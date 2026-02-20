Костадинов: Нужни са оставки на министри, въпросът е защо стигнахме до назначаването на това правителство

Нужни са оставки на министри, въпросът е защо стигнахме до назначаването на това правителство. Това попита пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, цитиран от novini.bg.
"Няма как да подминем изключително неадекватната позиция на президентката Йотова. Ще ви припомня, че президентът има пълномощията да не назначи служебното правителство. Вече има прецедент - кабинетът на Горица Кожарева бе отхвърлен заради Калин Стоянов", каза още той.
"Има ли някой, който да мисли, че Йотова и Радев, който реално е редил кабинета, не са проверили хората един по един преди това? Те са били продукт на селекция. Всеки един от тези хора не е случаен."
"Това правителство е правителство на сглобката между Радев, Доган, ГЕРБ и ПП-ДБ и виждаме откровени, ярко изразени политически лидери. Включително виждаме политически лидер на партия - Христанов, той e председател на партия. И същевременно Йотова вчера каза, че вътре нямало партийни фигури", допълни той.
"Няма министър в служебния кабинет, който да не ме притеснява. Най-фрапантният случай е на Цицелков. Този човек би трябвало, ако има все пак някакво достойнство, да си подаде оставката. Друг е въпросът обаче защо този човек толкова години е бил в Обществения съвет към ЦИК. И само ние ли обръщаме внимание, че всъщност той също не е случайно хванат от улицата, а доскоро беше един от хората, които обясняваха как трябва да се правят честни избори в България. Как да има после доверие хората в изборната система. като казах изборна система и доверие", каза още Костадинов..
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
09:36 20.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хаха
Радев 10.2021 – подкрепя ПП на изборите.
Радев 02.2022 – ПП са шарлатани.
Радев – 11.02.2026 – поздравявам Гюров – той е оптималният избор.
Радев – 18.02.2026 – нямам нищо общо с Гюров. Аз този човек не го познавам.
09:38 20.02.2026
4 Сила
До коментар #2 от "Сила":Плюс двете неадекватни инфантилни същества до него ....
09:39 20.02.2026
5 Последния Софиянец
09:39 20.02.2026
6 Абе в нашата фирма
Тоя поне налита на жени, а не на деца😵💫😵💫😵💫
Къде ги намират тия? Вече направо от затворите ги вадят😂😂😂😂
Истински професионалисти пак са подбрали от президентството 😂😂😂😂
09:43 20.02.2026
7 На Мурджо братМО
Коментиран от #42
09:44 20.02.2026
8 СВД
09:44 20.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тъ пейка
09:48 20.02.2026
11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #46
09:49 20.02.2026
12 Сигане
09:49 20.02.2026
13 Просто човек
09:50 20.02.2026
14 Путин гол до кръста на пони
09:51 20.02.2026
15 Служебната сглобка
Смятайте какво ни чака?!
От Шарлатаните на Радев от ППДБ се чуват нетърпеливи гласове за РЕВАНШИЗЪМ, за политическа чистка в администрацията, да сложат пак техните секретарки, любовници и т.н., както при предишните упарвления на ППДБ,
Тия ще крадат като за последно!
Коментиран от #40
09:51 20.02.2026
16 Путин гол до кръста на пони
09:52 20.02.2026
17 Ти си
Прехода продължава - спете деца ...
09:52 20.02.2026
18 Съвест
09:53 20.02.2026
19 пресолена
09:53 20.02.2026
20 Връщай
09:57 20.02.2026
21 Крайно време е
Понеже това е РАЗДЕЛИТЕЛНАТА ЛИНИЯ днес.
Избирателите, които са против Радев, търсят алтернативи и дали Възраждане са ОПОЗИЦИЯ на Радев е важно за тях.
МЪЛЧАНИЕТО ВЪПРОСА НЕ ПОМАГА НА ВЪЗРАЖДАНЕ!
Хората търсят алтернативи, пнеже всички останали партии, с изключение на ДПС и Нинова, вече клекнаха пред Радев.
09:57 20.02.2026
22 евалата чалгопитеци
10:00 20.02.2026
23 Синя София
10:03 20.02.2026
24 Отстрани
Костадинов -най-достойният политик!
Коментиран от #37, #49
10:04 20.02.2026
25 батковски
10:05 20.02.2026
26 някои
10:07 20.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 стоянов
10:17 20.02.2026
30 Варна
10:20 20.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Копейкин!
Коментиран от #34
10:22 20.02.2026
33 Ясно като бял ден
10:31 20.02.2026
34 Истината
До коментар #32 от "Копейкин!":Костадинов е мажоретка на Шиши и Цоко!
10:32 20.02.2026
35 Хахаха
10:32 20.02.2026
36 Костадинов е празнодумец
10:33 20.02.2026
37 Отвътре
До коментар #24 от "Отстрани":А ти най-големия тъпоъгълник!
10:33 20.02.2026
38 Ъхъ!!!
10:35 20.02.2026
39 Глобалистко
10:36 20.02.2026
40 Арни
До коментар #15 от "Служебната сглобка":Леле, тези от възраждане, итн, старо начало и геп страшен страх ги гони. Усещат, че този път май няма да могат да си купят толкова лесно изборите и полудяха. Но са забравили старата българска поговорка, че когато волът рие, на гърба му пада. Но от къде сигани, турци и африканци да знаят български поговорки?
10:38 20.02.2026
41 Тити на Кака
Цицелков вече е на цирковата арена и моментално се отчете с пореден гаф. Той е бърборко от класа, напетроханен приключенец, който вместо да се ръга по пещерите с акваланг се е самоназначил за клоун-изборен експерт!
Да видим как ще продължи спектакълът, шоуто е гарантирано, а можем да направим и малък рекорд с оставка на министър дни след назначаването му😂😂😂
Коментиран от #47
10:42 20.02.2026
42 Сила
До коментар #7 от "На Мурджо братМО":възРАЖДАНЕ НА 15....на родна земя !!!
10:43 20.02.2026
43 Луд Скайуокър
10:51 20.02.2026
44 А СУБСИДИЯТАААААА
10:55 20.02.2026
45 Външния и военния министър
10:59 20.02.2026
46 Костадинов няма как да е зависим от Пееф
До коментар #11 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Защото има повече депутати и е трета политическа сила и заслужаваше да получи мандата. Обаче президентството започна още тогава да се дъни. Съжалявам да го кажа.
Коментиран от #55
11:04 20.02.2026
47 Сложих ти минус
До коментар #41 от "Тити на Кака":Заради ника който е много нелицеприятен.
11:08 20.02.2026
48 Как защо
11:28 20.02.2026
49 Ха ха ха
До коментар #24 от "Отстрани":Заблудена копейка
11:32 20.02.2026
50 12345
11:34 20.02.2026
51 Гатьо Гатев
12:02 20.02.2026
52 Цвете
12:41 20.02.2026
53 Цвете
12:43 20.02.2026
54 Тия сиган
16:05 20.02.2026
55 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #46 от "Костадинов няма как да е зависим от Пееф":Костадинов е като Слави - предпочита да се вози, друг да кара колата.
17:22 20.02.2026