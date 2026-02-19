Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Кирил Петков: Става ясно, че решенията, за които бяхме най-яростно атакувани, всъщност бяха полезни за България

Кирил Петков: Става ясно, че решенията, за които бяхме най-яростно атакувани, всъщност бяха полезни за България

19 Февруари, 2026 16:35 2 413 76

  • кирил петков-
  • решения-
  • време-
  • атаки-
  • полезни-
  • българия

Когато направихме промени в Конституцията, ни обвиняваха в институционален експеримент. Днес се вижда колко е важно формирането на Министерския съвет да не зависи изцяло от една институция - нито от президента, нито от премиера, коментира още Петков

Кирил Петков: Става ясно, че решенията, за които бяхме най-яростно атакувани, всъщност бяха полезни за България - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Пожелавам успех на новото правителство с надеждата, че ще изпълни най-важната си задача - провеждането на честни избори.
Това публикува на страницата си във фейсбук бившият съпредседател на ПП Кирил Петков, след като служебното правителство на Андрей Гюров встъпи в длъжност. Ето и още от публикацията на Петков:

С времето става ясно, че решенията, за които бяхме най-яростно атакувани, всъщност бяха полезни за България.
Когато отказахме да платим за газ в рубли и не се поддадохме на изнудването от Кремъл, ни обвиняваха, че ще оставим страната на студено. Днес България вече не зависи от една-единствена държава за доставките си на газ.
Когато подкрепихме Френското предложение за Северна Македония, бяхме упреквани, че предаваме националния интерес на България, дори номинално бяхме свалени от власт заради това. Днес всички говорят колко е хубаво, че целият Европейски съюз защитава интересите на България.
Когато направихме промени в Конституцията, ни обвиняваха в институционален експеримент. Днес се вижда колко е важно формирането на Министерския съвет да не зависи изцяло от една институция - нито от президента, нито от премиера.
Представете си президент с политическия профил на Пеевски или Борисов. Не бихме ли били по-спокойни, ако той няма възможност еднолично да назначи служебен премиер и кабинет?
Надявам се никога да не стигаме до подобен сценарий. Но именно затова институционалните гаранции са важни - защото работят дори в най-лошите възможни ситуации.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 64 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    75 13 Отговор
    тоя пак покрай парапет са го снимали. Някой да му каже, пе с тая брада не изглежда по-надежден. Все същия измамник си е.

    Коментиран от #29, #30

    16:36 19.02.2026

  • 2 обективен

    61 15 Отговор
    А този талибан е по голямо зло и от дон тиквун !!

    Коментиран от #31

    16:37 19.02.2026

  • 3 Сатана Z

    22 13 Отговор
    ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОТ ГРУПАТА СИЛИ „ВОСТОК“ ОСВОБОДИХА СЕЛИЩЕТО КРИНИЧНОЕ❗️

    Гвардейци от 218-и танков полк на 127-а мотострелкова дивизия на 5-та армия от групата сили „Восток“, чрез решителни и умели действия, поеха контрола над важен вражески отбранителен район с площ до 3 квадратни километра, включително малкото селище Криничное в Запорожка област.

    🔸В резултат на боевете загубите на противника възлизат на повече от взвод войници от 225-и отделен полк на украинските въоръжени сили, две бронирани бойни машини, два командни пункта с безпилотни летателни апарати и пет хексакоптера „Баба Яга“.

    🔸Въпреки малкия си размер, освобождението на Криничное е от решаващо значение за по-нататъшното настъпление на запад, а фронтовата линия е изместена на повече от 5 км западно от Гуляй-Поле и е изравнена с железопътната линия.

    16:37 19.02.2026

  • 4 Бай Ганьо

    50 13 Отговор
    Идиот

    16:37 19.02.2026

  • 5 Я гле...

    38 11 Отговор
    Тони Стораро е станал от ПП ?!

    16:38 19.02.2026

  • 6 Бръммммм

    49 11 Отговор
    Кирчо,що си на свобода бе? Заради теб умраяха двама души ,докато ти бързаше за среща с кака Космата!

    16:39 19.02.2026

  • 7 Загрижен

    35 10 Отговор
    Я изчисти на гербавите реномето, беее. Сглобката, сглобката. Махнах те за да не пречиш на ППто да мине 4% ама пак е спорно дали ще се получи. Измамник.

