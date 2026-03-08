ISW: Русия прехвърля елитни части в Южна Украйна след украинските контраатаки

Руското военно командване вероятно е прехвърлило елитни въздушно-десантни и морско-пехотни части от направленията Покровск и Доброполе към южната фронтова линия в Източна Украйна. Това се разглежда като реакция на успешните украински контраатаки в областите Запорожие и Днепропетровск, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
Руското командване преди това е използвало елитни морски пехотни части в приоритетни райони, като Курск през август 2024 г. и Доброполе през септември 2025 г., за да противодейства на украинските контраатаки. Сега прехвърлянето на подразделения от Тихоокеанския флот в Южна Украйна показва, че Москва се опитва да овладее настъпателните усилия на Украйна в южните райони.
Украинските командири на корпуси в направленията Славянск и Константиновка-Дружковка съобщиха на 6 март, че руските сили се стремят да превземат укрепените градове, изграждащи т.нар. Крепостен пояс на Украйна, преди началото на лятото на 2026 г. Въпреки това темпото на руското настъпление е забавено, а значителни успехи все още не са отчетени.
Нощта на 6 срещу 7 март руските сили извършиха масирани удари с дронове и ракети по различни украински градове, включително Харков, използвайки хиперзвукови крилати ракети "Циркон", балистични ракети "Искандер-М/С-400", крилати ракети "Калибър" и около 480 ударни дрона от различни типове. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са успели да свалят 453 дрона, 8 ракети "Искандер-М/С-400" и 11 "Калибър".
Руските удари поразиха жилищни сгради, енергийна инфраструктура и транспортни обекти в Харков, Киев, Хмелницка област, Черниговска област, Черновци, Днепропетровска област, Одеса, Виница и Житомир. Украинското министерство на енергетиката съобщи за прекъсвания на електрозахранването и отоплението в няколко области, а в Харков и Киев има жертви и стотици засегнати жилища.
На 7 март украинските сили нанесли удар с ракети ATACMS и SCALP-EG по обект за подготовка и изстрелване на дронове "Шахед" близо до окупирания Донецк.
Междувременно шведските власти конфискуваха танкер, превозвал вероятно крадено зърно от окупирана Украйна, включително от Севастопол, и добавиха кораба в списъка със санкции на Украйна. Европейски държави все по-често предприемат подобни действия срещу руски съдове, превозващи незаконно петрол или други товари.
2 Карго 200
Майор беше ликвидиран, докато се намираше на команден пункт близо до фронта.
13:32 08.03.2026
3 А50
Коментиран от #7, #87
13:33 08.03.2026
4 Али Хаменей Ел Барадей
13:36 08.03.2026
5 ЕЛИТНИ ЧАСТИ ?????!!!!
13:36 08.03.2026
6 Ехее
Коментиран от #86
13:36 08.03.2026
7 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #3 от "А50":Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂
Коментиран от #17
13:37 08.03.2026
8 АЛООООО ТЪ....ПАЦИ
До коментар #1 от "Гост":РУСКИТЕ ЧАСТИ В ЮЖНА УКРАЙНА СПРЯХА ПОРЕДНАТА ВСУ ПИРИМОГА
НАПЪЛНИХА ЛЕСОПОЛОСИТЕ С БАНДЕРОМЪРША И ТЕНЕКИИ
МАЧКАТ ВСУ ЗАПАДНО ОТ ГУЛЯЙПОЛЕ НА ПО МАЛКО ОТ 15 КМ ОТ ЗАПОРОЖИЕ СА И НАПРЕДВАТ ТЪ....ПАЦИ
АЙДЕ СЛАВА УКРАИНЕ ТЪП....АЦИ
Коментиран от #15
13:37 08.03.2026
9 ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА
До коментар #1 от "Гост":МОКРИТЕ СЪНИЩА НА ГЛАДНИТЕ ТРОЛЧЕТА НА АМБАСАДАТА
Коментиран от #30
13:37 08.03.2026
10 Нямат край руското
13:38 08.03.2026
11 Какви настъпления бре
Коментиран от #14
13:38 08.03.2026
12 Бонев
13:38 08.03.2026
14 Многоходовото
До коментар #11 от "Какви настъпления бре":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
Коментиран от #36
13:39 08.03.2026
16 сал0 0сpaине!
