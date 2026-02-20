Новини
България »
Всички градове »
Костадинов: Нужни са оставки на министри, въпросът е защо стигнахме до назначаването на това правителство

Костадинов: Нужни са оставки на министри, въпросът е защо стигнахме до назначаването на това правителство

20 Февруари, 2026 09:34 2 131 55

  • костадин костадинов-
  • оставки-
  • министри-
  • назначаване-
  • правителство

"Няма министър в служебния кабинет, който да не ме притеснява. Най-фрапантният случай е на Цицелков. Този човек би трябвало, ако има все пак някакво достойнство, да си подаде оставката", коментира още лидерът на "Възраждане"

Костадинов: Нужни са оставки на министри, въпросът е защо стигнахме до назначаването на това правителство - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Нужни са оставки на министри, въпросът е защо стигнахме до назначаването на това правителство. Това попита пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, цитиран от novini.bg.
"Няма как да подминем изключително неадекватната позиция на президентката Йотова. Ще ви припомня, че президентът има пълномощията да не назначи служебното правителство. Вече има прецедент - кабинетът на Горица Кожарева бе отхвърлен заради Калин Стоянов", каза още той.

"Има ли някой, който да мисли, че Йотова и Радев, който реално е редил кабинета, не са проверили хората един по един преди това? Те са били продукт на селекция. Всеки един от тези хора не е случаен."

"Това правителство е правителство на сглобката между Радев, Доган, ГЕРБ и ПП-ДБ и виждаме откровени, ярко изразени политически лидери. Включително виждаме политически лидер на партия - Христанов, той e председател на партия. И същевременно Йотова вчера каза, че вътре нямало партийни фигури", допълни той.
"Няма министър в служебния кабинет, който да не ме притеснява. Най-фрапантният случай е на Цицелков. Този човек би трябвало, ако има все пак някакво достойнство, да си подаде оставката. Друг е въпросът обаче защо този човек толкова години е бил в Обществения съвет към ЦИК. И само ние ли обръщаме внимание, че всъщност той също не е случайно хванат от улицата, а доскоро беше един от хората, които обясняваха как трябва да се правят честни избори в България. Как да има после доверие хората в изборната система. като казах изборна система и доверие", каза още Костадинов..


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    26 24 Отговор
    Заглавието е вярно, въпросът е зададен от Костадинов също е верен, отговора го знае И той а и голяма част от хората на бг територията..........

    09:36 20.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хаха

    33 12 Отговор
    Радев 05.2021 – прави Кирил и Асен служебни министри.

    Радев 10.2021 – подкрепя ПП на изборите.

    Радев 02.2022 – ПП са шарлатани.

    Радев – 11.02.2026 – поздравявам Гюров – той е оптималният избор.

    Радев – 18.02.2026 – нямам нищо общо с Гюров. Аз този човек не го познавам.

    09:38 20.02.2026

  • 4 Сила

    25 9 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Плюс двете неадекватни инфантилни същества до него ....

    09:39 20.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    32 15 Отговор
    Затова ли се бихме с полицията да върнат пак ДПС и ГЕРБ в правителството?

    09:39 20.02.2026

  • 6 Абе в нашата фирма

    22 18 Отговор
    Пазача е по-проверяван от вицепремиера 😂😂😂
    Тоя поне налита на жени, а не на деца😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    Къде ги намират тия? Вече направо от затворите ги вадят😂😂😂😂
    Истински професионалисти пак са подбрали от президентството 😂😂😂😂

    09:43 20.02.2026

  • 7 На Мурджо братМО

    33 17 Отговор
    ела си у дома на махалата бе Костя...

    Коментиран от #42

    09:44 20.02.2026

  • 8 СВД

    36 17 Отговор
    Нужно е амриканците да те поемат на ръчно управление! Тва ИТН, възродени, мечове освирепяхте да браните завоеванията на Боци и Беевски! Колкото и да е педофил, Петрохан изглежда малко по човек от вас с Тошко и Балабана! Хората все пак са пуснали децата си там, а не при Слави и Цомчо Ганев!!!

    09:44 20.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тъ пейка

    14 5 Отговор
    Давай шефе! Разбий ги!

    09:48 20.02.2026

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    44 19 Отговор
    Аха, Делян Пеевски атакува правителството през проксито си Костадинов!

    Коментиран от #46

    09:49 20.02.2026

  • 12 Сигане

    20 8 Отговор
    сигане

    09:49 20.02.2026

  • 13 Просто човек

    21 11 Отговор
    Никакво пипане на правителството!

    09:50 20.02.2026

  • 14 Путин гол до кръста на пони

    16 12 Отговор
    Давай капейка! Ти си истинският губернатор на Задунайская!

