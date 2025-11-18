Северът заплаши Юга: Идва ядрено домино, ако приемете американски атомни подводници

Одобрението от страна на САЩ на стремежа на Южна Корея да построи атомни подводници ще доведе до ефект на "ядрено домино" в региона. За това предупредиха от Пхенян, цитирани от АФП.
"САЩ одобриха притежаването от Сеул на атомна подводница, което е сериозно развитие на ситуацията, което дестабилизира военната сигурност не само на Корейския полуостров, но и в Тихия океан, и предизвиква неконтролируема ядрена ситуация в глобален мащаб", се казва в статия, публикувана от ЦТАК.
Според нея, появата на атомна подводница в Южна Корея "неизбежно ще предизвика "ефектът на ядреното домино" в региона и ще доведе до по-сериозна надпревара във въоръжаването".
Според Пхенян, САЩ, игнорирайки опасността от световна надпревара във въоръжаването с ядрени оръжия, също са одобрили за Сеул обогатяването на уран и вторичното преработване на ядрени отпадъци, като по този начин "са помогнали на Република Корея да се превърне в "полуядрена държава".
Агенцията отбелязва, че съюзническите отношения между Сеул и Вашингтон не са взаимноизгодни и равноправни и ги нарича "отношения между господар и слуга", които защитават само интересите на САЩ и игнорират интересите на Южна Корея.
Според ЦТАК, стремежът към конфронтация с КНДР се потвърждава и от факта, че в споразумението по резултатите от срещата на върха между лидерите на САЩ и Южна Корея те твърдо обещаха "пълна денуклеаризация на КНДР".
Миналата седмица Белият дом публикува информационен бюлетин с резултатите от втората среща на върха между президентите на Южна Корея Ли Чже Мен и САЩ Доналд Тръмп. В рамките на споразумението Южна Корея се ангажира да инвестира 150 млрд. долара в американския корабостроителен сектор, да похарчи 25 млрд. долара до 2030 г. за закупуване на военна техника в САЩ и да отдели 33 млрд. долара за подкрепа на въоръжените сили на САЩ в Южна Корея.
Южнокорейският президент също така обяви планове за увеличаване на разходите за отбрана до 3,5% от БВП възможно най-скоро.
От своя страна САЩ се съгласиха да сътрудничат в доставките на гориво за проекта на Южна Корея за строителство на атомни подводници и заявиха подкрепата си за стремежа на Сеул да осигури възможности за обогатяване на уран и преработка на отработено ядрено гориво.
В същото време Вашингтон подчерта своята ангажираност към защитата на Република Корея чрез постоянното присъствие на въоръжените сили на САЩ в Корея.
