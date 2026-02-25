Новини
Асен Василев за смяната на 28-те областни управители: Не съм ги сменял аз!

25 Февруари, 2026 10:31 1 662 65

Честни избори означава МВР да спрат купения вот на ГЕРБ и ДПС, призова лидерът на "Продължаваме промяната"

Асен Василев за смяната на 28-те областни управители: Не съм ги сменял аз! - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Тази вечер имаме уникалния шанс да отстраним Борислав Сарафов от поста, който незаконно заема като главен прокурор - преди повече от 6 месеца му изтече мандата. Това заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в парламента, предаде "Фокус".

Гражданско сдружение "Правосъдие за всеки" свиква днес от 18.30 ч. пред Съдебната палата нов митинг срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Протестът е под наслов " "Сарафоff - Операция нищожен".

"Преди повече от 6 месеца му изтече мандатът, да подканим ВСС да спре да къса минискуси, да започне да си върши работата, за която получават заплати от 7 500 евро месечно и да отстранят Сарафов, да назначат нов главен прокурор", призова Асен Василев.

"Не съм ги сменял аз'', каза Василев по отношение на въпрос за сменените 28 областни управители и обвиненията, че всичките те са активисти на ПП - ДБ.

''Честни избори означава МВР да спрат купения вот на ГЕРБ и ДПС - за целта всичките чадъри, които са назначени от Калин Стоянов (бел. ред бивш вътрешен министър), трябва да бъдат махнати от МВР", каза още депутатът.

Депутатът коментира и случая "Петрохан".

"Има изискано вече международно разследване, което е единственият начин да се разбере истината напълно и изцяло. Не вярвам на българската прокуратура", каза още той и отговори на обвиненията на ПГ на "Има такъв народ":

"Има такъв народ" в истерията си, че няма да влязат в парламента вече станаха "Имаше такъв народ", саркастично каза Асен Василев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    23 8 Отговор
    КУПЕН ВОТ ХАХАХАХАХА Я ГЛЕДАЙ РОЗОВОТО ПРАСЕ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ СИ КУПИ ЦЯЛАТА ВЛАСТ И С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНСТВОТО А МИ ГОВОРИ НЯКАКВИ ГАДОСТИ УУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

    10:34 25.02.2026

  • 2 Сталин

    18 6 Отговор
    А кой -,Алекс Сорос

    10:35 25.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    24 8 Отговор
    Фашистката Вяра Тодева областен управител на София.

    Коментиран от #12

    10:35 25.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Промяна

    25 9 Отговор
    САМО МОГА ДА СЪМ ОТВРАТЕНА ОТ ТОВА РОЗОВО ПЕТРОХАНСКО ИЗВРАЩЕНИЕ И НЕ ЗНАМ ЗАЩО СЛЕД ПОГРОМА КОЙТО СПРЕТНАХА СЕГА ОЩЕ Е НА СВОБОДА ТОЗИ

    Коментиран от #20

    10:36 25.02.2026

  • 6 Мнение

    7 7 Отговор
    Абе да сменят всички. Не ми хареса единствено, че единия знам министър на МВр е от партията на Цветанов.

    10:36 25.02.2026

  • 7 Промяна

    15 11 Отговор
    САМО МОГА ДА СЪМ ОТВРАТЕНА ОТ ТОВА РОЗОВО ПЕТРОХАНСКО ИЗВРАЩЕНИЕ И НЕ ЗНАМ ЗАЩО СЛЕД ПОГРОМА КОЙТО СПРЕТНАХА СЕГА ОЩЕ Е НА СВОБОДА ТОЗИ

    10:36 25.02.2026

  • 8 Бастардо

    34 10 Отговор
    Ако има още ненормалници,ходете да викате и скачате за тоя наглец.Цялото им пискане е за Стани да седна аз.

