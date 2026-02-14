Словакия не може да си позволи над 2% от БВП за отбрана

Словашкият премиер Роберт Фицо смята, че харченето на повече от 2% от БВП за отбрана е нереалистично за страната.
„Американският президент убеди страните от НАТО, че трябва да увеличат разходите за отбрана от 2% от БВП на 5% от БВП за период от 10 години. Не мисля, че това е реалистично“, каза Фицо. Видеоклип от изявлението на премиера беше публикуван на неговата страница във Facebook.
Фицо обясни, че смята тази сума за твърде висока, която страната няма да може да отдели за нуждите на отбраната в такива трудни времена, и отбеляза, че словашките власти консолидират държавния бюджет. Той посочи и икономическите проблеми в европейските страни. „Да се твърди, че ще харчим не 2% от БВП, а 3-4% от БВП за отбрана, е според мен нереалистично“, подчерта премиерът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шака Зулу
Коментиран от #2, #7, #31
20:29 14.02.2026
2 Шопо
До коментар #1 от "Шака Зулу":Целия ЕС функционира на този принцип.
Вижда му се края.
Коментиран от #35
20:31 14.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да излиза
Коментиран от #14
20:33 14.02.2026
5 Никой
Никаква полза няма от Армия - просто трабва да се разпознават навреме психично боните - не е задължително да са с мустачки - но има признаци на лудостта.
Дипломация и само дипломация - без армии.
Коментиран от #15, #30
20:33 14.02.2026
6 Извратен ма...
До коментар #3 от "Еми да":...няк.Статията не е за Русия.
20:34 14.02.2026
7 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Шака Зулу":Днес още се говори за империите със средновековно мислене.
Днес империите се завоюват не с оръжие, а със стоки.
Днес САЩ завоюваха всеки офис и всеки дом чрез интернет!
Днес империя са САЩ с БВП 19 пъти по-голям от БВП на икономическото джудже Русия.
Днес империя са ЕС с БВП 18 пъти по-голям от БВП на икономическото джудже Русия.
Днес империя са Кинай с БВП 16 пъти по-голям от БВП на икономическото джудже Русия.
Дори джуджето Южна Корея с площ по-малка от България, е икономическа империя,
с БВП по-голям, от този на отгромната по площ Русия, с огромни природни ресурси.
Въоръжена до зъби, но гладна и затънала в кал и сняг.
И както по икономически причини се разпадна СССР,
така ще се разпадне и Русия, въпреки несметните си природни богатства.
Въпреки, че руснаците са свикнали на глад още от царско и от комунистическо време.
Коментиран от #10, #11, #19
20:35 14.02.2026
8 Трябват
20:35 14.02.2026
9 Няма проблем
20:35 14.02.2026
10 Изврарен ма...
До коментар #7 от "ИСТИНАТА":...няк .Статията не е за Русия, нито за САЩ с 38 трилиона дълг
20:37 14.02.2026
11 Лъжата
До коментар #7 от "ИСТИНАТА":Че ти чупим празната кратунА
20:39 14.02.2026
12 Доналд Тръмп
20:39 14.02.2026
13 Джелезко
20:39 14.02.2026
14 Европеец
До коментар #4 от "Да излиза":Абе гледам много знаеш, да те попитам, а ние защо сме в това НАТО.... А ФИцо се признава човека..... А нашите натегачи, не само,че не си признават, а влизате в коалицията на импотентните мераклии.....
Коментиран от #18, #25
20:40 14.02.2026
15 Така е у с държавата
До коментар #5 от "Никой":Армията е нещо, което когато го нямаш, после 500 години не ти трябва.
20:40 14.02.2026
16 да питам
20:41 14.02.2026
17 шмицо
20:42 14.02.2026
18 хаха🤣
До коментар #14 от "Европеец":това човек ли е🤣 виж каква куха квадратна глава има🤣 като "руски" робот от Алиекспрес 🤣🤣🤣
20:44 14.02.2026
19 ЧАЛГАР
До коментар #7 от "ИСТИНАТА":Успокой се , пусни си DW и не се превъзбуждай .
20:46 14.02.2026
20 ООрана държава
20:48 14.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Веднага
20:57 14.02.2026
24 Калъчев
Коментиран от #26
20:58 14.02.2026
25 Костадинов
До коментар #14 от "Европеец":И аз не знам. Нашето място е в Индия при братушките.
20:58 14.02.2026
26 Хихи хи
До коментар #24 от "Калъчев":Въпрос! Словакия без НАТО, за колко дни Зеленски може да окупира Братислава?
Коментиран от #28, #32
21:00 14.02.2026
27 Анонимен
Коментиран от #29
21:00 14.02.2026
28 зеленият смъркач
До коментар #26 от "Хихи хи":Ще окупира на макя си дирника
21:03 14.02.2026
29 И не само хаяшко
До коментар #27 от "Анонимен":А всички кандидати от сега нататък за неговото място!!! Иначе - тоягата!!!!
21:05 14.02.2026
30 Саша Грей
До коментар #5 от "Никой":"навреме психично боните - не е задължително да са с мустачки"
Викаш може да са с дръпнати очички, дребни и с високи токчета.
21:09 14.02.2026
31 Извратен ма...
До коментар #1 от "Шака Зулу":...няк.Статията не е за България.
Коментиран от #33
21:10 14.02.2026
32 наркоманът
До коментар #26 от "Хихи хи":Най - много да окупира някой златен кенеф купен с откраднатите пари от европейските будали....
21:11 14.02.2026
33 То в България
До коментар #31 от "Извратен ма...":Е още по- трагично!!! Марионетките вземат заеми ,за да се слагат на западните розови мошеници и на украинската крадлива шайка.... Много е верен първият коментар!
21:19 14.02.2026
34 Рижавия Ненормалник
Скоро ще имаш обаждане от Овалния Офис .
Пак си помисли какви ги говориш ?
21:35 14.02.2026
35 Ходи се оплачи
До коментар #2 от "Шопо":На Агент Краснов
Червеноперко .
21:37 14.02.2026