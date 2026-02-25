Новини
Великобритания от днес ще изисква разрешение за пътуване от чужденци от 85 страни

Великобритания от днес ще изисква разрешение за пътуване от чужденци от 85 страни

25 Февруари, 2026 08:07 694 12

Това означава, че авиокомпаниите няма да допускат на борда на самолетите си пътници, които не притежават електронно разрешително

Великобритания от днес ще изисква разрешение за пътуване от чужденци от 85 страни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пристигащите във Великобритания хора от 85 страни от днес ще трябва да получат електронно разрешение преди пътуването си, в противен случай ще им бъде отказан достъп до територията на Обединеното кралство, предаде Ройтерс, като се позова на британското министерство на вътрешните работи, съобщи БТА.

Схемата за електронно разрешително за пътуване изисква всички посетители, които не се нуждаят от виза за влизане в Великобритания, да купят онлайн разрешително за пътуване на цена 16 британски лири (21,57 щатски долара).

Системата беше въведена през 2023 г. и през април миналата година обхвана пътниците от Европа, но не се прилагаше стриктно. От днес обаче посетителите във Великобритания ще бъдат задължени да притежават електронно разрешително, за да влязат на територията на страната.

Това означава, че авиокомпаниите няма да допускат на борда на самолетите си пътници, които не притежават електронно разрешително, електронна виза или друг валиден документ, заяви британското министерство на вътрешните работи. Британските и ирландските граждани, включително лицата с двойно гражданство, както и тези, които имат право да живеят във Великобритания, са освободени от това изискване.

През октомври миналата година ЕС започна да въвежда дълго отлаганите си проверки за гранична сигурност след Брекзит за граждани на Великобритания, влизащи в блока. Обединеното кралство официално напусна ЕС през 2020 година.

Системата на ЕС за влизане/излизане премахва изискването за ръчно подпечатване на паспортите по външните граници на ЕС и вместо това създава цифрови записи. Пътниците обаче се оплакват, че въвеждането на новата система е причинило закъснения на някои летища, а лидери в бранша изразиха опасения, че пълното ѝ въвеждане по Великден може да доведе до масови обърквания в разписанията на самолетите и влаковете.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
  • 1 Пич

    17 0 Отговор
    Никога не я харесах като място за туризъм!

    08:09 25.02.2026

  • 2 в противен случай

    13 0 Отговор
    само с лодки през Ламанша

    08:10 25.02.2026

  • 3 фен на сидеров

    13 0 Отговор
    реципрочност !? и визи за всички англосакси !

    08:11 25.02.2026

  • 4 Оги

    11 2 Отговор
    Хаха, и кой ходи в тоя прогнил и мухлясал от дъжд северен остров? За какво? Кой иска студ, дъжд и вятър да го брули всеки ден?

    Коментиран от #6

    08:12 25.02.2026

  • 5 честен ционист

    5 14 Отговор
    ЮК се превърна в цифров концлагер само и само да ограничи Ганчо да източва социалните системи.

    Коментиран от #8

    08:12 25.02.2026

  • 6 Оксфорд стрийт пик-покет

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Оги":

    Ходят там, да крадат социални помощи за хиляди паундове.

    08:14 25.02.2026

  • 7 Жиката

    7 0 Отговор
    Айде нема нужда .И без мачове можем.

    08:15 25.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 БАЦЕ ЕООД

    3 0 Отговор
    що да не си "стимулират" и туризма тия скъсаняци.. аз повече в тая тоалетна - британия, не ходя

    08:18 25.02.2026

  • 10 Трътлю

    3 0 Отговор
    А онези с лодките ги настаняват в хотели

    08:18 25.02.2026

  • 11 Възмутен

    2 0 Отговор
    "всички посетители, които не се нуждаят от виза за влизане в Великобритания, да купят онлайн разрешително за пътуване на цена 16 британски лири (21,57 щатски долара)"

    Значи не ти трябва виза ама трябва да си я платиш че англетата и те малко я закъсаха - пари трябва да се събират че иначе зеления глътна вода. Не дай си боже да си бизнесмен и всеки ден да пътуваш до Англия от Европа.

    Урсулите ще направят ли реципрочни действия за англетата или пак ще се наведат.

    08:20 25.02.2026

  • 12 И ние сме тръгнали да правим ИИ

    1 0 Отговор
    "лидери в бранша изразиха опасения, че пълното ѝ въвеждане по Великден може да доведе до масови обърквания в разписанията на самолетите и влаковете." Европа очевидно е технологически изостанала. Вместо да инвестираме в технологиите и прилагането им, се чудим за коя война да дадем пари. И се чудим защо като китайците се качат на български влак гледат сякаш са се върнали в миналото.

    08:21 25.02.2026

