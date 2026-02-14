Словакия не може да си позволи над 2% от БВП за отбрана

Словашкият премиер Роберт Фицо смята, че харченето на повече от 2% от БВП за отбрана е нереалистично за страната.

„Американският президент убеди страните от НАТО, че трябва да увеличат разходите за отбрана от 2% от БВП на 5% от БВП за период от 10 години. Не мисля, че това е реалистично“, каза Фицо. Видеоклип от изявлението на премиера беше публикуван на неговата страница във Facebook.

Фицо обясни, че смята тази сума за твърде висока, която страната няма да може да отдели за нуждите на отбраната в такива трудни времена, и отбеляза, че словашките власти консолидират държавния бюджет. Той посочи и икономическите проблеми в европейските страни. „Да се ​​твърди, че ще харчим не 2% от БВП, а 3-4% от БВП за отбрана, е според мен нереалистично“, подчерта премиерът.