Чешкият президент: Речта на Рубио успокои Европа

Речта на държавния секретар на САЩ Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурност разсея опасенията на Европа относно трансатлантическите отношения, заяви пред репортери чешкият президент Петр Павел.

„Речта на държавния секретар на САЩ Марко Рубио на конференцията разсея сериозните опасения, които европейските политици имаха напоследък“, отбеляза чешкият лидер.

„Критиката към Европа в речта на Рубио остана, но стана много по-конструктивна. Рубио ясно заяви, че Съединените щати и Европа споделят едни и същи стратегически цели, история и традиции.“

Според чешкия президент Рубио е успял да успокои опасенията сред европейските съюзници на САЩ относно развитието на трансатлантическите отношения, които са се усещали още преди речта му в Мюнхен.