Русия е превзела през последната година повече територия в Украйна, отколкото през предходните две
  Тема: Украйна

Русия е превзела през последната година повече територия в Украйна, отколкото през предходните две

24 Февруари, 2026 15:06 1 909 56

  • украйна-
  • донбас-
  • русия-
  • война-
  • isw

Преди пълномащабната си инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г. Русия контролираше около 7% от Украйна

Русия е превзела през последната година повече територия в Украйна, отколкото през предходните две - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е превзела през последната година повече територия в Украйна, отколкото през предходните две, съобщи Франс прес, като се позова на собствен анализ на данни на Института за изследване на войната, предаде БТА.

От 24 февруари 2025 г. руската армия е установила контрол според базирания във Вашингтон мозъчен тръст върху 4524 квадратни километра (кв. км) украинска земя. Американските анализатори правят уговорката, че не могат да потвърдят претенциите на Русия за още 731 квадратни километра.

От 24 февруари 2023-та до същата дата на 2024 г. руската армия е превзела 4143 кв. км. За 347 кв. км няма потвърждение.

През предходния едногодишен период ситуацията почти не се е променила.

Към този момент Русия контролира малко повече от 19% от територията на Украйна. По-голямата част от тези земи бяха превзети още през първите седмици на войната.

Преди пълномащабната си инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г. Русия контролираше, пряко или посредством подкрепяните от нея сепаратисти, около 7% от Украйна - Кримския полуостров и част от промишления регион Донбас.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 39 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    40 8 Отговор
    Е, как така? Нали украинските солдати настъпват към Москва?

    15:08 24.02.2026

  • 2 Ганчев

    7 32 Отговор
    На квадратен метър победим умрел руснак.Това е за отбелязване.

    15:09 24.02.2026

  • 3 Никой

    9 13 Отговор
    Снимката е от новия дом на Костадинов .

    15:09 24.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЧЕСТИТО !!!!!!!!!

    10 24 Отговор
    ЮБИЛЕЙ ВИ СПОЛЕТЯ, КОПЕИ !!!

    ЧЕТИРИ ЗЛАТНИ ГОДИНИ !

    15:10 24.02.2026

  • 6 Ачо

    11 27 Отговор
    Руснаците издъхват на купчини в Донбас.

    Коментиран от #36

    15:10 24.02.2026

  • 7 Киев

    11 18 Отговор
    очаква свободата

    15:11 24.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Няма напредък.

    34 9 Отговор
    Въпреки това, напредъкът не е сериозен. Пазят хората все още, въпреки тоталната мръсотия, която се лее от ЕС и украинските управници. Кога ли ще им падне пердето и ще издумкат най-големите градове?

    15:11 24.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 дреме ми

    20 5 Отговор
    Кога ще се повдигне въпрос за кризите във БЪЛГАРИЯ? европата ни отне всичкото и сме много щастливи, че само Украйна-Русия, Израел-Иран ни интерисуват а и бай Дончовото мнение

    15:12 24.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Какво означава

    2 1 Отговор
    това?

    15:12 24.02.2026

  • 15 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    6 26 Отговор
    Егати кремълските лъжи боже боже

    Коментиран от #26

    15:13 24.02.2026

  • 16 Те копейките са само в Интернет.

    7 18 Отговор

    До коментар #10 от "Копейкотрошач":

    Само тук можеш да ги срещнеш.Навън сякаш са се изпарили.

    Коментиран от #21, #29

    15:14 24.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тома

    15 4 Отговор
    Може но феновете на бандера във факти не можеш да ги убедиш защото п.рост съм брат ми и ми е лесно.

    15:15 24.02.2026

  • 19 Ивелин Михайлов

    12 4 Отговор
    А тая година ще превземе повече отколкото последните 4

    15:16 24.02.2026

  • 20 Роден в НРБ

    21 4 Отговор
    Ама как така? Нали украйна печели? хахахахахахахха

    15:16 24.02.2026

  • 21 Е да де,

    4 11 Отговор

    До коментар #16 от "Те копейките са само в Интернет.":

    По специално във форума на ФАКТИ. Ти чак сега ли се усети?

    15:17 24.02.2026

  • 22 Недей да се нервиш

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "ха, ха, ха...":

    Празнувай.
    Четири години са това.

    15:17 24.02.2026

  • 23 Ко стаа бе руски боклуци?

    4 16 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #25, #28

    15:17 24.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Утре след обяд

    6 9 Отговор

    До коментар #23 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    ще го превземат. До сега установяваха целите на СВО.

    15:20 24.02.2026

  • 26 Атина Палада

    13 5 Отговор

    До коментар #15 от "УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха":

    Когато Русия влезе в Крим,предложи на военните там или да напуснат Крим и да се върнат в Украйна или да останат към РФ..Един кораб от ВМС на Украйна не иска да напусне въпреки предупрежденията..Капитана се провиква :-" Ние руснаците не се предаваме":)))

    Коментиран от #45

    15:20 24.02.2026

  • 27 Кривоверен алкаш

    6 12 Отговор
    Вчера пак превзеха село и една махала...голямо настъпление...нема да сме живи да дочакаме Русия да превземе Украйна...обаче напъването е голямо...

    15:21 24.02.2026

  • 28 Атина Палада

    11 4 Отговор

    До коментар #23 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Киев щели да го оставят на ЕС ,щото имал много заеми..Одеса им стигала..

    Коментиран от #53

    15:21 24.02.2026

  • 29 име

    17 5 Отговор

    До коментар #16 от "Те копейките са само в Интернет.":

    А евpoгeйoвете къде сте? Нали сте много поддръжниците на киевската хунта, що не се чува да сте заминали да мачкате ушанки на фронта?

    Коментиран от #35

    15:23 24.02.2026

  • 30 Мишел

    12 3 Отговор
    Украйна е загубила около 125 000 кв.км.. и продължава да губи по 20-30 кв.км.ежедневно.
    Територията на България е 111 000 кв.км.

    15:25 24.02.2026

  • 31 Правилно

    3 0 Отговор
    Шът ! Не е вярно !

    15:25 24.02.2026

  • 32 Пламен

    3 12 Отговор
    Покровск , Купянск ...
    Когда ?

    Трябва да сме наясно , тези неща не се получават с милиционерчета и ,,шойгувци" .

    15:29 24.02.2026

  • 33 Пенчо

    6 2 Отговор
    Да не пишете такива неща,те постоянно отстъпват!

    15:30 24.02.2026

  • 34 Софиянец

    10 6 Отговор
    Слава 🇧🇬❤️🇷🇺

    15:30 24.02.2026

  • 35 Щото братята

    6 13 Отговор

    До коментар #29 от "име":

    украинци се справят и без нас. Четири години.

    Коментиран от #39

    15:30 24.02.2026

  • 36 Мишел

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ачо":

    Украинците дават десетки пъти повече жертви. На фронта оръжията са това, което убива. Русия има пълно количествено и качествено превъзходство над Украйна при всички видове оръжия. При тежките оръжия превъзходството на Русия е подчертано.От година и половина това важи и при дроновете.

    15:34 24.02.2026

  • 37 Хан Кубрат

    8 4 Отговор
    не завземат а връщат да знае башибозука

    15:34 24.02.2026

  • 38 Порно

    11 3 Отговор
    Как така, нали след като загубиха Старлинк, руснаците отстъпват, та даже бягат?

    Коментиран от #40

    15:35 24.02.2026

  • 39 Мишел

    12 3 Отговор

    До коментар #35 от "Щото братята":

    Справят се така, че Украйна стана държавата на вдовиците и на най - обширните военни гробища.

    Коментиран от #44, #54

    15:41 24.02.2026

  • 40 Не бегат

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Порно":

    А дремат в окопите.

    15:41 24.02.2026

  • 41 Гощо

    5 8 Отговор
    А преди четири години бяха на три дни от Киев!

    15:41 24.02.2026

  • 42 Всичко си има цена..

    6 9 Отговор
    За всеки километър окупирана територия Русия е загубила около 150 войници... Тази земя никога няма да бъде призната за тяхна.

    15:43 24.02.2026

  • 43 Карго 200

    3 12 Отговор
    От юни 2022 г. до октомври 2022г. Украйна си е върнала повече територии от,колкото русия е завладяла в периода октомври 2022г. Февруари 2026г.
    Факт пред,който боговете нямат власт.

    Коментиран от #56

    15:47 24.02.2026

  • 44 Срамът остава

    2 10 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    за Русия.

    15:55 24.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Атина пъачавра

    8 0 Отговор
    Ко стана бре европиндери? Русите немат ракети и са слаби а лупат бамдерофашаготе и цялото натю! Слаби били матрьошките ама лупат яко и все по яки стават. Слава кокаина и кияв.

    16:10 24.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хмм

    3 1 Отговор
    хайде сега Макрон каза, че Русия се провалила, Франс прес завзела територии

    16:47 24.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 само така до пълната капитулация

    5 1 Отговор
    на нацисткия режим , жалко че страдат невинни украински граждани те са жертви на този режим

    17:25 24.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Роко

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    А Купянск кога? Всъщност Путин го каза специално за такива като теб. "Вижте какво стана в Купянск скоро ще се случи и с останалите украински градове". Припомням за по - глупавата част от народо населението руската армия ИЗБЯГА от града. Така че както казва Путин скоро ще бягат и от другите украински градове.

    19:24 24.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Незнайко

    0 0 Отговор
    Е,заживяха мирно и богато в новите територии

    20:09 24.02.2026

  • 56 някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Карго 200":

    пълните ли памперсите центчета недодялани 😆😆

    20:43 24.02.2026