    10:37 25.02.2026

  • 9 Хмм

    29 4 Отговор
    а кой каза "подписи с кръв" - всички да са сменени до две седмици, "избори с наше МВР", "папкане и после по островите"

    10:38 25.02.2026

  • 10 Розов пеньоар

    14 5 Отговор
    Да се спре купения вот,но само на Буци и Шиши

    Коментиран от #15

    10:38 25.02.2026

  • 11 Абсурдистан

    24 7 Отговор
    "Не съм ги сменял аз". С това изявление обратният за пореден път уринира върху заспалото стадо. Честито!

    10:38 25.02.2026

  • 12 Да ге

    19 8 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    В Плевен сложиха приятел на педофила от Петрохан

    Коментиран от #59

    10:40 25.02.2026

  • 13 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    24 8 Отговор
    Много си повярвахте, пе🌈дал.Даже и протестиращите се отдръпнаха от вас.

    10:40 25.02.2026

  • 14 Трол

    6 5 Отговор
    И аз не съм гей.

    10:40 25.02.2026

  • 15 Промяна

    17 5 Отговор

    До коментар #10 от "Розов пеньоар":

    АМА ТОЯ СЕ ГЪБАРКА С БЪЛГАРИТЕ А ЗАЩО НЕ С КУПЕНИ ЧЕРВЕНИ МЕТЕЖИ СЛУЖЕБНИТЕ ШАРЛАТАНИ ВЛАСТВАТ ГОВОРИ МИ ЗА КУПЕН ВОТ ХАХАХАХАХАВИЕ КУПИХТЕ ЦЯРАТА С.УЖЕБНА ВЛАСТ СЕГА ПЕТРОХАНСКИ ИЗМАМНИК

    10:41 25.02.2026

  • 16 Промяна

    8 4 Отговор
    АМА ТОЯ СЕ ГЪБАРКА С БЪЛГАРИТЕ А ЗАЩО НЕ С КУПЕНИ ЧЕРВЕНИ МЕТЕЖИ СЛУЖЕБНИТЕ ШАРЛАТАНИ ВЛАСТВАТ ГОВОРИ МИ ЗА КУПЕН ВОТ ХАХАХАХАХАВИЕ КУПИХТЕ ЦЯРАТА С.УЖЕБНА ВЛАСТ СЕГА ПЕТРОХАНСКИ ИЗМАМНИК

    10:42 25.02.2026

  • 17 дядо поп

    9 1 Отговор
    Не е вярно , аз не свърших белята в дупката , само бутнах мръсотията с една клечка.

    10:42 25.02.2026

  • 18 Ура,,Ура

    8 5 Отговор
    "Имаше такъв народ" е чудесно заглавие на загиналите политици на Зулуса.

    10:43 25.02.2026

  • 19 ПеПедофилите в настъпление!🥁🥁🥁

    19 8 Отговор
    Ами кой ги сменя бе, женчо!

    10:43 25.02.2026

  • 20 Хахаха

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "Промяна":

    Аз съм възмутен че не се разследва 6 то а може би 8 но убийство. А ако онези хора са такива каквито ги описват защо МВР не си е свършило работата докато са били живи. Използват същото заливане с кал както в Русе по момчетата. Лъже се по същия начин все едно се прикрива престъпление на полицаи. И да вметна бездействието с цел неразкриването на убийците е тежко престъпление и затова за главния секретар се крие.

    Коментиран от #24

    10:43 25.02.2026

  • 21 Дапитам

    22 3 Отговор
    Асенке,когато бяхте на власт,колко см пътища направихте?Май само ядохте пици и пихте шампанско?

    Коментиран от #23

    10:43 25.02.2026

  • 22 Преврат.

    5 14 Отговор
    Дължим всичко това
    на Буци Нежната Душа!

    Сдаде властта на Радев и Шарлатаните му!

    Това е преврат, извършен от Борисов, Радев и Доган.

