Генерал Бен Ходжис: Руснаците не са заинтересовани от това! Войната в Украйна едва ли ще приключи през тази година
  Тема: Украйна

Генерал Бен Ходжис: Руснаците не са заинтересовани от това! Войната в Украйна едва ли ще приключи през тази година

16 Февруари, 2026 15:10 942 43

  • бен ходжис-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • нато

Бившият командващ на американската армия в Европа заявява, че Русия ще продължи да воюва срещу Украйна, докато върху Москва не бъде оказан силен натиск.

Генерал Бен Ходжис: Руснаците не са заинтересовани от това! Войната в Украйна едва ли ще приключи през тази година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Войната в Украйна едва ли ще приключи през 2026 г., тъй като руснаците не са заинтересовани от това. Такова мнение изрази бившият командващ на американската армия в Европа генерал Бен Ходжис в коментар за Новости.LIVE, пише Фокус.

"Не. Руснаците не са заинтересовани от това“, заявява Ходжис.

Той уточнява, че руснаците ще се съгласят на примирие само ако бъдат принудени.

"За съжаление, не виждам правителството на САЩ да оказва такъв натиск върху тях“, подчертава Ходжис.

Генералът добавя, че руснаците "не уважават Европа толкова, че да ги слушат“. Той заявява, че Русия ще продължи да воюва срещу Украйна, докато върху Москва не бъде оказан силен натиск.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    21 5 Отговор
    Ако войната приключи Путин си остава президент, но Зеленски приключва и политически и физически. Приключват и бонусите на т.н. "европейски лидери" от оръжейните фирми.

    Коментиран от #6

    15:13 16.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мошЕто 🥊

    21 6 Отговор
    Ами ....Окажете го тоя ,, натиск,, , че да ви се посмеем малко ! Жалки щрауси , нотовски ...

    15:13 16.02.2026

  • 4 Мишел

    5 15 Отговор
    "По-голямата част мнения на депутати от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."

    Коментиран от #11

    15:13 16.02.2026

  • 5 Анализатор

    5 20 Отговор
    Няма лошо, всеки ден война означава 1000 рушляка по-малко, съответно 1 000 рускини на "свободния пазар на труда". Това е тактиката която провежда руско-фашисткото ръководство на пРоссия...
    Изцяло съответства на политиката на президента Володимир Володимирович Путлер.

    Коментиран от #39

    15:14 16.02.2026

  • 6 Обратното.

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Ако Путин спре войната, това е загуба за Русия и ще го ликвидират.

    15:14 16.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 От кое да са заинтересувани

    21 3 Отговор
    От това че побеждават
    И кой вече уважава Европа
    Сбирщина от изкукали лелки
    И жендероси

    Коментиран от #23

    15:16 16.02.2026

  • 9 Боко

    13 2 Отговор
    Че им окажете натиск с задния “вход”

    15:16 16.02.2026

  • 10 минувачът 🌟

    15 4 Отговор
    Трябваше Медведев да е на мястото на Путин ! Сега нямаше да има този казал , оня чул, третия- не знам си какво направил . Укрията да сме я забравили отдавна , но пък нямаше да има за какво да се дразним по сайтовете от сутрин до вечер ...

    Коментиран от #16

    15:16 16.02.2026

  • 11 Теория на конспирацията

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Отдавна го коментирам това.Путин заложи всичко на СВО.Ако сега спре войната,ще е предателство спрямо жертвите и "първопричините" ще се окажат илюзия.

    15:17 16.02.2026

  • 12 Мнение

    12 1 Отговор
    Никой няма интерес войната да свърши. Умират бедняците, а богатите кешират пачки. Винаги е било така.

    15:17 16.02.2026

  • 13 Нещо не те виждаме

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Отец Дионисий":

    Да си много щастлив,а?

    15:18 16.02.2026

  • 14 ужас

    13 2 Отговор
    Тозе с прякор "бясното ку че". За предишните 2 години говореше, че до края на годината украйна ще победи. Сега обърна лопатата.

    15:18 16.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Оня

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "минувачът 🌟":

    Да ги е направил на стъкло отдавна.

    Коментиран от #18

    15:18 16.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 минувачът 🌟

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Оня":

    Точно !