    09:51 20.02.2026

  • 15 Служебната сглобка

    16 27 Отговор
    на Радев, Борисов и Доган още не е заработил вече произведе куп скандали- защитник на педофилията, участник в " инцидент с жена " в Гана, със забрана да наблюдава избори, с минало за употреба на наркотици и алкохол зад волана, защитник на Сектата " Петрохан "- били мили и добри хора, не били хомо и педофили, МВР да ги оставело на мира, сега и македонист имало...

    Смятайте какво ни чака?!

    От Шарлатаните на Радев от ППДБ се чуват нетърпеливи гласове за РЕВАНШИЗЪМ, за политическа чистка в администрацията, да сложат пак техните секретарки, любовници и т.н., както при предишните упарвления на ППДБ,

    Тия ще крадат като за последно!

    Коментиран от #40

    09:51 20.02.2026

  • 16 Путин гол до кръста на пони

    10 8 Отговор
    Вдигнете заплатата на Славиту!

    09:52 20.02.2026

  • 17 Ти си

    15 3 Отговор
    Всичко е пункта Мара и ала бала !
    Прехода продължава - спете деца ...

    09:52 20.02.2026

  • 18 Съвест

    23 17 Отговор
    Мале, мале съвеЦката подлога не била съгласна. Към от тук бе, продажник!

    09:53 20.02.2026

  • 19 пресолена

    9 7 Отговор
    та нали и вие скачахте на площада? ти ум имаш ли ?

    09:53 20.02.2026

  • 20 Връщай

    16 12 Отговор
    Парите бе копанар!

    09:57 20.02.2026

  • 21 Крайно време е

    11 8 Отговор
    Костадинов и Възраждане да определят ясно и решително къде са- ЗА Радев или ПРОТИВ Радев?

    Понеже това е РАЗДЕЛИТЕЛНАТА ЛИНИЯ днес.
    Избирателите, които са против Радев, търсят алтернативи и дали Възраждане са ОПОЗИЦИЯ на Радев е важно за тях.
    МЪЛЧАНИЕТО ВЪПРОСА НЕ ПОМАГА НА ВЪЗРАЖДАНЕ!

    Хората търсят алтернативи, пнеже всички останали партии, с изключение на ДПС и Нинова, вече клекнаха пред Радев.

    09:57 20.02.2026

  • 22 евалата чалгопитеци

    13 1 Отговор
    Как е новото нормално? Дебелеете ли? Има ли и за вас депутатски кифтета?

    10:00 20.02.2026

  • 23 Синя София

    13 4 Отговор
    Евро цента се е взел много на сериозно,пари му под краката и се чуди каква гнусотия да сътвори че да го типосат на телевизията

    10:03 20.02.2026

  • 24 Отстрани

    10 20 Отговор
    Възраждане - най-бългатската партия!
    Костадинов -най-достойният политик!

    Коментиран от #37, #49

    10:04 20.02.2026

  • 25 батковски

    13 5 Отговор
    Идва времемето и теб да питаме за мнооого неща

    10:05 20.02.2026

  • 26 някои

    8 9 Отговор
    костадинов това ака е така защото в българия командват желтопаветниците подстрекавани от пп дб и някои друг които се готви да управлява

    10:07 20.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 стоянов

    10 5 Отговор
    Така като гледам социологическите изследвания, електоратът започва теб да уволнява.

    10:17 20.02.2026

  • 30 Варна

    10 3 Отговор
    Не ти е удобно правителстовото ли коце, разбирам те, защото цъфна като кокиченце с лъжите си!!!

    10:20 20.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Копейкин!

    10 2 Отговор
    Свърши и твоят път на демагогия, лъжи и слугуване на Мафията!

    Коментиран от #34

    10:22 20.02.2026

  • 33 Ясно като бял ден

    6 2 Отговор
    МАФИЯТА ЗАД ШИШИ И БОКО ИСКА ДА ПРЕМАХНЕ ТОЗИ, КОЙТО ЩЕ ИМ ПРЕЧИ ДА ФАЛШИФИЦИРАТ ИЗБОРИТЕ!

    10:31 20.02.2026

  • 34 Истината

    6 3 Отговор

    До коментар #32 от "Копейкин!":

    Костадинов е мажоретка на Шиши и Цоко!

    10:32 20.02.2026

  • 35 Хахаха

    8 3 Отговор
    Балонът с ЛЪЖИ на Коцето Копейкин СПИХНА!!!

    10:32 20.02.2026

  • 36 Костадинов е празнодумец

    9 3 Отговор
    Коцето Копейкин е един жалък измамник смучещ държавни субсидии от бедния български народ като КЪРЛЕЖ!!

    10:33 20.02.2026

  • 37 Отвътре

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Отстрани":

    А ти най-големия тъпоъгълник!

    10:33 20.02.2026

  • 38 Ъхъ!!!

    6 4 Отговор
    Щом мома Костадинка се разрида значи правителството е добро!

