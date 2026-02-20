Apple CarPlay скоро ще позволява гледане на видео в автомобила

Тази седмица първата бета версия за разработчици на iOS 26.4 разкри, че Apple най-накрая изпълнява обещанието си да въведе възпроизвеждане на видео в автомобилите. За първи път на началния екран на CarPlay се появява специално приложение за Apple TV.

Функцията, официално наречена „AirPlay Video in the Car“, не просто отразява телефона ви, а предлага персонализирано преживяване. Ранните демо версии от бета версията показват опростен интерфейс на Apple TV, където можете да разглеждате „Up Next“ и да стартирате нови епизоди директно от сензорния екран на колата. Освен собственото съдържание на Apple, системата ще ви позволи да възпроизвеждате видео от други iPhone приложения – като YouTube или Disney+ – директно на таблото. Когато отворите видео на телефона си, в Dynamic Island се появява подкана, която ви пита дали искате да покажете видео в колата.

Apple поддържа строгата си позиция по отношение на безопасността, за да избегне регулаторните главоболия, които тормозят конкурентите. Възпроизвеждането на видео е строго ограничено от изискването колата да е неподвижена:

Системата комуникира със сензорите на автомобила, за да се увери, че колата е в режим „паркинг“. Ако колата премине в режим на шофиране или дори започне да се движи, видеото веднага преминава в черен екран, като оставя само аудиото да се възпроизвежда.

„Важно е да се отбележи, че това не е функция, която получавате автоматично само с актуализиране на iPhone. Производителите на автомобили трябва да „отключат“ поддръжката от своя страна чрез софтуерна актуализация, тъй като автомобилът трябва изрично да съобщи на CarPlay, че е безопасно неподвижен.

За тези, които имат късмета да карат автомобили с новия CarPlay Ultra (който обхваща няколко екрана на таблото), видео съдържанието може да се премества между дисплеите, което позволява на пътниците да гледат, докато колата е паркирана.

Бета версията включва и масивно разширение на възможностите на Siri „Apple Intelligence” в колата. За първи път Apple позволява на чатботове с изкуствен интелект на трети страни, включително ChatGPT, Gemini и Claude, да работят в CarPlay. Тези „гласови приложения за разговори“ ще имат свой собствен интерфейс на екрана на колата, което ще ви позволи да водите дълбоки, многостранни разговори за графика си или теми за проучване, докато шофирате, без да е необходимо да използвате ключова дума като „Hey Siri“.

Стабилната версия на iOS 26.4 се очаква да излезе на пазара в края на март или началото на април 2026. Макар софтуерът да е готов, истинският въпрос остава кои автомобилни марки – като Porsche, Aston Martin и Rivian – ще бъдат първите, които ще пуснат OTA актуализациите, необходими за да включат „театралния режим“ за своите клиенти.