    15:23 16.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 овч, 🐑

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Прибирай се , че те търсят да си пиеш 💊!

    15:25 16.02.2026

  • 21 казах

    5 5 Отговор
    Путин трябва да постигне пълна и безусловна капитулация без да се налага да достига до полската граница. И после специална програма за превъзпитание на цялата страна. От чавдарчета, пионерчета, комсомолци, комунисти, Оф, партийни секретари по села, заводи, квартали. Задължително изучаване на маркс, енгелс, ленин, маяковски, възстановяване на всички разрушени паметници, първомайски иседмоноемврийски манифестации с портрети на брежнев, чернобял телевизионен канал, без интернет. След 50 г референдум за влизане в РФ или още 50 г от същото.

    Коментиран от #24

    15:29 16.02.2026

  • 22 Краят на ерата на Путин

    4 3 Отговор
    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    15:33 16.02.2026

  • 23 Розовото пони Путин 🦄

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "От кое да са заинтересувани":

    И аз съм жендерос, но даже ме избраха за президент на РФ🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    15:35 16.02.2026

  • 24 минувачът 🌟

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "казах":

    Това едва ли ще им попречи да си останат пак страната , която са сега ! Всеки трябва да ги чете всичките изброени от теб , ако не за друго , поне за общата си куртура !

    15:36 16.02.2026

  • 25 Карго 200

    2 3 Отговор
    Украйнците също не са заинтересовани

    Украйна спечели повече територии на Запорожкия фронт за няколко дни, отколкото успя да спечели по време на цялата контраофанзива през 2023 г.

    🇺🇦

    15:40 16.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Обективен

    3 1 Отговор
    "Той,(ген.Ходжис) уточнява, че руснаците ще се съгласят на примирие само ако бъдат принудени."
    Много интересно е,как точно ще принудите руснаците и с какво?

    15:45 16.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор
    Още Четири Года война е най-доброто нещо, което може се случи на Русия. Моля, моля, моля.........😆👍

    15:48 16.02.2026

  • 30 Карго 200

    3 2 Отговор
    Елитен руски оператор на дронове избяга в Украйна и иска да се бие за нея: "Унищожиха живота ми" (ВИДЕО)

    Мирослав Симонов е от звеното "Рубикон"

    15:48 16.02.2026

  • 31 дядото

    3 0 Отговор
    я руснаците не са заинтересовани да има мир,я вие на позволявате на укрите да сключат мир.времето ще покаже.

    15:48 16.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Войната ще спре като русия изпадне в икономически колапс.

    15:52 16.02.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    1 4 Отговор
    След Четири Года американци и китайци кацат на Луната !!! Русия дай Боже взима Купянск 😆

    Коментиран от #38, #42

    15:53 16.02.2026

  • 35 Боят настана!

    2 1 Отговор
    Имам чувството, че коментарите ги пише изкуствен интелект. България заминава, а коментират Украйна.

    15:54 16.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Доказано

    0 0 Отговор
    е,че ходжис никога до сега не е познал във връзка с войната в укра!Тук е прав,че войната ще свърши,но не когато им се оказва натиск на руснаците,а когато изпълнят мисията си-капитулация на нео нацисткиярежим !

    15:59 16.02.2026

  • 38 Ами да кацат,

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":

    те до сега не са го направили,за разлика от руснаците!!!

    16:00 16.02.2026

  • 39 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анализатор":

    Скрий се бе нацистки педофил

    16:16 16.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":

    Венера Фон Браун кацна американците в Невада, пардон на Луната, където вятър нама но уса знамето се вее.
    Обувките на космонавтите са сплодко ходилото но стъпките са от грайфер и пр.и пр....

    16:19 16.02.2026

  • 43 Карго 200

    0 0 Отговор
    ‼️🇺🇦👊🔥Администраторът на влиятелния руски военно-пропаганден канал „Рибар“, Михаил Звинчук, признава, че Часив Яр — чието превземане Валери Герасимов обяви още през юли миналата година — всъщност не е превзет и до днес и боевете за града все още продължават.

    „Рибар“ също така заявява, че от юли миналата година всички съобщения, твърдящи за превземането на Часив Яр, са напълно неверни.

    16:28 16.02.2026

Новини по държави:
