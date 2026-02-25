Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Гюров: Задействана е операция по сплашване, служебното правителство няма да се огъне

25 Февруари, 2026 10:30 1 949 48

Още днес на президента Илияна Йотова ще бъдат представени всички допълнителни материали за освобождаването на главния секретар на МВР

Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Срещу министъра на вътрешните работи беше задействана операция по сплашване. Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости, реакцията не закъснява. Появяват се сценаристи. Появяват се сигнали. Появяват се прокурори. Това няма да ни спре“, заяви министър-председателят Андрей Гюров в началото на днешното правителствено заседание, на което не присъства вътрешният министър Емил Дечев.

Премиерът беше категоричен, че служебното правителство няма да се огъне. „Връщане назад няма“, посочи Гюров и добави – „нашият мандат не произтича от зависимости, произтича от необходимостта държавата да си поеме въздух, да възстанови правилата и да върнем изгубеното доверие“.

Министър-председателят заяви, че още днес на президента Илияна Йотова ще бъдат представени всички допълнителни материали за освобождаването на главния секретар на МВР.

Премиерът Андрей Гюров се обърна към министъра на финансите Георги Клисурски с очакването да представи не само удължителен бюджет, но и да бъде извършена ревизия на заварените обществени поръчки. Премиерът поиска още днес да стане ясно дали е вярно, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30 евро, а в аптеките същите струват 3 евро. Ако това е истина, ще имаме още едно обяснение защо ни атакуват от първия ден, изтъкна Гюров.

В рамките на утрешния ден предстои среща на министър-председателя с новите областни управители във връзка с подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Областните управители са нови, защото старите бяха част от управление, което падна след най-масовите протести в историята на нашата държава. Вярвам, че ако действаме с кураж и почтеност, дори най-злостните атаки няма да ни спрат, добави министър-председателят Андрей Гюров.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    39 10 Отговор
    Г-жа Надежда Нейнски е специално назначена, за да сплаши сплашващите.

    10:34 25.02.2026

  • 2 дали е заради петрохан

    10 5 Отговор
    и изборите . има някакво противопоставяне . може да е заради иран . конкуренцията е голяма . всеки е с различно мнение . добре е да се справят както предишното правителство .

    10:35 25.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    25 9 Отговор
    Който сее ветрове, ще пожъне бури.

    Коментиран от #13

    10:36 25.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    29 17 Отговор
    Правителството на Дълбоката държава.Гюров не е случаен човек.Протеже на Дими Паница -българският Епщайн.

    Коментиран от #14, #15

    10:36 25.02.2026

  • 5 Българин

    37 15 Отговор
    Оставки на Нейнски и Запрянов трябва да има.Те са вредни за България,обслужват чужди интереси.

    10:38 25.02.2026

  • 6 ООрана държава

    21 12 Отговор
    Бойко и шиши толкова са се наплашили, че започнаха с ченгеджииските методи пт 90те

    10:38 25.02.2026

  • 7 Фашистката сган

    33 14 Отговор
    Се е събрала на заседание на вещиците!
    Тая Нада Турската омайница, и онова дембилче Запрянов- веднага, ама веднага да бъдат изритани от БГ, без право да се връщат доживот!

    10:40 25.02.2026

  • 8 Ей,кво нещо!

    26 9 Отговор
    Кукли на конци да говорят за сплашване.

    10:41 25.02.2026

  • 9 ШЕФА

    26 10 Отговор
    Гяуров,ти си мъж,и няма как да те изплаши някой и да те е страх щом до тебе е престъпницата Н.Ней..... която почерни живота на десет българи в Либия и техните семейства.Дръж я близо до себе си и никой няма да припари до тоя таласъм и до теб.

    10:41 25.02.2026

  • 10 Цитат

    6 6 Отговор
    На "братушките" Путин даде 24 часа да изпразнят посолството в Москва.

    10:45 25.02.2026

  • 11 Гошо

    24 7 Отговор
    Аз бих го нарекъл и възмущение! Е. рейката мумия Надежда трябва веднага да бъде отстранена от длъжността външен министър! Не може тя да защитава България, а по-скоро ще работи срещу нея.

    10:49 25.02.2026

  • 12 Никакво огъване!!!

    23 10 Отговор
    Замитане следите от Петрохан, нечестни и несвободни избори, по възможност война с Русия и Иран (едновременно), това очаква всеки ПеПедофилец!👻

    10:50 25.02.2026

  • 13 Гочоолу

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Който се зарича да не дращи повече в сайта, не дращи повече в сайта. Ако е мъжкар.

    10:53 25.02.2026

  • 14 Мнение

    20 6 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Колко ви плащат за да пишете глупости от един и същи сървър? Личи си, че краденето и хранилката приключва. Като спре касичката с откраднати пари какво ще стане?

    Коментиран от #28

    10:54 25.02.2026

  • 16 Точен

    19 10 Отговор
    Гюров, марш в украйна...

    10:56 25.02.2026

  • 17 Кой смее срещу фашангите да излезе

    18 4 Отговор
    Как бе Гюро без глава, вие сте толкова страшни - вещици, памперси готови бомби , продавала деца, празни кратуни, живи македонисти...кой смее срещу такава сган да излезе....Хубава удавете и Идиотова ,тя го заслужи старателно.

    10:57 25.02.2026

  • 18 Дзак

    9 2 Отговор
    Много лесно ги сплашват!

    10:58 25.02.2026

  • 19 злодеида

    18 1 Отговор
    Ако излезе вярно това което казва Гюров за тестовете, за онкоболни деца ,че прибират по 30 евро, а на аптеката са по 3 евро всички замесени трябва публично да бъдат показани и осъдени.Морално пропаднали и деградирали личности.Това е подигравка с дечицата и родителите .Той оня от горе гледа и няма да ви се размине.Нямат спирачки тия то бива бива крадене ама спрете се бе не се надънихте .Освен две колички пръст друго няма да получите .Не се награбихте.......

    11:00 25.02.2026

  • 20 Промяна

    9 4 Отговор

    До коментар #15 от "Герп боклуци":

    15 Платен грешник петрохански СМЯТАШ че с купена власт от червените олигарси успявате ли НЯМА КАК ВЪН НА СЛУГИТЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ГЮРОВИТЕ ВЪН ОСТАВКА

    11:07 25.02.2026

  • 21 Свинаров

    6 4 Отговор
    Имате си агент под прикритие който ще Ви провали ! Запрянов ! Знаете как работи той и колко пъти е прецаквал цели правителства ! Я бързо го сменяйте ! И без това се проваля с доставката на F 16 за които платената стойност е на база договорени параметри ! В което разбира се влиза и доставката ! Ние стоим с минимални заплати и пенсии ,Радев иска референдуми за Еврото ,а такива за закупуване на самолети са милиярди няма??? 3286

    11:08 25.02.2026

  • 22 Мнение

    10 7 Отговор
    Правят се на русофоби и им се връзвате. Най-голямата руска разузнавателна база на Балканите - комплекс "Камчия" си бачка яко и не е спирала. Изгонени руски дипломати няма. Поголовно се издават визи на руски фирмаджии с капитал от 1 евро. Пълна пародия! ППДБ, берачите на боровинки!

    11:10 25.02.2026

  • 23 гюрлоф

    9 3 Отговор
    мноу плашли жен дарчета излязохте

    11:15 25.02.2026

  • 24 Баце ЕООД

    12 1 Отговор
    Сега с Бербатов в колектива, нищо няма да може да ви спре..

    11:16 25.02.2026

  • 25 Гюров е една нещастна атлантическа

    9 3 Отговор
    ционистка подлога. Цялото им правителство е сган от недоразумения но ще ги изтърпим и тях някак си

    Коментиран от #30

    11:18 25.02.2026

  • 26 Задействана е операция по "сплашване"

    12 1 Отговор
    Не бе пич. Не е за сплашване а за осветляване. Иначе вие си се сплашвайте

    11:20 25.02.2026

  • 27 хихи

    5 2 Отговор
    Андреа Банда Банда е по-красива от Хубавото Наде...

    11:20 25.02.2026

  • 28 Промяна

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Мнение":

    ХРАНИЛКАТА ХАХАХА СТАНИ ДА СЕДНА А КОГО ЛЪЖЕШ КОГО НАЗНАЧИХА НА ХРАНИЛКА А ЗА ОСТАНАЛОТО КОЙ КУПИ МЕТЕЖИТЕ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ И НАЗНАЧИХА ГЮРОВОТО СЛУГИ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ОСТАВКА

    11:21 25.02.2026

  • 29 Коки

    1 1 Отговор
    Гледам сериала за Буков, как ми липсва точно такъв лидер!

    Коментиран от #36

    11:23 25.02.2026

  • 30 Смешник

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "Гюров е една нещастна атлантическа":

    Ами избрано е от домовата книга какво да е

    Коментиран от #40

    11:23 25.02.2026

  • 32 Още от първият ден

    8 2 Отговор
    Започнаха с олегофрении, атлантизъм, уркофилия, ционизъм и сделки. Йотова пък им разписа указа щастливо и надрънка куп глупости на Мюнхенската конференция с което изпълни плана за година на пред. Мишката Радев като риба мълчи относно позиции по важни въпроси и въобще всичко е 6 вчера МС се освети с украинското знаме и смело заявихме как с милиарди от данъците на хората ще помагаме щото сме били велик галактически помагач. В същото време рибари се давят, Марица прелива а 6 блок на АЕЦ Козлудуй спря работа щото някакви мембрани липсвали

    11:26 25.02.2026

  • 33 Да така е

    5 6 Отговор
    Не само сплашване, също координирана атака и отпор от статуквото. Това доказва, че поетият път е правилен. Дано издържат и да не поддадат. Но, трябват и съответните законосъобразни действия в отговор на случващото.

    Коментиран от #47

    11:30 25.02.2026

  • 34 Чуя ли само някой политик

    7 3 Отговор
    За "атлантически партньори" да спомене и почвам да псувам. Не мога да разбера тая причинно следствена връзка. Ходих и на психиатър и човека каза че е съвсем нормално

    11:31 25.02.2026

  • 35 Ти да видиш

    7 2 Отговор
    ППдофилите изглеждат много уплашени.....защо ли!?

    11:32 25.02.2026

  • 36 Мокой

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Коки":

    Поправка - ЖУКОВ!!!

    Коментиран от #37

    11:36 25.02.2026

  • 37 ДДТ

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мокой":

    жук офф

    11:40 25.02.2026

  • 39 Питар

    5 0 Отговор
    Вие сте пътници бе недоразумения !
    Не го ли разбрахте ?

    11:42 25.02.2026

  • 40 Добре де, тоя Гюров къв е

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Смешник":

    Ром ли е или чфутъ ? Антропологията и фенотипа му са еврейски но пък тук в българия евреите са мешарлък с ромите дето там му викат в Израел "юдеюцигане" ломският и кюстендилски фенотип ...що за порода е тоя Гюров ?

    11:42 25.02.2026

  • 41 Моля от МС мнение да дадат по темата !

    2 1 Отговор
    за връзката на групата на Калушев с Моссад ! За връзката на групата на Калушев в състава на "Европейската федерация на рейнджърите" и за връзката им с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ! ..... Реално тези хора са служители на Моссад и пряка връзка имат със убитите в Петрохан и Околчица. Вижте на сайта им с какво са се занимавали. Интересно е ! Там където става дума за военни бази затвори и тунели .. Интересно съвпадение е че освен "Европейската федерация на рейнджърите" и Калушевците със SensoGuard (фирма на Моссад) контакти с Михаел Гросман и Томер Леви е имал и Алексей Петров и това е било във връзка с електрониката и т.н на няколко охраняеми обекта един от който някакъв затвор и периметър до Дупница за който не съм и чувал даже. Жертвите са имали контакт и са работили за Моссад и вероятно и за други чужди служби като подизпълнители и това лесно може да се докаже ! Вижте и видеата и снимките от конференцията в Румъния от 2025 г .... все още ги има качени за сега ...

    11:50 25.02.2026

  • 43 ОЗЪ.БЕНО- ОКОКО.РЕНА СЕКТА

    4 0 Отговор
    Педо.филска. гни.да

    Коментиран от #44

    11:52 25.02.2026

  • 44 Моссад вербува предимно

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "ОЗЪ.БЕНО- ОКОКО.РЕНА СЕКТА":

    Педофили и извратеняци. Да не забравяме че и законите в Израел са такива че момиче на 12 години може да се омъжва ... след бар мицва и т.н

    11:59 25.02.2026

  • 45 Ако Радев след изборите

    3 0 Отговор
    състави правителство от ционисти и атлантически недоразумения и то няма да оцелее дълго.

    12:02 25.02.2026

  • 46 Моля от МС мнение да дадат по темата !

    1 1 Отговор
    Кой са всички лица и фирми в България които връзки са имали и имат с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ? За сега от публични ресурси сме открили 51 ....

    12:05 25.02.2026

  • 47 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Да така е":

    ГЮРО СЕ СМЯТА ЗА НЕДОСЕГАЕМ ИИСКА САМО САМО СЛУЖЕБНИТЕ ДА ТЕРОРИЗИРАТ БЪЛГАРИТЕ ХАХАХАХА А ТИ ЗАЩО ЗАПЛАШВАШ БЪЛГАРИЯ ЗАЩО ИЗВЪРЛЯШ ЕДНИ И НАЗНАЧАВАШ СВОИ СЛУГИГЮРО НАЗНАЧЕН С КУПЕНИТЕ ЧЕРВЕНИ МЕТЕЖИ СЛУГА НА ОЛИГАРСИТЕ ВЪН СЪД ЗАТВОР ЗА ВАС МЕТЕЖНИЦИООО

    12:15 25.02.2026

  • 48 Подкрепа

    0 1 Отговор
    И успех!

    12:23 25.02.2026

