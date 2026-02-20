Новини
Тръмп намекна, че война с Иран може да започне в следващите 10-15 дни при липса на сделка

20 Февруари, 2026 09:59 1 800 42

Техеран предупреждава Съвета за сигурност на ООН след заплахите на президента Доналд Тръмп

Тръмп намекна, че война с Иран може да започне в следващите 10-15 дни при липса на сделка - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският пратеник в ООН, Амир Саид Иравани, предупреди, че Техеран ще реагира решително на всяка военна агресия от страна на Съединените щати. В писмо до Съвета за сигурност на ООН той призова членовете и генералния секретар Антонио Гутериш да осъдят последните заплахи от американския президент Доналд Тръмп, предава News.bg.

Иравани акцентира върху заплахата на Тръмп да използва летище на островите Чагос в Индийския океан за потенциална атака срещу Иран и подчерта, че подобни изказвания не трябва да се приемат за обикновена реторика. Той посочи, че страната му не търси конфликт, но ако бъде нападната, ще счита всички американски бази, съоръжения и активи в региона за легитимни цели.

По време на събитие във Вашингтон Тръмп заяви, че Иран разполага с 10 до 15 дни, за да сключи „смислена сделка“ със САЩ, и намекна, че могат да бъдат предприети военни действия, ако не се постигне споразумение. Американският президент отбеляза, че светът ще разбере резултата „вероятно през следващите 10 дни“.

Въпреки заплахите, преговорите между САЩ и Иран в Швейцария продължават. Иранският външен министър Абас Арагчи съобщи, че двете страни са постигнали „добър напредък“ и са се съгласили по набор от ръководни принципи за потенциално споразумение. Дипломатическите усилия включват срещи на Тръмп с помощниците му Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които той оцени като „много добри“.

Въпреки това САЩ продължават да засилват военното си присъствие в Персийския залив с два самолетоносача и десетки изтребители. Иранският върховен лидер Али Хаменей подчерта, че заплахите от американски военни кораби представляват сериозна опасност, но отбеляза, че потенциалните средства за отговор са още по-сериозни.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 2.7 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ъъъъ

    32 11 Отговор
    Тръмп е страхлив и няма да посмее.... Плаши гаргите!

    Коментиран от #9, #10

    10:03 20.02.2026

  • 2 Пич

    38 3 Отговор
    Все пак трябва да се помни, че Тръмп е блъфьор, и това може да е само инструмент за натиск ! Но понеже е блъфьор, войната може да започне и до няколко часа или ден!!! А не след седмици!!!

    Коментиран от #7, #14, #20

    10:04 20.02.2026

  • 3 Украина талантливая и рабатливая

    12 37 Отговор
    Чувсвтам се Горд като Българин, че нашите летища София Пловдив Варна Бургас ще бъдят използвани за зареждане на Щатски бойни самолети от които ще се сипят бомби над Иран и ще фърчат чалми.

    Коментиран от #8

    10:05 20.02.2026

  • 4 дончу лудия

    27 5 Отговор
    тоя път няма да е като в ирак

    10:05 20.02.2026

  • 5 За това ли са тия военни самолети

    30 4 Отговор
    На САЩ на софийското летище?
    Йотова, като главнокомандващ, разпореди тези страшилища веднага да се махатьот оериторията ни! Както и некролога Запрянов да бъде изритан от правителството!

    10:07 20.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    13 6 Отговор
    Удрят Иран от летище София.

    10:13 20.02.2026

  • 7 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":



    Логичен коментар. Да видим.

    10:15 20.02.2026

  • 9 Защо да го е страх?

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъ":

    Няма той лично да воюва в Иран я? У ред ли си?

    Тръмп не иска война! А и обеща че няма да започва войни. Започне ли, ще е политическо самобийство.
    Просто го притискат донорите му и падна в капана им. Сега се чуди как да се измъкне с някава "победа"!
    Но запомни ми думата- истинска война няма да започне.

    Коментиран от #17, #31

    10:18 20.02.2026

  • 10 Както посмя

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъ":

    първия път, така ще посмее и втория път.

    Коментиран от #16

    10:20 20.02.2026

  • 11 хъхъ

    21 3 Отговор
    Откъде накъде? Иран да заяви публично, че иска смяна на режима в САЩ, както и че вече притежава ядрено оръжие. Оранжевият клоун разбира само от сила.

    10:20 20.02.2026

  • 12 слава на САЩ

    4 26 Отговор
    САЩ са дислоцирали над 100 изтребителя около Иран, а матушка Рус не може да изпрати и 2-3 на своя съюзник. Рашките пак ще станат за смях, а Аятолаха ще оцелее колкото и Мадуро - за 3 часа ще го намерят жив или мъртъв.

    Коментиран от #33

    10:25 20.02.2026

  • 13 Чичак

    3 11 Отговор
    Удри с голямата тояга
    Само така се прави

    10:26 20.02.2026

  • 14 Чуди се как пак само да вдигне пушилка

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    както преди и да обяви "победа", но без да започне истинска война! И преметне вонолюбците!
    Тоя пък обаче няма да му е лесно, защото иранците вече обявиха че няма да участват пак в такъв театър. Но, да видим, какво ще измисли!
    Истинска война обаче няма да започне, защото е политическо самоубийство!

    10:28 20.02.2026

  • 15 Военнопрестъпника САЩ

    19 1 Отговор
    Ще започне нова война щото си просто паразит и агресор по принцип. Без войни и грабежи тази страна не може да съществува

    10:30 20.02.2026

  • 16 Да ама иранците му заявиха ясно

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "Както посмя":

    че няма да участват с него повече, в такива режисирани театри!

    10:32 20.02.2026

  • 17 555

    14 1 Отговор

    До коментар #9 от "Защо да го е страх?":

    Според мен ще започне. Какво ще се случи оттам нататък никой не знае със сигурност, но не вярвам войната да се размине. Нито САЩ/Израел ще се откажат от исканията си, нито Иран ще ги изпълни. Затова ще пробват чрез военни действия.

    Коментиран от #34

    10:36 20.02.2026

  • 18 Дернев

    16 1 Отговор
    "...всички американски бази, съоръжения и активи в региона за легитимни цели." И не само в региона. Хубаво ще е да го добавят.

    10:36 20.02.2026

  • 19 историята трябва да се чете

    15 1 Отговор
    но явно не се чете, а събитията в Иран от 1978-1979г. не бяха толкова далеч назад във времето когато САЩ претърпяха пълно фиаско в Иран, тука става въпрос за перси а не за араби, и въпреки че сега се бунтуват младите иранци и искат определени свободи, едва ли ще допуснат да ги смачка Американски военен ботуш, а 20г. военно присъствие в Афганистан не беше толкова назад във времето и видяхме позорното бягство на Американския контингент като отзад стояха талибаните, така че по скора блъф на дядо Доне, гони 80-те и май и него главата вече не го слуша като Дядо Джо Байдън, които редовно се търкаляше по стълбите на Ер Форс 1.

    10:37 20.02.2026

  • 20 Точно така е

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Тръмпоча всъщност не иска да напада Иран щото знае че няма карти за тая работа, обаче евреите го натискат и понеже реално те управляват обора рижия ще се принуди да нареди атака. Това обаче ще е най-голямата грешка на кравите щото Иран е много добре въоръжен с модерни оръжия и е напълно готов. Със сигурност иранците са набелязали целите и са разработили стратегия така че в момента когато бъдат атакувани пускат дронове и ракети като миналата година ама тоя път ще е по-страшно. Евреите предния път си изгърмяха изненадите и сега нямат нищо и понеже отнесоха здрав тупаник сега си налягат парцалите и разчитат кравите да свършат цялата работа и да изядат дървото. Само че грешат много, Иран ще ги изравни със земята веднага щом войната започне, и те си го казаха съвсем ясно.

    10:37 20.02.2026

  • 21 Историк

    11 3 Отговор
    Защо започват война с държава на другия край на света? Нещо Иран са ги нападнали ли, или имат военни бази близо до САЩ?

    Коментиран от #36

    10:37 20.02.2026

  • 22 оня с коня

    13 2 Отговор
    Иран току що приключи военното си учение с части на Русия и сега една битка със САЩ ше е много полезна за да приложи наученото в реален бой.Ще стане ясно и колко добри са Руските инструктори и дали качествено са предали Знанията си на Иранската армия и ако тя победи,ще бъдат най-търсените инструктори в целия свят!

    10:39 20.02.2026

  • 23 какво само ни

    9 1 Отговор
    Какво само ни завирате физиономията на този импотентен изкуфял дядка? Вече цял свят му се смее и отбягва.

    10:41 20.02.2026

  • 24 китайски балон

    8 2 Отговор
    Нищо чудно до 48 часа БайДончо да ги удари не му вярвайте на тия 10-15 дена, толко ли не разбрахте, какъв лъжец е😅 Или няма да хи удари изобщо, ако е разбрал, че американ арми не струва😂

    10:46 20.02.2026

  • 25 Служител- разносвач

    7 2 Отговор
    САЩ удариха с ракета рибарското корабче край Созопол,за да си изпробват бойната авиация.И естествени от екипажа няма спасени също,като рибарските лодки в Карибския басейн.Не съм сигурен,дали няма да ударят с ракети и някой наш град за да обвинят Иран и да започнат войната.Трябва незабавно да бъдат изгонени от Летище Васил Левски,понеже си имат воена база с летище край Ямбол.Така,като самолетите са край София,Иран може да ударят с ракети и София в отговор на атаката им срещу тях от нашето летище.А може и това да е целта на американците.Къде е Америка къде Иран а къде е София?Какво правят на гражданско летище,воени самолети и каква е целта им?Летецът Президент ,рано се усети и напусна Президенството за да не носи той отговорност.А и Правителството на Герб"остроумно"подаде оставка и бе подменено успешно с хора който хабер си нямат от външна политика хеле пък с външен министър,който не се знае мъж или жена е (въпреки че изглежда сто жена)и не знае що е то международна политика и Дипломатическа нота.

    Коментиран от #32

    11:20 20.02.2026

  • 26 мдаа

    6 3 Отговор
    Значи все пак доста пророци са познали - 2026та стартира ТСВ

    11:22 20.02.2026

  • 27 !!!?

    7 1 Отговор
    Без коментар !!!?

    11:25 20.02.2026

  • 29 гошо

    8 1 Отговор
    Дайте на оранжевия идиот Нобелова награда за ционистки тероризъм.

    11:55 20.02.2026

  • 30 ЦРУг

    7 3 Отговор
    Аз да попитам все пак,с каква пушка и с какъв калибър,беше стреляно по Тръмп по време на изборната му кампания? Не беше ли пушка с оптически мерник, калибър 22-ри? И защо все си мисля,че някой от Иран е придошъл в САЩ да го подскокороса за война там. Ако да,защо тогава се чудите кой и защо ликвидира"Петроханци"-те?То не стига ,че сме на кръстопът,ами и сме толкова наивни че ми е чудно,как сме просъществували 1300 години, въпреки всичките мизерий от външни и вътрешни врагове и предатели?И все пак БОГ да ни пазu,че ние сами едва ли бихме могли да се опазим.

    11:56 20.02.2026

  • 31 Мишел

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Защо да го е страх?":

    Тръмп иска малка и победна за САЩ война, а войната с Иран, зад който са Китай и Русия, не се очертава като малка и още по малко като успешна. Затова Тръмп ще сипе празни заплахи, но армията и флотът на САЩ само гръмко ще се разходят до Персийския залив и тихо ще се върнат обратно.

    Коментиран от #35

    12:10 20.02.2026

  • 32 Глупости!

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Служител- разносвач":

    "САЩ удариха с ракета рибарското корабче край Созопол,за да си изпробват бойната авиация." ---- Те нямат мишени и досега не са си изпробвали бойната авиация сигурно. Затова я пробват по наши рибарски кораби! Всякакви безумия явно могат да се родят в главите на хората!

    12:10 20.02.2026

  • 33 Мишел

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "слава на САЩ":

    Оказва се, че за да мине съвсем меракът на САЩ да воюват с Иран, е достатъчно в Персийския залив да бъдат руски и китайски военни флотилии.

    12:15 20.02.2026

  • 34 Лошото е ...

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "555":

    ...че си прав. И не само Иран ще воюва там ...там са китайци и руснаци . От три дни в Ормузкия проток са на бойно дежурство руски и китайски военни кораби, вкл. И най - големия самолетоносач - ракетоносец Ляонин ...това е най - модерната плаваща РЛС и РЕБ + ракети .Според мен конфликтът е неизбежен.. Единственият начин е преди да започне една от самолутоносачните групировки да бъде изцяло потопена.

    12:25 20.02.2026

  • 35 А дано...

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    ...но много е у шише ситуацията.

    12:27 20.02.2026

  • 36 Ами ....

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Историк":

    ...как са ти кажа...от хАмериканска гледна точка тия гадни перси са си направили държава баш върху техния американски петрол и газ...както и руснаците ...както и азербайджанците и т.н.

    12:32 20.02.2026

  • 37 Цвете

    2 2 Отговор
    ТОЗИ САМО КАТО СПИ НЕ МИСЛИ ЗА СДЕЛКИ.ЦЕЛИЯТ СВЯТ ИСКА МИР. 🍀❤️💯ПОРАДИ ЗАЩО ЩЕ " АТАКУВА " ИРАН? ИЛИ СИ ТРУПА АКТИВИ. А НА БОЙНОТО ПОЛЕ В УКРАЙНА, КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ? ОСТАВАТ 4 ДЕНА ДО НАПАДЕНИЕТО ОТ МОСКВА. НА ТАЗИ ДАТА ВЕЧЕ СА ЧЕТИРИ ( 4) ГОДИНИ ТОРМОЗ, НЕЗАСЛУЖЕН.НО ПИГМЕЯ СЕ БОРИ. САТРАПА НА ИЗТОК ЩЕ СИ ПОЛУЧИ ЗАСЛУЖЕНОТО.НЯМА ДА МУ СЕ РАЗМИНЕ.🙈😢🙉😢🙊😢👎

    12:34 20.02.2026

  • 38 Цвете

    1 2 Отговор
    ТОЗИ САМО КАТО СПИ НЕ МИСЛИ ЗА СДЕЛКИ.ЦЕЛИЯТ СВЯТ ИСКА МИР. 🍀❤️💯ПОРАДИ ЗАЩО ЩЕ " АТАКУВА " ИРАН? ИЛИ СИ ТРУПА АКТИВИ. А НА БОЙНОТО ПОЛЕ В УКРАЙНА, КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ? ОСТАВАТ 4 ДЕНА ДО НАПАДЕНИЕТО ОТ МОСКВА. НА ТАЗИ ДАТА ВЕЧЕ СА ЧЕТИРИ ( 4) ГОДИНИ ТОРМОЗ, НЕЗАСЛУЖЕН.НО ПИГМЕЯ СЕ БОРИ. САТРАПА НА ИЗТОК ЩЕ СИ ПОЛУЧИ ЗАСЛУЖЕНОТО.НЯМА ДА МУ СЕ РАЗМИНЕ.🙈😢🙉😢🙊😢👎

    12:35 20.02.2026

  • 39 Ормузкият проток може да се окаже

    4 0 Отговор
    гробище за военолюбивите кравари!?

    12:38 20.02.2026

  • 40 пиночет

    1 2 Отговор
    Този път терористите -палячовци от Хизбула и Хамас и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло!

    Коментиран от #41

    12:51 20.02.2026

  • 41 Ще почакаме...

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "пиночет":

    ....ще видим.
    Пръсни си череплюхата к.ра.ва.ро - фашистки б.ок.л.у.ко.

    13:00 20.02.2026

  • 42 Плаши

    1 0 Отговор
    Гаргите.

    МЛАТИИ
    АЯТОЛАХЕ, ..МЛАТИИ ТАЯ КРАВЕШКА СГАААН
    С ТЕРМОМТОМАА

    16:13 20.02.2026

