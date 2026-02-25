Новини
Може ли Бенфика да изненада Реал Мадрид на „Бернабеу“?

Може ли Бенфика да изненада Реал Мадрид на „Бернабеу"?

25 Февруари, 2026 10:27 527 6

  • реал мадрид-
  • бенфика-
  • футбол-
  • шампионска лига

Сблъсъкът на „Бернабеу“ е чакан с огромен интерес, въпреки че „кралете“ спечелиха в Лисабон с 1:0

Може ли Бенфика да изненада Реал Мадрид на „Бернабеу“? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид посреща Бенфика тази вечер в мач-реванш от плейофите за класиране на 1/8-финалите в Шампионска лига. Срещата ще бъде ръководена от словеския рефер Славко Винчич.

Сблъсъкът на „Бернабеу“ е чакан с огромен интерес, въпреки че „кралете“ спечелиха в Лисабон с 1:0. Тогава победата на „кралете“ бе засенчена от расисткия скандал, избухнал след гола на Винисиус. Играта бе спряна за 10 минути, след като бразилецът се оплака на главния съдия, че е обиждан от Джанлука Престиани. Крилото на Бенфика ще пропусне мача в Мадрид, тъй като е със спрени права до изясняване на случая, но според журналиста Фабрицио Романо, аржентинецът се е качил в самолета за испанската столица.

На "Бернабеу" Бенфика ще бъде и без Жозе Моуриньо, след като преди седмица той бе изгонен от рефера в края на срещата. Въпреки това в португалския тим са оптимисти и вярват, че може да изненадат испанския гранд, който показва колебания през сезона. Само преди няколко дни Реал претърпя загуба с 1:2 от Осасуна в Ла лига и отсътпи лидерската позиция на Барселона.

Големият липсващ за Реал Мадрид пък ще е Килиан Мбапе, който е контузен и ще гледа двубоя от трибуните. Французинът е измъчван от болки в лявото коляно и напусна последната тренировка на отбора. Централният защитник Дийн Хаусен също е аут за мача заради травма. Списъкът с отсъстващите включва още Едер Милитао, Джуд Белингам, Дани Себайос и Родриго, който е наказан.


  • 1 Лопата Орешник Мадридист

    2 1 Отговор
    На теория и на практика може!!! Моуриньо е отсреща! Ако има нестандартен треньор, който може да създаде план , това е той! Разбира се , по вероятно е Реал да продължат, но ако има начин нещата да се объркат, той е да бъде подценен Моуриньо и страстта му към играта и победата! Над 90% вероятно е Реал да продължат, но остават няколко процента и само някой, който не разбира играта може да не се съобрази с това!! Очаквам страхотен футболен и интелектуален сблъсък!

    10:35 25.02.2026

  • 2 Е защо

    0 0 Отговор
    питаш читателите дали може, или не може?

    Коментиран от #4

    10:36 25.02.2026

  • 3 Този

    0 0 Отговор
    словески рефер от коя държава е?

    10:38 25.02.2026

  • 4 Щот е

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Е защо":

    Пидра3

    10:42 25.02.2026

  • 5 Ей,Патрашкова?

    2 0 Отговор
    И футбол ли взе да списваш ма?

    10:43 25.02.2026

  • 6 Фен

    0 2 Отговор
    РЕВАЛ МАДРИД Е НАЙ СЪДИЙСКИЯТ ОТБОР В ЕВРОПА,ЗАТОВА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ

    10:45 25.02.2026

