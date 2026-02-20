Осъденият бивш президент на Южна Корея се извини след доживотната присъда

Бившият държавен глава на Южна Корея Юн Сук-йол поднесе публично извинение, след като бе осъден на доживотен затвор заради опита си да въведе военно положение в страната през декември 2024 г., съобщи Йонхап, предава БТА.
В изявление Юн заяви, че дълбоко съжалява за причинената болка и разочарование и поиска прошка от гражданите.
Присъдата беше постановена от Централния районен съд в Сеул, който прие, че с указа за военно положение от 3 декември 2024 г. бившият президент на практика е ръководил бунт.
Съдебният процес продължи 14 месеца, преди магистратите да се произнесат с окончателното решение за доживотен затвор.
1 Оги
Коментиран от #4, #6
08:27 20.02.2026
2 А Путин Кога?
08:42 20.02.2026
3 Бункера ще иде на прасетата
08:43 20.02.2026
4 Потресен
До коментар #1 от "Оги":Нарича се "държавен преврат".
08:44 20.02.2026
5 А бе друго си е в БГ.-то
Само разни кокошкари са по пандизите който ги пускат след 1-2г.
08:53 20.02.2026
6 Гошо
До коментар #1 от "Оги":Въвеждане на военно положение, ограничаване на гражданските права, закриване на парламента и арести на политици изобщо не е нищо. Това е опит за завземане на цялата власт със сила - недопустимо в демократичните държави.
12:20 20.02.2026
7 CДC Чymaта е жuba
13:31 20.02.2026