    10:47 25.02.2026

  • 23 Мнение

    7 16 Отговор

    До коментар #21 от "Дапитам":

    Увеличиха пенсиите на възрастните хора и надбавките е нищо не откраднаха от пътищата така както го правеше ГЕРБ. И някой да се бие в гърдите за 50 км некачествено направени пътища и загинали хора на същите пътища в рамките на 20 години е резил.

    Коментиран от #28, #41

    10:48 25.02.2026

  • 24 Промяна

    11 3 Отговор

    До коментар #20 от "Хахаха":

    20 АМА ТИ ЖИВЕЕШ ЯВНО В ПЕТРОХАНСКОТА ВСЕЛЕНА НАЛИ ТЕЗИ ИДВАТ ОТ МЕКСИКО А ТУК СА ЗАГРАДИЛИ ПЛАНИНАТА И СА ПОЛУЧИЛИ ПРОТЕКЦИИ ОТ КИРОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПИТАЙ КИРО И СИЕ ИМА ДОКУМЕНТИ ЗА ТОВА ПИТАЙ ТЕРЗИЕВ БЕЗУХАНОВА КИРО САНДОВ РАШКОВ НАДЕЖДА И ОЩЕ ИОЩЕ КОИТО СА ГИ ПАЗИЛИ ТУК СТРЕРЯЛИ СА НА МЕСО ТЕЗИ ВЛАЧЕЛИ СА СЕ С МАЛКИ МОМЧЕТА ПРИБИРАЛИ СА ПАРИ ОТ БОГАТИ И ТАКА СА СИ ЖИВЕЕЛИ И ОЩЕ ИОЩЕ РАБОТИ КОИТО ГИ ДАЖЕ НЕ ЗНАЕШ НО ПОСТОЯННО ГАДНО ЛЪЖЕШ

    10:49 25.02.2026

  • 25 Благодарение на Боко,

    13 9 Отговор
    в следващите 5 години няма отърване от Шарлатаните на Радев!

    Тия като захапят власт са като булдози.

    10:49 25.02.2026

  • 26 Коста

    14 2 Отговор
    Сменял, не сменял... и да се и да не се оправдаваш това на изборите няма да ви помогне...хаха

    10:50 25.02.2026

  • 27 Хмм

    12 0 Отговор
    ВСС също е с изтекъл мандат, като им гледам назначенията, "техният" главен прокурор едва ли ще е по-добър

    Коментиран от #30

    10:51 25.02.2026

  • 28 Промяна

    10 5 Отговор

    До коментар #23 от "Мнение":

    ИМА ЗАКОН ПО КОЙТО СЕ УВЕЛИЧАВАТ ПЕНСИИТЕ А ТОВА Е КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ ОТКРИТО И БЕЗНАКАЗАНО И НАЙ ВАЖНОТО С КРЕДИТИ КОИТО ЦЯРАТА ДЪРЖАВА ПЛАЩА А ТОЗИ РОЗОВИЯТ ПРОДЪЛЖАВА ДА Е НА СВОБОДА ЗАЩО Е НЕДОСЕГАЕМ ГЛАВНИЯТ КУПУВАЧ НА ГЛАСОВЕ

    Коментиран от #31

    10:52 25.02.2026

  • 29 Зззззззззззз

    8 4 Отговор
    Знаем кой си. - от Радевата дружинка си / Ама нема да мине номера . Тук командват Бойко и Делян .

    10:52 25.02.2026

  • 30 Той ще бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хмм":

    изпълняващ функциите, докато се избере нов и от нов ВСС.

    10:54 25.02.2026

  • 31 Бабче,

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Промяна":

    Плети до чорапите.

    10:56 25.02.2026

  • 32 как не е

    3 0 Отговор
    важно е че има . после може той да ги смени .

