Тръмп намекна, че война с Иран може да започне в следващите 10-15 дни при липса на сделка

Иранският пратеник в ООН, Амир Саид Иравани, предупреди, че Техеран ще реагира решително на всяка военна агресия от страна на Съединените щати. В писмо до Съвета за сигурност на ООН той призова членовете и генералния секретар Антонио Гутериш да осъдят последните заплахи от американския президент Доналд Тръмп, предава News.bg.
Иравани акцентира върху заплахата на Тръмп да използва летище на островите Чагос в Индийския океан за потенциална атака срещу Иран и подчерта, че подобни изказвания не трябва да се приемат за обикновена реторика. Той посочи, че страната му не търси конфликт, но ако бъде нападната, ще счита всички американски бази, съоръжения и активи в региона за легитимни цели.
По време на събитие във Вашингтон Тръмп заяви, че Иран разполага с 10 до 15 дни, за да сключи „смислена сделка“ със САЩ, и намекна, че могат да бъдат предприети военни действия, ако не се постигне споразумение. Американският президент отбеляза, че светът ще разбере резултата „вероятно през следващите 10 дни“.
Въпреки заплахите, преговорите между САЩ и Иран в Швейцария продължават. Иранският външен министър Абас Арагчи съобщи, че двете страни са постигнали „добър напредък“ и са се съгласили по набор от ръководни принципи за потенциално споразумение. Дипломатическите усилия включват срещи на Тръмп с помощниците му Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които той оцени като „много добри“.
Въпреки това САЩ продължават да засилват военното си присъствие в Персийския залив с два самолетоносача и десетки изтребители. Иранският върховен лидер Али Хаменей подчерта, че заплахите от американски военни кораби представляват сериозна опасност, но отбеляза, че потенциалните средства за отговор са още по-сериозни.
