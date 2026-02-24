Вземете 50% отстъпка за хостинг от

"Възраждане" ще гласува против ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

24 Февруари, 2026 15:11 1 286 36

Мотивът им остава същия, а именно ограничаване на контролирания вот в Турция

Мария Атанасова

Ще гласуваме против президентското вето. Смятам, че ще приемем законопроекта, който намалява изборните секции в държави извън Европейския съюз. Това заяви пред журналисти депутатът от "Възраждане" Петър Петров в кулоарите на Народното събрание.

Припомняме, че днес народните представители от парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси разглеждат ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс.

Петров подчерта, че мотивът им остава същия, а именно ограничаване на контролирания вот в Турция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пешо

    22 9 Отговор
    Заради въшката изгорихте балтона.

    Коментиран от #5

    15:13 24.02.2026

  • 2 Така е!

    28 12 Отговор
    Време е за разкарване! Време ви е.

    15:13 24.02.2026

  • 3 6699

    27 13 Отговор
    Заиграйте се срещу Радев и ще станете като Атака!

    15:14 24.02.2026

  • 4 Майна

    17 7 Отговор
    Възраждане за България!

    Шорош в Президентската институция
    Радев-2023г. :
    "Въпреки всякаква чувствителност относно ролята на Русия в нашата история, която все още може да съществува в части от нашето общество, България категорично осъжда незаконната, агресивна война на Русия срещу Украйна. Ние напълно подкрепяме независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници. "

    Йотова заяви същото!
    Срам!!!

    15:14 24.02.2026

  • 5 Лика прилика

    29 18 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо":

    Герберските крадци са родителите на Възраждане. Семейство са.

    Коментиран от #16, #28

    15:15 24.02.2026

  • 6 калето

    10 4 Отговор
    Чичо Ердо ще опрай всички помии, не се бой

    15:16 24.02.2026

  • 7 Радев съм

    14 14 Отговор
    Боташ съм..
    Лондон съм..
    Байдън съм..
    Триморец съм..

    15:16 24.02.2026

  • 8 Радев съм

    5 8 Отговор
    Блак Рок -:въглищари ша ви правя..

    Аз от Славяново съм
    Не мога да го преживея..

    Ша ви таковвм майката , славянска

    На Ханука в Синегогата
    Първа свещ паля

    15:19 24.02.2026

  • 9 Янко

    21 16 Отговор
    Залязваща партия е О наждане, патерица на Боко и Шишо. Най ме яд че три пъти гласувах за тях. Пфу подлоги.

    15:20 24.02.2026

  • 10 Ура,,Ура

    18 17 Отговор
    Какъв ли вой ще наддадете след изборите искам да видя. Който се е хванал да помага на ГЕРБ хаир не е видял. Сега туристите от Турция ще са петорно повече. Ограничавате българите в Америка, Великобритания и Канада. Но те не са глупаци. И ще ви елиминират.

    Коментиран от #12, #27

    15:22 24.02.2026

  • 11 Коко

    22 10 Отговор
    Реално освен да разтягат локуми възраждане нищо не са направили досега.Кръгла нула.

    Коментиран от #13

    15:27 24.02.2026

  • 12 сами с билетче

    9 7 Отговор

    До коментар #10 от "Ура,,Ура":

    умните красиви Киро канадци да идат в посолството, където секции с лелеяни машини ации ще има.

    15:28 24.02.2026

  • 13 ГЕРБВъзраждане

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "Коко":

    Много им даваш ...посмали малко!

    15:33 24.02.2026

  • 14 мъкаааа

    9 9 Отговор
    От "Израждане" до "Изяждане" ще разглеждат ветото на президентката Илияна Йотова....

    15:34 24.02.2026

  • 15 Има ни пак

    3 11 Отговор
    Да дадат тия налудничави промени на КС и тогава копейките ще видят " кон боб яде ли".

    15:34 24.02.2026

  • 16 Пешо

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Лика прилика":

    Който не е разбрал:балтона е демокрация и равни права.

    15:35 24.02.2026

  • 17 Възраждане -Бургас

    3 9 Отговор
    Истински патриоти заедно с нашите партньори от ГЕРБ и ИТН. Борисов е Лидер и заяви точно -
    Бойко Борисов удари Радев На базата на какво ще се съревноваваш с мен! Подкрепят ме не само Пеевски а и Възраждане и ИТН!

