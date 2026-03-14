Антон Кутев: Или Радев ще обърне държавата, или ще изчегъртат него

"Най-вероятно ще бъда в листите", каза пред БНР, макар с доза условност, Антон Кутев, говорител на две от служебните правителства, съставени от Румен Радев. Кутев е и бивш функционер и депутат от БСП.
"В политиката нищо не е ясно до последния момент. Нека да видим регистрирани листите." Кутев е избрал Радев и "Прогресивна България", а не БСП, с аргумента, че са се "отчели семейно" към БСП и обясни, че преходът му към Радев се е случил "плавно".
Според него Радев прави много внимателен подбор на хората в листите на "Прогресивна България".
"И да има пробиви, ще се справяме в движение. Ще излизат компромати, ще се съставят. Силите, които работят в момента срещу Радев, са на ръба. Или с Радев ще успеем да обърнем държавата, или те ще изчегъртат Радев. Няма среден вариант."
Ако Радев спечели и има вълна, това ще бъде защото хората вярват, че той може да промени България, смята Кутев.
Промяна на България е задължителна, тя предстои и може да дойде само от Румен Радев в момента.
Дори на тези избори БСП да не влезе в парламента, следващия път ще премине бариерата, особено с Крум Зарков и младите хора в партията, каза той.
Положиха се много усилия да няма конкуренция на партийния и политическия пазар и на това дължим ситуацията, в която в момента се намираме. Радев се появи като алтернатива не защото няма други хора, които искаха да бъдат алтернатива, а защото така е направено законодателството - да не успяват, коментира Антон Кутев в предаването "Политически НЕкоректно".
Радев няма да се поддаде на изнудване, "още по-малко по този дребен начин през партиите" в коалицията, няма да се сгъне и продаде принципната си политическа позиция, категоричен е той.
Антон Кутев декларира, че работят за 120 депутати, за да имат "чистата възможност" да управляват самостоятелно. Радев ще бъде голямата партия. Не е без значение дали БСП ще е в парламента и кой какви компромиси е готов да направи, изтъкна още той и уточни:
"По отношение на това с кого ще се правят коалиции, тук има две нива. Едното ниво е създаването на правителство, второто – конституционната, съдебната реформа. Аз се надявам да сме в състояние да съберем 120 депутата за първото, но дори да не сме и да се наложи да се търсят някакви коалиции, там коалиция ще е много по-лесна. Съвсем различен е въпросът с това как се събират 160 депутата, за да се промени съставът на ВСС. Ясно е, че разговори за широкото конституционно мнозинство от 160 трябва да се водят с всички и че там евентуалните гласувания ще стават с тематични мнозинства."
Съдебната реформа в най-голяма степен досега е спъвана от Борисов и Пеевски и е ясно, че няма да се продължи с тяхното участие. Големият въпрос на тези избори е дали Борисов и Пеевски ще имат по-малко от 80 депутати – това е граница и ще даде възможност тематични мнозинства да направят съдебната реформа без Бойко Борисов и Делян Пеевски, изрази мнението си Кутев.
И всъщност това е и голямата битка на самите Пеевски и Борисов.
Директната промяна – със 160 гласа, не е единственият път. Има и други, но те са по-бавни и по-проблематични, допълни той.
Прокуратурата, съдебната система, ВСС са овладени през дългогодишни нелегитимни и незаконни въздействия. Огромна част от институциите не работят и има "верига от зависимости", а "най-добрият вариант е да се разплете изцяло и наведнъж" с промяна във ВСС и на главния прокурор, посочи Антон Кутев и подчерта, че Радев няма да сменя една олигархия с друга.
Вярвам, че не става дума за смяната на една олигархия с друга, става дума за законови регламентации. Разговорът е, че искаме да сменим правилата на играта така, че да се отнасят за всички. Радев не би се поставил в ситуация да пази своите, за да бие другите. Той не би заложил своя авторитет някой да мишкува под него.
Правителството на Андрей Гюров ще се опита да направи честни избори, отбеляза в заключение той.
16:14 14.03.2026
Народеца се хваща като удавник за сламка, защото му е писнало вече 35 години от управници!
Радев, чии е Крим?
Умрело преди да се роди
16:17 14.03.2026
8 Много загадъчно...
Играта на асоциации не е за всеки.
16:17 14.03.2026
Дориана
Коментиран от #17
16:19 14.03.2026
Дориана
Коментиран от #18, #22
16:20 14.03.2026
13 хе хе
До коментар #2 от "Неква Олигарсми":А Туту се снима с бели лебеди и бели котки, за да не му минава котка път.🐈⬛🤭
16:21 14.03.2026
Куту, куто писанга у!
16:23 14.03.2026
17 Промяна
До коментар #11 от "Дориана":ДЪРТИТЕ ЧЕРВЕНИ КОМУНИСТИ ЗАД РАДЕВ ИСТИНСКИТЕ ЧЕРВЕНИ КУФАРЧЕТА НАТОЧИЛИ СЕ ДА ГРАБЯТ ВЪН САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ОТ АЛЧНОСТ
16:25 14.03.2026
18 Промяна
До коментар #12 от "Дориана":12 ИЗЧЕЗВАЙ ЛЪЖКИНЬООООООООО ПЛАТЕНА ЛЪЖКИНЬОООО ТВОИТЕ ГНУСОТИИИ СА СИ ТУК
Коментиран от #35
16:26 14.03.2026
22 да припомним
До коментар #12 от "Дориана":През септември 2022 г., след наводненията в Слатина, Богдан, Каравелово, служебният вътрешен министър направи оглед на терен за незаконна сеч в Карловско. Някой да беше наказан? Не! Тъкмо обратното! В началото на 2023 се приеха изменения в закона за горите, които позволиха да се извършва сеч без маркиране на дървесината. Промените бяха подкрепени с гласовете на ГЕРБ-СДС, ДПС, БСП и "Възраждане".
16:33 14.03.2026
25 хмм
До коментар #23 от "Продажници":Това вече сме го виждали. Така се разпадна една партия "без цензура"...
Нейният архитект беше от първите, които подкрепиха Радев да се включи в предсрочните избори.
16:48 14.03.2026
27 тиририрам
До коментар #24 от "Данко Харсъзина":Вие ще се свиете като при пране на висока температура.🧼🫧🫧
16:57 14.03.2026
28 Хее хе...
Нова кочина със стари компрометирани политици.
Всички като Кутев, които някога в живота са били депутати преди 2026 г. носят вина за сегашното състояние на България и на правосъдието.
17:00 14.03.2026
30 Айше
До коментар #3 от "Радев късметлията!":И после кво? Пирова победа!
17:02 14.03.2026
32 АГАТ а Кристи
Чекмедже да издърпаш - комунист....
Одеало да вдигнеш - комунист...
Врата да отвориш - комунист...
Капак на весе да вдигнеш - комунист...
СДС да се създаде - комунисти....
Партии да се нароят след 89 - комунисти...
Телевизор цъкнеш - комунисти...
"Комунист - това звучи гордо"....
Ама само звучи и то във фашистка тоналност !
17:08 14.03.2026
34 мани беги
Коментиран от #36
17:09 14.03.2026
35 Минаващ
До коментар #18 от "Промяна":По културния соментар се разбира, че си от ИТН.
Коментиран от #39
17:12 14.03.2026
36 Суверенът
До коментар #34 от "мани беги":Като изритаме всички 🦶"мани беги" и няма да има кой да прави нови дългове...
17:13 14.03.2026
37 Селяник
До коментар #3 от "Радев късметлията!":Ако е късмет Решетников да ти е зад гръба сега може късмета с ТИМ ДА МУ ИЗИГРАЕ ЛОША ШЕГА Ако се отнася до Борисов Пеевски то свободни места в парламента няма Радев -120 ППДБ120 депутата ТЕ СТАНАХА 240 ЗАЩО СА ТОГАВА ИЗБОРИТЕ
17:13 14.03.2026
38 Едно и също
До коментар #31 от "Знайко":И тези, които са гласували за него, пак ще се окажат от страната на булката, но вече мандалото ще е хлопнало! Но заедно с това държавността пак отива в кереча със загубените години за цялата нация, а някои ще станат нови милионери и всичко това се повтаря за N ти път!
17:13 14.03.2026
39 от на Чалнатите е
До коментар #35 от "Минаващ":Има затруднения с комуникацията като аутистите...
17:15 14.03.2026
