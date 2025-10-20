Новини
Български гражданин е бил убит с нож пред нощен клуб в Гърция

20 Октомври, 2025 15:00

Полицията разследва обстоятелствата, при които е извършено нападението

Български гражданин е бил убит с нож пред нощен клуб в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Български гражданин на 37 години е бил убит тази нощ пред нощен клуб в предградието Перистери на гръцката столица Атина, съобщиха гръцките медии, цитирани от БТА.

Както съобщава държавната телевизия ЕРТ, инцидентът е станал около 3 ч. през нощта, когато мъжът, който е бил в заведението, е излязъл да разговаря с друго лице.

Няколко минути по-късно българинът паднал окървавен, след като бил прободен с нож в коремната област. Той е бил откаран в болница, където въпреки усилията на лекарите е починал от нараняванията си.

Полицията разследва обстоятелствата, при които е извършено нападението.


Гърция
