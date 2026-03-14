Антон Кутев: Или Радев ще обърне държавата, или ще изчегъртат него

"Най-вероятно ще бъда в листите", каза пред БНР, макар с доза условност, Антон Кутев, говорител на две от служебните правителства, съставени от Румен Радев. Кутев е и бивш функционер и депутат от БСП.

"В политиката нищо не е ясно до последния момент. Нека да видим регистрирани листите." Кутев е избрал Радев и "Прогресивна България", а не БСП, с аргумента, че са се "отчели семейно" към БСП и обясни, че преходът му към Радев се е случил "плавно".

Според него Радев прави много внимателен подбор на хората в листите на "Прогресивна България".

"И да има пробиви, ще се справяме в движение. Ще излизат компромати, ще се съставят. Силите, които работят в момента срещу Радев, са на ръба. Или с Радев ще успеем да обърнем държавата, или те ще изчегъртат Радев. Няма среден вариант."

Ако Радев спечели и има вълна, това ще бъде защото хората вярват, че той може да промени България, смята Кутев.

Промяна на България е задължителна, тя предстои и може да дойде само от Румен Радев в момента.

Дори на тези избори БСП да не влезе в парламента, следващия път ще премине бариерата, особено с Крум Зарков и младите хора в партията, каза той.

Положиха се много усилия да няма конкуренция на партийния и политическия пазар и на това дължим ситуацията, в която в момента се намираме. Радев се появи като алтернатива не защото няма други хора, които искаха да бъдат алтернатива, а защото така е направено законодателството - да не успяват, коментира Антон Кутев в предаването "Политически НЕкоректно".

Радев няма да се поддаде на изнудване, "още по-малко по този дребен начин през партиите" в коалицията, няма да се сгъне и продаде принципната си политическа позиция, категоричен е той.

Антон Кутев декларира, че работят за 120 депутати, за да имат "чистата възможност" да управляват самостоятелно. Радев ще бъде голямата партия. Не е без значение дали БСП ще е в парламента и кой какви компромиси е готов да направи, изтъкна още той и уточни:

"По отношение на това с кого ще се правят коалиции, тук има две нива. Едното ниво е създаването на правителство, второто – конституционната, съдебната реформа. Аз се надявам да сме в състояние да съберем 120 депутата за първото, но дори да не сме и да се наложи да се търсят някакви коалиции, там коалиция ще е много по-лесна. Съвсем различен е въпросът с това как се събират 160 депутата, за да се промени съставът на ВСС. Ясно е, че разговори за широкото конституционно мнозинство от 160 трябва да се водят с всички и че там евентуалните гласувания ще стават с тематични мнозинства."

Съдебната реформа в най-голяма степен досега е спъвана от Борисов и Пеевски и е ясно, че няма да се продължи с тяхното участие. Големият въпрос на тези избори е дали Борисов и Пеевски ще имат по-малко от 80 депутати – това е граница и ще даде възможност тематични мнозинства да направят съдебната реформа без Бойко Борисов и Делян Пеевски, изрази мнението си Кутев.

И всъщност това е и голямата битка на самите Пеевски и Борисов.

Директната промяна – със 160 гласа, не е единственият път. Има и други, но те са по-бавни и по-проблематични, допълни той.

Прокуратурата, съдебната система, ВСС са овладени през дългогодишни нелегитимни и незаконни въздействия. Огромна част от институциите не работят и има "верига от зависимости", а "най-добрият вариант е да се разплете изцяло и наведнъж" с промяна във ВСС и на главния прокурор, посочи Антон Кутев и подчерта, че Радев няма да сменя една олигархия с друга.

Вярвам, че не става дума за смяната на една олигархия с друга, става дума за законови регламентации. Разговорът е, че искаме да сменим правилата на играта така, че да се отнасят за всички. Радев не би се поставил в ситуация да пази своите, за да бие другите. Той не би заложил своя авторитет някой да мишкува под него.

Правителството на Андрей Гюров ще се опита да направи честни избори, отбеляза в заключение той.