Антон Кутев: Или Радев ще обърне държавата, или ще изчегъртат него

14 Март, 2026 16:10 1 200 41

Според него Радев прави много внимателен подбор на хората в листите на "Прогресивна България"

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Най-вероятно ще бъда в листите", каза пред БНР, макар с доза условност, Антон Кутев, говорител на две от служебните правителства, съставени от Румен Радев. Кутев е и бивш функционер и депутат от БСП.

"В политиката нищо не е ясно до последния момент. Нека да видим регистрирани листите." Кутев е избрал Радев и "Прогресивна България", а не БСП, с аргумента, че са се "отчели семейно" към БСП и обясни, че преходът му към Радев се е случил "плавно".

Според него Радев прави много внимателен подбор на хората в листите на "Прогресивна България".

"И да има пробиви, ще се справяме в движение. Ще излизат компромати, ще се съставят. Силите, които работят в момента срещу Радев, са на ръба. Или с Радев ще успеем да обърнем държавата, или те ще изчегъртат Радев. Няма среден вариант."

Ако Радев спечели и има вълна, това ще бъде защото хората вярват, че той може да промени България, смята Кутев.

Промяна на България е задължителна, тя предстои и може да дойде само от Румен Радев в момента.

Дори на тези избори БСП да не влезе в парламента, следващия път ще премине бариерата, особено с Крум Зарков и младите хора в партията, каза той.

Положиха се много усилия да няма конкуренция на партийния и политическия пазар и на това дължим ситуацията, в която в момента се намираме. Радев се появи като алтернатива не защото няма други хора, които искаха да бъдат алтернатива, а защото така е направено законодателството - да не успяват, коментира Антон Кутев в предаването "Политически НЕкоректно".

Радев няма да се поддаде на изнудване, "още по-малко по този дребен начин през партиите" в коалицията, няма да се сгъне и продаде принципната си политическа позиция, категоричен е той.

Антон Кутев декларира, че работят за 120 депутати, за да имат "чистата възможност" да управляват самостоятелно. Радев ще бъде голямата партия. Не е без значение дали БСП ще е в парламента и кой какви компромиси е готов да направи, изтъкна още той и уточни:

"По отношение на това с кого ще се правят коалиции, тук има две нива. Едното ниво е създаването на правителство, второто – конституционната, съдебната реформа. Аз се надявам да сме в състояние да съберем 120 депутата за първото, но дори да не сме и да се наложи да се търсят някакви коалиции, там коалиция ще е много по-лесна. Съвсем различен е въпросът с това как се събират 160 депутата, за да се промени съставът на ВСС. Ясно е, че разговори за широкото конституционно мнозинство от 160 трябва да се водят с всички и че там евентуалните гласувания ще стават с тематични мнозинства."

Съдебната реформа в най-голяма степен досега е спъвана от Борисов и Пеевски и е ясно, че няма да се продължи с тяхното участие. Големият въпрос на тези избори е дали Борисов и Пеевски ще имат по-малко от 80 депутати – това е граница и ще даде възможност тематични мнозинства да направят съдебната реформа без Бойко Борисов и Делян Пеевски, изрази мнението си Кутев.

И всъщност това е и голямата битка на самите Пеевски и Борисов.

Директната промяна – със 160 гласа, не е единственият път. Има и други, но те са по-бавни и по-проблематични, допълни той.

Прокуратурата, съдебната система, ВСС са овладени през дългогодишни нелегитимни и незаконни въздействия. Огромна част от институциите не работят и има "верига от зависимости", а "най-добрият вариант е да се разплете изцяло и наведнъж" с промяна във ВСС и на главния прокурор, посочи Антон Кутев и подчерта, че Радев няма да сменя една олигархия с друга.

Вярвам, че не става дума за смяната на една олигархия с друга, става дума за законови регламентации. Разговорът е, че искаме да сменим правилата на играта така, че да се отнасят за всички. Радев не би се поставил в ситуация да пази своите, за да бие другите. Той не би заложил своя авторитет някой да мишкува под него.

Правителството на Андрей Гюров ще се опита да направи честни избори, отбеляза в заключение той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Деций

    28 8 Отговор
    Само като видях кои хора са го налазили,от сега ви казвам ,че ще се провали!

