Ким отново дрънка с оръжие.

Северна Корея тества стратегическа крилата ракета "море-земя" над водите на Жълто море, съобщи във вторник Корейската централна информационна агенция (KЦНA).

Върховният лидер на страната Ким Чен-ун е присъствал на изстрелването на ракетата, посочи KЦНA.

Ракетата, която е модифицирана, за да може да бъде изстреляна от кораб, успешно е поразила целта си, след като е прелетяла над водите на Жълто море за 7800 секунди.

"Държавният глава вече определи възпиращата сила, гарантирана от мощни нападателни способности, като най-пълната форма на отбранителна способност.

Трябва постоянно да обновяваме нашите бойни способности и, по-специално, непрекъснато да усъвършенстваме нашата ядрена бойна готовност, което е наша отговорна мисия и основен дълг", подчерта заместник-председателят на Централната военна комисия Пак Чон-чон.