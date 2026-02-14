"Зеленски се надява войната да приключи още тази година"

Украинският президент Володимир Зеленски, говорейки на Мюнхенската конференция по сигурността, заяви, че се надява войната с Русия да приключи през 2026 г., според украинското издание „Политика страни“.

След днешната среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио планира да обсъди мирните преговори със специалния пратеник на САЩ Стивън Виткоф и зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Кушнер.

Зеленски заяви още, че Украйна е получила предложение за 15-годишни гаранции за сигурност от САЩ, но Киев би искал да получи гаранции за поне 30 години.

Два дни по-рано украинският лидер заяви, че конфликтът ще бъде разрешен до юни, ако САЩ окажат натиск върху Русия.

Третият кръг от преговори между Русия, Украйна и САЩ е планиран да се проведе в Женева на 17 и 18 февруари. Зеленски обяви, че на тези преговори ще бъдат обсъдени териториални въпроси.