    16:14 14.03.2026

  • 2 Неква Олигарсми

    18 7 Отговор
    завчера Му казала, че Меркурий е ретрограден. Та затова се спотайва.. да не Земе да се прецака схемата

    Коментиран от #13

    16:16 14.03.2026

  • 3 Радев късметлията!

    17 7 Отговор
    Резидента прави пир по време на чума!!
    Народеца се хваща като удавник за сламка, защото му е писнало вече 35 години от управници!

    Коментиран от #30, #37

    16:16 14.03.2026

  • 4 Резидента

    18 7 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    16:16 14.03.2026

  • 5 Радев, чии е Крим?

    10 11 Отговор
    Ще махаш ли еврото?

    16:17 14.03.2026

  • 6 Цвете

    11 7 Отговор
    КУТЕВ, АБДИКИРАЛИЯ ЕКС ПРЕЗИДЕНТ, НИЩО НОВО НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДЛОЖИ, ЗАЩОТО С ЕДИН ВДИГНАТ ЮМРУК, ТОЙ НАПУСНА ПОСТА СИ. " БОТАШ " ,КАКВО ЩЕ СТАНЕ С ЕЖЕДНЕВНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО? ВЪПРОС И ТО СЕРИОЗЕН.ОБЕДНЯЛА Е НАЦИЯТА ОТ КОРУПЦИИ .ГОВОРИ ЗА МАФИЯТА, НО ЗАЩО НЕ КОМЕНТИРА КОИ СА ВЪТРЕ В ТАЗИ МАФИЯ?!

    16:17 14.03.2026

  • 7 Умрело преди да се роди

    21 8 Отговор
    Това е нещото проект на Мунчо ,,умрело е преди да се роди ,,.

    16:17 14.03.2026

  • 8 Много загадъчно...

    12 3 Отговор
    Не наречете ли ясно "силите", които искат да ви чегъртат, избирателите няма да ви разберат!
    Играта на асоциации не е за всеки.

    16:17 14.03.2026

  • 9 Цвете

    9 4 Отговор
    КУТЕВ, АБДИКИРАЛИЯ ЕКС ПРЕЗИДЕНТ, НИЩО НОВО НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДЛОЖИ, ЗАЩОТО С ЕДИН ВДИГНАТ ЮМРУК, ТОЙ НАПУСНА ПОСТА СИ. " БОТАШ " ,КАКВО ЩЕ СТАНЕ С ЕЖЕДНЕВНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО? ВЪПРОС И ТО СЕРИОЗЕН.ОБЕДНЯЛА Е НАЦИЯТА ОТ КОРУПЦИИ .ГОВОРИ ЗА МАФИЯТА, НО ЗАЩО НЕ КОМЕНТИРА КОИ СА ВЪТРЕ В ТАЗИ МАФИЯ?!

    16:18 14.03.2026

  • 10 коко

    13 6 Отговор
    Късно е драги Антоне, Радев даже Деса не може да промени,мандалото падна...

    16:18 14.03.2026

  • 11 Дориана

    8 12 Отговор
    Този път Борисов и Пеевски ще разберат по трудния начин , че времето на мафиотска България вече свърши.Техните съюзници и защитници ИТН и БСП ОЛ отпадат от Парламента. Вече ще се лишат от това да използват ИТН като маша за техните цели, защото ИТН падат под 1 %. Времето на зависими Съд, Прокуратура, Администрация Общини и прочее вече свърши. За това Борисов , Пеевски и машата ИТН сипят ежедневни компромати и зловредни атаки срещу Служебното правителство.

    Коментиран от #17

    16:19 14.03.2026

  • 12 Дориана

    6 9 Отговор
    Сега Борисов и Пеевски заедно с техните съюзници от ИТН и БСП ОЛ. да излязат и да кажат защо техния министър на Земеделието е допуснал умишлено незаконна сеч, тотално унищожени горски пътища, хора, които са назначени и получават заплата, но никога не са се появявали на работа. Имало сигнали и за служители в горските предприятия, които играят ролята на електорална ядка. Тези хора са сложени там, не за да работят за обществото, а да осигуряват гласове за една или друга партия. Това не е ли повод за убийствата в Петрохан? И всичко това се разкрива от Новия служебен министър? За това ли използват ИТН като бухалка да сипе компромати и зловредни слухове срещу Новото служебно правителство? Защото ще се разкрият техните мафиотски кражби.и от завишени обществени поръчки и откраднати пари? Да кажат колко пари са откраднати при изгарянето на животните и защо само една фирма е била превилигерована ?

