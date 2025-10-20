Български гражданин е бил убит с нож пред нощен клуб в Гърция

Български гражданин на 37 години е бил убит тази нощ пред нощен клуб в предградието Перистери на гръцката столица Атина, съобщиха гръцките медии, цитирани от БТА.
Както съобщава държавната телевизия ЕРТ, инцидентът е станал около 3 ч. през нощта, когато мъжът, който е бил в заведението, е излязъл да разговаря с друго лице.
Няколко минути по-късно българинът паднал окървавен, след като бил прободен с нож в коремната област. Той е бил откаран в болница, където въпреки усилията на лекарите е починал от нараняванията си.
Полицията разследва обстоятелствата, при които е извършено нападението.
До коментар #1 от "оня с коня":Като започнем с боклука Атина Палада.
