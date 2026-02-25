Може ли Бенфика да изненада Реал Мадрид на „Бернабеу“?

Реал Мадрид посреща Бенфика тази вечер в мач-реванш от плейофите за класиране на 1/8-финалите в Шампионска лига. Срещата ще бъде ръководена от словеския рефер Славко Винчич.

Сблъсъкът на „Бернабеу“ е чакан с огромен интерес, въпреки че „кралете“ спечелиха в Лисабон с 1:0. Тогава победата на „кралете“ бе засенчена от расисткия скандал, избухнал след гола на Винисиус. Играта бе спряна за 10 минути, след като бразилецът се оплака на главния съдия, че е обиждан от Джанлука Престиани. Крилото на Бенфика ще пропусне мача в Мадрид, тъй като е със спрени права до изясняване на случая, но според журналиста Фабрицио Романо, аржентинецът се е качил в самолета за испанската столица.

На "Бернабеу" Бенфика ще бъде и без Жозе Моуриньо, след като преди седмица той бе изгонен от рефера в края на срещата. Въпреки това в португалския тим са оптимисти и вярват, че може да изненадат испанския гранд, който показва колебания през сезона. Само преди няколко дни Реал претърпя загуба с 1:2 от Осасуна в Ла лига и отсътпи лидерската позиция на Барселона.

Големият липсващ за Реал Мадрид пък ще е Килиан Мбапе, който е контузен и ще гледа двубоя от трибуните. Французинът е измъчван от болки в лявото коляно и напусна последната тренировка на отбора. Централният защитник Дийн Хаусен също е аут за мача заради травма. Списъкът с отсъстващите включва още Едер Милитао, Джуд Белингам, Дани Себайос и Родриго, който е наказан.