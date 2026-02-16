Войната в Украйна едва ли ще приключи през 2026 г., тъй като руснаците не са заинтересовани от това. Такова мнение изрази бившият командващ на американската армия в Европа генерал Бен Ходжис в коментар за Новости.LIVE, пише Фокус.
"Не. Руснаците не са заинтересовани от това“, заявява Ходжис.
Той уточнява, че руснаците ще се съгласят на примирие само ако бъдат принудени.
"За съжаление, не виждам правителството на САЩ да оказва такъв натиск върху тях“, подчертава Ходжис.
Генералът добавя, че руснаците "не уважават Европа толкова, че да ги слушат“. Той заявява, че Русия ще продължи да воюва срещу Украйна, докато върху Москва не бъде оказан силен натиск.
Генерал Бен Ходжис: Руснаците не са заинтересовани от това! Войната в Украйна едва ли ще приключи през тази година
16 Февруари, 2026 15:10 942 43
1 гост
Коментиран от #6
15:13 16.02.2026
3 мошЕто 🥊
15:13 16.02.2026
4 Мишел
Коментиран от #11
15:13 16.02.2026
5 Анализатор
Изцяло съответства на политиката на президента Володимир Володимирович Путлер.
Коментиран от #39
15:14 16.02.2026
6 Обратното.
До коментар #1 от "гост":Ако Путин спре войната, това е загуба за Русия и ще го ликвидират.
15:14 16.02.2026
8 От кое да са заинтересувани
И кой вече уважава Европа
Сбирщина от изкукали лелки
И жендероси
Коментиран от #23
15:16 16.02.2026
9 Боко
15:16 16.02.2026
10 минувачът 🌟
Коментиран от #16
15:16 16.02.2026
11 Теория на конспирацията
До коментар #4 от "Мишел":Отдавна го коментирам това.Путин заложи всичко на СВО.Ако сега спре войната,ще е предателство спрямо жертвите и "първопричините" ще се окажат илюзия.
15:17 16.02.2026
12 Мнение
15:17 16.02.2026
13 Нещо не те виждаме
До коментар #7 от "Отец Дионисий":Да си много щастлив,а?
15:18 16.02.2026
14 ужас
15:18 16.02.2026
16 Оня
До коментар #10 от "минувачът 🌟":Да ги е направил на стъкло отдавна.
Коментиран от #18
15:18 16.02.2026
18 минувачът 🌟
До коментар #16 от "Оня":Точно !
15:23 16.02.2026
20 овч, 🐑
До коментар #19 от "Розовото пони Путин 🦄":Прибирай се , че те търсят да си пиеш 💊!
15:25 16.02.2026
21 казах
Коментиран от #24
15:29 16.02.2026
22 Краят на ерата на Путин
15:33 16.02.2026
23 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #8 от "От кое да са заинтересувани":И аз съм жендерос, но даже ме избраха за президент на РФ🌈 🦄 🇷🇺 🤣
15:35 16.02.2026
24 минувачът 🌟
До коментар #21 от "казах":Това едва ли ще им попречи да си останат пак страната , която са сега ! Всеки трябва да ги чете всичките изброени от теб , ако не за друго , поне за общата си куртура !
15:36 16.02.2026
25 Карго 200
Украйна спечели повече територии на Запорожкия фронт за няколко дни, отколкото успя да спечели по време на цялата контраофанзива през 2023 г.
🇺🇦
15:40 16.02.2026
27 Обективен
Много интересно е,как точно ще принудите руснаците и с какво?
15:45 16.02.2026
29 Владимир Путин, президент
15:48 16.02.2026
30 Карго 200
Мирослав Симонов е от звеното "Рубикон"
15:48 16.02.2026
31 дядото
15:48 16.02.2026
33 стоян георгиев
15:52 16.02.2026
34 Владимир Путин, президент
Коментиран от #38, #42
15:53 16.02.2026
35 Боят настана!
15:54 16.02.2026
37 Доказано
15:59 16.02.2026
38 Ами да кацат,
До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":те до сега не са го направили,за разлика от руснаците!!!
16:00 16.02.2026
39 Ха ХаХа
До коментар #5 от "Анализатор":Скрий се бе нацистки педофил
16:16 16.02.2026
42 Ха ХаХа
До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":Венера Фон Браун кацна американците в Невада, пардон на Луната, където вятър нама но уса знамето се вее.
Обувките на космонавтите са сплодко ходилото но стъпките са от грайфер и пр.и пр....
16:19 16.02.2026
43 Карго 200
„Рибар“ също така заявява, че от юли миналата година всички съобщения, твърдящи за превземането на Часив Яр, са напълно неверни.
16:28 16.02.2026