Гюров: Задействана е операция по сплашване, служебното правителство няма да се огъне

„Срещу министъра на вътрешните работи беше задействана операция по сплашване. Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости, реакцията не закъснява. Появяват се сценаристи. Появяват се сигнали. Появяват се прокурори. Това няма да ни спре“, заяви министър-председателят Андрей Гюров в началото на днешното правителствено заседание, на което не присъства вътрешният министър Емил Дечев.
Премиерът беше категоричен, че служебното правителство няма да се огъне. „Връщане назад няма“, посочи Гюров и добави – „нашият мандат не произтича от зависимости, произтича от необходимостта държавата да си поеме въздух, да възстанови правилата и да върнем изгубеното доверие“.
Министър-председателят заяви, че още днес на президента Илияна Йотова ще бъдат представени всички допълнителни материали за освобождаването на главния секретар на МВР.
Премиерът Андрей Гюров се обърна към министъра на финансите Георги Клисурски с очакването да представи не само удължителен бюджет, но и да бъде извършена ревизия на заварените обществени поръчки. Премиерът поиска още днес да стане ясно дали е вярно, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30 евро, а в аптеките същите струват 3 евро. Ако това е истина, ще имаме още едно обяснение защо ни атакуват от първия ден, изтъкна Гюров.
В рамките на утрешния ден предстои среща на министър-председателя с новите областни управители във връзка с подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Областните управители са нови, защото старите бяха част от управление, което падна след най-масовите протести в историята на нашата държава. Вярвам, че ако действаме с кураж и почтеност, дори най-злостните атаки няма да ни спрат, добави министър-председателят Андрей Гюров.
