Тейлър Суифт надмина собствените си рекорди

Тейлър Суифт изненада своите верни фенове Swifties с четири лимитирани издания на най-новия си албум, съобщи Daily Mail, цитиран от marica.bg.
След излизането на 3 октомври на 12-ия си албум, The Life of A Showgirl, 35-годишната певица обяви в социалните медии на 4 октомври специалните издания.
В публикация в Instagram, споделена с 282-те ѝ милиона последователи, Тейлър написа: „Запишете това под „пазете най-доброто за финала“...“.
Тя добави: „Мисля, че любимите ми моменти от турнето бяха акустичните изненади. Затова се върнах в студиото с Макс и Шелбек, за да запишем акустични/неподсилени версии на няколко от песните от Showgirl с изцяло нови вокали и продукция!“
Дългогодишната изпълнителка отбеляза на друго място: „Четири ограничени издания на CD, всяко от които включва два акустични бонус трака, са достъпни на моя сайт за 24 часа, докато количествата са в наличност.“
Тя благодари на продуцентите на албума, като се отнася към себе си в трето лице: „Макс Мартин, Шелбек и Тейлър Суифт“. Тейлър изброи подробните заглавия на всяка нова версия на албума в описанието, започвайки с: „Нямам търпение да чуете: Life Is A Song Acoustic Version с „Opalite (Life Is A Song Acoustic Version)“ и „Ruin the Friendship (My Advice Version)“.
Тя продължи: „Dressing Room Rehearsal Version с „Wi$h Li$t (Settled Down Acoustic Version)” и „The Life of a Showgirl (Dressing Room Rehearsal Acoustic Version)”.
„Alone In My Tower Acoustic Version с „The Fate of Ophelia (Alone In My Tower Acoustic Version)” и „Eldest Daughter (Now You’re Home Acoustic Version)”.
И накрая, „So Glamorous Cabaret Version с „Elizabeth Taylor (So Glamorous Cabaret Version)” и Elizabeth Taylor (Original Songwriting Voice Memo)”.
Всяка версия е допълнена с уникални илюстрации, показващи изпълнителката в различни изработени костюми и теми.
Издаването на албума на Тейлър съвпада с филм за задкулисната работа, който се прожектира ексклузивно в кината AMC от 3 до 5 октомври.
89-минутният филм, озаглавен „The Official Release Party of a Showgirl“, събра 15,8 милиона долара приходи на 3 октомври от 3702 киносалона.
С приходи от почти 16 милиона долара на 3 октомври, филмът се очаква да достигне между 25 и 30 милиона долара след края на уикенда.
Обявени само две седмици преди премиерата, цените на билетите за ограниченото пускане са само 12 долара.
Филмът включва музикален клип, кадри от зад кулисите и видеоклипове с текстовете на песните от новия албум на Тейлър.
Чрез социалните медии тя промотира прожекцията, като каза на феновете си, че танцуването е „незадължително, но силно препоръчително“