    16:39 19.02.2026

  • 8 дойде такова време , педофилско

    36 11 Отговор
    Много ламии ,много нещо ! Голяма кочина. Грандиозен скандал.

    16:39 19.02.2026

  • 9 Трол

    14 39 Отговор
    Г-н Петков пак трябва да е министър-председател в редовно правителство.

    16:39 19.02.2026

  • 10 Дориана

    19 26 Отговор
    Най- важното е корумпираните политици и техните патерици ИТН и БСП ОЛ. да бъдат изметени от властта и политиката. Нямат място в Парламента.

    Коментиран от #11, #19, #25, #41, #53

    16:41 19.02.2026

  • 11 ххегб

    11 6 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Трол

    16:43 19.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Фридрих

    37 8 Отговор
    долен измамник и лъжец

    16:45 19.02.2026

  • 15 Тити на Кака

    41 8 Отговор
    Мдаммммм, цената на природния газ е крайно удовлетворителна за Киро Харвардо и приятелчетата му от посредническата руска компания, която магически превръща руския газ в неруски срещу скромното увеличение на цената по 3!

    16:45 19.02.2026

  • 16 Шарлатани ООД

    43 11 Отговор
    Продължаваме πедерастията!

    16:46 19.02.2026

  • 17 Гост

    20 14 Отговор
    Лена Бориславова народен представител - "Пошъл и трагичен край за ИТН. Много си мислят че нямат достатъчно капацитет в умствен и човешки план и не могат да осъзнаят че когато станаха слуги на тези за които афишираха че ще чегъртат всички ще ги презират и съжаляват. Не,те просто си направиха планове да бъдат слуги още 3 години. Не предполагаха че масово народа ще ги помете от софрата. И стигнаха до това положение. Да им е честито"

    Коментиран от #37

    16:47 19.02.2026

  • 18 реанимация

    6 12 Отговор
    Колко демократично е да се публикува мнението и на обикновените граждани като Кирил Петков, а не само на политиците. Като равно отдалечен ще го предложат за кандидат президент, а той не може да уктои, нали точно затова подаде оставка от лидерството в ПП.

    16:51 19.02.2026

  • 19 Тити на Кака

    26 13 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Съгласен съм с теб, в парламента трябва да останат само корумпираните политици от ПП и ДС! Спелеолозите-будисти също!

    16:51 19.02.2026

  • 20 кирмо пpocтото

    20 7 Отговор
    Много е полезно за България да си купим още 8 тарасника Кен Еф16 на цена малко по-висока от Ф35 за Полша, много е полезно да си затворим ТЕЦовете в Маришкия басейн за да могат и ПеПейците да си направят солари и да позват тамошната свързаност към НЕК, много е полезно да си направим АЕЦ с американски реактори на 3-4 пъти по-висока цена от Белене преди 8г, много е полезно да сключваме договори н НПОта с името "Национална агенция", да им даваме да учат децата ни и да им бъркат по гащите. Обаче най-полезно беше че взехме едни 800 милиона лева от УСАИД

    16:55 19.02.2026

  • 21 Ддд

    25 9 Отговор
    Този ТЪ%,ПИЯ пак изпълзя от дупката си.

    Коментиран от #28

    16:56 19.02.2026

  • 22 Решенията

    23 8 Отговор
    Педо садо мазо у Петрохан

    16:56 19.02.2026

  • 23 киртак киркир

    23 7 Отговор
    Става ясно, че брадати талибани са ни управлявали

    16:56 19.02.2026

  • 24 ггхжф

    14 5 Отговор
    Сглобка 2.0

    16:57 19.02.2026

  • 25 Мурка

    21 5 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    КАКОООУ НЕ ОТВОРИ ДУМА ЗА ДРАГАЛЕВСКИЯТ ПРИВАТИЗАТОР ----ЗА МИСТЪР ТЕН ПРОЦЕНТ КАК ЗАПОЧНА ГРАБЕЖА

    16:59 19.02.2026

  • 26 Хм Хм

    8 22 Отговор
    Браво, г-н Петков. Прости на незнаещите и неможещите, те са просто аграри.

    17:03 19.02.2026

  • 27 фори

    7 16 Отговор
    Така е , но Радев е агент на КГБ и заради тези им действия ги нарече шарлатани и измамници!

