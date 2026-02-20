Новини
Мерц се кандидатира за преизбиране като лидер на ХДС на конгреса в Щутгарт

20 Февруари, 2026 10:27, обновена 20 Февруари, 2026 10:28 833 2

Двудневният партиен конгрес ще отбележи първото присъствие на Ангела Меркел от края на мандата ѝ

Мерц се кандидатира за преизбиране като лидер на ХДС на конгреса в Щутгарт - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц ще се бори за преизбиране като председател на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на започващия днес партиен конгрес в Щутгарт, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Очаква се бившият канцлер Ангела Меркел да присъства като почетен гост, отбелязвайки първото си участие на партиен конгрес на ХДС след края на мандата ѝ.

Мерц ще търси силна подкрепа от членовете на партията, като това ще е първото му преизбиране откакто стана канцлер през май миналата година. ХДС и сестринската му партия в Бавария - Християнсоциалният съюз (ХСС) - управляват в коалиция с лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП).

Подкрепата към Мерц ще бъде наблюдавана внимателно, отбеляза ДПА. През 2024 г. той получи почти 90% подкрепа при първото си преизбиране, след като през 2022 г. беше одобрен с 94,6% гласове на онлайн конгрес заради пандемията от COVID-19.

Членовете на партията също ще гласуват по предложение на изпълнителния комитет, целящо да стимулира нов подем на пазара на недвижими имоти.

В подготовката за конгреса Мерц направи няколко противоречиви изявления, включително критика към практиката на непълен работен ден в Германия, което провокира реакции от левите партии.

Двудневното събитие идва в началото на натоварена изборна година за ХДС, която включва пет провинциални изборни вота, започвайки с Баден-Вюртемберг следващия месец.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ама тази

    9 2 Отговор
    партия от консервативна, се превърна в зелено-червена. Искат и прокарват зелено-червената диктатура. Преди Меркелицата отмени изборите в източна провинция, ей-така против Конституцията и нищо. Тя отвори и границите. Затвориха АЕЦовете. Спреха руската газ... Деиндустриализация - за да "спасят земята" от себе си :)! От тази партия са..., като зелените са и те. НО и сега още, за каймак отгоре, масовата миграция, с нея хептем ще убият и цяла Европа! Ама ние нали с германците също винаги сме били "напред"? :)
    Ама толкова им е акъла. Ето, този на снимката е милионер. И ако не сте видели милионер, без много акъл, това е примерът тука!

    10:37 20.02.2026

  • 2 Абе

    6 0 Отговор
    Хайде подавай оставката за да дойдат по разбрани хора.

    11:24 20.02.2026

Новини по държави:
