Асен Василев за смяната на 28-те областни управители: Не съм ги сменял аз!

Тази вечер имаме уникалния шанс да отстраним Борислав Сарафов от поста, който незаконно заема като главен прокурор - преди повече от 6 месеца му изтече мандата. Това заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в парламента, предаде "Фокус".
Гражданско сдружение "Правосъдие за всеки" свиква днес от 18.30 ч. пред Съдебната палата нов митинг срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Протестът е под наслов " "Сарафоff - Операция нищожен".
"Преди повече от 6 месеца му изтече мандатът, да подканим ВСС да спре да къса минискуси, да започне да си върши работата, за която получават заплати от 7 500 евро месечно и да отстранят Сарафов, да назначат нов главен прокурор", призова Асен Василев.
"Не съм ги сменял аз'', каза Василев по отношение на въпрос за сменените 28 областни управители и обвиненията, че всичките те са активисти на ПП - ДБ.
''Честни избори означава МВР да спрат купения вот на ГЕРБ и ДПС - за целта всичките чадъри, които са назначени от Калин Стоянов (бел. ред бивш вътрешен министър), трябва да бъдат махнати от МВР", каза още депутатът.
Депутатът коментира и случая "Петрохан".
"Има изискано вече международно разследване, което е единственият начин да се разбере истината напълно и изцяло. Не вярвам на българската прокуратура", каза още той и отговори на обвиненията на ПГ на "Има такъв народ":
"Има такъв народ" в истерията си, че няма да влязат в парламента вече станаха "Имаше такъв народ", саркастично каза Асен Василев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промяна
10:34 25.02.2026
2 Сталин
10:35 25.02.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #12
10:35 25.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Промяна
Коментиран от #20
10:36 25.02.2026
6 Мнение
10:36 25.02.2026
7 Промяна
10:36 25.02.2026
8 Бастардо
10:37 25.02.2026
9 Хмм
10:38 25.02.2026
10 Розов пеньоар
Коментиран от #15
10:38 25.02.2026
11 Абсурдистан
10:38 25.02.2026
12 Да ге
До коментар #3 от "Последния Софиянец":В Плевен сложиха приятел на педофила от Петрохан
Коментиран от #59
10:40 25.02.2026
13 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
10:40 25.02.2026
14 Трол
10:40 25.02.2026
15 Промяна
До коментар #10 от "Розов пеньоар":АМА ТОЯ СЕ ГЪБАРКА С БЪЛГАРИТЕ А ЗАЩО НЕ С КУПЕНИ ЧЕРВЕНИ МЕТЕЖИ СЛУЖЕБНИТЕ ШАРЛАТАНИ ВЛАСТВАТ ГОВОРИ МИ ЗА КУПЕН ВОТ ХАХАХАХАХАВИЕ КУПИХТЕ ЦЯРАТА С.УЖЕБНА ВЛАСТ СЕГА ПЕТРОХАНСКИ ИЗМАМНИК
10:41 25.02.2026
16 Промяна
10:42 25.02.2026
17 дядо поп
10:42 25.02.2026
18 Ура,,Ура
10:43 25.02.2026
19 ПеПедофилите в настъпление!🥁🥁🥁
10:43 25.02.2026
20 Хахаха
До коментар #5 от "Промяна":Аз съм възмутен че не се разследва 6 то а може би 8 но убийство. А ако онези хора са такива каквито ги описват защо МВР не си е свършило работата докато са били живи. Използват същото заливане с кал както в Русе по момчетата. Лъже се по същия начин все едно се прикрива престъпление на полицаи. И да вметна бездействието с цел неразкриването на убийците е тежко престъпление и затова за главния секретар се крие.
Коментиран от #24
10:43 25.02.2026
21 Дапитам
Коментиран от #23
10:43 25.02.2026
22 Преврат.
на Буци Нежната Душа!
Сдаде властта на Радев и Шарлатаните му!
Това е преврат, извършен от Борисов, Радев и Доган.
10:47 25.02.2026
23 Мнение
До коментар #21 от "Дапитам":Увеличиха пенсиите на възрастните хора и надбавките е нищо не откраднаха от пътищата така както го правеше ГЕРБ. И някой да се бие в гърдите за 50 км некачествено направени пътища и загинали хора на същите пътища в рамките на 20 години е резил.
Коментиран от #28, #41
10:48 25.02.2026
24 Промяна
До коментар #20 от "Хахаха":20 АМА ТИ ЖИВЕЕШ ЯВНО В ПЕТРОХАНСКОТА ВСЕЛЕНА НАЛИ ТЕЗИ ИДВАТ ОТ МЕКСИКО А ТУК СА ЗАГРАДИЛИ ПЛАНИНАТА И СА ПОЛУЧИЛИ ПРОТЕКЦИИ ОТ КИРОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПИТАЙ КИРО И СИЕ ИМА ДОКУМЕНТИ ЗА ТОВА ПИТАЙ ТЕРЗИЕВ БЕЗУХАНОВА КИРО САНДОВ РАШКОВ НАДЕЖДА И ОЩЕ ИОЩЕ КОИТО СА ГИ ПАЗИЛИ ТУК СТРЕРЯЛИ СА НА МЕСО ТЕЗИ ВЛАЧЕЛИ СА СЕ С МАЛКИ МОМЧЕТА ПРИБИРАЛИ СА ПАРИ ОТ БОГАТИ И ТАКА СА СИ ЖИВЕЕЛИ И ОЩЕ ИОЩЕ РАБОТИ КОИТО ГИ ДАЖЕ НЕ ЗНАЕШ НО ПОСТОЯННО ГАДНО ЛЪЖЕШ
10:49 25.02.2026
25 Благодарение на Боко,
Тия като захапят власт са като булдози.
10:49 25.02.2026
26 Коста
10:50 25.02.2026
27 Хмм
Коментиран от #30
10:51 25.02.2026
28 Промяна
До коментар #23 от "Мнение":ИМА ЗАКОН ПО КОЙТО СЕ УВЕЛИЧАВАТ ПЕНСИИТЕ А ТОВА Е КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ ОТКРИТО И БЕЗНАКАЗАНО И НАЙ ВАЖНОТО С КРЕДИТИ КОИТО ЦЯРАТА ДЪРЖАВА ПЛАЩА А ТОЗИ РОЗОВИЯТ ПРОДЪЛЖАВА ДА Е НА СВОБОДА ЗАЩО Е НЕДОСЕГАЕМ ГЛАВНИЯТ КУПУВАЧ НА ГЛАСОВЕ
Коментиран от #31
10:52 25.02.2026
29 Зззззззззззз
10:52 25.02.2026
30 Той ще бъде
До коментар #27 от "Хмм":изпълняващ функциите, докато се избере нов и от нов ВСС.
10:54 25.02.2026
31 Бабче,
До коментар #28 от "Промяна":Плети до чорапите.
10:56 25.02.2026
32 как не е
10:57 25.02.2026
33 Промяна
10:59 25.02.2026
34 ....
10:59 25.02.2026
35 Възраждане
11:04 25.02.2026
36 Розовите гащи
11:04 25.02.2026
37 Тити на Кака
11:06 25.02.2026
38 604
11:10 25.02.2026
39 Драги ми Смехурко
11:11 25.02.2026
40 Педерастийка
🔥🔥🍑🍌💦😄
11:12 25.02.2026
41 Дапитам
До коментар #23 от "Мнение":Аха,голямо увеличение,което беше изядено от инфлацията.
11:14 25.02.2026
42 Баш Майстора
11:16 25.02.2026
43 Следващата сглобка
Разликата е, че този път ще управлява Чорапа, а Боко ще играе десен бек. Лев бек ще бъде БСП.
Протиниковият отбор ще се Възраждане и ДПС.
11:19 25.02.2026
44 само свои хора
11:20 25.02.2026
45 Питар
Бързо организирай протест че за да свалиш Сарафов.
Не че има значение ноо.
Та на изборите се пети да си знаете
11:21 25.02.2026
46 Дядо
11:23 25.02.2026
47 Лама Гюро Кюмюро
11:25 25.02.2026
48 Розовото гуце
11:26 25.02.2026
49 Промяна
11:28 25.02.2026
50 Дядо
11:37 25.02.2026
51 Трябва да гласуваме за опозицията
Радев ще овладее изпълнителната власт със свои хора, но ще пусне и Борисов , и Доган на масата на властта.
Такава е далаверата!
11:39 25.02.2026
52 Пеевски
11:42 25.02.2026
53 Модела
11:43 25.02.2026
54 Асенчо
11:44 25.02.2026
55 Този Асен
11:48 25.02.2026
56 Аслана
11:48 25.02.2026
57 Този Асен
11:49 25.02.2026
58 Майора
11:49 25.02.2026
59 Герп боклуци
До коментар #12 от "Да ге":Марто наркомана по ли ти харесва?
11:51 25.02.2026
60 Въпроса е
11:57 25.02.2026
61 Асен лъжецът и Петроханската сектата
Тоя и всичките от ППДБ на чело с Радев и Гюров са не само закоравели лъжци, но и п психопати с прегоряла съвест. Защото толкова много лъжат и мажат че вече съвест в тях не е останала.
Вие да не мислите нас избирателите за балами . Айде вън от Парламента и затвор за всичките ви участници в изборите които ще се опитат да ги откраднат с фалшификация на изборите, начело с Божанов и хората които е поставил. Хората не са глупави и слепи. Всички сте за затвора.
12:11 25.02.2026
62 Знаем
12:24 25.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ааа, това искат
12:30 25.02.2026