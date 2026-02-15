Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Безчестникът Херцог трябва да се срамува от себе си!

Тръмп: Безчестникът Херцог трябва да се срамува от себе си!

15 Февруари, 2026 19:37, обновена 15 Февруари, 2026 18:44 1 008 10

  • тръмп-
  • херцог-
  • нетаняху-
  • сащ-
  • зраел-
  • президент

Американският президент нападна президента на Израел заради това, че не е помилвал Нетаняху

Тръмп: Безчестникът Херцог трябва да се срамува от себе си! - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Вербалната атака на американския президент Доналд Тръмп срещу израелския президент Ицхак Херцог предизвиква напрежение в Израел, информира ДПА.

Тръмп е заявил пред репортери в Белия дом, че Херцог е "безчестен" и трябва да "се срамува от себе си", защото все още не е помилвал израелския премиер Бенямин Нетаняху, който е обвинен в корупция. Срещу израелския премиер от над пет години тече съдебен процес. Той е обвинен в измама, злоупотреба с доверие и подкуп, припомня ДПА.

Сега Тръмп заяви, че Нетаняху е постигнал изключителни резултати по време на войната.

След това кабинетът на израелския президент поясни, че Херцог все още не е взел решение относно помилването, противно на твърденията на Тръмп. Заявлението, което Нетаняху подаде през ноември, все още се разглежда от министерството на правосъдието съгласно установените процедури, се посочва в изявлението. Едва след приключването на този процес Херцог ще разгледа молбата "в съответствие със закона, в най-добрия интерес на държавата Израел, ръководен от съвестта си и без никакъв външен или вътрешен натиск", заявиха от кабинета му.

Херцог дълбоко цени Тръмп за подкрепата му към еврейската държава, но Израел е суверенна държава, управлявана от принципа на върховенството на закона, заявиха от кабинета му.

Малко преди атаката на Тръмп срещу Херцог, американският президент се срещна с Нетаняху в Белия дом. Според медийни съобщения кабинетът на Херцог е поискал обяснения дали Нетаняху е насърчил Тръмп в изказванията му срещу израелския президент.

Източници, близки до Нетаняху, заявиха, че искането на Тръмп за помилване е било изцяло по инициатива на самия американски президент. "Премиерът е научил за това от медиите и не е знаел нищо предварително", заявиха те.

Нетаняху официално е поискал помилване от Херцог в писмо.

Тръмп многократно е призовавал Херцог да помилва Нетаняху, отбелязва ДПА.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин.

    15 3 Отговор
    Гарван. Гарвано око не вади! Краставите кучета се поддържат!

    18:48 15.02.2026

  • 2 Бендида

    21 2 Отговор
    Тръмпи тотално изтрещя. :)))

    18:49 15.02.2026

  • 3 Къде не е

    8 2 Отговор
    честен?

    Коментиран от #5

    18:50 15.02.2026

  • 4 Израелската традиция

    9 1 Отговор
    Израелската традиция да си вкарват управниците в затвора. Там е лежал и министър-председател, и президент. Съдебната им система работи безкомпромисно. Включително имат араби съдии във висшите съдилища.

    Коментиран от #9

    18:50 15.02.2026

  • 5 Българин..

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Къде не е":

    Не е честен в ушите!

    18:51 15.02.2026

  • 6 НАПРАВО СИ Е ЗА МИЛОСТ

    5 1 Отговор
    ОТВСЯКЪДЕ И ОТ ХАГА СЪЩО.СЛЕД КАТО ИЗБИ ПОНЕ 55 000 ТАКЪВ ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА Е ВИНОВЕН

    18:51 15.02.2026

  • 7 Българка

    9 1 Отговор
    Биби дали е честен.🤔

    Коментиран от #8

    18:51 15.02.2026

  • 8 Българин

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българка":

    Мене ми е дерт само Марийка Атанасова да е честна.

    18:53 15.02.2026

  • 9 ДА БЕ ДА

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Израелската традиция":

    И ОНЯ ДЕТО РАЗКАЗА ЗА АТОМНАТА БОМБА , МОРДЕХАЙ ВАНУНУ МАЙ БЕШЕ И НЕГО ГО ОКАУШИХА.ЗАЩОТО СА МНОГО ДЕМОКРАТИЧНИ !

    18:53 15.02.2026

  • 10 хаха

    1 0 Отговор
    Все едно знае какво дрънка...

    19:00 15.02.2026