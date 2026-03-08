Новини
ISW: Русия прехвърля елитни части в Южна Украйна след украинските контраатаки
  Тема: Украйна

ISW: Русия прехвърля елитни части в Южна Украйна след украинските контраатаки

8 Март, 2026 13:32, обновена 8 Март, 2026 13:30 2 135 110

Военните действия в Донецка, Запорожка и Днепропетровска области затрудняват руските планове за Крепостния пояс, а Украйна отговаря с точни удари

ISW: Русия прехвърля елитни части в Южна Украйна след украинските контраатаки - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското военно командване вероятно е прехвърлило елитни въздушно-десантни и морско-пехотни части от направленията Покровск и Доброполе към южната фронтова линия в Източна Украйна. Това се разглежда като реакция на успешните украински контраатаки в областите Запорожие и Днепропетровск, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Руското командване преди това е използвало елитни морски пехотни части в приоритетни райони, като Курск през август 2024 г. и Доброполе през септември 2025 г., за да противодейства на украинските контраатаки. Сега прехвърлянето на подразделения от Тихоокеанския флот в Южна Украйна показва, че Москва се опитва да овладее настъпателните усилия на Украйна в южните райони.

Украинските командири на корпуси в направленията Славянск и Константиновка-Дружковка съобщиха на 6 март, че руските сили се стремят да превземат укрепените градове, изграждащи т.нар. Крепостен пояс на Украйна, преди началото на лятото на 2026 г. Въпреки това темпото на руското настъпление е забавено, а значителни успехи все още не са отчетени.

Нощта на 6 срещу 7 март руските сили извършиха масирани удари с дронове и ракети по различни украински градове, включително Харков, използвайки хиперзвукови крилати ракети "Циркон", балистични ракети "Искандер-М/С-400", крилати ракети "Калибър" и около 480 ударни дрона от различни типове. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са успели да свалят 453 дрона, 8 ракети "Искандер-М/С-400" и 11 "Калибър".

Руските удари поразиха жилищни сгради, енергийна инфраструктура и транспортни обекти в Харков, Киев, Хмелницка област, Черниговска област, Черновци, Днепропетровска област, Одеса, Виница и Житомир. Украинското министерство на енергетиката съобщи за прекъсвания на електрозахранването и отоплението в няколко области, а в Харков и Киев има жертви и стотици засегнати жилища.

На 7 март украинските сили нанесли удар с ракети ATACMS и SCALP-EG по обект за подготовка и изстрелване на дронове "Шахед" близо до окупирания Донецк.

Междувременно шведските власти конфискуваха танкер, превозвал вероятно крадено зърно от окупирана Украйна, включително от Севастопол, и добавиха кораба в списъка със санкции на Украйна. Европейски държави все по-често предприемат подобни действия срещу руски съдове, превозващи незаконно петрол или други товари.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Карго 200

    18 35 Отговор
    Още един руски пропагандист най-накрая спря да лъже. Един от най-високо оценените пропутински Z-блогъри, Борис Рожин, известен като Colonelcassad, потвърди елиминирането в Украйна на редник Павло Порсиев с кодово име Майор, военнослужещ от 90-та танкова дивизия на руските въоръжени сили. Порсиев беше главен редактор на военните списания за фалшиви новини „Ахмат“, „Победоносец“ и „Алга“.

    Майор беше ликвидиран, докато се намираше на команден пункт близо до фронта.

    13:32 08.03.2026

  • 3 А50

    19 15 Отговор
    За довършване на остатъка от контранаступа

    Коментиран от #7, #87

    13:33 08.03.2026

  • 4 Али Хаменей Ел Барадей

    10 21 Отговор
    Америте гръмнаха флагмана на Пижамите.

    13:36 08.03.2026

  • 5 ЕЛИТНИ ЧАСТИ ?????!!!!

    12 24 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН ЗАТВОР ОПРАЗНИХА.

    13:36 08.03.2026

  • 6 Ехее

    17 30 Отговор
    редовната армия вече е при Кобзон, 1 500 000 мобилизирани заминаха, сега е ред спец частите 😂

    Коментиран от #86

    13:36 08.03.2026

  • 7 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    13 22 Отговор

    До коментар #3 от "А50":

    Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    Коментиран от #17

    13:37 08.03.2026

  • 8 АЛООООО ТЪ....ПАЦИ

    36 16 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    РУСКИТЕ ЧАСТИ В ЮЖНА УКРАЙНА СПРЯХА ПОРЕДНАТА ВСУ ПИРИМОГА
    НАПЪЛНИХА ЛЕСОПОЛОСИТЕ С БАНДЕРОМЪРША И ТЕНЕКИИ
    МАЧКАТ ВСУ ЗАПАДНО ОТ ГУЛЯЙПОЛЕ НА ПО МАЛКО ОТ 15 КМ ОТ ЗАПОРОЖИЕ СА И НАПРЕДВАТ ТЪ....ПАЦИ
    АЙДЕ СЛАВА УКРАИНЕ ТЪП....АЦИ

    Коментиран от #15

    13:37 08.03.2026

  • 9 ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА

    24 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    МОКРИТЕ СЪНИЩА НА ГЛАДНИТЕ ТРОЛЧЕТА НА АМБАСАДАТА

    Коментиран от #30

    13:37 08.03.2026

  • 10 Нямат край руското

    17 26 Отговор
    БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    13:38 08.03.2026

  • 11 Какви настъпления бре

    27 6 Отговор
    До кога с глупава пропаганда и лъжи? Унищожихте Украйна и не спирате с простотията!

    Коментиран от #14

    13:38 08.03.2026

  • 12 Бонев

    30 10 Отговор
    "успешни украински контраатаки".И какво точно са контраатакували че нещо не се разбира.

    13:38 08.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Многоходовото

    13 26 Отговор

    До коментар #11 от "Какви настъпления бре":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #36

    13:39 08.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 сал0 0сpaине!

    20 6 Отговор
    а как идет 00сpaинский контранаступ? опять бежим на запад

    13:39 08.03.2026

  • 17 КАК Е ДЕБ....ИЛИ

    15 7 Отговор

    До коментар #7 от "Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂":

    ПРАЙТЕ ЛИ МАГИИ ЗА ПИРИМОГА ИЛИ НЕ ВИ ОСТАВА ВРЕМЕ ОТ КЛЕЧЕНЕ В КЕНЕ..ФА
    АМИ ТАКА Е КАТ АПВАТЕ ВКИСНАЛИ УКРОЛ.....АЙНА

    13:40 08.03.2026

  • 18 руснаците да елиминират потника

    16 6 Отговор
    и дружинката около него . стига са го мотали .

    Коментиран от #21, #66

    13:40 08.03.2026

  • 19 Факт

    8 10 Отговор
    Елитни !!! ...пейзажа е лунен

    13:40 08.03.2026

  • 20 Пак аз

    11 18 Отговор
    Чяп за каца не става от съветският съюз на Путин,нито от руснаците,нито от войската му, нито от копейките.

    Коментиран от #23

    13:41 08.03.2026

  • 21 ейджънт Краснофф

    20 6 Отговор

    До коментар #18 от "руснаците да елиминират потника":

    По новите международни правика, в които няма ниаккви правила, еврейският зелен потник може да бъде ликвидиран без никакво предупреждение. И е редно да бъде ликвидиран.

    13:42 08.03.2026

  • 22 Хеми значи бензин

    10 21 Отговор
    Руснаците 140 млн седят на 9км в Украинската територия 5 години след началото на войната от там минаха Севернокорейци Латиноамерикамци Кениици и тн. Щвли да бият Америка с Я0 ами че то два Трайдънта и с мацкве е свършено.

    Коментиран от #26, #28, #31

    13:42 08.03.2026

  • 23 па ти

    10 3 Отговор

    До коментар #20 от "Пак аз":

    първо вземи се научи да пишеш.

    13:42 08.03.2026

  • 24 Белият дом омаловажи

    15 6 Отговор
    в петък доклада за помощта, която Русия ще предостави на Иран - разузнавателна информация за местоположението на американски военни активи в Близкия изток. Говорителката Каролайн Левит заяви, че такава информация не оказва никакво влияние върху хода на военните операции. Военният министър на САЩ Пийт Хегсет също омаловажи ролята на Русия като военен съюзник на Иран, заявявайки, че тя „не е особен фактор".

    😂

    13:42 08.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Примляскващ

    12 5 Отговор
    Ейййй най-сетне нещо да се каже и за Украйна. Съвсем я забравихме.

    13:43 08.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хеми значи бензин

    4 10 Отговор
    Русия 140млн Украйна 27млн.

    13:44 08.03.2026

  • 30 да питам

    11 11 Отговор

    До коментар #9 от "ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА":

    верно ли Русия ще изпраща руски самолетоносачи и руски изтребители в помощ на Иран ?

    Коментиран от #34

    13:44 08.03.2026

  • 31 Хеми значи пр03д

    7 6 Отговор

    До коментар #22 от "Хеми значи бензин":

    То с твоята логика само патки да пасеш . Всичките украински градове са на 9км от границата .

    Коментиран от #35

    13:44 08.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ачо

    9 13 Отговор
    Руснаците ги копат общо на купчини.За това не може да им се хване точната бройка.

    Коментиран от #38, #41, #54

    13:44 08.03.2026

  • 34 нема нужда

    7 4 Отговор

    До коментар #30 от "да питам":

    Руснаците направляват всичко от космоса .

    13:45 08.03.2026

  • 35 Хеми значи бензин

    5 5 Отговор

    До коментар #31 от "Хеми значи пр03д":

    Как така всички Киев на колко е а ми Лвев

    Коментиран от #42

    13:45 08.03.2026

  • 36 Поине хвани някой

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "Многоходовото":

    да ти напише нещо не толкова детски и глупаво звучащо, че отвращавате с простотия и показвате падението на запада, и фашизма който е го е залял да ви опростачва по глупавите деца!

    13:45 08.03.2026

  • 37 Някой

    5 8 Отговор
    Интересно, научвам за украинските успехи, косвено от действията на Русия. Както по времето на комунизма. Научвахеме за събитиятя, едва след като СССР реагоира. Инак няма новина. Не се ли променихме поне малко за 35 години. Докога текзесарско мислене? До кога мозъчни промивки? Не се ли умори Русия от 4 години непрекъснати победи, за които научваме веднага.

    13:45 08.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Зеленския ционист

    13 5 Отговор
    Ура! Вредих се! Вредих се в новините, че от тоя Иран не мога да хвана ръка вече!

    13:46 08.03.2026

  • 40 СПЕЦИАЛНО ГО ПРАВЯ

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "Преди да":

    НЯМА КАК ИНАЧЕ УКРО.....ДЕБ....ЛИТЕ ДА
    ПРОУМЕЯТ НЕЩО
    ГОРКИТЕ САМО ЛЪЖАТ И КВИЧАТ
    АМА ТАКАВА Е СЪДБАТА НА НАЦСВИ....НЮГИТЕ

    13:46 08.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хеми значи Прозд

    9 5 Отговор

    До коментар #35 от "Хеми значи бензин":

    То 9км пък територията колкото две Българии.

    13:47 08.03.2026

  • 43 Защо

    12 6 Отговор
    Бандеровците вкараха злато и милиони кеш,нещо с изборите ли 3 свързано.дали няма да се отнесат и за петроханци и дружките им герб и дпс

    13:47 08.03.2026

  • 44 Хеми значи вазелин

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "Хеми значи бензин":

    Хич ме не е грижа, теб ща карам на сухо!

    13:47 08.03.2026

  • 45 Питащ

    7 11 Отговор
    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #51, #58

    13:47 08.03.2026

  • 46 Само питам

    12 6 Отговор
    Какво стана с нелегалните милиони и златото на потника дето ги барнаха Унгарците ? Няма да има нови златни кенефи .

    13:48 08.03.2026

  • 47 До сега не бяха ли елитни?

    5 5 Отговор
    За един преател питам, не че не е ясно.

    Коментиран от #52, #55

    13:48 08.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Дреме ми

    9 1 Отговор
    Само идиоти коментират тука

    13:49 08.03.2026

  • 50 Един

    7 6 Отговор
    Тези са от безаналоговите.

    13:49 08.03.2026

  • 51 жик так

    12 8 Отговор

    До коментар #45 от "Питащ":

    Руснаците са дали между 280 и 320 хил жертви според западните анализатори .
    Ама укрите два милиона и 500 хил наемника .

