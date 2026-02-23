Германия: Не е правилно Унгария да предава собствената си борба за свобода

Министрите на външните работи от страните от ЕС ще призоват Унгария да обмисли отново решението си за блокирането на следващите санкции на съюза срещу Русия, заяви днес министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
"Не вярвам, че е правилно Унгария да предава собствената си борба за свобода и европейски суверенитет", каза Вадефул в Брюксел.
"Именно заради това отново ще затвърдим нашите доводи пред унгарците в Будапеща, но, разбира се, и тук в Брюксел, и ще ги помолим отново да обмислят позицията си", допълни той.
От своя страна, полският външен министър Радослав Шикорски обвини Унгария в "шокираща липса на солидарност" за Украйна и в създаването на атмосфера на враждебност спрямо Киев, която благоприятства предизборната кампания в Унгария.
"Очаквах много по-голямо чувство за солидарност от страна на Унгария спрямо Украйна. Но вместо това, с помощта на държавната пропаганда, управляващата партия успя да създаде атмосфера на враждебност срещу жертва на агресивна война и сега тя използва тази обстановка за предстоящите парламентарни избори. Това е доста шокиращо", изтъкна Шикорски.
Що се отнася до блокирането на планиран заем на ЕС за Украйна, възлизащ на 90 млрд. евро, външният министър на Литва Кестутис Будрис също изрази "голямо разочарование".
Унгария ще блокира заема, докато Украйна не възобнови доставките на петрол за нея по петролопровода „Дружба“, посочи унгарският външен министър Петер Сиярто.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 пешо
12:28 23.02.2026
5 този заем
Унгария мисли за народа си.
12:28 23.02.2026
6 Кака Нашева
Коментиран от #13
12:29 23.02.2026
7 Митю Пищова
Коментиран от #15
12:29 23.02.2026
8 Не е правилно някой
Включително и целият Европейски съюз срещу Унгария.
Коментиран от #14
12:29 23.02.2026
9 Zaxaрова
12:30 23.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мимч
12:32 23.02.2026
12 Само
12:32 23.02.2026
13 Кака Нашева
До коментар #6 от "Кака Нашева":Абе кой беше иммпо теннтния чичко с очилцата ,имащ голяма слабост към много малки момченца ?
12:32 23.02.2026
14 Орбю
До коментар #8 от "Не е правилно някой":Не е правилно да източваш милиарди от ЕС и после по заповед отвъд океана/степите да подкопаваш същия този ЕС..Орбю ще го разбере скоро, според мен..
Коментиран от #19, #21, #23, #25, #32, #47
12:33 23.02.2026
15 МараОбщата
До коментар #7 от "Митю Пищова":Ще се съгласи, но само като му изпълнят условията. Не като нашите безгласните и.... да козирува под строй.
12:35 23.02.2026
16 Ел Менчо
Коментиран от #20, #28
12:36 23.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Вярващ
Аз пък не вярвам че си свободен и независим когато си подчинен на други и обслужваш техните интереси а не тези на държавата си. Не вярвам че е правилно да фалираш собствената си държава за да подпомагаш неонацистка хунта дошла на власт след кървав преврат. Не вярвам че си честен когато подкрепяш нацисти които издигат паметник на Бандера зверски избил хиляди поляци само защото са такива.
12:37 23.02.2026
19 Колкото внесли
До коментар #14 от "Орбю":по- малко взели. Такъв е реда там. Останалата сума остава за урсулинците. Запознай се ,преди да драскаш.
12:38 23.02.2026
20 Запознат
До коментар #16 от "Ел Менчо":"Украинците издумкаха още един тръбопровод"
Хайдеее зеления смъркач остави украинците без ток.
Коментиран от #27
12:38 23.02.2026
21 Вие изобщо
До коментар #14 от "Орбю":Вие изобщо давате ли си сметка, че ЕС е в огромно нарушение.
ЕС извършва ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, като работи против икономическия просперитет на съюза.
ЕС е икономически съюз.
В уставните документи е записано, че няма право да спъва икономическото развитие на членовете си.
А какво прави ЕС !?
12:39 23.02.2026
22 Значи само
А и ние, колко пъти сме се подвеждали с "правилното германско мнение"?
Та след това национални катастрофи, та социализъм 45 години..., заради вярата в некакви чужди неадекватници! И сега пак сме така... Чужденците "мислят правилно"!
