"Зеленски се надява войната да приключи още тази година"

Украинският президент Володимир Зеленски, говорейки на Мюнхенската конференция по сигурността, заяви, че се надява войната с Русия да приключи през 2026 г., според украинското издание „Политика страни“.
След днешната среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио планира да обсъди мирните преговори със специалния пратеник на САЩ Стивън Виткоф и зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Кушнер.
Зеленски заяви още, че Украйна е получила предложение за 15-годишни гаранции за сигурност от САЩ, но Киев би искал да получи гаранции за поне 30 години.
Два дни по-рано украинският лидер заяви, че конфликтът ще бъде разрешен до юни, ако САЩ окажат натиск върху Русия.
Третият кръг от преговори между Русия, Украйна и САЩ е планиран да се проведе в Женева на 17 и 18 февруари. Зеленски обяви, че на тези преговори ще бъдат обсъдени териториални въпроси.
1 ООрана държава
Коментиран от #16
18:31 14.02.2026
2 Вашето мнение
18:31 14.02.2026
3 Фен
Коментиран от #23
18:31 14.02.2026
4 Запознат
Папата ти го каза - белия байрак и може още утре да приключи.
18:33 14.02.2026
5 ДрайвингПлежър
нема се плашиш стрина Урсулица и мръсника Рюте ще са най-отпред да циврят ;)
Коментиран от #32
18:34 14.02.2026
6 Сталин
18:34 14.02.2026
7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
18:34 14.02.2026
8 Атина Палада
18:35 14.02.2026
9 Владимир Путин офишъл
18:36 14.02.2026
10 оня с коня
които има пари ще му даде , орбан пари не дава
ние каво имаме дадохме киро каза ток евтин от украйна щял да внася ама се покри кирето ха ха ха
ама даденото замина ха ха ха
сега остана само оня парцал синю-жълтия да се вее на общината ха ха ха
18:36 14.02.2026
11 руската мечка
Коментиран от #15, #43
18:36 14.02.2026
12 ю бре
Или се очаква да подпише капитулация ??!!
18:37 14.02.2026
13 Доналд Тръмп офишъл
18:37 14.02.2026
14 пешо
18:37 14.02.2026
15 надежди говежди
До коментар #11 от "руската мечка":Това само в болна козя фантазия !
18:38 14.02.2026
16 Нищо не зависи
До коментар #1 от "ООрана държава":от Зеленски, а от парламента на Украйна.
Коментиран от #19
18:40 14.02.2026
17 Питам
18:40 14.02.2026
18 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
18:41 14.02.2026
19 Коуега
До коментар #16 от "Нищо не зависи":От Кремъл и Сената на САЩ
Коментиран от #22, #24, #25
18:42 14.02.2026
20 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
Коментиран от #51
18:42 14.02.2026
21 Бен Вафлек
Спечели обаче 2 нови държави в НАТО и още 1400 км натовска граница.
Коментиран от #26, #38, #55, #58
18:43 14.02.2026
22 Копейкотрошач
До коментар #19 от "Коуега":Вратленцето ти колко ще издържи?
Коментиран от #30
18:43 14.02.2026
23 Фен 2
До коментар #3 от "Фен":А Русия какво да каже
18:43 14.02.2026
24 От Кремъл
До коментар #19 от "Коуега":нищо не зависи, само от САЩ.
18:44 14.02.2026
25 Геро
До коментар #19 от "Коуега":Мнението на от-падъци като теб е без значение.
Коментиран от #31
18:44 14.02.2026
26 Атина Палада
До коментар #21 от "Бен Вафлек":Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма!!!
Коментиран от #37, #40, #45
18:44 14.02.2026
27 Генерал миСИРСКИ
18:45 14.02.2026
28 ?????
Има шанс да се окаже прав, но да не се радва на това.
Щото тогава може и да го свитнат британците за да създадат нещо като герой за бъдещи операции.
Няма да им е за пръв път.
По-добре за него ще е да доживява някъде в сибирските тюрми.
Все пак по-добре жив там отколкото мъртъв херой ликвидиран от приятелите си под чужд флаг.
Сложна е. Да се оправя. Никой не го е карал да се захваща с работи които не разбира.
18:46 14.02.2026
29 Мишел
Коментиран от #34
18:46 14.02.2026
30 Коуега
До коментар #22 от "Копейкотрошач":По-полека,маце...ще си счупиш маникюра.
