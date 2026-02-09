Населението на Турция се е увеличило с близо 430 000 души през 2025 г.

Населението на Турция се е увеличило с 427 224 души през 2025 г. и вече надхвърля 86,9 млн. души. Това показват данните за демографската картина в страната, публикувани от Турския статистически институт. Данните са отчетени въз основа на адресната регистрация, предаде БТА.
Мъжете съставляват 50,02 на сто, а жените – 49,98 на сто от населението. Според данните мъжете са с 26 700 повече от жените.
Статистиката отчита и ръст на чужденците, които са се установили в Турция. През 2025 г. те са били с 38 968 души повече и вече съставляват 1,5 млн. души от населението. Сред чужденците, живеещи в Турция, мъжете са по-малко от жените - съотношението е 49,3 на сто срещу 50,7 на сто.
Данните показват, че 67,5 процента живеят в най-натоварените градове. В по-спокойните градове живее 15,8 на сто от населението, а 16,8 на сто са избрали да живеят в селата или сред природата.
През изминалата година е отчетен спад на населението в 33 от общо 81 окръга в Турция. През 2024 г. този процес е наблюдаван в 40 окръга.
Истанбул продължава да расте. Населението на мегаполиса е достигнало 15,7 млн. души, което е ръст от 52 451 души. Там живее 18,3 на сто от турското население. Вторият по големина град е столицата Анкара, където живеят 5,9 млн. души. На трето място е Измир с 4,5 млн. души, следван от Бурса с 3,2 млн. души и Анталия, където живеят близо 2,8 души.
Най-малко са хората в окръг Байбурт (Североизточна Турция), където населението наброява 82 836 души, следван от Туджели (Централна Турция) с 85 хил. души и намиращия се в близост до границата с Грузия и Армения Ардахан, където живеят 90 392 души.
Населението на Турция "се е състарило" с 5 месеца. През 2025 г. средната възраст е била 34 години и 9 месеца в сравнение с 2024 г., когато е била 34 години и 4 месеца.
Мъжете в страната са по-млади от жените. Средната им възраст е съответно 34 години и 2 месеца и 35 години и 2 месеца.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6
13:58 09.02.2026
2 Дългият
13:59 09.02.2026
3 браво
Коментиран от #5, #7, #10, #15, #49
13:59 09.02.2026
4 Баба Гошка
Коментиран от #11, #27
14:04 09.02.2026
5 гост
До коментар #3 от "браво":ТОЗИ САЙТ...и русофобия,сънувал си кошмари...
14:05 09.02.2026
6 гост
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В РФ няма , ама в Европа са над 15 милиона , общо взето два Истанбула са в ЕС !! И което е най-интересно , в Европа туркините раждат ПО-МАЛКО от европейките , има официални статистически данни
Коментиран от #25
14:08 09.02.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "браво":за да мразиш нещо , би трябвало поне малко да го уважаваш! рософоб не беше ли русомразец?на повечето ни тук , презрението ни граничи откровена насмешка
Коментиран от #13
14:09 09.02.2026
8 Магазинер
Коментиран от #46
14:09 09.02.2026
9 констатация
14:09 09.02.2026
10 Така е
До коментар #3 от "браво":Само православните славянски братя от Русия, са единствената помощ за България, срещу Турция, но ни управляват продажни и крадливи политици, които не ги интересува на българския народ.
Коментиран от #12
14:11 09.02.2026
11 гост
До коментар #4 от "Баба Гошка":Турция изживява последните си години на растеж на населението ! Според всички прогнози до 4-5 години максимум ще започне намаляване , независимо кой ще управлява !! Тя и сега половината от прираста е от имигранти , само последните 10 години има над 4 милиона сирийци , ливанци и иранци , получили гражданство в Турция ! Отделно други ! Според прогнозите до 2050 ще падне на 83-84 милиона !
Коментиран от #16, #50
14:12 09.02.2026
12 Галин
До коментар #10 от "Така е":Чакай,първо православните ни славянски братя,да се справят с украинските си славянски братя,тогава да дойде и нашия ред
Коментиран от #14
14:20 09.02.2026
13 Българин
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И защо господарите ти толкова ни мразят че ни затриха като нация за 36 години - под турско робство е нямало такъв геноцид към Българите и сме оцелели 500 години - господарите ти за 50 ще ни унищожат.
Коментиран от #18
14:26 09.02.2026
14 Запознат
До коментар #12 от "Галин":"тогава да дойде и нашия ред"
Те краварите и без тях се справят много успешно с нас - за 36 години с една трета. Пък при "лошите" руснаци станахме от 6 на 9 милиона.