    Коментиран от #40

    17:04 19.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Пълни глупости

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Прочете ли какво е казал или си чукча писател?

    Коментиран от #61, #68

    17:09 19.02.2026

  • 30 Кирпича

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Българския Юрий Бойка

    17:10 19.02.2026

  • 31 Пълни глупости

    5 13 Отговор

    До коментар #2 от "обективен":

    Какво трябва да значи Кирил Петков талибан???

    17:10 19.02.2026

  • 32 бай герги

    22 4 Отговор
    простото пак изпълзя като плужек мазен

    17:11 19.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Софиянец

    19 5 Отговор
    😂 тоя съвсем е избушил кочината с тоя кристали

    17:17 19.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Избирател

    15 5 Отговор
    "провеждането на честни избори"

    Какви честни избори бе когато правителството пак е на сглобката. Най голямата глупост направихте правителство смъкното с протести то да съставя временно правителство и да чакаме честни избори. Сега пак гласите новата сглобка след изборите - от сега се заформя коалицията срещу Радев - Боко Шиши и перачите от ПП$ДБ.

    17:18 19.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Възмутен

    11 9 Отговор

    До коментар #35 от "Пълни глупости":

    Абе не знам дали е наркоман ама тъкмо той изпра двамата толупи и ги върна във властта - това никога няма да им го простя.

    17:20 19.02.2026

  • 39 Очертава се

    5 14 Отговор
    Министър председател Радев,Президент Йотова

    Коментиран от #43, #57

    17:21 19.02.2026

  • 40 Помнещ

    14 4 Отговор

    До коментар #27 от "фори":

    "Радев е агент на КГБ"

    Е нема начин Радев да не е агент на КГБ - Сигурно и Кирчо и Кокорчо са агенти на КГБ защото Радев ги доведе.

    17:23 19.02.2026

  • 41 Дориана

    5 17 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Глупостта и тъпотията ходи по Земята. Будисткото учение е на много високо интелигентно, позитивно ниво и не е за ума на някои хора. Няма нищо общо с педофилията каквито нелепости ръсеха от ИТН. и от Пеевски .Сега ще им покажем бумеранга на това което са посели с политическа цел с цел уронване престижа на опоненти и убити. Възмездието идва към тези , които говорят преднамерено или от тъпотия срещу Будизма и го свързват от злоба със секта и педофилия..

    Коментиран от #48

    17:23 19.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Избирател

    9 4 Отговор

    До коментар #39 от "Очертава се":

    Най важното е някой да измете двамата толупи и тези които ги изпраха - другото все някак си ще се нареди. Но остане ли "сглобката" българите хубаво няма да видим.

    Коментиран от #60

    17:25 19.02.2026

  • 44 Даниел Немитов

    8 1 Отговор

    До коментар #33 от "Баце ЕООД":

    Първом ти го махни Боко дел Барселон!

    17:26 19.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мислещ и помнещ

    16 2 Отговор
    Лошото е, че маса народ много бързо забравят грешките, греховете и престъпленията на отделните политици и партии.

    17:28 19.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Зевзек

    17 3 Отговор

    До коментар #41 от "Дориана":

    "Глупостта и тъпотията ходи по Земята"

    И най вече по тези които защитават ПП€ДБ - поклоните и удрянето на чело в земята изобщо не е будизъм - мюсюлманите така правят.

    17:28 19.02.2026

  • 49 какви рейнджъри бе

    14 2 Отговор
    престанете с тези рейнджъри... имате затворена група, с гуру и строга йерархия, която е отглеждала малки деца и е скубала луди кокошки да й плащат милиони... отделно са контролирали с оръжие част от територията на държавата... какво не ви стана ясно?

    17:28 19.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ха ха

    10 0 Отговор
    когато избираш от отбор главорези шанса да попаднеш на почтен човек е 0%

    17:32 19.02.2026

  • 52 Промяна

    13 5 Отговор
    ПЕТРОХАНЦИТЕ СЪВСЕЕМ ОВЛАДЯХА ДЪРЖАВАТА КИРО НИКОЙ СИ ВЪН СИ

    Коментиран от #66

    17:34 19.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Интересно

    16 3 Отговор
    Благодарим ти Киро, че ни остави без евтина газ.

