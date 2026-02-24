"Възраждане" ще гласува против ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

Ще гласуваме против президентското вето. Смятам, че ще приемем законопроекта, който намалява изборните секции в държави извън Европейския съюз. Това заяви пред журналисти депутатът от "Възраждане" Петър Петров в кулоарите на Народното събрание.
Припомняме, че днес народните представители от парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси разглеждат ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс.
Петров подчерта, че мотивът им остава същия, а именно ограничаване на контролирания вот в Турция.