    10:57 25.02.2026

  • 33 Промяна

    7 3 Отговор
    ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ КУПИХА ЦЯЛАТА ВЛАСТ И НАЗНАЧИХА СЛУЖЕБНИТЕ ГЮРОВИТЕ И ИДВА И РАДЕВ МЕСИЯТА КРИЕЩ СЕ ОТ ЗАСАДА ЩЕ АТАКУВА ХАХАХАХАХА С ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ВЛАСТ ВЛАСТВАТ 2026 ГОДИНА В ЕВРОПЕЙСКАБЪЛГАРИЯ

    10:59 25.02.2026

  • 34 ....

    2 7 Отговор
    Браво, Кокорчо!

    10:59 25.02.2026

  • 35 Възраждане

    12 2 Отговор
    П..але, признай си и ще ти олекне, лоена топко. Не се наядохте бе

    11:04 25.02.2026

  • 36 Розовите гащи

    11 2 Отговор
    Довечера ще се преброяването розовите гащи...Има ли луди да правят гражданска война...В четвъртък ще се съберете 20 души и ще арестуват Гюро без глава. Новото правосъдие срещу старото правосъдие и накрая ще го обърнат на любов. Тъпи,неграмотни, продажни,зависими неможачи. Каквото им кажат, това правят. Подлоги продажни, ликвидатори на държавата.

    11:04 25.02.2026

  • 37 Тити на Кака

    10 1 Отговор
    Кокоран: Не съм крадец от Лондон!

    11:06 25.02.2026

  • 38 604

    10 1 Отговор
    Тия сороски шарлатани требе съ в каушъ...не бил той..ти къв си на тая партия ве пеТдал не до клатен!

    11:10 25.02.2026

  • 39 Драги ми Смехурко

    10 1 Отговор
    Да спре курения вот на ГЕРБ,а вашия не,нали асенке.По-голям наглец е само фатмака.

    11:11 25.02.2026

  • 40 Педерастийка

    0 4 Отговор
    Тази събота в дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "циганин ли си, българин?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    🔥🔥🍑🍌💦😄

    11:12 25.02.2026

  • 41 Дапитам

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мнение":

    Аха,голямо увеличение,което беше изядено от инфлацията.

    11:14 25.02.2026

  • 42 Баш Майстора

    10 0 Отговор
    Пак си е обул розовия чорапогащник

    11:16 25.02.2026

  • 43 Следващата сглобка

    3 1 Отговор
    пак ще бъде редена салата от Боко, Чорапа и Сокола.

    Разликата е, че този път ще управлява Чорапа, а Боко ще играе десен бек. Лев бек ще бъде БСП.

    Протиниковият отбор ще се Възраждане и ДПС.

    11:19 25.02.2026

  • 44 само свои хора

    9 1 Отговор
    Педофилската партия прави чистка.

    11:20 25.02.2026

  • 45 Питар

    9 1 Отговор
    Долен ляв педал.
    Бързо организирай протест че за да свалиш Сарафов.
    Не че има значение ноо.
    Та на изборите се пети да си знаете

    11:21 25.02.2026

  • 46 Дядо

    6 1 Отговор
    Областните Управители не се ли избират чрез гласуване от населението живеещо в тази област?

    11:23 25.02.2026

  • 47 Лама Гюро Кюмюро

    7 0 Отговор
    В момента правим преврат с кадифени ръкавици и смятаме да ви оправяме с 300 до пълна федерализация в ЕС!

    11:25 25.02.2026

  • 48 Розовото гуце

    4 0 Отговор
    Докога в политиката, а и по-лошото в управлението на страната ни, ще се дава възможност на хора кандидати, а и притежаващи жълти книжки, да определят бъдещето на българите?! Толкова ли хората са безразлични и апатични към ставащото?! Защо се събуждат саво когато "опре ножа в кокъла"?! Защо позволяваме да рушат красивата ни страна?! Народе!!!!

    11:26 25.02.2026

  • 49 Промяна

    1 1 Отговор
    ИСКАМ БОКО ДА МИ ГОВОРИ ЗА ЛАМА!!