18:47 14.02.2026
31 Коуега
До коментар #25 от "Геро":Верно ли бе, пе де раст?
Коментиран от #39
18:48 14.02.2026
32 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":И ние на това се надяваме, но няма да е скоро 😂
18:49 14.02.2026
33 Гост
18:50 14.02.2026
34 Това е
До коментар #29 от "Мишел":загуба за Русия.
18:51 14.02.2026
35 Сатана Z
18:51 14.02.2026
36 Уточнение
18:52 14.02.2026
37 Казал
До коментар #26 от "Атина Палада":Помакът помашки
18:53 14.02.2026
38 Мишел
До коментар #21 от "Бен Вафлек":Ако НатО нападне Русия, войната ще е ядрена. При ядрена война, дължината на общата граница е без значение, защото ядрените оръжия не признават граници.
18:56 14.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Село Мъдрец-община Кърджали
До коментар #26 от "Атина Палада":Що ти кат си мннн гаауу ,за нещо много висше ли се имаш ?
18:58 14.02.2026
41 Лама Шойгу от хижа ПЕТРОХАН
19:00 14.02.2026
42 Хахахахаха
19:06 14.02.2026
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "руската мечка":Качването на един и същ просташки коментар не влияее никак на русофили тук, само ни убеждава в мисълта че срснята сте не просто обли, а направо кръгли ..........
Коментиран от #49
19:07 14.02.2026
44 КЕФБАНДЕРИТЕ
19:09 14.02.2026
45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "Атина Палада":Факти, толерирате нацистки коментари, по националност.
Коментиран от #48, #50
19:10 14.02.2026
46 Мишел
19:11 14.02.2026
47 зеления гущер
19:12 14.02.2026
48 Факти
До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Оплачи се на полковник Гундяев.
19:12 14.02.2026
49 Демократ
До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
19:14 14.02.2026
50 Тихо бе руски помак!
До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Тихо.
19:15 14.02.2026
51 Дако
До коментар #20 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":То ти все нас ран ходиш бе козльо .
19:17 14.02.2026
52 Николета
Интересно как след като чичо Дони обяви че с пряка военна интервенция ще унищожава наркокартелите в Латинска Америка как са се появили
наемниците им в Украйна и как така наркотрфикантите са станали герои на Украйна и борци за свобода и демокрация.
Излиза че саш въоражават наркотрафикантите в Украйна а се борят с тях в Латинска Америка.
Ясно е че имат голям недостиг на войници в Украйна както е ясно че Чичо търси повод да окупирва в Латинска Америка държави използувайки наркокартелите които се финансират от американски компании но още по ясно е че нищо няма да може да окупира тъй като латиноамериканските държави ще получат оръжие от Русия а мащабна интервенция означава война с Русия и Китай.
За капак наемниците от наркокартелите се оказали неефективни войници и слаби ученици тъй като били свикнали да бият само на беззащитни хора и американските инструктори трудно ги обучавали да боравят с оръжия.
Чудесата на Запад станаха норма на живот..
Коментиран от #57
19:18 14.02.2026
53 епилиран нежен ляв демократ атлантик
19:19 14.02.2026
54 Гост
19:19 14.02.2026
55 бенчо, афлекче,
До коментар #21 от "Бен Вафлек":най гоуемио пазар се вика китайска комунистическа република....чат ли си ....
19:20 14.02.2026
56 Жената Днес
Както можете да се досетите, част от българските представители – от Продължаваме промяната – Демократична България, ГЕРБ, БСП и ДПС – са гласували против това уточнение.
Е, какво друго ни остава, освен да честитим на Радан Кънев, Никола Минчев и Христо Петров историческия принос към… еволюцията на формулировките. Досега медицината твърдеше, че мъж не е раждал, но щом искат, да продължават да опитват.
С това се занимава Европейският съюз и разбира се с подготовката на войната срещу Русия. Все важни теми.
Братя европейци, имам едно малко опасение, че с бременни мъже, ще ни трудно да победим Русия, но вие си знаете. 😉
19:20 14.02.2026
57 Руската пропаганда
До коментар #52 от "Николета":Има за цел глупаците.
Коментиран от #59
19:21 14.02.2026
58 Град Козлодуй
До коментар #21 от "Бен Вафлек":Точен сте господине 👍 От руснак войник не става
19:24 14.02.2026
59 Николета
До коментар #57 от "Руската пропаганда":Ти си най големия .
Ако си умрял , ти не знаеш че си умрял и не ти е проблем - лошо за близките .
Ако си пр03д , същата работа . Ти не го осъзнаваш - лошо за останалите !!!
19:24 14.02.2026
60 войната ше бъде дълга
19:24 14.02.2026
61 какво стана след Орешника
Макрон: Очаквам с нетърпение срещата с Путин...
Швейцария махна санкциите срещу Русия...
Тръмп освободи Руските моряци от Маринер , ама арестува Украинските и Грузинските..
Мерц : Не сте ме разбрали ?!! Ще разположим войски в Украйна , но само след одобрението на Русия ...
Кличко : Киевчани да напуснат столицата . В Киев няма вода , ток , парно ...
Зам шефа на френския парламент предложи Франция да напусне нато ....
Кая Калас : удара с Орешник не беше по Украйна , а по Ес...
Коментиран от #69
19:25 14.02.2026
62 Значи свършиха
19:26 14.02.2026
63 НЯМА ДА ИМА МИР
19:26 14.02.2026
64 анонимен
19:26 14.02.2026
65 Никой освен победителя няма
Това ми напомня 2022 година когато ни убеждавахте че Русия след няколко месеца няма да съществува А вие ще си разпределите природните и богатства.
Няколко месеца по-късно видях каква опашка от на 500 м се виеше пред руското консулство в Истанбул за да гласуват на изборите за президент разбрах че нямате никакъв шанс да победите руските.
19:28 14.02.2026
66 ЧАКАХМЕ ТОМАХОЦИ
19:29 14.02.2026
67 Коста
19:29 14.02.2026
68 Софиянец
Не ни се гледа позорноя ви цирк още една година!
19:30 14.02.2026
69 ПРАВ СИ КОЛЕГА
До коментар #61 от "какво стана след Орешника":Един Орешник казва повече от 10 000 думи.
Коментиран от #72
19:32 14.02.2026
70 604
19:38 14.02.2026
71 Николай
Дееее-ба и грачещата противна въш-ка.
19:39 14.02.2026
72 Рублевка
До коментар #69 от "ПРАВ СИ КОЛЕГА":С блага дума и с малко атом Украйна ще се съгласи на мир. Европа има нужда от руски ресурси, а не от война.
Коментиран от #75
19:41 14.02.2026
73 Механик
19:42 14.02.2026
74 Дедо ви...
Поражениятя от тази нощ на украинската армия, е грандиозно по своя мащаб и съкращава с поне 10 % наличната й към момента военна мощ.
Коментиран от #77
19:42 14.02.2026
75 Пора
До коментар #72 от "Рублевка":Путинова русия умира.
19:43 14.02.2026
76 Милено , Милено какъв президент е
19:43 14.02.2026
77 Руската пропаганда
До коментар #74 от "Дедо ви...":Има за цел глупака.
19:44 14.02.2026
78 Рублевка
Коментиран от #81
19:44 14.02.2026
79 Тая кога я назначиха във фалшивите
19:46 14.02.2026
80 Рублевка
19:47 14.02.2026
81 хаха🤣
До коментар #78 от "Рублевка":тавариш намали самагона...изпържва мозъка🤣🤣🤣
Коментиран от #83
19:48 14.02.2026
82 Хи хи хи
19:49 14.02.2026
83 Рублевка
До коментар #81 от "хаха🤣":Не пия въобще алкохол. Самогон не съм опитвал никога и зная какво е само от литературата. А ти се успокой. Много се превъзбуждащ за една баничка.
19:51 14.02.2026
84 Рублевка
19:53 14.02.2026
85 Уса
Коментиран от #88
19:53 14.02.2026
86 Познаващ
19:54 14.02.2026
87 Ехааааааа
19:55 14.02.2026
88 Рублевка
До коментар #85 от "Уса":Малкият трътлест вампир от думи не разбира. Трябва да бъде арестуван и затворен в килия до Мадуро. Може и в килията на Навални.
19:56 14.02.2026
89 Георги
20:01 14.02.2026
90 Никой
Киев.
20:04 14.02.2026