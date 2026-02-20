Новини
Осъденият бивш президент на Южна Корея се извини след доживотната присъда

20 Февруари, 2026 08:22 2 072 7

Бившият президент на Южна Корея беше признат за виновен заради опита за въвеждане на военно положение през декември 2024 г.

Осъденият бивш президент на Южна Корея се извини след доживотната присъда - 1
Снимка: БГНЕС
Бившият държавен глава на Южна Корея Юн Сук-йол поднесе публично извинение, след като бе осъден на доживотен затвор заради опита си да въведе военно положение в страната през декември 2024 г., съобщи Йонхап, предава БТА.

В изявление Юн заяви, че дълбоко съжалява за причинената болка и разочарование и поиска прошка от гражданите.

Присъдата беше постановена от Централния районен съд в Сеул, който прие, че с указа за военно положение от 3 декември 2024 г. бившият президент на практика е ръководил бунт.

Съдебният процес продължи 14 месеца, преди магистратите да се произнесат с окончателното решение за доживотен затвор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оги

    8 6 Отговор
    Лудост, ще гние в затвора човекът до живот за едното нищо. Да не е избил цяло село? Какво толкова, въвел военно положение.

    Коментиран от #4, #6

    08:27 20.02.2026

  • 2 А Путин Кога?

    10 11 Отговор
    Кога тиранинът на Руският народ ше бъде изправен пред стената и разтрелян

    08:42 20.02.2026

  • 3 Бункера ще иде на прасетата

    4 4 Отговор
    Бункера е за горене

    08:43 20.02.2026

  • 4 Потресен

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Оги":

    Нарича се "държавен преврат".

    08:44 20.02.2026

  • 5 А бе друго си е в БГ.-то

    11 0 Отговор
    Тук никога никой за нищо не е виновен!!!!!!!!!
    Само разни кокошкари са по пандизите който ги пускат след 1-2г.

    08:53 20.02.2026

  • 6 Гошо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Оги":

    Въвеждане на военно положение, ограничаване на гражданските права, закриване на парламента и арести на политици изобщо не е нищо. Това е опит за завземане на цялата власт със сила - недопустимо в демократичните държави.

    12:20 20.02.2026

  • 7 CДC Чymaта е жuba

    1 0 Отговор
    А у нас безродниците, предателите и българоубийците ги назначават за министри и посланици.

    13:31 20.02.2026

