Олимпик Марсилия се издъни в добавеното време срещу Страсбург

14 Февруари, 2026 21:33 266 0

Двата тима направиха реми

Снимка: БГНЕС
Олимпик Марсилия изпусна победата в самия край и завърши 2:2 у дома срещу Страсбург в среща от 22-рия кръг на Лига 1. Домакините допуснаха изравняване в седмата минута на добавеното време и вече са в серия от три поредни мача без успех. Тимът изостава на две точки от третия в подреждането Олимпик Лион, който в неделя приема Ница, съобщава БТА.

Голмайсторът на първенството Мейсън Грийнууд откри резултата в 14-ата минута, реализирайки 14-ото си попадение за сезона. Алжирският национал Амин Гуири подаде за първия гол и сам се разписа в началото на второто полувреме, когато удвои аванса на марсилци в 47-ата минута. Въпреки това домакините не успяха да стигнат до трите точки.

Себастиан Нанаси върна надеждите на гостите с попадение в 74-ата минута. В добавеното време Страсбург получи дузпа, а Хоакин Паникели бе точен от бялата точка, оформяйки крайното 2:2. За него това бе 12-и гол от началото на кампанията, което го изкачи еднолично на второто място при реализаторите след Грийнууд.


Франция