    Коментиран от #18, #22

    16:20 14.03.2026

  • 13 хе хе

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Неква Олигарсми":

    А Туту се снима с бели лебеди и бели котки, за да не му минава котка път.🐈‍⬛🤭

    16:21 14.03.2026

  • 14 Перо

    17 5 Отговор
    Щом и тоя е в листите, значи се прави нов бардак със стари к…… ! Какво обръщане, каква политическа позиция, какви 5 лв.?

    16:22 14.03.2026

  • 15 Куту, куто писанга у!

    9 5 Отговор
    Щерката в бсп, кутьо, търси нов спонсор! Това ако е ново - пиши го бягало.

    16:23 14.03.2026

  • 16 Промяна

    7 6 Отговор
    Кутев БИЛ ХАХАХАХАХАХА ВЪН ВЪН ВЪН такива като тебДЪРТИ ЧЕРВЕНИ КОМУНИСТИ 2026 ГОДИНА Е ВЪН ЧЕРВЕНИТЕ КУФАРИ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ СА ЗАД РАДЕВ И СЕ КРИЯТ ДЪРТИ ЧЕРВЕНИ КОМУНИСТИ АМА ЗАД БОРИСОВ СА БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЩИ РАБОТЕЩИ А ЗАД ВАС ЧЕРВЕНИТЕ КУФАРЧЕТА

    16:24 14.03.2026

  • 17 Промяна

    13 9 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    ДЪРТИТЕ ЧЕРВЕНИ КОМУНИСТИ ЗАД РАДЕВ ИСТИНСКИТЕ ЧЕРВЕНИ КУФАРЧЕТА НАТОЧИЛИ СЕ ДА ГРАБЯТ ВЪН САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ОТ АЛЧНОСТ

    16:25 14.03.2026

  • 18 Промяна

    11 5 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    12 ИЗЧЕЗВАЙ ЛЪЖКИНЬООООООООО ПЛАТЕНА ЛЪЖКИНЬОООО ТВОИТЕ ГНУСОТИИИ СА СИ ТУК

    Коментиран от #35

    16:26 14.03.2026

  • 19 Перо

    8 3 Отговор
    Общи приказки, които слушаме от 36 г. Не съм чувал до сега за избори, някоя партия да обещава нещо лошо и непостижимо. Тук липсват само 800 дни! Накрая се оказа, че не сме разбрали, оправянето касаело само управника!

    16:27 14.03.2026

  • 20 смех в залата

    7 3 Отговор
    Той човека се е покрил някъде , ще чегъртал...

    16:28 14.03.2026

  • 21 непротестиращ

    16 5 Отговор
    Радев сам се очегърта! Заряза си каруцата в калта и я постави пред коня! Няма излизане! И ако още има заблудени, които имат намерение да гласуват за него, да помислят: какво дабро направи Радев за България? С какво ще го запомним: с юмрука, протестите насред пандемията, служебните правителства и изборите до дупка, и заробващият Боташ!

    16:30 14.03.2026

  • 22 да припомним

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    През септември 2022 г., след наводненията в Слатина, Богдан, Каравелово, служебният вътрешен министър направи оглед на терен за незаконна сеч в Карловско. Някой да беше наказан? Не! Тъкмо обратното! В началото на 2023 се приеха изменения в закона за горите, които позволиха да се извършва сеч без маркиране на дървесината. Промените бяха подкрепени с гласовете на ГЕРБ-СДС, ДПС, БСП и "Възраждане".

    16:33 14.03.2026

  • 23 Продажници

    16 4 Отговор
    Не са му читави хората на Радев и ще се отцепят и станат независими.

    Коментиран от #25

    16:43 14.03.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    15 6 Отговор
    Радев вече е изчегъртан.

    Коментиран от #27

    16:44 14.03.2026

  • 25 хмм

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Продажници":

    Това вече сме го виждали. Така се разпадна една партия "без цензура"...
    Нейният архитект беше от първите, които подкрепиха Радев да се включи в предсрочните избори.

