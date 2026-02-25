Между 11 и 14 часа на кратки интервали "Дунав мост" ще бъде затварян за всички превозни средства.

Между 11 и 14 часа на кратки интервали ще бъде затварян "Дунав мост" за всички превозни средства, съобщи БНТ.

Заради натоварения трафик по съоръжението е компрометирана старата и неремонтирана настилка, като сега се предприемат дейности, за да се осигури безопасността на движение.

По време на работата всички автомобили ще изчакват на място.