14:28 09.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Българин
До коментар #11 от "гост":"само последните 10 години има над 4 милиона сирийци , ливанци и иранци , получили гражданство в Турция"
Те за това ли нашите управляващи евроатлантици прогониха българите и почнаха да вкарват пакистанци. Православна държава ли е трябва да се заличи.
Коментиран от #31, #39
14:32 09.02.2026
17 Трион
Коментиран от #19
14:34 09.02.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "Българин":не-аз нямам господари//Котараците не признаваме власт! защо изчезваме УЖ ли? ми щот РСФСР излъга селяните да избягат в градовете ,и после се отказа от СИВ и В.договор-спасявайте се демек/ и много се спасиха на запад
Коментиран от #20
14:36 09.02.2026
19 Възмутен
До коментар #17 от "Трион":Ами Турция 1989 година са били 55 милиона и за 36 години стават 88 милиона а българите под крилото на САЩ и ЕС от 9 милиона ставаме 6 като процента на малцинствата се е увеличил почти двойно. Ако нараствахме колкото Турция сега трябваше да сме около 14-15 милиона.
Коментиран от #28, #51
14:39 09.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 А на бг е спаднало
Алчните и некадърни комунисти са първи по това да убиват и мъчат народа
Коментиран от #24
14:46 09.02.2026
22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #20 от "Българин":от ,,Освобождението,,, до 44г. колко станахме?
Коментиран от #26
14:47 09.02.2026
23 Варна 3
14:48 09.02.2026
24 Помнещ
До коментар #21 от "А на бг е спаднало":Е така де ама алчните и некадърни комунисти сега всичките са върли евроатлантици и се кланят на новия ни господар. Същите които навремето се мъчеха да ни правят 16-та република сега искат да ни правят щат от ЕС.
Можеш ли ми посочи един евроатлантик който да не е бил комуняга или ченге от ДС.
Коментиран от #30
14:51 09.02.2026
25 Варна 3
До коментар #6 от "гост":Те европейките са същите като туркините, и те раждат по-малко, за разлика от мигранти от Пакистан, Индия, Африка, Близкия изток и Афганистан. А в следващите години кюрдите, заедно с арабите, ще станат мнозинство в Турция поради тяхната висока раждаемост.
Коментиран от #29
14:54 09.02.2026
26 Българин
До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"от ,,Освобождението,,, до 44г. колко станахме?"
Ами ако смяташ сан Стефанска България при освобождението почти не сме мръднали до 1944 - според турските архиви в османската империя българите са били около 6 милиона. Само където губим територии и българите от беломорска Тракия масово се преселват тук, същото става и със северна Добруджа.
Коментиран от #32
14:57 09.02.2026
27 Диктор
До коментар #4 от "Баба Гошка":Жените по-малко от мъжете, но ако не спре това клане срещу жени, Истанбул става в мъжки ръце. Турция с полудял народ заради Ердо, който заличи бъдещето.
14:58 09.02.2026
28 Баба Гошка
До коментар #19 от "Възмутен":При първата свввойна ние сме били 5 милиона, а те 20. Сега трябва щом са 88 милиона, ние да сме 21 милиона. Но за това се иска дууппее. Да снася редовно и мъж насреща да издържа семейство. А не хора, дет си развяват работите докъм 40 годишни и после айй, минало му времето.
Коментиран от #33
15:03 09.02.2026
29 гост
До коментар #25 от "Варна 3":Това няма нищо общо с произхода и нацията , а единствено с образованието и професионалната кариера !! Раждат много жените в гета , където са държани като крави за разплод без образование , професия и лични доходи , напълно зависими от мъжете и семействата си !! НЯМА жена с образование , професия и личен доход , независима от мъж , която да седне 7-8-10 години в къщи да гледа 2-3 , да не говорим повече деца , нито в Европа , нито в която и да е държава !!
15:06 09.02.2026
30 Няма те такъв
До коментар #24 от "Помнещ":Обаче в началото на 90 те имаше, Милан Дренчев например, Петър Дертлиев
15:09 09.02.2026
31 гост
До коментар #16 от "Българин":Да ти кажа по-добре пакистанци и сирийци от рубладжии путинофили !! А тебе от какво те е страх , че ще лъсне колко си некадърен и дори пакистанците се справят по-добре , хахахаха !!
15:09 09.02.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #26 от "Българин":всъщност няма и 5 милиона , в доста по-голяма територия , вкл. Македония , Тракия!!София е било село ///до 1944 г. сме се удвоили , въпреки загубите през войните////престанете да Лъжете
Коментиран от #35
15:10 09.02.2026
33 Възмутен
До коментар #28 от "Баба Гошка":Ами нали "демокрация, просперитет, швейцария на балканите, клуба на богатите" пък българите бягат от тези ужким хубави работи - не издържат на демокрацията ли - много им идва.
Или цялата работа е господарите им унищожиха предприятията, селското стопанство, животновъдството и стигнахме до там даже нашите козячета да не могат да ми отговорят какво произвежда България в момента. В момента сме след Гана по качество на живот. Как сега младо семейство може да си купи жилище и да отглежда деца ако не е приближен на управляващата мафия.
15:12 09.02.2026
34 Теслатъ
Коментиран от #36, #37
15:22 09.02.2026
35 Българин
До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"София е било село" - тя и сега си е село - и жълтопаветниците са най-големите селяни.
Това ти казвам че населението на България при освобождението ни е било повече от 6 милиона в сан Стефанска България като то е включвало и малцинства както и сега ги включва в тези 6 милиона които сме. И до 1944 почти не е мръднало. Само българите според турските архиви са били над 5 милиона но по близо до 6. Та къде го видя това "удвояване" на населението.
Виж ако смяташ само княжество България без източна Румелия, Македония и беломорска Тракия както ни разделят господарите ти само то е било около 3.5 милиона.
Не искаш да признаеш че господарите ти се мъчат да ни затрият ли или и ти го искаш че мразиш българите.
15:24 09.02.2026
36 Възмутен
До коментар #34 от "Теслатъ":"5 Млн. души барабар с територията ни"
Нищо чудно, щом една държава от НАТО може да си присвои Гренландия от друга натовска държава що пък Ердоган да не каже че България му е необходима за да се защитава от "руската агресия" и европуделите няма и един автобус войници да пратят даже в наша помощ. А нашите наведени евроатлантици веднага ще нахлюпят фесовете и ще станат туркофили както от комуняги станаха евроатлантици.
Коментиран от #40
15:29 09.02.2026
37 Мисля,че ще е по - добрият избор отколко
До коментар #34 от "Теслатъ":Пеевски и Борисов да ни управляват,а най доброто би било австриец за цар,тогава е растяло населението ЕСТЕСТВЕНО,а не като по комунизма
Коментиран от #38
15:30 09.02.2026
38 Българин
До коментар #37 от "Мисля,че ще е по - добрият избор отколко":"а най доброто би било австриец за цар"
А защо да не българин за цар на Австрия - или вие не можете да живеете без господар на когото да се кланяте. За това ли всички евроатлантици са бивши комуняги и както се кланяха на Кремъл така и сега се кланят на новите ни господари и за тях даже Ердоган да им е господар е по приемливо от това България да е силна и независима държава.
То по турско време е имало такива "българи" за които е било чест че сме част от великата Османска империя и са се борели срещу разни "копейки" като Ботев и Левски които искали макар и слаба ама свободна и назависима България.
Коментиран от #48, #52
15:39 09.02.2026
39 гост
До коментар #16 от "Българин":Няма ли да вденете най-после колко сте жалки с ревовете си за "мигранти" , "православна държава" и подобни ! Любимюта ви Раша е държава с над 100 националности , от които мюсулманите са над 40% вече , а православните под 40 % вече !!! Най-голямата джамия в Европа е в Москва !! И се моли на всички азиатски и африкански държави за "мигранти" , ама за СТОТИЦИ ХИЛЯДИ и даже милиони мигранти !! Китай също ! ВСИЧКИ НАЙ-ГОЛЕМИ икономики в света са многонационални държави и такива ще си останат !! САЩ са икономика колкото целия БРИКС и отгоре , а даже не знаят колко националности живеят там !! Във време , когато света вече е едно село , в което от дивана си можеш да се свържеш с който си искаш в който и край на света да е и то без да платиш един цент за това , какви граници и какви "нации" сънувате , хахаха !! И си мислите , че всички не разбират , че просто ви е страх , че те ще излязат по-умни , по-можещи и по-свестни от вас !!! И точно така ще стане !!
Коментиран от #41
15:45 09.02.2026
40 Теслатъ
До коментар #36 от "Възмутен":Уви...!!! Международното право свърши с края на Двуполюсния модел! Днес, Силата определя правилата! Ние сме държава със "затихващи функции" и демографска катастрофа..., населението ни се топи, променя се и етническият му състав, какво ни очаква след 15-тина години може само да гадаем, но със сигурност няма да е в наша полза!
