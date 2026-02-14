Новини
Словакия не може да си позволи над 2% от БВП за отбрана

14 Февруари, 2026

Словашкият премиер смята тази сума за твърде висока

Словакия не може да си позволи над 2% от БВП за отбрана - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо смята, че харченето на повече от 2% от БВП за отбрана е нереалистично за страната.

„Американският президент убеди страните от НАТО, че трябва да увеличат разходите за отбрана от 2% от БВП на 5% от БВП за период от 10 години. Не мисля, че това е реалистично“, каза Фицо. Видеоклип от изявлението на премиера беше публикуван на неговата страница във Facebook.

Фицо обясни, че смята тази сума за твърде висока, която страната няма да може да отдели за нуждите на отбраната в такива трудни времена, и отбеляза, че словашките власти консолидират държавния бюджет. Той посочи и икономическите проблеми в европейските страни. „Да се ​​твърди, че ще харчим не 2% от БВП, а 3-4% от БВП за отбрана, е според мен нереалистично“, подчерта премиерът.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 28 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шака Зулу

    26 4 Отговор
    Ние пък може да си позволим колкото си искаме. Просто теглим кредит до големия фалит.

    Коментиран от #2, #7, #31

    20:29 14.02.2026

  • 2 Шопо

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "Шака Зулу":

    Целия ЕС функционира на този принцип.
    Вижда му се края.

    Коментиран от #35

    20:31 14.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да излиза

    7 16 Отговор
    Като не може, защо е в НАТО?

    Коментиран от #14

    20:33 14.02.2026

  • 5 Никой

    10 5 Отговор
    Армията е една глупост - те не вършат нищо по цял ден - това е напълно безполезни - никой не те напада - ама седиш и чакаш.

    Никаква полза няма от Армия - просто трабва да се разпознават навреме психично боните - не е задължително да са с мустачки - но има признаци на лудостта.

    Дипломация и само дипломация - без армии.

    Коментиран от #15, #30

    20:33 14.02.2026

  • 6 Извратен ма...

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Еми да":

    ...няк.Статията не е за Русия.

    20:34 14.02.2026

  • 7 ИСТИНАТА

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Шака Зулу":

    Днес още се говори за империите със средновековно мислене.
    Днес империите се завоюват не с оръжие, а със стоки.
    Днес САЩ завоюваха всеки офис и всеки дом чрез интернет!

    Днес империя са САЩ с БВП 19 пъти по-голям от БВП на икономическото джудже Русия.
    Днес империя са ЕС с БВП 18 пъти по-голям от БВП на икономическото джудже Русия.
    Днес империя са Кинай с БВП 16 пъти по-голям от БВП на икономическото джудже Русия.
    Дори джуджето Южна Корея с площ по-малка от България, е икономическа империя,
    с БВП по-голям, от този на отгромната по площ Русия, с огромни природни ресурси.
    Въоръжена до зъби, но гладна и затънала в кал и сняг.

    И както по икономически причини се разпадна СССР,
    така ще се разпадне и Русия, въпреки несметните си природни богатства.
    Въпреки, че руснаците са свикнали на глад още от царско и от комунистическо време.

    Коментиран от #10, #11, #19

    20:35 14.02.2026

  • 8 Трябват

    11 2 Отговор
    Пари за избелване на натовски ануси!

    20:35 14.02.2026

  • 9 Няма проблем

    10 2 Отговор
    ние ще поемем разликата.

    20:35 14.02.2026

  • 10 Изврарен ма...

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "ИСТИНАТА":

    ...няк .Статията не е за Русия, нито за САЩ с 38 трилиона дълг

    20:37 14.02.2026

  • 11 Лъжата

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "ИСТИНАТА":

    Че ти чупим празната кратунА

    20:39 14.02.2026

  • 12 Доналд Тръмп

    1 5 Отговор
    Дали?

    20:39 14.02.2026

  • 13 Джелезко

    7 2 Отговор
    и запрения,ако ги натиснат ще обещаят и 10% да отделяме.Колко му е!Той щото Роберт сигурно не ги разбира нещата,така говори.Ама ни сме "големи"-нали?!

    20:39 14.02.2026

  • 14 Европеец

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Да излиза":

    Абе гледам много знаеш, да те попитам, а ние защо сме в това НАТО.... А ФИцо се признава човека..... А нашите натегачи, не само,че не си признават, а влизате в коалицията на импотентните мераклии.....

    Коментиран от #18, #25

    20:40 14.02.2026

  • 15 Така е у с държавата

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    Армията е нещо, което когато го нямаш, после 500 години не ти трябва.

    20:40 14.02.2026

  • 16 да питам

    3 3 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    20:41 14.02.2026

  • 17 шмицо

    3 4 Отговор
    ми няма да крадеш!

    20:42 14.02.2026

  • 18 хаха🤣

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    това човек ли е🤣 виж каква куха квадратна глава има🤣 като "руски" робот от Алиекспрес 🤣🤣🤣

    20:44 14.02.2026

  • 19 ЧАЛГАР

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "ИСТИНАТА":

    Успокой се , пусни си DW и не се превъзбуждай .

    20:46 14.02.2026

  • 20 ООрана държава

    4 1 Отговор
    2 % няма да опазят никого, но ще нахранят много

    20:48 14.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Веднага

    1 1 Отговор
    Словакия да напуска НАТО.

    20:57 14.02.2026

  • 24 Калъчев

    5 2 Отговор
    Хайде Радев и ти така! Разумен държавник е Фицо, Румен, хайде и ти.

    Коментиран от #26

    20:58 14.02.2026

  • 25 Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    И аз не знам. Нашето място е в Индия при братушките.

    20:58 14.02.2026

  • 26 Хихи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Калъчев":

    Въпрос! Словакия без НАТО, за колко дни Зеленски може да окупира Братислава?

    Коментиран от #28, #32

    21:00 14.02.2026

  • 27 Анонимен

    3 1 Отговор
    Желязков чети! Така се защитава финансовия интерес на държавата и гражданите.

    Коментиран от #29

    21:00 14.02.2026

  • 28 зеленият смъркач

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хихи хи":

    Ще окупира на макя си дирника

    21:03 14.02.2026

  • 29 И не само хаяшко

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    А всички кандидати от сега нататък за неговото място!!! Иначе - тоягата!!!!

    21:05 14.02.2026

  • 30 Саша Грей

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    "навреме психично боните - не е задължително да са с мустачки"

    Викаш може да са с дръпнати очички, дребни и с високи токчета.

    21:09 14.02.2026

  • 31 Извратен ма...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шака Зулу":

    ...няк.Статията не е за България.

    Коментиран от #33

    21:10 14.02.2026

  • 32 наркоманът

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хихи хи":

    Най - много да окупира някой златен кенеф купен с откраднатите пари от европейските будали....

    21:11 14.02.2026

  • 33 То в България

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Извратен ма...":

    Е още по- трагично!!! Марионетките вземат заеми ,за да се слагат на западните розови мошеници и на украинската крадлива шайка.... Много е верен първият коментар!

    21:19 14.02.2026

  • 34 Рижавия Ненормалник

    0 1 Отговор
    ФИЦО

    Скоро ще имаш обаждане от Овалния Офис .

    Пак си помисли какви ги говориш ?

    21:35 14.02.2026

  • 35 Ходи се оплачи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    На Агент Краснов

    Червеноперко .

    21:37 14.02.2026

