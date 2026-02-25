Челен удар между две коли затвори пътя преди Дунав мост при Русе, има пострадали

Две коли се удариха челно на малкото кръгово преди Дунав мост при Русе, съобщи NOVA.

Двама души са пострадали. Все още не е ясно какво е тяхното състояние. От МВР съобщиха, че две линейки са изпратени на мястото на инцидента. Прави се и оглед на местопроизшествието.

Пътят е затворен, организирани са обходни маршрути, като автомобилите се пренасочват от полицията.

Движението е натоварено заради тировете, които изчакват на моста.

На 25 януари стана тежка катастрофа на второкласния път Русе-Кубрат, в района на 5-ия километър. При нея 19-годишна шофьорка навлезе в лентата за насрещно движение, сблъсквайки се челно с джип. В резултат шестима души пострадаха, като трима от тях – самата водачка (19 г.), жена на 20 г. и мъж на 21 г. – бяха настанени в интензивно отделение с политравми и опасност за живота.