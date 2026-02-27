Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Хасан Адемов: Проектът за удължителния бюджет гарантира всички социални плащания

Хасан Адемов: Проектът за удължителния бюджет гарантира всички социални плащания

27 Февруари, 2026 15:26 411 6

  • хасан адемов-
  • бюджет-
  • плащания-
  • хора-
  • увреждания

По думите му е предвиден и размерът на индексираните плащания по Закона за хората с увреждания

Хасан Адемов: Проектът за удължителния бюджет гарантира всички социални плащания - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Внесеният в Народното събрание проект за удължителен бюджет гарантира всички социални плащания, каза пред журналисти във Варна служебният министър на труда и социалната политика (МТСП) Хасан Адемов. Той пристигна в града за среща с представители на структурите на ведомството от Североизточния район. Адемов обясни, че планът му е подобни разговори да се проведат в шестте района в страната, за да бъдат запознати регионалните институции с целите, които си поставя МТСП.

Проектът за удължителен бюджет гарантира всички социални плащания, в това число и осъвременяването на пенсиите, както е по закон - от 1 юли тази година, допълни министърът. По думите му е предвиден и размерът на индексираните плащания по Закона за хората с увреждания. Това е възможност да бъдат подкрепени българските граждани от уязвимите групи в трудна ситуация, коментира служебният министър. Хасан Адемов допълни, че при липсващ бюджет, за допълнително вдигане на помощите за най-бедните е трудно да се говори.

В края на миналата година в рамките на програмата за отопление бяха подкрепени 357 хиляди лица и семейства, припомни министърът. Той изтъкна, че на финансова помощ разчитат и семействата на деца от първи, втори, трети, четвърти и осми клас, а парите са гарантирани от бюджета.

Адемов подчерта, че МТСП и финансовото министерство са отворили Националния план за действие по заетостта, което ще допринесе за ангажиране на около хиляда безработни. По думите му предстои заедно с областните управители в страната да бъде изграден междуинституционален механизъм, който да определи критичната инфраструктура по места – рискови дерета, участъци, застрашени от пожари, и т.н. Програмата, която е наречена „Заетост без бариери“, разполага с 41 милиона евро, допълни Хасан Адемов.

Според него в рамките на две години по нея може да бъде осигурена заетост за около 10 хиляди безработни. От една страна ще бъдат подпомогнати незаетите хора, от друга - общините, а и семействата, които са пострадали от наводнение, пожар, или природни бедствия, посочи Адемов. Той добави, че когато с областните управител бъде уточнен междуинституционалният механизъм, проектът за програмата ще бъде внесен в Министерски съвет за одобрение и след това ще започне изпълнението ѝ.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    4 0 Отговор
    За 36 години свободия, единствените плащания, които са били гарантирани, са депутатските заплати.

    15:28 27.02.2026

  • 2 Тъпанар изтъпанчен

    2 0 Отговор
    Абе малоумници, ми живота продължава бе...удължаване на бюджет, съкращаване на бюджет.

    15:31 27.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    1 млрд евро заеми за януари и 1 млрд евро са пенсиите за януари.Така всеки може.

    Коментиран от #5

    15:32 27.02.2026

  • 4 бат Санди, директно от маалата

    2 0 Отговор
    Аааааа, бай Асан наш човек, ши има ойро за арчлък.

    15:34 27.02.2026

  • 5 депутатник

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Теглим заеми за да подкупим държавни служители и пенсионери, да гласуват за нас, че да стоим на власт.

    15:45 27.02.2026

  • 6 УДЪЛЖИТЕЛЕН БЮДЖЕТ,СЪКРАТЕН ЖИВОТ

    1 0 Отговор
    ОБАЧЕ,КАК ВСИЧКИ ТАКА "ЗАГРИЖЕНИ" СОЦИАЛНИ СЪЩЕСТВА
    СА ТОЛКОВА ОХРАНЕНИ..

    15:49 27.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове