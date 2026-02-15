Новини
Свят »
Германия »
Чешкият президент: Речта на Рубио успокои Европа

Чешкият президент: Речта на Рубио успокои Европа

15 Февруари, 2026 06:35, обновена 15 Февруари, 2026 06:44 1 054 10

  • петър павел-
  • марко рубио-
  • сащ-
  • мюнхен-
  • чехия

Държавният секретар на САЩ разсея в Мюнхен опасенията на Европа относно трансатлантическите отношения

Чешкият президент: Речта на Рубио успокои Европа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Речта на държавния секретар на САЩ Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурност разсея опасенията на Европа относно трансатлантическите отношения, заяви пред репортери чешкият президент Петр Павел.

„Речта на държавния секретар на САЩ Марко Рубио на конференцията разсея сериозните опасения, които европейските политици имаха напоследък“, отбеляза чешкият лидер.

„Критиката към Европа в речта на Рубио остана, но стана много по-конструктивна. Рубио ясно заяви, че Съединените щати и Европа споделят едни и същи стратегически цели, история и традиции.“

Според чешкия президент Рубио е успял да успокои опасенията сред европейските съюзници на САЩ относно развитието на трансатлантическите отношения, които са се усещали още преди речта му в Мюнхен.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Рубио е без значение.Тръмп е важен.

    06:48 15.02.2026

  • 2 Като

    5 2 Отговор
    Кашпировски,едно време!

    06:49 15.02.2026

  • 3 хехе

    7 2 Отговор
    измаменото камилче било успокоено.

    06:50 15.02.2026

  • 4 Уса

    7 2 Отговор
    Новата система е задвижена и няма да има спокойствие за еврогеиа

    06:54 15.02.2026

  • 5 Тоя Павли

    8 3 Отговор
    е и диот

    06:56 15.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гориил

    6 2 Отговор
    Чешкият президент е човек от пера и пух. Ще са необходими сто килограма лепило, за да го държи на крака дълго време.

    07:10 15.02.2026

  • 8 Рубио

    1 5 Отговор
    осъзнава също, че президентът му е психопат и един най- обикновен бизнесмен, който не разбира от политика. Нарцис, както онова джудже в Русия! И двамата с империалистически възгледи да превземат богати територии!!!

    07:30 15.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    Тоз ммаа ккак няма пари да се обръсне, тръгнал аккъл да ръсси. А нашта леллка пробва селл ски чар на микрофила дедолюб

    08:03 15.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания