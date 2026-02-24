Русия е превзела през последната година повече територия в Украйна, отколкото през предходните две, съобщи Франс прес, като се позова на собствен анализ на данни на Института за изследване на войната, предаде БТА.

От 24 февруари 2025 г. руската армия е установила контрол според базирания във Вашингтон мозъчен тръст върху 4524 квадратни километра (кв. км) украинска земя. Американските анализатори правят уговорката, че не могат да потвърдят претенциите на Русия за още 731 квадратни километра.

От 24 февруари 2023-та до същата дата на 2024 г. руската армия е превзела 4143 кв. км. За 347 кв. км няма потвърждение.

През предходния едногодишен период ситуацията почти не се е променила.

Към този момент Русия контролира малко повече от 19% от територията на Украйна. По-голямата част от тези земи бяха превзети още през първите седмици на войната.

Преди пълномащабната си инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г. Русия контролираше, пряко или посредством подкрепяните от нея сепаратисти, около 7% от Украйна - Кримския полуостров и част от промишления регион Донбас.