отговор
    Г-н президент...ВСУ са подготвени на по-добри позиции до Лвов.

    18:45 14.02.2026

  • 28 ?????

    15 2 Отговор
    Ха ха.
    Има шанс да се окаже прав, но да не се радва на това.
    Щото тогава може и да го свитнат британците за да създадат нещо като герой за бъдещи операции.
    Няма да им е за пръв път.
    По-добре за него ще е да доживява някъде в сибирските тюрми.
    Все пак по-добре жив там отколкото мъртъв херой ликвидиран от приятелите си под чужд флаг.
    Сложна е. Да се оправя. Никой не го е карал да се захваща с работи които не разбира.

    18:46 14.02.2026

  • 29 Мишел

    18 2 Отговор
    Тази война ще свърши, когато Русия осигури своята безопасност със зона, подобна на зоната от Берлин до Русия.

    Коментиран от #34

    18:46 14.02.2026

  • 30 Коуега

    15 0 Отговор

    До коментар #22 от "Копейкотрошач":

    По-полека,маце...ще си счупиш маникюра.

    18:47 14.02.2026

  • 31 Коуега

    15 0 Отговор

    До коментар #25 от "Геро":

    Верно ли бе, пе де раст?

    Коментиран от #39

    18:48 14.02.2026

  • 32 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров

    2 11 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    И ние на това се надяваме, но няма да е скоро 😂

    18:49 14.02.2026

  • 33 Гост

    14 1 Отговор
    Може ли поне за уикендите медиите да не ни бомбардират с какво казал Зеленски?😡!

    18:50 14.02.2026

  • 34 Това е

    1 12 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    загуба за Русия.

    18:51 14.02.2026

  • 35 Сатана Z

    12 0 Отговор
    Надай се юую на пияна жЕна!

    18:51 14.02.2026

  • 36 Уточнение

    10 2 Отговор
    А кога ше приключат зеления?

    18:52 14.02.2026

  • 37 Казал

    9 1 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    Помакът помашки

    18:53 14.02.2026

  • 38 Мишел

    12 2 Отговор

    До коментар #21 от "Бен Вафлек":

    Ако НатО нападне Русия, войната ще е ядрена. При ядрена война, дължината на общата граница е без значение, защото ядрените оръжия не признават граници.

    18:56 14.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Село Мъдрец-община Кърджали

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    Що ти кат си мннн гаауу ,за нещо много висше ли се имаш ?

    18:58 14.02.2026

  • 41 Лама Шойгу от хижа ПЕТРОХАН

    2 9 Отговор
    Правя магии за късмет, но отгоре ми се казва, че Русия няма как да победи.😂

    19:00 14.02.2026

  • 42 Хахахахаха

    9 1 Отговор
    Тоя всеки ден мрънка и дава интервюта да иска още и още, тоя ако малко си гледаше народа и армията, украинската армия можеше и да се похвали с някакъв успех

    19:06 14.02.2026

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "руската мечка":

    Качването на един и същ просташки коментар не влияее никак на русофили тук, само ни убеждава в мисълта че срснята сте не просто обли, а направо кръгли ..........

    Коментиран от #49

    19:07 14.02.2026

  • 44 КЕФБАНДЕРИТЕ

    12 1 Отговор
    Ще има капитулация и ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    19:09 14.02.2026

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    Факти, толерирате нацистки коментари, по националност.

    Коментиран от #48, #50

    19:10 14.02.2026

  • 46 Мишел

    2 11 Отговор
    "Българин на служба в руската армия е пленен от украински части. „Предложихме на противника да сложи оръжие. Противникът се съгласи и се предаде. Отведохме го в блиндажа, обискирахме го и намерихме паспорт на гражданин на България“, заявява командирът. Във видеоклипа, разпространен от украинските военни, се вижда и мъж във военна униформа, с вързани ръце и шапка, захлупена върху лицето, който говори на руски: „Благодаря на 115-та бригада, че ме взеха в плен. Благодаря на К-2, че ме изведоха. Благодаря, че (ме запазиха) жив. Слава на Украйна!“

    19:11 14.02.2026

  • 47 зеления гущер

    10 1 Отговор
    Неговите хора няма да му дадат тази възможност. По простата причина ,че Русия няма да се съгласи на условията.

