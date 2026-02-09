Населението на Турция се е увеличило с близо 430 000 души през 2025 г.

Населението на Турция се е увеличило с 427 224 души през 2025 г. и вече надхвърля 86,9 млн. души. Това показват данните за демографската картина в страната, публикувани от Турския статистически институт. Данните са отчетени въз основа на адресната регистрация, предаде БТА.

Мъжете съставляват 50,02 на сто, а жените – 49,98 на сто от населението. Според данните мъжете са с 26 700 повече от жените.

Статистиката отчита и ръст на чужденците, които са се установили в Турция. През 2025 г. те са били с 38 968 души повече и вече съставляват 1,5 млн. души от населението. Сред чужденците, живеещи в Турция, мъжете са по-малко от жените - съотношението е 49,3 на сто срещу 50,7 на сто.

Данните показват, че 67,5 процента живеят в най-натоварените градове. В по-спокойните градове живее 15,8 на сто от населението, а 16,8 на сто са избрали да живеят в селата или сред природата.

През изминалата година е отчетен спад на населението в 33 от общо 81 окръга в Турция. През 2024 г. този процес е наблюдаван в 40 окръга.

Истанбул продължава да расте. Населението на мегаполиса е достигнало 15,7 млн. души, което е ръст от 52 451 души. Там живее 18,3 на сто от турското население. Вторият по големина град е столицата Анкара, където живеят 5,9 млн. души. На трето място е Измир с 4,5 млн. души, следван от Бурса с 3,2 млн. души и Анталия, където живеят близо 2,8 души.

Най-малко са хората в окръг Байбурт (Североизточна Турция), където населението наброява 82 836 души, следван от Туджели (Централна Турция) с 85 хил. души и намиращия се в близост до границата с Грузия и Армения Ардахан, където живеят 90 392 души.

Населението на Турция "се е състарило" с 5 месеца. През 2025 г. средната възраст е била 34 години и 9 месеца в сравнение с 2024 г., когато е била 34 години и 4 месеца.

Мъжете в страната са по-млади от жените. Средната им възраст е съответно 34 години и 2 месеца и 35 години и 2 месеца.