Кирил Петков: Става ясно, че решенията, за които бяхме най-яростно атакувани, всъщност бяха полезни за България

Пожелавам успех на новото правителство с надеждата, че ще изпълни най-важната си задача - провеждането на честни избори.

Това публикува на страницата си във фейсбук бившият съпредседател на ПП Кирил Петков, след като служебното правителство на Андрей Гюров встъпи в длъжност. Ето и още от публикацията на Петков:

С времето става ясно, че решенията, за които бяхме най-яростно атакувани, всъщност бяха полезни за България.

Когато отказахме да платим за газ в рубли и не се поддадохме на изнудването от Кремъл, ни обвиняваха, че ще оставим страната на студено. Днес България вече не зависи от една-единствена държава за доставките си на газ.

Когато подкрепихме Френското предложение за Северна Македония, бяхме упреквани, че предаваме националния интерес на България, дори номинално бяхме свалени от власт заради това. Днес всички говорят колко е хубаво, че целият Европейски съюз защитава интересите на България.

Когато направихме промени в Конституцията, ни обвиняваха в институционален експеримент. Днес се вижда колко е важно формирането на Министерския съвет да не зависи изцяло от една институция - нито от президента, нито от премиера.

Представете си президент с политическия профил на Пеевски или Борисов. Не бихме ли били по-спокойни, ако той няма възможност еднолично да назначи служебен премиер и кабинет?

Надявам се никога да не стигаме до подобен сценарий. Но именно затова институционалните гаранции са важни - защото работят дори в най-лошите възможни ситуации.