    Коментиран от #62

    17:46 19.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Проблемът е, че

    14 3 Отговор

    До коментар #29 от "Пълни глупости":

    Той сам трудно разбира какво е казал. Всички са недоволни от промяната на конституция, не, било правилно.. Кво да му кажеш на такъв убавец с брада..

    17:49 19.02.2026

  • 62 ниандерталец

    8 3 Отговор

    До коментар #59 от "Интересно":

    И пре скъп ток .

    17:53 19.02.2026

  • 63 Майора

    13 5 Отговор
    Нищо не направихте просто Киро! Напълнихте “Чирен “със скъп газ , теглихте големи заеми , спечелихте с ала бала с машините и помощта ма резидента , направихте калпав и в нарушение на Конституцията ЗСВ с със секретарката на Ристьо и самия той , прочухте се с кеша и пудела с пачките , парапета и ред други, последно със случая “Петрохан”!За нищо не ставате шарлатани и мошеници!

    17:53 19.02.2026

  • 64 Ха ха

    12 3 Отговор
    Ха ха, прошляк!

    17:57 19.02.2026

  • 65 петроханската мърсотия

    10 3 Отговор
    Българите не бива да бъдат оставяни в ръцете на тези шарлатани и в ръцете на техния куратор . Това е още по трагично и катастрофално. С болни зависими отвратителни индивиди. Кой ги доведе , от къде се появи тази напаст,каква е тая америка за България ,какви са тия германски фондации, каква е тая чужда агентура в родината ни. Много страдание мъка и разруха ще причинят на народа.

    17:59 19.02.2026

  • 66 Макробиолог

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "Промяна":

    Имаш предвид петухановци?

    17:59 19.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Мнение

    7 4 Отговор

    До коментар #29 от "Пълни глупости":

    Глупости според кого бе "хижарю"???
    Трябва ли да изброим всички престъпления, в които е замесен въпросният Кирил Петков, за да се съгласите, че няма никаква разлика между ппдб и герб и дпс???

    Само фактът, че бе в управлението на България с двойно гражданство, нещо което е против конституцията на държавата ни, е абсолютно достатъчно да бъде тикнат в затвора, а всички решения и договори дето е взел и сключил, да бъдат анулирани!

    ЗА КАКВО СА НИ ЗАКОНИ КАТО НЯМА ДА ГИ СПАЗВАТ УПРАВНИЦИТЕ???
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ И НАРОДЪТ Й!
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЛИ И УПРАВЛЯВАЩИ ДА БЪДАТ РАЗСЛЕДВАНИ И ОПАНДИЗЕНИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!!!

    18:04 19.02.2026

  • 69 Макробиолог

    9 4 Отговор
    Спрямо Киро съм разколебан,от една страна каката е от женски пол,от друга--има мустаци.

    18:07 19.02.2026

  • 70 Дзак

    5 1 Отговор
    Как по-точно?

    18:31 19.02.2026

  • 71 Некой

    11 2 Отговор
    Хаха, полезно било да нямаме евтина газ (която щеше да е платена в ЕВРО, ама по незапорирана сметка, която те сами си конвертират в кват си искат валута)! Полезно било служебния кабинет да не зависи от народа, а да си наредите вашето назначение!
    Напротив доказахте, че са анти-народни! Доказа се, че домовата книга е просто диктаторски механизъм!

    18:39 19.02.2026

  • 72 Гошо

    9 2 Отговор
    Особено "полезно", Кирчо, беше как и ти като министър- председател през 2021г или 2022, (че не помня ) ти също купи като Бойко 8 нови хартиени самолети от САЩ за няколко милиарда долара. Едни и същи са с ГЕРБ - к.радци и и.мамници. Но още има заблудени вярващи на ппдб , всички от които впрочем са внуци или синчета на кадри от БКП.

    18:50 19.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 ПростоКиро

    10 2 Отговор
    Извратен човек с извратени разсъждения.

    19:00 19.02.2026

  • 75 непротестиращ

    10 1 Отговор
    Колко да е полезно Кириле, да хванеш задника на Лена, на парапета?!

    19:06 19.02.2026

  • 76 5577

    3 0 Отговор
    Връщаи се в Канада нещастник че дядо Дончо не приема мигранти ,не закъснявай..

    19:23 19.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол