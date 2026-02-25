Новини
Челен удар между две коли затвори пътя преди Дунав мост при Русе, има пострадали

25 Февруари, 2026 10:23 728 3

Движението е натоварено заради тировете, които изчакват на моста

Две коли се удариха челно на малкото кръгово преди Дунав мост при Русе, съобщи NOVA.

Двама души са пострадали. Все още не е ясно какво е тяхното състояние. От МВР съобщиха, че две линейки са изпратени на мястото на инцидента. Прави се и оглед на местопроизшествието.

Пътят е затворен, организирани са обходни маршрути, като автомобилите се пренасочват от полицията.

Движението е натоварено заради тировете, които изчакват на моста.

На 25 януари стана тежка катастрофа на второкласния път Русе-Кубрат, в района на 5-ия километър. При нея 19-годишна шофьорка навлезе в лентата за насрещно движение, сблъсквайки се челно с джип. В резултат шестима души пострадаха, като трима от тях – самата водачка (19 г.), жена на 20 г. и мъж на 21 г. – бяха настанени в интензивно отделение с политравми и опасност за живота.