13:39 08.03.2026
17 КАК Е ДЕБ....ИЛИ
До коментар #7 от "Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂":ПРАЙТЕ ЛИ МАГИИ ЗА ПИРИМОГА ИЛИ НЕ ВИ ОСТАВА ВРЕМЕ ОТ КЛЕЧЕНЕ В КЕНЕ..ФА
АМИ ТАКА Е КАТ АПВАТЕ ВКИСНАЛИ УКРОЛ.....АЙНА
13:40 08.03.2026
18 руснаците да елиминират потника
Коментиран от #21, #66
13:40 08.03.2026
19 Факт
13:40 08.03.2026
20 Пак аз
Коментиран от #23
13:41 08.03.2026
21 ейджънт Краснофф
До коментар #18 от "руснаците да елиминират потника":По новите международни правика, в които няма ниаккви правила, еврейският зелен потник може да бъде ликвидиран без никакво предупреждение. И е редно да бъде ликвидиран.
13:42 08.03.2026
22 Хеми значи бензин
Коментиран от #26, #28, #31
13:42 08.03.2026
23 па ти
До коментар #20 от "Пак аз":първо вземи се научи да пишеш.
13:42 08.03.2026
24 Белият дом омаловажи
😂
13:42 08.03.2026
27 Примляскващ
13:43 08.03.2026
29 Хеми значи бензин
13:44 08.03.2026
30 да питам
До коментар #9 от "ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА":верно ли Русия ще изпраща руски самолетоносачи и руски изтребители в помощ на Иран ?
Коментиран от #34
13:44 08.03.2026
31 Хеми значи пр03д
До коментар #22 от "Хеми значи бензин":То с твоята логика само патки да пасеш . Всичките украински градове са на 9км от границата .
Коментиран от #35
13:44 08.03.2026
Коментиран от #38, #41, #54
13:44 08.03.2026
34 нема нужда
До коментар #30 от "да питам":Руснаците направляват всичко от космоса .
13:45 08.03.2026
35 Хеми значи бензин
До коментар #31 от "Хеми значи пр03д":Как така всички Киев на колко е а ми Лвев
Коментиран от #42
13:45 08.03.2026
36 Поине хвани някой
13:45 08.03.2026
37 Някой
13:45 08.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Зеленския ционист
13:46 08.03.2026
40 СПЕЦИАЛНО ГО ПРАВЯ
До коментар #15 от "Преди да":НЯМА КАК ИНАЧЕ УКРО.....ДЕБ....ЛИТЕ ДА
ПРОУМЕЯТ НЕЩО
ГОРКИТЕ САМО ЛЪЖАТ И КВИЧАТ
АМА ТАКАВА Е СЪДБАТА НА НАЦСВИ....НЮГИТЕ
13:46 08.03.2026
42 Хеми значи Прозд
До коментар #35 от "Хеми значи бензин":То 9км пък територията колкото две Българии.
13:47 08.03.2026
43 Защо
13:47 08.03.2026
44 Хеми значи вазелин
До коментар #32 от "Хеми значи бензин":Хич ме не е грижа, теб ща карам на сухо!
13:47 08.03.2026
45 Питащ
Коментиран от #51, #58
13:47 08.03.2026
46 Само питам
13:48 08.03.2026
47 До сега не бяха ли елитни?
Коментиран от #52, #55
13:48 08.03.2026
49 Дреме ми
13:49 08.03.2026
50 Един
13:49 08.03.2026
51 жик так
До коментар #45 от "Питащ":Руснаците са дали между 280 и 320 хил жертви според западните анализатори .
Ама укрите два милиона и 500 хил наемника .
И четири милиона инвалида !
Коментиран от #74
13:50 08.03.2026
52 хихи
До коментар #47 от "До сега не бяха ли елитни?":елитни неелитни всичко е на салата дим и розови ушанки хвърчат във въздуха😂😂😂9238
Коментиран от #56
13:50 08.03.2026
54 СТАРШИНА ОТ ВСУ
До коментар #33 от "Ачо":АЧО
ДРУЖЕ НЕМА ВЕЧЕ ЧУВАЛЕ
ИДВА ТИРА СТОВАРВА БРОЙЛЕРИТЕ И ТЕ ПОЧВАТ ДА СЕ РАЗМРАЗЯВАТ И ДА СМЪРДЯТ
ПРАЩАЙ БЪРЗО НЕ СА ДИША
13:50 08.03.2026
55 не не са
До коментар #47 от "До сега не бяха ли елитни?":Едни затворници лупат украинците обучени по натовски стандарт .
13:51 08.03.2026
56 Цеко
До коментар #52 от "хихи":Много руска смрадт измре, много нещо
Коментиран от #63
13:51 08.03.2026
57 Къде е редовната руска армия от 350 хил?
Коментиран от #62
13:51 08.03.2026
58 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #45 от "Питащ":От руснак войник не става!Там е проблема
13:53 08.03.2026
59 Точно така
До коментар #53 от "Така е":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
13:53 08.03.2026
60 Само питам
За един приятел пита.
А козляците тук и те не искат да ходят да помагат , само се пенят от дивана .
Коментиран от #64
13:53 08.03.2026
61 Ццц
1. Руснаците са пуснали (вероятно!) елитни части, защото са видели зор с украиското успешно (да предположим) контранастъпление! Но ръководителите на място съобщават, че руснаците атакуват техните укрепления и добрата новина е, че за сега са забавени!
2. Русия е атакувала Украйна с 480 дрона и неуточнен брой ракети. Украинската ПВО е свалила 453 дрона и уточнен брой ракети! Това (вероятно) е свързано с руската тактика да изпразни шишинетата на украинската ПВО с евтини дронове, за да дойдат ракетите! Спокойно, Европа плаща! Скъпите руски ракети са целили цивилни обекти в 10 града, защото за руснаците е по-важно да няма панелки и не тормозят военните обекти. Не забравяйте, какво ви казахме! Те са варвари и за това така правят. Пораженията по панелките по тикакъв начин не са свързани с украинската ПВО, защото няма да звучи добре на аудиторията.
3. Шведските власти откраднаха крадено (вероятно) зърно. Зърното е едногодишна култура, а Севастопол е окупиран (вероятно) от доста години, което потвърждава, че са го засяли украинци, а са го крали руснаци! 🤣🤣🤣
13:53 08.03.2026
62 интересно
До коментар #57 от "Къде е редовната руска армия от 350 хил?":И кой аргасва тогава укрите ?
13:54 08.03.2026
63 Ха ХаХа
До коментар #56 от "Цеко":1/10 са руските загуби от 3000000 бандера фашисти
Коментиран от #71
13:55 08.03.2026
64 Блатна подлога
До коментар #60 от "Само питам":Получих призовка да ходя да събирам руска кайма в Купянск.Ще ходя,ама друг път.Да ходят Волгата и Костя копанара.
Коментиран от #69
13:55 08.03.2026
66 Едно е да искаш
До коментар #18 от "руснаците да елиминират потника":съвсем друго е да можеш. За последните 3 години има над 20 неуспешни руски опита за убийството на Зеленски. Просто руснаците са некадърни, не могат да се справят с нищо.
Коментиран от #70, #78
13:56 08.03.2026
67 малкия Мук от киеФ
13:56 08.03.2026
68 хаха 🤣
Коментиран от #75, #97
13:57 08.03.2026
69 козяшка подлога
До коментар #64 от "Блатна подлога":Ама не смееш да мръднеш от дивана .
13:57 08.03.2026
70 Пропагандата
До коментар #66 от "Едно е да искаш":винаги има за цел глупака!
13:58 08.03.2026
71 "Чудовищни руски жертви
До коментар #63 от "Ха ХаХа":през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."
Коментиран от #72, #84
13:58 08.03.2026
72 ха ха ха ....
До коментар #71 от ""Чудовищни руски жертви":Надай се к у ре на пияна булка !! Обу ли си розовите прашки ??
Коментиран от #88, #102
13:59 08.03.2026
73 хаха 🤣
До коментар #65 от "маке":какво да подпуква🤣 дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за затваряне, глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣
13:59 08.03.2026
74 ТРЪМП:
До коментар #51 от "жик так":„5000 руски войници и повече на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “
Коментиран от #80, #81, #93, #95, #98, #100, #104, #108
14:00 08.03.2026
76 Меркел и тя реве
Ми що не спазвахте договорите бе бульо ?!
14:01 08.03.2026
77 нннн
Абе, ние информация ли получаваме или пропаганда?
