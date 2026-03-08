ISW: Русия прехвърля елитни части в Южна Украйна след украинските контраатаки

Руското военно командване вероятно е прехвърлило елитни въздушно-десантни и морско-пехотни части от направленията Покровск и Доброполе към южната фронтова линия в Източна Украйна. Това се разглежда като реакция на успешните украински контраатаки в областите Запорожие и Днепропетровск, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Руското командване преди това е използвало елитни морски пехотни части в приоритетни райони, като Курск през август 2024 г. и Доброполе през септември 2025 г., за да противодейства на украинските контраатаки. Сега прехвърлянето на подразделения от Тихоокеанския флот в Южна Украйна показва, че Москва се опитва да овладее настъпателните усилия на Украйна в южните райони.

Украинските командири на корпуси в направленията Славянск и Константиновка-Дружковка съобщиха на 6 март, че руските сили се стремят да превземат укрепените градове, изграждащи т.нар. Крепостен пояс на Украйна, преди началото на лятото на 2026 г. Въпреки това темпото на руското настъпление е забавено, а значителни успехи все още не са отчетени.

Нощта на 6 срещу 7 март руските сили извършиха масирани удари с дронове и ракети по различни украински градове, включително Харков, използвайки хиперзвукови крилати ракети "Циркон", балистични ракети "Искандер-М/С-400", крилати ракети "Калибър" и около 480 ударни дрона от различни типове. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са успели да свалят 453 дрона, 8 ракети "Искандер-М/С-400" и 11 "Калибър".

Руските удари поразиха жилищни сгради, енергийна инфраструктура и транспортни обекти в Харков, Киев, Хмелницка област, Черниговска област, Черновци, Днепропетровска област, Одеса, Виница и Житомир. Украинското министерство на енергетиката съобщи за прекъсвания на електрозахранването и отоплението в няколко области, а в Харков и Киев има жертви и стотици засегнати жилища.

На 7 март украинските сили нанесли удар с ракети ATACMS и SCALP-EG по обект за подготовка и изстрелване на дронове "Шахед" близо до окупирания Донецк.

Междувременно шведските власти конфискуваха танкер, превозвал вероятно крадено зърно от окупирана Украйна, включително от Севастопол, и добавиха кораба в списъка със санкции на Украйна. Европейски държави все по-често предприемат подобни действия срещу руски съдове, превозващи незаконно петрол или други товари.