    11:28 25.02.2026

  • 50 Дядо

    2 2 Отговор
    Примерно, в Столипиново живеят цигaни и те Столипинците ще гласуват за мъpзелан, но патриотичен капитан! А в област Овчаpника, овцeте ще гасуват за Овчаpя, който умее да се крие в Планината от Цигaнския Капитан, за да не му инжектира овцeте в кошaрата и освен това овцeте да си изберат oвца която може да ги прекара през реката, без да измират..... на живота, за да има мляко, кожени облекла, вълна! Напишете в търсачката в Ютюб "ЗАБЛЕЯЛО МИ Е АГЪНЦЕ Борис Машалов"....

    11:37 25.02.2026

  • 51 Трябва да гласуваме за опозицията

    1 6 Отговор
    на тези избори, инак Борисов, Радев и Доган ще завладеят всичко.

    Радев ще овладее изпълнителната власт със свои хора, но ще пусне и Борисов , и Доган на масата на властта.
    Такава е далаверата!

    11:39 25.02.2026

  • 52 Пеевски

    1 0 Отговор
    е сигурно?

    11:42 25.02.2026

  • 53 Модела

    5 0 Отговор
    Василев-Гюров-Доган....

    11:43 25.02.2026

  • 54 Асенчо

    5 0 Отговор
    пак му улезна Глич !

    11:44 25.02.2026

  • 55 Този Асен

    2 4 Отговор
    Обръща ги с хастара навън. Пез ауспусите им. Факт.

    11:48 25.02.2026

  • 56 Аслана

    6 0 Отговор
    Вика, техните купени гласове са лоши, а нашите купени - добри? Аз така го прочетох това изказване

    11:48 25.02.2026

  • 57 Този Асен

    2 4 Отговор
    Обръща ги с хастара навън. През ауспусите им. Факт.

    11:49 25.02.2026

  • 58 Майора

    5 0 Отговор
    Ало Кокорчо , няма как да стане ,не може НПО на Сорос , в частност “Правосъдие за всички” и тем подобни да иска оставката на който и да е в една суверенна държава!Срам и позор за такива като вас , стига оправдания , Гюров е кукла на конци , изпълняващ задачата за овладяване цялата власт в страната , със свое МВР , свои началник служби и свой главен прокурор под ваше давление! Засрамете се шарлатани и мошеници , честни избори с такива като вяс освен ала бала с машините и помощта на резидента не стават!

    11:49 25.02.2026

  • 59 Герп боклуци

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Да ге":

    Марто наркомана по ли ти харесва?

    11:51 25.02.2026

  • 60 Въпроса е

    1 0 Отговор
    не кой,а защо се сменят???

    11:57 25.02.2026

  • 61 Асен лъжецът и Петроханската сектата

    1 0 Отговор
    Не не си ги сменял ти Асене, баба ти беше. И се е объркала да сложи всички нови областни управители от ППДБ.
    Тоя и всичките от ППДБ на чело с Радев и Гюров са не само закоравели лъжци, но и п психопати с прегоряла съвест. Защото толкова много лъжат и мажат че вече съвест в тях не е останала.
    Вие да не мислите нас избирателите за балами . Айде вън от Парламента и затвор за всичките ви участници в изборите които ще се опитат да ги откраднат с фалшификация на изборите, начело с Божанов и хората които е поставил. Хората не са глупави и слепи. Всички сте за затвора.

    12:11 25.02.2026

  • 62 Знаем

    1 0 Отговор
    Ясно е, че от Асен Василев нищо не зависи. Всичко се определя от Прокопиев.

    12:24 25.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ааа, това искат

    1 0 Отговор
    Ами хубаво ги съкаш на бой,ама всеки може да пострадали, нали? Протест вече ще назначава и Протест ще уволнява. Това родиха умните и красивите шарлатани.

    12:30 25.02.2026