    19:12 14.02.2026

  • 48 Факти

    2 8 Отговор

    До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Оплачи се на полковник Гундяев.

    19:12 14.02.2026

  • 49 Демократ

    2 9 Отговор

    До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    19:14 14.02.2026

  • 50 Тихо бе руски помак!

    2 9 Отговор

    До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Тихо.

    19:15 14.02.2026

  • 51 Дако

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":

    То ти все нас ран ходиш бе козльо .

    19:17 14.02.2026

  • 52 Николета

    9 0 Отговор
    В украинската армия се появили наемници от колумбийския наркокартел Меделин и мексиканските наркокартели.
    Интересно как след като чичо Дони обяви че с пряка военна интервенция ще унищожава наркокартелите в Латинска Америка как са се появили
    наемниците им в Украйна и как така наркотрфикантите са станали герои на Украйна и борци за свобода и демокрация.
    Излиза че саш въоражават наркотрафикантите в Украйна а се борят с тях в Латинска Америка.
    Ясно е че имат голям недостиг на войници в Украйна както е ясно че Чичо търси повод да окупирва в Латинска Америка държави използувайки наркокартелите които се финансират от американски компании но още по ясно е че нищо няма да може да окупира тъй като латиноамериканските държави ще получат оръжие от Русия а мащабна интервенция означава война с Русия и Китай.
    За капак наемниците от наркокартелите се оказали неефективни войници и слаби ученици тъй като били свикнали да бият само на беззащитни хора и американските инструктори трудно ги обучавали да боравят с оръжия.
    Чудесата на Запад станаха норма на живот..

    Коментиран от #57

    19:18 14.02.2026

  • 53 епилиран нежен ляв демократ атлантик

    10 1 Отговор
    Братя...не сте много тука във форума но на Украйна и трябва помощ. Хайде към фронта. Да помагаме на киевските евроатлантици. Знам че сте смели хора които са готови да умрат за Америка. Нали така пишеме по коментарите? Утре в 10 вечерта ви чакам на Нос Калиакра. От там ще потеглим с гумените лодки подарени на българският военно морски флот от САЩ, и ще ударим омразните руснаци в гръб през Крим! Тази изненадваща атака ще шашне руснаците и те ще дислоцират силите от Авдеевка в нащо направление и така ще дадем глътка въздух на ВСУ! Не забравяйте да минете през сексшопа да си вземете оръжия и други артикули от първа необходимост. Чакам ви!!!

    19:19 14.02.2026

  • 54 Гост

    10 1 Отговор
    Зеленски е едно нищо, финансирано с фалшивите пари на "Цивилизацията", което доведе до абсурдната гибел на над милион украинци, вече на всеки е ясно, че капитализмът не е демокрация, върховенство на правото и всякакви подобни измишльотини, капитализмът е сигурна разруха и смърт, трябва да бъде спрян...

    19:19 14.02.2026

  • 55 бенчо, афлекче,

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Бен Вафлек":

    най гоуемио пазар се вика китайска комунистическа република....чат ли си ....

    19:20 14.02.2026

  • 56 Жената Днес

    8 0 Отговор
    Вчера в Европейски парламент с 233 на 200 гласа беше отхвърлено предложението в текста за правата на жените изрично да се запише, че само биологични жени могат да раждат.
    Както можете да се досетите, част от българските представители – от Продължаваме промяната – Демократична България, ГЕРБ, БСП и ДПС – са гласували против това уточнение.
    Е, какво друго ни остава, освен да честитим на Радан Кънев, Никола Минчев и Христо Петров историческия принос към… еволюцията на формулировките. Досега медицината твърдеше, че мъж не е раждал, но щом искат, да продължават да опитват.
    С това се занимава Европейският съюз и разбира се с подготовката на войната срещу Русия. Все важни теми.
    Братя европейци, имам едно малко опасение, че с бременни мъже, ще ни трудно да победим Русия, но вие си знаете. 😉

    19:20 14.02.2026

  • 57 Руската пропаганда

    1 7 Отговор

    До коментар #52 от "Николета":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #59

    19:21 14.02.2026

  • 58 Град Козлодуй

    1 8 Отговор

    До коментар #21 от "Бен Вафлек":

    Точен сте господине 👍 От руснак войник не става

    19:24 14.02.2026

  • 59 Николета

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "Руската пропаганда":

    Ти си най големия .
    Ако си умрял , ти не знаеш че си умрял и не ти е проблем - лошо за близките .
    Ако си пр03д , същата работа . Ти не го осъзнаваш - лошо за останалите !!!

    19:24 14.02.2026

  • 60 войната ше бъде дълга

    2 0 Отговор
    тъй казват учебниците...читети ....

    19:24 14.02.2026

  • 61 какво стана след Орешника

    9 1 Отговор
    Мелони : Дойде време да преговаряме с Русия....

    Макрон: Очаквам с нетърпение срещата с Путин...

    Швейцария махна санкциите срещу Русия...

    Тръмп освободи Руските моряци от Маринер , ама арестува Украинските и Грузинските..

    Мерц : Не сте ме разбрали ?!! Ще разположим войски в Украйна , но само след одобрението на Русия ...

    Кличко : Киевчани да напуснат столицата . В Киев няма вода , ток , парно ...

    Зам шефа на френския парламент предложи Франция да напусне нато ....

    Кая Калас : удара с Орешник не беше по Украйна , а по Ес...

    Коментиран от #69

    19:25 14.02.2026

  • 62 Значи свършиха

    8 0 Отговор
    Украинците, нали беше до последния. Никой не ги иска тея наглеци

    19:26 14.02.2026

  • 63 НЯМА ДА ИМА МИР

    6 1 Отговор
    Докато голямата гъба не порасне в Лондон.

    19:26 14.02.2026

  • 64 анонимен

    10 1 Отговор
    Абе кой вече вярва на думите на Зеленски. Рубио си тръгна от Женева преди разговора за Украйна, а Зеленски получил предложение. От кого? Тази статия е за вътрешна консумация в Украйна, само не знам защо ни я пробутват на нас българите.

    19:26 14.02.2026

  • 65 Никой освен победителя няма

    8 0 Отговор
    да има достъп до тази територия но разбирам че вие все още не сте осъзнал кой е победителя.
    Това ми напомня 2022 година когато ни убеждавахте че Русия след няколко месеца няма да съществува А вие ще си разпределите природните и богатства.
    Няколко месеца по-късно видях каква опашка от на 500 м се виеше пред руското консулство в Истанбул за да гласуват на изборите за президент разбрах че нямате никакъв шанс да победите руските.

    19:28 14.02.2026

  • 66 ЧАКАХМЕ ТОМАХОЦИ

    7 0 Отговор
    А получихме само смоци с дисаги.

    19:29 14.02.2026

  • 67 Коста

    1 2 Отговор
    Разширена гаранция 30+3 години ще е най-добре.

    19:29 14.02.2026

  • 68 Софиянец

    9 1 Отговор
    Мда, пожелаваме ви Русия са ви приключи още тази година!

    Не ни се гледа позорноя ви цирк още една година!

    19:30 14.02.2026

  • 69 ПРАВ СИ КОЛЕГА

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "какво стана след Орешника":

    Един Орешник казва повече от 10 000 думи.

    Коментиран от #72

    19:32 14.02.2026

  • 70 604

    1 0 Отговор
    надай съ бабе за убост, амъ времето си тече

    19:38 14.02.2026

  • 71 Николай

    4 0 Отговор
    Ами от него зависи, да приемат и без това напълно конструктивните искания на Кремъл и ще свърши войната още утре.
    Дееее-ба и грачещата противна въш-ка.

    19:39 14.02.2026

  • 72 Рублевка

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "ПРАВ СИ КОЛЕГА":

    С блага дума и с малко атом Украйна ще се съгласи на мир. Европа има нужда от руски ресурси, а не от война.

    Коментиран от #75

    19:41 14.02.2026

  • 73 Механик

    1 1 Отговор
    Аз съм дъртГей драскач и русофил.

    19:42 14.02.2026

  • 74 Дедо ви...

    2 1 Отговор
    Ще приключи още няколко такива удара ....Руските въоръжени сили са нанесли поражение на обекти от енергийната и транспортната инфраструктура, използвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), и централната база на украинското ракетно- артилерийско въоръжение. Оперативно-тактическата авиация, ударните безпилотни летателни апарати, ракетните войски и артилерията на групировките войски на Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха поражение на обекти от енергийната и транспортната инфраструктура, използвани от ВСУ, на централната база на ракетно-артилерийското въоръжение, складови и пускови площадки за безпилотни летателни апарати с голям обсег, както и на временни пунктове за разполагане на украинските въоръжени формирования и чуждестранни наемници в 154 района“, съобщиха от ведомството.
    Поражениятя от тази нощ на украинската армия, е грандиозно по своя мащаб и съкращава с поне 10 % наличната й към момента военна мощ.

    Коментиран от #77

    19:42 14.02.2026

  • 75 Пора

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Рублевка":

    Путинова русия умира.

    19:43 14.02.2026

  • 76 Милено , Милено какъв президент е

    2 0 Отговор
    Тоя нелегитимник ?????? Ако Путин беше на негово място цял западнал запад щеше да ореве орталъка !!!!!!!! Милено ти да не си мара - простата ????

    19:43 14.02.2026

  • 77 Руската пропаганда

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Дедо ви...":

    Има за цел глупака.

    19:44 14.02.2026

  • 78 Рублевка

    0 0 Отговор
    Руският ядрен чадър ще осигури сигурност на Новорусия. Украйна трябва да изчезне от картата, за да има траен мир в Европа.

    Коментиран от #81

    19:44 14.02.2026

  • 79 Тая кога я назначиха във фалшивите

    2 0 Отговор
    Факти ??? Скоро ще избяга от там като помака .........абе това да не е той бря ???? Помак ако ти напила нещо и ме изтрият скапаните факти това си ти !!!!

    19:46 14.02.2026

  • 80 Рублевка

    0 0 Отговор
    Трътлестия небръснат вампир трябва да бъде набит на кол. На Червения площад.

    19:47 14.02.2026

  • 81 хаха🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Рублевка":

    тавариш намали самагона...изпържва мозъка🤣🤣🤣

    Коментиран от #83

    19:48 14.02.2026

  • 82 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Тия започнаха да пишат под прикритие .....що тъй ????? Сигурно защото след всяка лъжлива статия ги сърби Г@ ...Z ....@ !!!!

    19:49 14.02.2026

  • 83 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "хаха🤣":

    Не пия въобще алкохол. Самогон не съм опитвал никога и зная какво е само от литературата. А ти се успокой. Много се превъзбуждащ за една баничка.

    19:51 14.02.2026

  • 84 Рублевка

    1 0 Отговор
    С малко атом, но редовно. По 50000 тона два пъти на нощ.

    19:53 14.02.2026

  • 85 Уса

    1 0 Отговор
    Мистър Тръмп е много ядосан и ти казва да се задействаш

    Коментиран от #88

    19:53 14.02.2026

  • 86 Познаващ

    1 0 Отговор
    Тоя единствено може да се надява да остане жив.

    19:54 14.02.2026

  • 87 Ехааааааа

    1 0 Отговор
    Едно е да се надяваш .....друго е да стане .....сега Стария мечок ги е нагънал и ги съблича като кадънски гащи и само ТОЙ като каже това ще стане !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    19:55 14.02.2026

  • 88 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #85 от "Уса":

    Малкият трътлест вампир от думи не разбира. Трябва да бъде арестуван и затворен в килия до Мадуро. Може и в килията на Навални.

    19:56 14.02.2026

  • 89 Георги

    0 0 Отговор
    за да приключи тая година трябва или вие да се съгласите с руските условия или те с вашите. А познай, някое от тея ще се случи ли.

    20:01 14.02.2026

  • 90 Никой

    0 0 Отговор
    Агресипаха над Русия и сега - Мир.

    Киев.

    20:04 14.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания