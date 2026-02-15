Тръмп: Безчестникът Херцог трябва да се срамува от себе си!

Вербалната атака на американския президент Доналд Тръмп срещу израелския президент Ицхак Херцог предизвиква напрежение в Израел, информира ДПА.

Тръмп е заявил пред репортери в Белия дом, че Херцог е "безчестен" и трябва да "се срамува от себе си", защото все още не е помилвал израелския премиер Бенямин Нетаняху, който е обвинен в корупция. Срещу израелския премиер от над пет години тече съдебен процес. Той е обвинен в измама, злоупотреба с доверие и подкуп, припомня ДПА.

Сега Тръмп заяви, че Нетаняху е постигнал изключителни резултати по време на войната.

След това кабинетът на израелския президент поясни, че Херцог все още не е взел решение относно помилването, противно на твърденията на Тръмп. Заявлението, което Нетаняху подаде през ноември, все още се разглежда от министерството на правосъдието съгласно установените процедури, се посочва в изявлението. Едва след приключването на този процес Херцог ще разгледа молбата "в съответствие със закона, в най-добрия интерес на държавата Израел, ръководен от съвестта си и без никакъв външен или вътрешен натиск", заявиха от кабинета му.

Херцог дълбоко цени Тръмп за подкрепата му към еврейската държава, но Израел е суверенна държава, управлявана от принципа на върховенството на закона, заявиха от кабинета му.

Малко преди атаката на Тръмп срещу Херцог, американският президент се срещна с Нетаняху в Белия дом. Според медийни съобщения кабинетът на Херцог е поискал обяснения дали Нетаняху е насърчил Тръмп в изказванията му срещу израелския президент.

Източници, близки до Нетаняху, заявиха, че искането на Тръмп за помилване е било изцяло по инициатива на самия американски президент. "Премиерът е научил за това от медиите и не е знаел нищо предварително", заявиха те.

Нетаняху официално е поискал помилване от Херцог в писмо.

Тръмп многократно е призовавал Херцог да помилва Нетаняху, отбелязва ДПА.