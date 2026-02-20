Осъденият бивш президент на Южна Корея се извини след доживотната присъда

Бившият държавен глава на Южна Корея Юн Сук-йол поднесе публично извинение, след като бе осъден на доживотен затвор заради опита си да въведе военно положение в страната през декември 2024 г., съобщи Йонхап, предава БТА.

В изявление Юн заяви, че дълбоко съжалява за причинената болка и разочарование и поиска прошка от гражданите.

Присъдата беше постановена от Централния районен съд в Сеул, който прие, че с указа за военно положение от 3 декември 2024 г. бившият президент на практика е ръководил бунт.

Съдебният процес продължи 14 месеца, преди магистратите да се произнесат с окончателното решение за доживотен затвор.