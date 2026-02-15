Украйна с рекорден търговски дефицит

Отрицателното външнотърговско салдо на Украйна през 2025 г. надхвърли 44 млрд. USD, по данни на Държавната митническа служба на страната.

За 12-те месеца на 2025 г. търговският оборот възлиза на 125,1 млрд. USD: страната е внесла стоки на стойност 84,8 млрд. USD и е изнесла 40,3 млрд. USD.

Тримата най-големи вносители на украински продукти през януари-декември 2025 г. бяха Китай (19,2 млрд. USD), Полша (7,9 млрд. USD) и Германия (6,6 млрд. USD). Основните купувачи на украински стоки през този период бяха Полша (5 млрд. USD), Турция (2,7 млрд. USD) и Германия (2,4 млрд. USD).

Търговският дефицит на Украйна за 2024 г. беше 29,1 млрд. USD. По това време Данило Хетманцев, председател на Комисията по финанси на Върховната рада, нарече тази цифра рекордна.