А вие не можете ли да предположите, че Унгария може пък правилно да определя обстановката, а? Или само при температура от повечко слънца и при над +6000 градуса най-после може да се сетите, че нещо сте сгрешили? Ама ще е много късно!
12:40 23.02.2026
23 Тити
До коментар #14 от "Орбю":Сокай бибека бе лепилар ,не ми се прави на остроумен !От обикаляне по кофите и мъжките тоалетни ,остроумен няма как да станеш !
12:41 23.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Възмутен
До коментар #14 от "Орбю":"Не е правилно да източваш милиарди от ЕС"
А ЕС от къде ги е взел тези пари - имат скътани ли? Не са ли от вноските които правим към ЕС че даже и хрантутим тези в ЕК. После ти пускат част от тях с условия за какво да ги харчиш и в повечето случаи пак се връщат при техни фирми а останалите пък се крадат от наши.
Коментиран от #36
12:42 23.02.2026
26 Жоро
Коментиран от #30
12:43 23.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Q -Ресс Tиaа
До коментар #16 от "Ел Менчо":Елль Менчо явно от вълшебното бакърче на бай Q Ресс Тиа не си пил ,съживява и умрели !
12:44 23.02.2026
29 Миндич
Коментиран от #38
12:45 23.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Орбю":Ама ти верно ли си мислиш, че ЕсеС е благотворително дружество и раздава пари❗
Нали тий събира от нас пари! Това са нашите пари❗
Не са парите на УсуSлиза или каЯ ❗
Коментиран от #56, #57
12:47 23.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 павела митова
12:49 23.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Екзорсиста
12:50 23.02.2026
38 Помнещ
До коментар #29 от "Миндич":"Сега,чедата на същите тези някога марксисти- ленинци станаха първи евроатлантици и пак лаят срещу Унгария,Чехия и Словакия"
Не са само чадата - някои са си точно същите комуняги и ченгета от ДС пращали навремето хора в Белене и Скравена но сега са "върли" евроатлантици и са най гласовитите които плюят по Русия.
Просто това не са хора а плу.же.ци които не могат да живеят без господар на когото да се кланят.
12:53 23.02.2026
39 Възмутен
До коментар #36 от "Абе ти що повтаряш коментарите?":Това ли успя да роди мозъчето.
12:55 23.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ели Стоянова
12:58 23.02.2026
42 ДългоИме
12:59 23.02.2026
43 Хахахахаха
13:02 23.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Отдавна трябваше
Коментиран от #48
13:13 23.02.2026
46 и къде
13:28 23.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 защо
До коментар #45 от "Отдавна трябваше":Много точен коментар.
За съжаление, 99% от читателите, не са чували за аксиома и теорема.
За 20 минути, никой не е реагирал.
13:37 23.02.2026
49 Натовските змии съскат
Също както отровиха България.
Коментиран от #51
13:38 23.02.2026
50 батьо
13:51 23.02.2026
51 стоян георгиев
До коментар #49 от "Натовските змии съскат":Яко ги отровиха.напълниха ги с евро.направо ги съсипаха както и нас.другия месец като се стопли ще се изкъпем на реката за първи път от лятото.дано да има хляб до тогава...хах!
13:52 23.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Бай Хой
...
14:30 23.02.2026
55 Орбю
Ганя иска ЕС да не му блокира камионите (20% от нашето БВП) на границите си, но реве, когато ЕС иска от него да не му блокираш стратегическите решения.
Нема такъв филм, Ганя, и Орбю ще го види първа ръка скоро. Времената се променят, ЕС също. Ако искаш в ЕС ще им играеш по свирката, когато става дума за стратегически политики. Ако не искаш в ЕС - чудесно, ВЪН! Ползвай си кредитите на "приятелчето" Тръмп, върти си политики с Русия и Китай и туй то..Ама ако почнат да ти се свиват тия 80% от БВП, които въртиш през ЕС да не оревеш орталъкЪ..
Унгария ще излезне от този филм април месец, но Ганя тепърва влиза в него чрез новия спасител Румбо..
15:41 23.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Пръц
До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Кои пари са твои, бе, ефенди?
1.5 млрд евро са влезнали от работещи в ЕС в България официално само за миналата година! Неофициално са 3 пъти повече сигурно..
Това е повече от всичките схеми на Ганя за точене в здравеопазване, енергетика, митници и тн
15:47 23.02.2026