Новини
Бизнес »
Украйна с рекорден търговски дефицит

Украйна с рекорден търговски дефицит

15 Февруари, 2026 08:05 540 15

  • търговски дефицит-
  • украйна-
  • рекорд-
  • внос-
  • износ-
  • стоки

Възлиза на 44.5 милиарда долара за 2025 година

Украйна с рекорден търговски дефицит - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Отрицателното външнотърговско салдо на Украйна през 2025 г. надхвърли 44 млрд. USD, по данни на Държавната митническа служба на страната.

За 12-те месеца на 2025 г. търговският оборот възлиза на 125,1 млрд. USD: страната е внесла стоки на стойност 84,8 млрд. USD и е изнесла 40,3 млрд. USD.

Тримата най-големи вносители на украински продукти през януари-декември 2025 г. бяха Китай (19,2 млрд. USD), Полша (7,9 млрд. USD) и Германия (6,6 млрд. USD). Основните купувачи на украински стоки през този период бяха Полша (5 млрд. USD), Турция (2,7 млрд. USD) и Германия (2,4 млрд. USD).

Търговският дефицит на Украйна за 2024 г. беше 29,1 млрд. USD. По това време Данило Хетманцев, председател на Комисията по финанси на Върховната рада, нарече тази цифра рекордна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жик так

    6 1 Отговор
    А колко е външния дълг ? Тия ще изпреварят краварите в скоро време !

    08:12 15.02.2026

  • 2 ти да видиш

    5 0 Отговор
    зеленияпор фалира цяла държава, ще фалира и ЕС!

    08:14 15.02.2026

  • 3 си пън

    3 0 Отговор
    спокося кат ги приемат направо в зоната ще изплатим всичко,с тез златни тоалетни нема как да не са в клуба на борчлийте

    08:17 15.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Укр...О рекордите тепърва предстоят❗🤔❗

    08:23 15.02.2026

  • 5 Пич

    4 0 Отговор
    Нямат проблеми !!! Утре враговете Бойко, Кокорчо и Пеевски пак ще се прегърнат, за да изнесат парите ни за Украйна !!! За украинците само ол инклузив !!! За българските - инклузивен К.!

    Коментиран от #8

    08:25 15.02.2026

  • 6 Майдан

    2 1 Отговор
    Съд за Зеления престъпник !

    Коментиран от #12

    08:25 15.02.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор
    Но най важното е , че Украина унищожи блатния нужник, тях няма кой да ги спаси, аятолаха и съдрания кореец вече не пращат нищо‼️

    Коментиран от #10

    08:29 15.02.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    О , има проблем❗ Вече започна яко люспене сред ГЕРберастите ❗

    Коментиран от #13

    08:30 15.02.2026

  • 9 НЕма се пУашите!

    3 0 Отговор
    Гласувахме нови 90 милиарда за Бездънната Каца-Украйна...!
    Да му мислят данъкоплатците от ЕС,а вие разпускайте лежерно по нашите курорти...!

    08:30 15.02.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Е ти нали от нужника се храниш‼️

    08:30 15.02.2026

  • 11 покрайнината е

    1 0 Отговор
    разорена фалирала кочина - идеална за приемане в разпдащия се ес

    08:30 15.02.2026

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Майдан":

    Ще има майдан и блатата тази пролет, ватите мрат от глад, пенсията е 100 кшла картофи‼️
    Ще вадат ботокса от бункера‼️

    08:32 15.02.2026

  • 13 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти изчакай да видиш паветниците - Ама аз не бях, и нищо не съм знаел...

    Коментиран от #14

    08:32 15.02.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    След разпада на нужника ще разберем всички, спират денгите от пасьола‼️

    08:34 15.02.2026

  • 15 Мда

    0 0 Отговор
    Няма проблем, българите ще работим и ще плащане за фашистите! Нали така сектанти от Пълна Педофилия и Продай България?

    08:38 15.02.2026