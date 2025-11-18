Новини
Северът заплаши Юга: Идва ядрено домино, ако приемете американски атомни подводници

18 Ноември, 2025 07:53 1 501 21

Южнокорейският президент Ли Чже-мен също така обяви планове за увеличаване на разходите за отбрана до 3,5% от БВП възможно най-скоро

Северът заплаши Юга: Идва ядрено домино, ако приемете американски атомни подводници - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Одобрението от страна на САЩ на стремежа на Южна Корея да построи атомни подводници ще доведе до ефект на "ядрено домино" в региона. За това предупредиха от Пхенян, цитирани от АФП.

"САЩ одобриха притежаването от Сеул на атомна подводница, което е сериозно развитие на ситуацията, което дестабилизира военната сигурност не само на Корейския полуостров, но и в Тихия океан, и предизвиква неконтролируема ядрена ситуация в глобален мащаб", се казва в статия, публикувана от ЦТАК.

Според нея, появата на атомна подводница в Южна Корея "неизбежно ще предизвика "ефектът на ядреното домино" в региона и ще доведе до по-сериозна надпревара във въоръжаването".

Според Пхенян, САЩ, игнорирайки опасността от световна надпревара във въоръжаването с ядрени оръжия, също са одобрили за Сеул обогатяването на уран и вторичното преработване на ядрени отпадъци, като по този начин "са помогнали на Република Корея да се превърне в "полуядрена държава".

Агенцията отбелязва, че съюзническите отношения между Сеул и Вашингтон не са взаимноизгодни и равноправни и ги нарича "отношения между господар и слуга", които защитават само интересите на САЩ и игнорират интересите на Южна Корея.

Според ЦТАК, стремежът към конфронтация с КНДР се потвърждава и от факта, че в споразумението по резултатите от срещата на върха между лидерите на САЩ и Южна Корея те твърдо обещаха "пълна денуклеаризация на КНДР".

Миналата седмица Белият дом публикува информационен бюлетин с резултатите от втората среща на върха между президентите на Южна Корея Ли Чже Мен и САЩ Доналд Тръмп. В рамките на споразумението Южна Корея се ангажира да инвестира 150 млрд. долара в американския корабостроителен сектор, да похарчи 25 млрд. долара до 2030 г. за закупуване на военна техника в САЩ и да отдели 33 млрд. долара за подкрепа на въоръжените сили на САЩ в Южна Корея.

Южнокорейският президент също така обяви планове за увеличаване на разходите за отбрана до 3,5% от БВП възможно най-скоро.

От своя страна САЩ се съгласиха да сътрудничат в доставките на гориво за проекта на Южна Корея за строителство на атомни подводници и заявиха подкрепата си за стремежа на Сеул да осигури възможности за обогатяване на уран и преработка на отработено ядрено гориво.

В същото време Вашингтон подчерта своята ангажираност към защитата на Република Корея чрез постоянното присъствие на въоръжените сили на САЩ в Корея.


Северна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    6 2 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    07:55 18.11.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор
    КАК пък един път не заплашиха , че ще им спрат лекарства ,. храна...примерно

    07:55 18.11.2025

  • 3 Коста

    13 9 Отговор
    За Корея Южна може, за Северна и Иран не може а?

    Коментиран от #20

    07:56 18.11.2025

  • 4 Кики

    3 11 Отговор
    Какво ще прави Кими като се спомине русийката....

    Коментиран от #6

    08:05 18.11.2025

  • 5 Факти

    5 3 Отговор
    Не е честно северът да има ядрено оръжие, а югът да няма.

    08:07 18.11.2025

  • 6 Мики

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Кики":

    Чакай да се спомине Русийката нушожество😀

    Коментиран от #8, #12, #16

    08:07 18.11.2025

  • 7 Аз съм веган

    3 2 Отговор
    Същите като Бензиностанцията.

    08:08 18.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Теа паразити

    5 4 Отговор
    Фащ използват цял свят да им дава пари и ресурси и не им пука, какво става там със страните и хората. С тези огромни пари, изисквани от Южна Корея за оръжия и военни цели и за разработка на атомни оръжия, ще накара и всичките съседи да инвестират огромни средства в същото. И като цяло, светът се завърта в огромна "гонка във въоръженията"! И рано или късно някои от страните ще използват тези яо. Всичкото това е ненормално.

    Коментиран от #11

    08:09 18.11.2025

  • 10 хи хийййййй

    2 3 Отговор
    Те севернокорейските комунистчета все големи приказки говорят, и на умрели кученца ножове вадят , но пък из един път взе да им припарва изотзаде, та чак припикват .....

    08:10 18.11.2025

  • 11 да ве колега

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Теа паразити":

    Дони казал на Ким, че сегашните са последните кораби с американска пшеница които безплатно предоставя на Северна Корея като хуманитарна помощ. Вече Пхенян ще трябва да си плащат за да има какво да ядат.

    Коментиран от #17

    08:11 18.11.2025

  • 12 Кики

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мики":

    То и СССР нямаше да се спомине.

    08:12 18.11.2025

  • 13 Ха ха ха а така

    3 2 Отговор
    Така е справедливо , щом севера дрънка ядрено оръжие , справедливо е и юга да го получи .

    08:13 18.11.2025

  • 14 Хеми значи бензин

    0 1 Отговор
    Аз като ви казвам че дизела и Гейрмания умреа.

    08:13 18.11.2025

  • 15 международния капитализъм

    1 0 Отговор
    Враг номер 1 на тутраканската селищна система!

    08:13 18.11.2025

  • 16 Кики

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мики":

    Русийката няма да се спомине, а направо ше изчезне, този път за винаги, нушожество.

    08:15 18.11.2025

  • 17 То па, как е

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "да ве колега":

    Трудно да си произведат тяхна храна? В соц страна всичко е възможно. Въпрос е, кои са "горе" и какви решения вземат. "Нашите" по време на соца използваха всички площи за обработка и за храна. В края на соца имахме и т.н. Аграрното Промишлени Комплекси. Това бяха съоръжения, които използваха най-новити научни открития и практики в селското стопанство, в животновъдството, в зърнодобива, в производството на домати, чушки, грозде... Едно такова АПК от тогава би могло днес да изпрати цяла България с наша си и здравословна храна. Но, проблемът е, че кой тогава ще купува "западналите" изкуствени, найлонови домати и набоцканото с антибиотици месо от западняците? Абе "ЕС ни храни", а "нато ни брани"! Ха-ха-ха

    Коментиран от #18

    08:22 18.11.2025

  • 18 ако не беше трудно

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "То па, как е":

    щяха да си произведат. Не сматате ли?

    08:24 18.11.2025

  • 19 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор
    Това е....
    Това е Новия Световен "Ред" и "Многополюсен модел", който ни докара про3дата Русия на главата. Войни, Оръжейна надпревара, Ядрено превъоръжаване.
    Срамувам се да попитам - Покровск падна ли ? 😁

    08:27 18.11.2025

  • 20 Ветеран от Протеста

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    В Южна Корея има действащи 22 ядрени електроцентрали като Козлодуй ,произвеждащи евтин ток за цялата им Промишленост .Естествено,че стои въпроса за отработеното ядрено гориво ,а и за ново такова....

    Коментиран от #21

    08:28 18.11.2025

  • 21 интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ветеран от Протеста":

    И сега Росатом като им спре поддръжката на централите, кво прайм?

    08:32 18.11.2025