    И четири милиона инвалида !

    Коментиран от #74

    13:50 08.03.2026

  • 52 хихи

    8 9 Отговор

    До коментар #47 от "До сега не бяха ли елитни?":

    елитни неелитни всичко е на салата дим и розови ушанки хвърчат във въздуха😂😂😂9238

    Коментиран от #56

    13:50 08.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 СТАРШИНА ОТ ВСУ

    7 5 Отговор

    До коментар #33 от "Ачо":

    АЧО
    ДРУЖЕ НЕМА ВЕЧЕ ЧУВАЛЕ
    ИДВА ТИРА СТОВАРВА БРОЙЛЕРИТЕ И ТЕ ПОЧВАТ ДА СЕ РАЗМРАЗЯВАТ И ДА СМЪРДЯТ
    ПРАЩАЙ БЪРЗО НЕ СА ДИША

    13:50 08.03.2026

  • 55 не не са

    8 8 Отговор

    До коментар #47 от "До сега не бяха ли елитни?":

    Едни затворници лупат украинците обучени по натовски стандарт .

    13:51 08.03.2026

  • 56 Цеко

    8 9 Отговор

    До коментар #52 от "хихи":

    Много руска смрадт измре, много нещо

    Коментиран от #63

    13:51 08.03.2026

  • 57 Къде е редовната руска армия от 350 хил?

    7 9 Отговор
    Ами при Кобзон разбира се.

    Коментиран от #62

    13:51 08.03.2026

  • 58 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 8 Отговор

    До коментар #45 от "Питащ":

    От руснак войник не става!Там е проблема

    13:53 08.03.2026

  • 59 Точно така

    6 9 Отговор

    До коментар #53 от "Така е":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    13:53 08.03.2026

  • 60 Само питам

    6 7 Отговор
    Бе защо патриотите украинци в България и Европа не искат да ходят в Украйна да се бият на фронта ?!!
    За един приятел пита.

    А козляците тук и те не искат да ходят да помагат , само се пенят от дивана .

    Коментиран от #64

    13:53 08.03.2026

  • 61 Ццц

    9 5 Отговор
    Мили деца, горната статия цели да ви научи как НЕ се правят внушения:
    1. Руснаците са пуснали (вероятно!) елитни части, защото са видели зор с украиското успешно (да предположим) контранастъпление! Но ръководителите на място съобщават, че руснаците атакуват техните укрепления и добрата новина е, че за сега са забавени!
    2. Русия е атакувала Украйна с 480 дрона и неуточнен брой ракети. Украинската ПВО е свалила 453 дрона и уточнен брой ракети! Това (вероятно) е свързано с руската тактика да изпразни шишинетата на украинската ПВО с евтини дронове, за да дойдат ракетите! Спокойно, Европа плаща! Скъпите руски ракети са целили цивилни обекти в 10 града, защото за руснаците е по-важно да няма панелки и не тормозят военните обекти. Не забравяйте, какво ви казахме! Те са варвари и за това така правят. Пораженията по панелките по тикакъв начин не са свързани с украинската ПВО, защото няма да звучи добре на аудиторията.
    3. Шведските власти откраднаха крадено (вероятно) зърно. Зърното е едногодишна култура, а Севастопол е окупиран (вероятно) от доста години, което потвърждава, че са го засяли украинци, а са го крали руснаци! 🤣🤣🤣

    13:53 08.03.2026

  • 62 интересно

    4 5 Отговор

    До коментар #57 от "Къде е редовната руска армия от 350 хил?":

    И кой аргасва тогава укрите ?

    13:54 08.03.2026

  • 63 Ха ХаХа

    5 5 Отговор

    До коментар #56 от "Цеко":

    1/10 са руските загуби от 3000000 бандера фашисти

    Коментиран от #71

    13:55 08.03.2026

  • 64 Блатна подлога

    6 8 Отговор

    До коментар #60 от "Само питам":

    Получих призовка да ходя да събирам руска кайма в Купянск.Ще ходя,ама друг път.Да ходят Волгата и Костя копанара.

    Коментиран от #69

    13:55 08.03.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Едно е да искаш

    6 6 Отговор

    До коментар #18 от "руснаците да елиминират потника":

    съвсем друго е да можеш. За последните 3 години има над 20 неуспешни руски опита за убийството на Зеленски. Просто руснаците са некадърни, не могат да се справят с нищо.

    Коментиран от #70, #78

    13:56 08.03.2026

  • 67 малкия Мук от киеФ

    7 5 Отговор
    реве и се тръшка че не можал да си получи рентата от ЕС .90 милиона валута и 9 кг злато .

    13:56 08.03.2026

  • 68 хаха 🤣

    6 4 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    Коментиран от #75, #97

    13:57 08.03.2026

  • 69 козяшка подлога

    5 5 Отговор

    До коментар #64 от "Блатна подлога":

    Ама не смееш да мръднеш от дивана .

    13:57 08.03.2026

  • 70 Пропагандата

    4 3 Отговор

    До коментар #66 от "Едно е да искаш":

    винаги има за цел глупака!

    13:58 08.03.2026

  • 71 "Чудовищни руски жертви

    6 7 Отговор

    До коментар #63 от "Ха ХаХа":

    през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #72, #84

    13:58 08.03.2026

  • 72 ха ха ха ....

    5 5 Отговор

    До коментар #71 от ""Чудовищни руски жертви":

    Надай се к у ре на пияна булка !! Обу ли си розовите прашки ??

    Коментиран от #88, #102

    13:59 08.03.2026

  • 73 хаха 🤣

    6 4 Отговор

    До коментар #65 от "маке":

    какво да подпуква🤣 дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за затваряне, глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣

    13:59 08.03.2026

  • 74 ТРЪМП:

    6 3 Отговор

    До коментар #51 от "жик так":

    „5000 руски войници и повече на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    Коментиран от #80, #81, #93, #95, #98, #100, #104, #108

    14:00 08.03.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Меркел и тя реве

    3 5 Отговор
    Ес да спирал войната по най бързия начин .
    Ми що не спазвахте договорите бе бульо ?!

    14:01 08.03.2026

  • 77 нннн

    5 5 Отговор
    Като чета Факти, стигам до извода, че Русия атакува само жилищни райони, а Украйна - само военни обекти.
    Абе, ние информация ли получаваме или пропаганда?

    14:01 08.03.2026

  • 78 Я пък тоя

    4 4 Отговор

    До коментар #66 от "Едно е да искаш":

    Ако слушаш Зеленски, ще станат и 100 опита.
    Питам се, руснаците дали знаят, че са се опитвали?

    14:02 08.03.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 в най скоро време

    3 5 Отговор

    До коментар #74 от "ТРЪМП:":

    Чичо Дони ще освободи и Европа от Европейците !
    Само да приключи първо с Куба ,Канада и Гренландия .
    Следващите са Европейците !

    14:02 08.03.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Джони

    7 3 Отговор
    Ей, Путiнопитеци. 4 години... 4ееетиииирииии гооодиииинииииии. Ъхъхъхъхъъхх

    Коментиран от #85

    14:03 08.03.2026

  • 84 МУЦКА ЧУВАМ ЧЕ

    5 7 Отговор

    До коментар #71 от ""Чудовищни руски жертви":

    ЦЕНАТА НА КУЧЕШКАТА ХРАНА В КИЕВ ПАК ПОЕВТИНЯЛА
    ОТ КОЛУМБИИЦИ Е МАЛКО ПО СКЪПА

    14:05 08.03.2026

  • 85 Жоро

    3 2 Отговор

    До коментар #83 от "Джони":

    Спечели жълтата фланелка за най мало умен коментар

    14:06 08.03.2026

  • 86 де го чукаш, де се пука

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ехее":

    "Към началото на 2026 г. руските специални части („Спецназ“) продължават да търпят изключително тежки загуби в Украйна, като според оценки на разузнаването, възстановяването на силите им ще отнеме години. Доклади сочат, че някои подразделения на руските специални части са загубили до 95% от личния си състав в първите етапи на войната, което ги принуждава да използват по-малко обучени кадри."

    Ха да им е честио на руснаците обожаващи Путин.

    14:10 08.03.2026

  • 87 Пръдльооо

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "А50":

    ЗА ДА СИ ВЪРНАТ ОТВОЮВАНИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ УКРАЙНА!! хи хи хи хи хи ха ха ха ха ............

    14:17 08.03.2026

  • 88 хи хи

    5 5 Отговор

    До коментар #72 от "ха ха ха ....":

    Обичам пезпомощен копейски плач, 😂

    Коментиран от #99

    14:18 08.03.2026

  • 89 Хардлайнер

    6 3 Отговор
    Какви елитни части прехвърля русия! Тя никога не е била елит! Я обратно дома! Хем по живо, хем по здраво!

    14:18 08.03.2026

  • 90 е и кво

    5 3 Отговор
    Като са специални части да не са с два чифта топки?
    "14.04.2023 г. — Специалните части на руската армия са понесли тежки загуби в бойните действия в Украйна"
    9.11.2025 г. — През последните 24 часа украинските отбранителни сили са убили и ранили 970 руски окупатори. С това общите загуби на противника във войната достигнаха 1 151 070 души.
    Загуби в техника:
    За 24 часа са унищожени 5 танка, 20 бронирани машини и артилерийски системи, 440 дрона, 8 крилати ракети.

    Коментиран от #101

    14:20 08.03.2026

  • 91 Архимандрисандрит Бибиян

    5 4 Отговор
    Путилифона бати Пундю каза каде лично че ги превози морските пешаци са запорожеца на дедо си Минжо.

    14:23 08.03.2026

  • 92 руската мечка

    5 5 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    14:26 08.03.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ДНР, ЛНР и Крим 2г без вода

    5 4 Отговор
    Кремъл обвинява и „злия и агресивен Запад“ – твърди, че „водната блокада на ДНР, ЛНР и Крим е част от антируската стратегия“ на ЕС и САЩ. Поради липса на вода в трите окупирани области, Русия потърси помощ от пропагандата. За да прикрият липсата на вода, прокремълските дезинформационни канали заляха публиката с обещания за чудеса в областта на инженерството. Кремъл обеща да построи подводен тунел под Черно море, за да снабдява Крим с руска вода. Бе лансирана дори идея за извличане на вода от дъното на морски пещери, в които „директно от дъното на Черно море бликат сладководни извори“. Пропагандистите заявиха също, че ще бъде изпратен самолет, който „ще предизвиква дъжд като насочи валежите от облаците над водоемите“.

    😁

    14:30 08.03.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Урсул фон дер Бандер

    2 4 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм. 😅

    14:34 08.03.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 ха ха ха ...

    1 4 Отговор

    До коментар #88 от "хи хи":

    Яко квичане на козяшки мажоретки . Чичо Дончо ще ви освободи и вас ...рано или късно ...

    14:41 08.03.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 смешник

    1 4 Отговор

    До коментар #90 от "е и кво":

    Това в коя укромедия го четеш ?

    14:42 08.03.2026

  • 102 Дево

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "ха ха ха ....":

    Какво ми са хилиш, като путин в нови гaщи!

    14:42 08.03.2026

  • 103 Институт на лъжците

    2 4 Отговор
    Краварски измислици

    Коментиран от #109

    14:42 08.03.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Дедо

    4 0 Отговор
    До всите кoпейки с путин у гaщите, честит 8 март!

    Коментиран от #106

    14:45 08.03.2026

  • 106 честит 8 март

    3 0 Отговор

    До коментар #105 от "Дедо":

    и на Пуся 😁

    14:47 08.03.2026

  • 107 Звучи като

    2 0 Отговор
    елитен Москвич!

    Коментиран от #110

    14:48 08.03.2026

  • 108 Да глупав

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "ТРЪМП:":

    Само докато те ползват, че си евтин и глупав, всички виждат реалността при размяната на тела. А тя е ужасяваща и за капак ползват и глупаци като теб да показват колко е пропаднал запада! За теб е ясно. Цял живот парцал!

    14:49 08.03.2026

  • 109 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Институт на лъжците":

    Честит 8-ми март на всички розовопрашкови копейки!

    14:50 08.03.2026

  • 110 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "Звучи като":

    Абе, руснака не може да произведе два еднакви пирона.

    14:52 08.03.2026