14:01 08.03.2026
78 Я пък тоя
До коментар #66 от "Едно е да искаш":Ако слушаш Зеленски, ще станат и 100 опита.
Питам се, руснаците дали знаят, че са се опитвали?
14:02 08.03.2026
80 в най скоро време
До коментар #74 от "ТРЪМП:":Чичо Дони ще освободи и Европа от Европейците !
Само да приключи първо с Куба ,Канада и Гренландия .
Следващите са Европейците !
14:02 08.03.2026
83 Джони
Коментиран от #85
14:03 08.03.2026
84 МУЦКА ЧУВАМ ЧЕ
До коментар #71 от ""Чудовищни руски жертви":ЦЕНАТА НА КУЧЕШКАТА ХРАНА В КИЕВ ПАК ПОЕВТИНЯЛА
ОТ КОЛУМБИИЦИ Е МАЛКО ПО СКЪПА
14:05 08.03.2026
85 Жоро
До коментар #83 от "Джони":Спечели жълтата фланелка за най мало умен коментар
14:06 08.03.2026
86 де го чукаш, де се пука
До коментар #6 от "Ехее":"Към началото на 2026 г. руските специални части („Спецназ“) продължават да търпят изключително тежки загуби в Украйна, като според оценки на разузнаването, възстановяването на силите им ще отнеме години. Доклади сочат, че някои подразделения на руските специални части са загубили до 95% от личния си състав в първите етапи на войната, което ги принуждава да използват по-малко обучени кадри."
Ха да им е честио на руснаците обожаващи Путин.
14:10 08.03.2026
87 Пръдльооо
До коментар #3 от "А50":ЗА ДА СИ ВЪРНАТ ОТВОЮВАНИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ УКРАЙНА!! хи хи хи хи хи ха ха ха ха ............
14:17 08.03.2026
88 хи хи
До коментар #72 от "ха ха ха ....":Обичам пезпомощен копейски плач, 😂
Коментиран от #99
14:18 08.03.2026
89 Хардлайнер
14:18 08.03.2026
90 е и кво
"14.04.2023 г. — Специалните части на руската армия са понесли тежки загуби в бойните действия в Украйна"
9.11.2025 г. — През последните 24 часа украинските отбранителни сили са убили и ранили 970 руски окупатори. С това общите загуби на противника във войната достигнаха 1 151 070 души.
Загуби в техника:
За 24 часа са унищожени 5 танка, 20 бронирани машини и артилерийски системи, 440 дрона, 8 крилати ракети.
Коментиран от #101
14:20 08.03.2026
91 Архимандрисандрит Бибиян
14:23 08.03.2026
92 руската мечка
14:26 08.03.2026
94 ДНР, ЛНР и Крим 2г без вода
😁
14:30 08.03.2026
96 Урсул фон дер Бандер
14:34 08.03.2026
99 ха ха ха ...
До коментар #88 от "хи хи":Яко квичане на козяшки мажоретки . Чичо Дончо ще ви освободи и вас ...рано или късно ...
14:41 08.03.2026
101 смешник
До коментар #90 от "е и кво":Това в коя укромедия го четеш ?
14:42 08.03.2026
102 Дево
До коментар #72 от "ха ха ха ....":Какво ми са хилиш, като путин в нови гaщи!
14:42 08.03.2026
103 Институт на лъжците
Коментиран от #109
14:42 08.03.2026
105 Дедо
Коментиран от #106
14:45 08.03.2026
106 честит 8 март
До коментар #105 от "Дедо":и на Пуся 😁
14:47 08.03.2026
107 Звучи като
Коментиран от #110
14:48 08.03.2026
108 Да глупав
До коментар #74 от "ТРЪМП:":Само докато те ползват, че си евтин и глупав, всички виждат реалността при размяната на тела. А тя е ужасяваща и за капак ползват и глупаци като теб да показват колко е пропаднал запада! За теб е ясно. Цял живот парцал!
14:49 08.03.2026
109 Атина Палада
До коментар #103 от "Институт на лъжците":Честит 8-ми март на всички розовопрашкови копейки!
14:50 08.03.2026
110 Механик
До коментар #107 от "Звучи като":Абе, руснака не може да произведе два еднакви пирона.
14:52 08.03.2026