Между 11 и 14 часа на кратки интервали "Дунав мост" ще бъде затварян за всички превозни средства.

25 Февруари, 2026 07:05 659 7

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Между 11 и 14 часа на кратки интервали ще бъде затварян "Дунав мост" за всички превозни средства, съобщи БНТ.

Заради натоварения трафик по съоръжението е компрометирана старата и неремонтирана настилка, като сега се предприемат дейности, за да се осигури безопасността на движение.

По време на работата всички автомобили ще изчакват на място.


Русе / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с големия

    3 1 Отговор
    търси се полицай със здрави и издръжливи менискуси за главен секретар

    07:15 25.02.2026

  • 2 ССмокар

    5 0 Отговор
    Ауууу, затварят моста !!! Ще излитат американски самолети,ще минава техника на окупатори.

    07:19 25.02.2026

  • 3 Ориент Експрес

    3 0 Отговор
    При война срещу НАТО, ще затвори за доста дълго време.

    07:22 25.02.2026

  • 4 резервист

    3 0 Отговор
    Да благодарим сърдечно за създаденото неудобство. За времето на проточилия се ремонт на други места щяха да построят нов.

    Коментиран от #7

    07:38 25.02.2026

  • 5 име

    1 1 Отговор
    Ако не беше киро пpocтото да ви направи втори мост на Дунав, сега щяхте да зъзнете покрай затворения мост или на сръбската граница ка чаката с дни наред!

    07:38 25.02.2026

  • 6 Ще ремонтират Шахтите на Дунав мост!

    0 0 Отговор
    Колонията България е Продадоха Алчните мафиоти Политици, Сикаджии и Ченгета!

    08:13 25.02.2026

  • 7 Радецки

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "резервист":

    Няма ли ферибот към Силистра?

    08:15 25.02.2026