Коментиран от #42
15:48 09.02.2026
41 Българин
До коментар #39 от "гост":Няма ли да вденете най после че с плоски лъжи пропаганда не става. И няма ли да вденете най после да гледате България на какво дередже е а не да плюете по Русия.
Повтарянето на едни и същи опорки не ги прави истина и защо толкова сте се загрижили за Русия а не ви интересува какво става в България - или те плащат само за плюене по Русия.
"какви граници и какви "нации" сънувате" - ами не е моя опорката за териториалната цялост на Украйна - май вие сънувате граници и нации. Или там е друго - България на господарите си може да продадете ама само на тях защото от там идват грантовете. Иначе Китай не може да си вземе Тайван тогава сте за спазване на международните граници.
Защо така бе господа козячета ви са противоположни разбиранията - зависи от мераците на господарите ви ли?
Коментиран от #43, #44, #47
15:55 09.02.2026
42 Възмутен
До коментар #40 от "Теслатъ":Уви така е - особено с евроатлантици на власт които се чудят на кого да се наведат и продажни козячета които работят против България нищо добро не ни чака.
15:59 09.02.2026
43 гост
До коментар #41 от "Българин":Териториалната цялост и на Украйна и на България няма нищо общо с нации и религия , какви простотии пробутваш ?? И Украйна и България също са многонационални и мултирелигиозни държави , за твой ужас , пише го в паспорта ти , ОФИЦИАЛНО !! А за "лъжите" за любимата ти Раша също има официални документи , пак за твой ужас !!
16:22 09.02.2026
44 гост
До коментар #41 от "Българин":И за да бъде ужаса ти още по-пълен , ще ти кажа , че да , бъдещето и на България и на Европа е Съединени Европейски Щати , тоест федерализация !! За разлика от Раша , където бъдещето е разпад и изчезване от картата и историята , логичен край на измислена държава ! По феновете и може да го разбереш , диагнозата е летална !
16:31 09.02.2026
45 Гост
16:39 09.02.2026
46 Гост
До коментар #8 от "Магазинер":Ама те, изконните й граници са някъде из азиатските пустини.
16:44 09.02.2026
47 гост
До коментар #41 от "Българин":Русия се надява на Индия и Шри Ланка за спасение от трудовата криза
Войната на Путин срещу Украйна влоши и без това сериозния недостиг на работна ръка . Русия изчислява, че икономиката се нуждае от още 11 милиона работници до края на десетилетието поради трудова криза, предизвикана от демографията и войната в Украйна.
Броят на разрешителните за работа, издадени от Русия за индийци, скочи до над 56 000 миналата година, а общият брой на разрешителните за работа, дадени на чужденци, нарасна до над 240 000 през 2025 г.
Руските компании се стремят да привлекат работници от чужбина, включително от Индия, Бангладеш, Шри Ланка и Китай, за да запълнят празнините в работната сила, като някои агенции създават центрове за обучение и езикови курсове, за да подготвят чуждестранни работници за работа в Русия. Години наред Русия разчиташе на мигранти от Централна Азия, за да запълни недостига на работна сила. Докато демографията и войната в Украйна водят до най-острата трудова криза от десетилетия, специалистите по набиране на персонал гледат с надежда към някои от най-населените страни в света.
Русия изчислява, че икономиката се нуждае от още 11 милиона работници до края на десетилетието.
Въпросът беше на първо място в дневния ред по време на декемврийското посещение на президента Владимир Путин в Ню Делхи, когато официални лица подписаха споразумение, насочено към опростяване на процедурите за временна трудова миграция.
17:05 09.02.2026
48 И сега ги има
До коментар #38 от "Българин":С тескерето от османската империя пътуваш из цяла Европа,кап.Петко войвода кво рекъл-ако ще има изедници то по добре да останем под турско.
2.Може и българин на Австрия...аз предлагам Пеевски :) ти кой предлагаш
И три 3.не съм комуняга ,нито евроатлантик,нито. Копейка,нито държа за бг в тоя и вид,обаче ходя работя на запад,а иначе съм от стар кулашки род от старозагорско
17:08 09.02.2026
49 Шшшшшш
До коментар #3 от "браво":От 150 години насам вие комунистическите копейки само тази песен пеете друга не знаете Турците идват и забравяме за ниски пенссии за глад безработица и чакаме бай иван да дойде и да ни управи
17:37 09.02.2026
50 Шшшшшш
До коментар #11 от "гост":Намали чакиите
17:41 09.02.2026
51 Шшшшшш
До коментар #19 от "Възмутен":Във България в момента живеят малко над 4 милиона хора, население без никаква икономика асо извадим паспортите със двойно гражданство оставаме Зеро
17:51 09.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.