    Лидерът на ГЕРБ отправи директни въпроси към държавния глава и постави под съмнение политическата му алтернатива.

    Кадри: Фейсбук Бойко Борисов

    бойкоборисов ГЕРБ Радев

    15:36 24.02.2026

  • 18 Отвратен

    14 10 Отговор
    ВЕЧЕ СЕ ИЗРАВНИХТЕ С ГЕРБ И ДПС НН ! ЧЕСТИТО ОТПАДАНЕ!

    Коментиран от #21, #25

    15:38 24.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пламен

    8 7 Отговор
    И тоя си купува депутатското кафе с Евро . :)
    Кво да му чета глупотевиците ...

    15:42 24.02.2026

  • 21 Сектантите

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Отвратен":

    от Безличие пак се възпалихте, а? Аут сте! Спокойно! :)

    15:49 24.02.2026

  • 22 ккк

    7 8 Отговор
    Приключихте, герб не може да ви плаща и дави търси гласове вече

    15:51 24.02.2026

  • 23 Иzраждане

    6 7 Отговор
    Поомиияри.

    15:56 24.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Отвратен":

    А АЗ СЪМ ОТВРАТЕНА ОТ ГАДНИТЕ РОЗОВИ ПРАСЕТА ВАСИЛЕВ И СИЕ ЖЕСТОКО ИЗПОЛЗВАХА КОСТАДИНОВ ДА И ПРАВИ МАСОВКА С АВТОБУСИ ДОКАРВАШЕ БЕДНЯЦИ ПО ПРОТЕСТИТЕПЛАТЕН ТОВА Е ГАДОСТ

    16:00 24.02.2026

  • 26 Копейките

    4 9 Отговор
    приключиха.

    16:01 24.02.2026

  • 27 Промяна

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Ура,,Ура":

    АМАН ОТ ЛЪЖЦИ ЗАЩО ГО ПРАВИШ НИКОЙ НИЩО НЕ ОГРАНИЧАВА АМАН ОТ ЛЪЖЦИ ТЪРКАЛЯЩИ СЕ ПОСТОЯННИ ТУК АЗ ЖИВЕЯ ТУК И ВИЖДАМ ЛЪЖЦИ СТЕ

    16:03 24.02.2026

  • 28 Промяна

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Лика прилика":

    5 АМА ТИ КОЙ СИ ЧЕ ЩЕ ЛЪЖЕШ ОБИЖДАШ НАРИЧАШ КРАДЕЦ ПЕТРОХАНСКИ СИ АМАН ОТ ПЛАТЕНИ ТАКИВА ЛЪЖЦИ БЕЗДЕ.НИЦИ КРАДЦИ ИЗМАМНИЦИ МОШЕНИЦИ ЧЕ И БЕЗДЕЛНИЦИ

    16:04 24.02.2026

  • 29 123

    8 1 Отговор
    Крайно време е да се проведе референдум дали жевеещите извън теретопията, неграмотните + непращащите данъци и осигуровки в страната да имат право да гласуват. Аааа, забрових, че референдумите са забранени.

    16:17 24.02.2026

  • 30 Дрън, дрън съветски чугун

    2 2 Отговор
    Причините са ясни - набъбнали ЕВРОВИ сметки .

    16:22 24.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Промяна

    0 3 Отговор

    До коментар #31 от "ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷":

    АМА СИ И НАХАЛЕН И ХИЧ НЕ ВЛАДЕЕШ ЛИТЕРАТУРАТА ЕЗИКОЗНАНИЕТО ДА ЗНАЕШ ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗНАЕШ ЛИ ЯВНО НЕ

    16:36 24.02.2026

  • 33 Петроханци

    2 1 Отговор
    Воят на разни сектанти и Петроханци е особено приятен. Двете дпс-та и опозиционните им меки и двулични играчките за забавление, също ще бъдат тежко ударени. И то благодарение на единствената опозиция - Възраждане.
    Гласуваме масово за Възраждане! ✌️

    17:14 24.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 1 Отговор
    Възраждане са ИТН номер 2! Вече явно са с ДПС НН! Слагайте фесовете!

    17:41 24.02.2026