    10:35 20.02.2026

  • 39 Глобалистко

    3 3 Отговор
    Общият знаменател на правителството - глобалистко. Повечето са пепедерасти, гербери от либерастното им крило , депесари кръстени за либерасти.

    10:36 20.02.2026

  • 40 Арни

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Служебната сглобка":

    Леле, тези от възраждане, итн, старо начало и геп страшен страх ги гони. Усещат, че този път май няма да могат да си купят толкова лесно изборите и полудяха. Но са забравили старата българска поговорка, че когато волът рие, на гърба му пада. Но от къде сигани, турци и африканци да знаят български поговорки?

    10:38 20.02.2026

  • 41 Тити на Кака

    2 5 Отговор
    В коментара си под новината за състава на новото правителство прогнозирах скромно, че Цицелков и Трайката / имам лични наблюдения върху въпросните лица/ ще ни вкарат в цирка.
    Цицелков вече е на цирковата арена и моментално се отчете с пореден гаф. Той е бърборко от класа, напетроханен приключенец, който вместо да се ръга по пещерите с акваланг се е самоназначил за клоун-изборен експерт!
    Да видим как ще продължи спектакълът, шоуто е гарантирано, а можем да направим и малък рекорд с оставка на министър дни след назначаването му😂😂😂

    Коментиран от #47

    10:42 20.02.2026

  • 42 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "На Мурджо братМО":

    възРАЖДАНЕ НА 15....на родна земя !!!

    10:43 20.02.2026

  • 43 Луд Скайуокър

    0 5 Отговор
    Йотова удари в земята законопроекта за Лукойл който бе приет за 30 секунди! Каза "да" за пи-малко от секунда преди да е взела папката от Гюров и да види какво пише в нея !

    10:51 20.02.2026

  • 44 А СУБСИДИЯТАААААА

    2 1 Отговор
    КОГАААААА???

    10:55 20.02.2026

  • 45 Външния и военния министър

    5 2 Отговор
    Са абсолютно неприемливи фигури. Както и секретаря на кабинета на началството. Също и разните му там министерства на иновации и инсинуации нямат място в класацията. По малко администрация. Вместо правителство направили НПО.

    10:59 20.02.2026

  • 46 Костадинов няма как да е зависим от Пееф

    5 6 Отговор

    До коментар #11 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Защото има повече депутати и е трета политическа сила и заслужаваше да получи мандата. Обаче президентството започна още тогава да се дъни. Съжалявам да го кажа.

    Коментиран от #55

    11:04 20.02.2026

  • 47 Сложих ти минус

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тити на Кака":

    Заради ника който е много нелицеприятен.

    11:08 20.02.2026

  • 48 Как защо

    3 1 Отговор
    Нали искахте оставка на правителството на Желязков. Сега 4.6 процента на следващите избори за копейките.

    11:28 20.02.2026

  • 49 Ха ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Отстрани":

    Заблудена копейка

    11:32 20.02.2026

  • 50 12345

    2 3 Отговор
    И този сериозно се е притеснил за бъдещето си.

    11:34 20.02.2026

  • 51 Гатьо Гатев

    1 2 Отговор
    Големия кораб минава..,....копейките изтичат в канала..........

    12:02 20.02.2026

  • 52 Цвете

    1 0 Отговор
    ТИ ЩЕ ХОДИШ ЛИ НА КОНЦЕРТА НА ГАЛКИН? АЛА ПУГАЧОВА И МЪЖА И СКОРО ИДВАТ В БЪЛГАРИЯ. ОСТАВИ ПОЛИТИКАТА ,СЕГА НАЛИ СТРОИШ НОВ ОБШИРЕН ДОМ?! ЗАЯДЛИВЕЦ СИ И ТАКЪВ ЩЕ СИ ОСТАНЕШ. 😠😂👎🙄🤔

    12:41 20.02.2026

  • 53 Цвете

    1 1 Отговор
    ТИ ЩЕ ХОДИШ ЛИ НА КОНЦЕРТА НА ГАЛКИН? АЛА ПУГАЧОВА И МЪЖА И СКОРО ИДВАТ В БЪЛГАРИЯ. ОСТАВИ ПОЛИТИКАТА ,СЕГА НАЛИ СТРОИШ НОВ ОБШИРЕН ДОМ?! ЗАЯДЛИВЕЦ СИ И ТАКЪВ ЩЕ СИ ОСТАНЕШ. 😠😂👎🙄🤔

    12:43 20.02.2026

  • 54 Тия сиган

    2 0 Отговор
    и тъшунгерите пърдят в едно гърне

    16:05 20.02.2026

  • 55 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Костадинов няма как да е зависим от Пееф":

    Костадинов е като Слави - предпочита да се вози, друг да кара колата.

    17:22 20.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол