Германия: Не е правилно Унгария да предава собствената си борба за свобода
  Тема: Украйна

Германия: Не е правилно Унгария да предава собствената си борба за свобода

23 Февруари, 2026 12:24 1 549 57

Полският външен министър обвини Унгария в "шокираща липса на солидарност" за Украйна

Германия: Не е правилно Унгария да предава собствената си борба за свобода - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Министрите на външните работи от страните от ЕС ще призоват Унгария да обмисли отново решението си за блокирането на следващите санкции на съюза срещу Русия, заяви днес министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Не вярвам, че е правилно Унгария да предава собствената си борба за свобода и европейски суверенитет", каза Вадефул в Брюксел.

"Именно заради това отново ще затвърдим нашите доводи пред унгарците в Будапеща, но, разбира се, и тук в Брюксел, и ще ги помолим отново да обмислят позицията си", допълни той.

От своя страна, полският външен министър Радослав Шикорски обвини Унгария в "шокираща липса на солидарност" за Украйна и в създаването на атмосфера на враждебност спрямо Киев, която благоприятства предизборната кампания в Унгария.

"Очаквах много по-голямо чувство за солидарност от страна на Унгария спрямо Украйна. Но вместо това, с помощта на държавната пропаганда, управляващата партия успя да създаде атмосфера на враждебност срещу жертва на агресивна война и сега тя използва тази обстановка за предстоящите парламентарни избори. Това е доста шокиращо", изтъкна Шикорски.

Що се отнася до блокирането на планиран заем на ЕС за Украйна, възлизащ на 90 млрд. евро, външният министър на Литва Кестутис Будрис също изрази "голямо разочарование".

Унгария ще блокира заема, докато Украйна не възобнови доставките на петрол за нея по петролопровода „Дружба“, посочи унгарският външен министър Петер Сиярто.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 пешо

    56 5 Отговор
    орбан си брани интересите на народа не е като нашите дупедавци

    12:28 23.02.2026

  • 5 този заем

    51 3 Отговор
    вие- продажните пудели го връщайте!
    Унгария мисли за народа си.

    12:28 23.02.2026

  • 6 Кака Нашева

    27 1 Отговор
    А мой беше импоо тент Ния чичко на снимката ,обичаш малки момченца ?

    Коментиран от #13

    12:29 23.02.2026

  • 7 Митю Пищова

    6 34 Отговор
    Залагам 50 кила рубли,че Орбан ще се съгласи.

    Коментиран от #15

    12:29 23.02.2026

  • 8 Не е правилно някой

    43 1 Отговор
    да оказва натиск от твоето право да се изкажеш или да действаш като свободен индивид.
    Включително и целият Европейски съюз срещу Унгария.

    Коментиран от #14

    12:29 23.02.2026

  • 9 Zaxaрова

    2 24 Отговор
    Aйде гуведа!Бъдете бдителни!И по-живо!

    12:30 23.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мимч

    38 2 Отговор
    Напротив,всичките ястреби-европейци трябва да вземат пример от Унгария и да не се поддават на просията на зеления гущер.Той му е вече песен това....

    12:32 23.02.2026

  • 12 Само

    30 1 Отговор
    Нацизма и фашизмма е правилно да се предават. На,л тъй шваба?

    12:32 23.02.2026

  • 13 Кака Нашева

    23 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кака Нашева":

    Абе кой беше иммпо теннтния чичко с очилцата ,имащ голяма слабост към много малки момченца ?

    12:32 23.02.2026

  • 14 Орбю

    6 31 Отговор

    До коментар #8 от "Не е правилно някой":

    Не е правилно да източваш милиарди от ЕС и после по заповед отвъд океана/степите да подкопаваш същия този ЕС..Орбю ще го разбере скоро, според мен..

    Коментиран от #19, #21, #23, #25, #32, #47

    12:33 23.02.2026

  • 15 МараОбщата

    30 1 Отговор

    До коментар #7 от "Митю Пищова":

    Ще се съгласи, но само като му изпълнят условията. Не като нашите безгласните и.... да козирува под строй.

    12:35 23.02.2026

  • 16 Ел Менчо

    4 22 Отговор
    Айдееее ...Орбан остави унгарците без петрол.Украинците издумкаха още един тръбопровод.

    Коментиран от #20, #28

    12:36 23.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Вярващ

    31 2 Отговор
    "Не вярвам, че е правилно Унгария да предава собствената си борба за свобода и европейски суверенитет"

    Аз пък не вярвам че си свободен и независим когато си подчинен на други и обслужваш техните интереси а не тези на държавата си. Не вярвам че е правилно да фалираш собствената си държава за да подпомагаш неонацистка хунта дошла на власт след кървав преврат. Не вярвам че си честен когато подкрепяш нацисти които издигат паметник на Бандера зверски избил хиляди поляци само защото са такива.

    12:37 23.02.2026

  • 19 Колкото внесли

    21 1 Отговор

    До коментар #14 от "Орбю":

    по- малко взели. Такъв е реда там. Останалата сума остава за урсулинците. Запознай се ,преди да драскаш.

    12:38 23.02.2026

  • 20 Запознат

    22 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ел Менчо":

    "Украинците издумкаха още един тръбопровод"

    Хайдеее зеления смъркач остави украинците без ток.

    Коментиран от #27

    12:38 23.02.2026

  • 21 Вие изобщо

    35 1 Отговор

    До коментар #14 от "Орбю":

    Вие изобщо давате ли си сметка, че ЕС е в огромно нарушение.
    ЕС извършва ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, като работи против икономическия просперитет на съюза.
    ЕС е икономически съюз.
    В уставните документи е записано, че няма право да спъва икономическото развитие на членовете си.
    А какво прави ЕС !?

    12:39 23.02.2026

  • 22 Значи само

    23 1 Отговор
    "нашето" мнение, е ПРАВИЛНОТО в света?
    А и ние, колко пъти сме се подвеждали с "правилното германско мнение"?
    Та след това национални катастрофи, та социализъм 45 години..., заради вярата в некакви чужди неадекватници! И сега пак сме така... Чужденците "мислят правилно"!
    А вие не можете ли да предположите, че Унгария може пък правилно да определя обстановката, а? Или само при температура от повечко слънца и при над +6000 градуса най-после може да се сетите, че нещо сте сгрешили? Ама ще е много късно!

    12:40 23.02.2026

  • 23 Тити

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Орбю":

    Сокай бибека бе лепилар ,не ми се прави на остроумен !От обикаляне по кофите и мъжките тоалетни ,остроумен няма как да станеш !

    12:41 23.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Възмутен

    26 0 Отговор

    До коментар #14 от "Орбю":

    "Не е правилно да източваш милиарди от ЕС"

    А ЕС от къде ги е взел тези пари - имат скътани ли? Не са ли от вноските които правим към ЕС че даже и хрантутим тези в ЕК. После ти пускат част от тях с условия за какво да ги харчиш и в повечето случаи пак се връщат при техни фирми а останалите пък се крадат от наши.

    Коментиран от #36

    12:42 23.02.2026

  • 26 Жоро

    19 0 Отговор
    Орбан мисли за своите граждани !Не кото нашите продажници

    Коментиран от #30

    12:43 23.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Q -Ресс Tиaа

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ел Менчо":

    Елль Менчо явно от вълшебното бакърче на бай Q Ресс Тиа не си пил ,съживява и умрели !

    12:44 23.02.2026

  • 29 Миндич

    10 5 Отговор
    Точно така ги заклеймявахме през 1956 организаторите на унгарските събития и врага с партиен билен Наги.Димитри Шепилов даваше тон от Москва и нашите комунистически псета надваха нечуван вой срещу Унгария и запада.Всяко предприятие или учреждение или учебно заведение организираше минтин в подкрепа на комунизма в УнгарияНа въпросните митинги всевазможни лекета,партиини,комсомолски и пионерски активисти лаеха на воля.Пази боже да вазираш от митинга.Сега,чедата на същите тези някога марксисти- ленинци станаха първи евроатлантици и пак лаят срещу Унгария,Чехия и Словакия,че се отклонили от пътя на евроинтеграцията като не искат да наливат милярди в бездънната каца от името на ЕСССР.

    Коментиран от #38

    12:45 23.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 1 Отговор

    До коментар #14 от "Орбю":

    Ама ти верно ли си мислиш, че ЕсеС е благотворително дружество и раздава пари❗
    Нали тий събира от нас пари! Това са нашите пари❗
    Не са парите на УсуSлиза или каЯ ❗

    Коментиран от #56, #57

    12:47 23.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 павела митова

    15 0 Отговор
    УКРИТЕ НЕ СА ХОРА - ДАРВИН ТУК ВСИЧКО Е КАЗАНО

    12:49 23.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Екзорсиста

    4 1 Отговор
    Велзевул ,мога да го излекувам с един як дрянов коллл,познайте къде ?Въпрос за 500 €вро ,познайте къде ?Стани богат приключи за вас драги ми господа ,сърцето е грешен отговор ,получавате утешителната награда 300 €вро !

    12:50 23.02.2026

  • 38 Помнещ

    14 1 Отговор

    До коментар #29 от "Миндич":

    "Сега,чедата на същите тези някога марксисти- ленинци станаха първи евроатлантици и пак лаят срещу Унгария,Чехия и Словакия"

    Не са само чадата - някои са си точно същите комуняги и ченгета от ДС пращали навремето хора в Белене и Скравена но сега са "върли" евроатлантици и са най гласовитите които плюят по Русия.

    Просто това не са хора а плу.же.ци които не могат да живеят без господар на когото да се кланят.

    12:53 23.02.2026

  • 39 Възмутен

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Абе ти що повтаряш коментарите?":

    Това ли успя да роди мозъчето.

    12:55 23.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ели Стоянова

    6 1 Отговор
    На руския празник Масленица запалиха Чучелотто Зелен със Ски

    12:58 23.02.2026

  • 42 ДългоИме

    9 1 Отговор
    Този "смачкан" фрицовец какви ги хортва, какво е това ""Не вярвам, че е правилно Унгария да предава собствената си борба за свобода и европейски суверенитет"....? Аланкуолу, "не вярвай", защото не е за "вярване", защото маджарите "не предават" собствената си свобода и суверинитет - напротив ЗАЩИТАВАТ ГИ! Да "играеш по "чужда свирка" (разбирай, европейска) играеш срещу себе си!

    12:59 23.02.2026

  • 43 Хахахахаха

    3 3 Отговор
    От поляците лъха на страх, че чак тука ги усещам много добре знаят ако падне Украйна, следващите евентуално може да са те, така ги е страх, че сънуват кошмари

    13:02 23.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Отдавна трябваше

    8 0 Отговор
    т.н. солидарност към Украйна да не бъде натрапвана като аксиома, а да се докаже като теорема.

    Коментиран от #48

    13:13 23.02.2026

  • 46 и къде

    6 0 Отговор
    изчезна основополагащото за ЕС - Европа на суверенните нации?!? Откога станахме ЕССР

    13:28 23.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 защо

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Отдавна трябваше":

    Много точен коментар.
    За съжаление, 99% от читателите, не са чували за аксиома и теорема.
    За 20 минути, никой не е реагирал.

    13:37 23.02.2026

  • 49 Натовските змии съскат

    5 0 Отговор
    и искат да отровят все още здравата и читава Унгария.

    Също както отровиха България.

    Коментиран от #51

    13:38 23.02.2026

  • 50 батьо

    5 0 Отговор
    аз също и какво всико около мене НЕ СА СОЛИДАРНО С уКРАЙНА или я намираме за източник на проблеми, хората не са ОК също. Факт.

    13:51 23.02.2026

  • 51 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Натовските змии съскат":

    Яко ги отровиха.напълниха ги с евро.направо ги съсипаха както и нас.другия месец като се стопли ще се изкъпем на реката за първи път от лятото.дано да има хляб до тогава...хах!

    13:52 23.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Бай Хой

    1 0 Отговор
    Вашата ,,свобода,, няма нищо общо с нормалните човешки разбирания ,изредих ги ама дууупедавжите ги трият ,вие си ги знаете
    ...

    14:30 23.02.2026

  • 55 Орбю

    0 2 Отговор
    Ганя е доста затормозено същество. По коментарите тук си личи...Ганя точи лиги по "велики лидери", като Путин, Тръмп и Ердоган, но квичи на умряло, когато ЕС се опитва да налага политики.
    Ганя иска ЕС да не му блокира камионите (20% от нашето БВП) на границите си, но реве, когато ЕС иска от него да не му блокираш стратегическите решения.
    Нема такъв филм, Ганя, и Орбю ще го види първа ръка скоро. Времената се променят, ЕС също. Ако искаш в ЕС ще им играеш по свирката, когато става дума за стратегически политики. Ако не искаш в ЕС - чудесно, ВЪН! Ползвай си кредитите на "приятелчето" Тръмп, върти си политики с Русия и Китай и туй то..Ама ако почнат да ти се свиват тия 80% от БВП, които въртиш през ЕС да не оревеш орталъкЪ..
    Унгария ще излезне от този филм април месец, но Ганя тепърва влиза в него чрез новия спасител Румбо..

    15:41 23.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Пръц

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кои пари са твои, бе, ефенди?
    1.5 млрд евро са влезнали от работещи в ЕС в България официално само за миналата година! Неофициално са 3 пъти повече сигурно..
    Това е повече от всичките схеми на Ганя за точене в здравеопазване, енергетика, митници и тн

    15:47 23.02.2026

Новини по държави:
