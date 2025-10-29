Новини
Ким отново дрънка с оръжие

Ким отново дрънка с оръжие

29 Октомври, 2025 08:55 719 42

  • ким чен-ун-
  • северна корея-
  • южна корея-
  • корейски полуостров

Ракетата, която е модифицирана, за да може да бъде изстреляна от кораб, успешно е поразила целта си, след като е прелетяла над водите на Жълто море за 7800 секунди

Ким отново дрънка с оръжие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Северна Корея тества стратегическа крилата ракета "море-земя" над водите на Жълто море, съобщи във вторник Корейската централна информационна агенция (KЦНA).

Върховният лидер на страната Ким Чен-ун е присъствал на изстрелването на ракетата, посочи KЦНA.

Ракетата, която е модифицирана, за да може да бъде изстреляна от кораб, успешно е поразила целта си, след като е прелетяла над водите на Жълто море за 7800 секунди.

"Държавният глава вече определи възпиращата сила, гарантирана от мощни нападателни способности, като най-пълната форма на отбранителна способност.

Трябва постоянно да обновяваме нашите бойни способности и, по-специално, непрекъснато да усъвършенстваме нашата ядрена бойна готовност, което е наша отговорна мисия и основен дълг", подчерта заместник-председателят на Централната военна комисия Пак Чон-чон.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 писарите отново дрънкат

    14 1 Отговор
    на кларинет

    08:58 29.10.2025

  • 2 Гост

    14 3 Отговор
    Това море е жълто, щото жълтите се къпят в него или щото дру работи правят в него?
    Понеже нашто Черното е на практика кафяво...

    08:58 29.10.2025

  • 3 Възраждане

    15 6 Отговор
    Ким ако пожелае може да срине със земята нацисткия САЩ, но е прекалено добър

    08:58 29.10.2025

  • 4 Сталин

    18 4 Отговор
    Ким е велик,който има оръжие дрънка ,не като цървулите само барут и кьорфишеци

    08:58 29.10.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    15 4 Отговор
    Ким отново дрънка с оръжие.

    Кравари и ЕССР-ци в потрес.

    08:59 29.10.2025

  • 6 Стискаме

    16 2 Отговор
    палци за Северна Корея, Браво, братя корейци!

    08:59 29.10.2025

  • 7 ООрана държава

    20 2 Отговор
    Има-дрънка, на нас ни дрънкат само стотинките в джобовете от раздаване на оръжия за зелени джуджета

    08:59 29.10.2025

  • 8 Мии

    24 3 Отговор
    Ако не дрънкаш оръжия те демократизират и ставаш като Ирак, Либия, Афганистан, Украйна, България..,последна мизерна дупка на дудука..

    Коментиран от #17

    08:59 29.10.2025

  • 9 Браво Ким

    21 3 Отговор
    Само така. В една световна система на маймуни, само дебела тояга ти гарантира живота на теб и народа ти. Фащ и западналите си мислеха, че този свят завинаги ще е техен. Ама вече и другите имат силни и опасни оръжия. На планетата на маймуните действа законът на силния.

    08:59 29.10.2025

  • 10 Мюле

    4 2 Отговор
    как изтребили полосата да няма тревичка. спомних си казармата

    09:00 29.10.2025

  • 11 ЛегнаЛангеЛ

    19 2 Отговор
    Има си човека оръжие - дрънка си с него ! Какво лошо има ?
    А ние с какво дрънкаме ! Със зад.ниците си ли , където ги въртим накъдето духне вятъра !

    Коментиран от #21, #33

    09:00 29.10.2025

  • 12 фон Сморхаузен

    18 2 Отговор
    То и американците дрънкат с оръжие , при това НЕпрекъснато !
    И още нещо много , много , ама много важно - не Ким нападна Виетнам , Афганистан , Либия , Ирак ........ей така , за свой , личен кеф и келепир ! При това на хиляди километри от границите си !
    НАЛИ ?

    09:03 29.10.2025

  • 13 Ще дрънка

    15 3 Отговор
    Западните агресори само от това мирясват.

    Коментиран от #20

    09:03 29.10.2025

  • 14 Трол

    2 6 Отговор
    Това е хоби на г-н Ким - да прави разни ракети и да ги хвърля насам-натам. Нищо страшно и смущаващо.

    Коментиран от #18

    09:03 29.10.2025

  • 15 кумчо ВЪЛЧО

    13 1 Отговор
    Гледайте и ние сега как ще ДРЪНЧИМ , като заработи завода на РАЙНМЕТАЛ за барут и снаряди , който ББ се тупа по гърдите , че е направил !
    Такова дрънчене ще падне , че ще продъним ушите на всички !

    09:05 29.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И ти крадат златото

    15 4 Отговор

    До коментар #8 от "Мии":

    Минералните води, строят си затворени комплекси на твоя земя, правят си "безплатни " военни бази, без да те питат, твоят нарад е подложен на геноцид. И това помагат и предатели в страната. Оказва се, че само диктаторите могат да запазят страните? При "диктатора" Тодор Живков бяхме над 9 милиона и имахме силна индустрия, армия, селско стопанство на промишлена основа - АПК. Дори само едно такова АПК от тогава можеше днес да изхрани цяла България... И евтин ток, подарен от руснаците АЕЦ, който днешните какиеристи унищожиха блокове, за да се уредят в ЕС на топла службичка със заплата над 10 000 евра... Ким добре всичко прави.

    09:07 29.10.2025

  • 18 хер ФЛИК

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "Трол":

    Няма УЖ нищо страшно , ама всички се стряскат , че КИМ си има ракети и ги развява на воля ! Голямо притеснение пада ! Ама да , прав си , няма нищо страшно !
    Мислиш ли ?

    09:08 29.10.2025

  • 19 Вие сте бунаци

    21 14 Отговор
    И този и Путин само се хвалят с бомби.Вместо да кажат : Тръгваме към Марс или разработихме нов вид лекарство или с някакъв електромобил, само показват какви бомби имат!

    Коментиран от #27, #31

    09:08 29.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Само Питам

    15 20 Отговор
    Някой може ли да отговори на следния въпрос - кой е използвал в реални обстановка ЯДРЕНО оръжие , при това 2 пъти , върху напълно беззащитно население ?
    Ха познайте от 3 пъти , без да сбъркате !

    Коментиран от #35

    09:10 29.10.2025

  • 23 Тоя

    7 14 Отговор
    е върховен въздухар. Прикачената му дума "лидер" в неговия случай е нелепица.

    Коментиран от #34

    09:10 29.10.2025

  • 24 Децимация

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Путин":

    Дано си прав ! Аме те нищо свое не дават. Те са свикнали САМО да вземат !

    Коментиран от #29

    09:11 29.10.2025

  • 25 Ами огледай се

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кого са нападнали":

    До Русия са и направиха и поддържат война. Лъжат и ползват евтини глупаци като теб.

    09:13 29.10.2025

  • 26 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 1 Отговор
    Имаш ядрена тояга ,нема хищни ка-шер.н.ни кунки към държавата ти.

    Факт.

    09:14 29.10.2025

  • 27 Чети един по-горен

    10 16 Отговор

    До коментар #19 от "Вие сте бунаци":

    Коментар. Ние сме планета на маймуни. Примитивни същества. Виж войните, дори само последните 30-ина години? Диви и прости варвари сме. Какво съзидание? Кви 5 лева, бе човек? Ирак така нагло унищожиха, без никаква причина, да им откраднат нефта. Сега скачат на Русия, понеже и там има доста за крадене... Планета на маймуни...

    09:15 29.10.2025

  • 28 Раздрънкана журналистка

    11 11 Отговор
    Абе Ким дрънка оръжие, но не за да напада, а за да се отбранява, ако се наложи!

    09:16 29.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Диагноза

    15 12 Отговор
    Тия са абсолютно същите лузъри и нeaдекватници като рашистите.

    09:18 29.10.2025

  • 31 Коректор

    12 14 Отговор

    До коментар #19 от "Вие сте бунаци":

    "Малката" разлика е , че Изтокът само "дрънка" , а Западът направо стреля с оръжията си , за да се наложи .

    09:20 29.10.2025

  • 32 Pyccкий Карлик

    14 9 Отговор
    Paccия....
    Рассия беше първата, която задрънка оръжие и направи клане в Украйна !!!

    Коментиран от #42

    09:21 29.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 НаБАБАфърчилото

    5 9 Отговор

    До коментар #23 от "Тоя":

    Ами то и Бойко казва , че е лидирал някаква среща с Делян и Новото му начало.
    Ама нито Б е лидер , нито началото е Ново !

    09:23 29.10.2025

  • 35 През кой век беше това?

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "Само Питам":

    И каква беше ситуацията тогава?

    09:25 29.10.2025

  • 36 Путин

    4 11 Отговор
    Само Путин ще спаси света.

    09:26 29.10.2025

  • 37 az СВО Победа 80

    7 9 Отговор
    Ким "дрънкал оръжие", а нито една подобна статия за действията на САЩ в Карибско море....

    Що така, а?

    09:27 29.10.2025

  • 38 Дедо

    3 0 Отговор
    Ю.Корея ще купува пак ПВО от съюзника бай Тръмп ми се види... Стара схема ама работи.

    09:32 29.10.2025

  • 39 чУвал или чувАл

    2 1 Отговор
    Според мен , би било чудесно и ние да си имаме ракети , при това и ядрени.
    Щяха да ни гледат с друго око тогава ! А не като сега - подритвани , дребни , безгласни , слугински !

    09:33 29.10.2025

  • 40 Мишел

    0 0 Отговор
    Комбинацията ракети плюс ядрено оръжие прави Северна Корея кошмар за САЩ.

    09:40 29.10.2025

  • 41 гдфгфдг

    0 0 Отговор
    автора на заглавието ще дрънчи на плаца в Белене!

    09:43 29.10.2025

  • 42 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Pyccкий Карлик":

    Лъжеш. През 2014г. Украйна първа започна война срещу руснаците от Донбас.

    09:44 29.10.2025

