Кремъл: Засега няма никакви значителни промени в позициите
  Тема: Украйна

Кремъл: Засега няма никакви значителни промени в позициите

27 Февруари, 2026 16:12 789 24

Главният украински преговарящ Рустем Умеров се срещна вчера в Женева със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че следващата седмица е планиран нов кръг от тристранните преговори за прекратяване на войната в Украйна след състоялите се тази седмица консултации с американски представители в Женева, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Засега няма никакви значителни промени в позициите на киевския режим", каза Песков.

По-рано Украйна заяви, че преговорите ще продължат в началото на март в Абу Даби.

Главният украински преговарящ Рустем Умеров се срещна вчера в Женева със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф. "Работим по финализирането на параметрите за сигурност, икономическите решения и координацията на позициите, които ще формират основата за бъдещи споразумения", написа Умеров в "Телеграм".

Специалният представител на руския президент Владимир Путин за икономическото сътрудничество с други страни Кирил Дмитриев също се срещна в Женева с Уиткоф и със зетя на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. По думите на Песков разговорът им е бил фокусиран върху бъдещите икономически отношения между Русия и САЩ.

Дмитриев е информирал президента Путин за срещите с американските представители. Говорителят на Кремъл отбеляза, че ако бъдат постигнати някакви резултати, обществеността ще бъде уведомена за тях.

Междувременно ТАСС предаде, че властите в ЕС са създали съюз създават пречки за завръщането на самолета на Дмитриев в Москва.

"Самолетът (на Дмитриев) трябваше да излети днес от Женева, но възникнаха проблеми с разрешението за прелитане през ЕС. Европейците забавят процеса", каза за ТАСС представител на руските авиационни служби. Полетът най-вероятно ще бъде отложен за утре, добавя руската новинарска агенция.

Санкциите на ЕС и затварянето на европейското въздушно пространство за руски самолети налагат полети, като този на Дмитриев, да бъдат пряко договаряни. Руските власти често се оплакват от пречки и предпочитат Абу Даби като място за срещи, отбелязва ДПА.


Украйна