    16:48 14.03.2026

  • 26 Ха ха ха

    5 8 Отговор
    Нищо не очаквам от Радев, но дано да ме изненада приятно, в което не вярвам. Да живее Възраждане!

    16:52 14.03.2026

  • 27 тиририрам

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Данко Харсъзина":

    Вие ще се свиете като при пране на висока температура.🧼🫧🫧

    16:57 14.03.2026

  • 28 Хее хе...

    7 1 Отговор
    Радев!!! Менте социалиста Автон Кутев ли е промяната в бг политиката.

    Нова кочина със стари компрометирани политици.

    Всички като Кутев, които някога в живота са били депутати преди 2026 г. носят вина за сегашното състояние на България и на правосъдието.

    17:00 14.03.2026

  • 29 Смесица отвратителна

    11 1 Отговор
    Радевата партия няма никаква ясна програма и заблуждава всички българи. Сбирщина е от отказалите се членове на сегашните партии . В листите му са съмнителни бизнесмени и бивши: пепейци, дебейци, бесепари, социалдемократи, вмро активисти и от инт също .

    17:00 14.03.2026

  • 30 Айше

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Радев късметлията!":

    И после кво? Пирова победа!

    17:02 14.03.2026

  • 31 Знайко

    6 0 Отговор
    Стари политици като Кутев в "новата партия" на Радев ще доведат до самоизчегъртването на Радев. Не веднага, процеса ще отнеме няколко години

    Коментиран от #38

    17:02 14.03.2026

  • 32 АГАТ а Кристи

    3 2 Отговор
    Шкавче да отвориш комунист....
    Чекмедже да издърпаш - комунист....
    Одеало да вдигнеш - комунист...
    Врата да отвориш - комунист...
    Капак на весе да вдигнеш - комунист...
    СДС да се създаде - комунисти....
    Партии да се нароят след 89 - комунисти...
    Телевизор цъкнеш - комунисти...

    "Комунист - това звучи гордо"....
    Ама само звучи и то във фашистка тоналност !

    17:08 14.03.2026

  • 33 Кутьо

    3 0 Отговор
    е напълно достатъчен за провала на Радев. Неприятен тип

    17:09 14.03.2026

  • 34 мани беги

    3 1 Отговор
    радев ще се провали, защото е силно зависим от орките дет го направиха генерал и президент ... а тфа са крадливи орки - дърти крадливи комуняги и орудливите им отрочета ... такива управляват ... как се живее с 900 левро на тая скъпотия, незнам ... незнам и кой ше бачка та да има бвп ... засега имаме само нарастващ дълг над 50млрд. левро ... кой жа гу плата, нинам, ма я ня съм

    Коментиран от #36

    17:09 14.03.2026

  • 35 Минаващ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    По културния соментар се разбира, че си от ИТН.

    Коментиран от #39

    17:12 14.03.2026

  • 36 Суверенът

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "мани беги":

    Като изритаме всички 🦶"мани беги" и няма да има кой да прави нови дългове...

    17:13 14.03.2026

  • 37 Селяник

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Радев късметлията!":

    Ако е късмет Решетников да ти е зад гръба сега може късмета с ТИМ ДА МУ ИЗИГРАЕ ЛОША ШЕГА Ако се отнася до Борисов Пеевски то свободни места в парламента няма Радев -120 ППДБ120 депутата ТЕ СТАНАХА 240 ЗАЩО СА ТОГАВА ИЗБОРИТЕ

    17:13 14.03.2026

  • 38 Едно и също

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Знайко":

    И тези, които са гласували за него, пак ще се окажат от страната на булката, но вече мандалото ще е хлопнало! Но заедно с това държавността пак отива в кереча със загубените години за цялата нация, а някои ще станат нови милионери и всичко това се повтаря за N ти път!

    17:13 14.03.2026

  • 39 от на Чалнатите е

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Минаващ":

    Има затруднения с комуникацията като аутистите...

    17:15 14.03.2026

  • 40 А синчето на Радев

    2 0 Отговор
    къде мишкува и с кои олигарси? М, нещастни фатмашки крепостяни.

    17:15 14.03.2026

  • 41 мари

    1 0 Отговор
    Ако Кутев е в листите на селския тарикат, няма да гласувам за тях.

    17:16 14.03.2026

