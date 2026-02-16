Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Н. Пр. шейх Шахбут бин Нахаян: ОАЕ задълбочават инвестиционното партньорство с Африка

16 Февруари, 2026 14:03 452 4

Освен инвестициите, развитието и хуманитарната ангажираност остават централни теми

Снимка: Посолството на ОАЕ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Нашият ангажимент към Африка се основава на десетилетия търговски отношения, морски и междуличности връзки по коридорите на Червено море и Индийския океан. Днес тази историческа свързаност се отразява в нарастващото дипломатическо присъствие (19 посолства в Африка на юг от Сахара), с по-нататъшно разширяване в ход. В същото време дипломатическото представителство на африканските държави в ОАЕ продължава да нараства, утвърждавайки ролята на нашата страна като център за африканска търговия, финанси и диалог.

Това институционално присъствие е съчетано със солиден икономически мащаб, се посочва в изявлението на Негово Превъзходителство шейх Шахбут бин Нахаян Ал Нахаян.

В периода 2019–2023 г. ОАЕ инвестираха над 110 милиарда щатски долара в цяла Африка.

Това е най-високото ниво спрямо която и да е отделна държава през този период. Над 70 милиарда щатски долара от този капитал са насочени към енергийния сектор, включително зелена и възобновяема енергия. Това отразява дългосрочната ни оценка, че достъпът до енергия е в основата на индустриализацията и икономическата диверсификация.

В рамките на Африканската инициатива за зелени инвестиции са мобилизирани 4,5 милиарда щатски долара за ускоряване развитието на чиста енергия, като над 60 проекта са в процес на подготовка в областта на слънчевата, вятърната, геотермалната енергия, съхранението на енергия в батерии и технологии за зелен водород.

Програмата на Masdar за Африка на стойност 10 милиарда щатски долара и инициативата Etihad 7 имат за цел да разширят достъпа до електроенергия за до 100 милиона души до 2035 г. Тези проекти сапредназначени да увеличат производствения капацитет и да намалят структурните енергиийни дефицити.

Индустриалният растеж зависи и от търговската интеграция и ефективността на логистиката.

ОАЕ сключиха девет споразумения за всеобхватно икономическо партньорство с африкански държави— Нигерия, Демократична република Конго, Сиера Леоне, Габон, Ангола, Кения, Република Конго, Маврицийи и Централноафриканската република. Тези споразумения се простират отвъд намаляването на тарифите до услуги, елецтронна търговия и защита на инвестициите. Те са структурирани така, че да допълват Африканската континентална зона за свободна търговия чрез укрепване на веригите за добавена стойност и улесняване на трансграничната конкурентоспособност.

От гледна точка на логистиката DP World продължава да разширява дейността си в африканските пристанища, включително модернизация на пристанище Дар ес Салам в Танзания на стойност 1 милиард щатски долара. AD Ports започна изграждането на нов терминал в Луанда, който значително ще увеличи контейнерния капацитет в Ангола. Това са дългосрочни активи, които дават възможност за търговия и са съобразени с амбициите за регионална интеграция.

Освен инвестициите, развитието и хуманитарната ангажираност остават централни.

През последното десетилетие близо 40% от общата чуждестранна помощ на ОАЕ — приблизително 20,9 милиарда щатски долара— е насочена към африканските страни, под формата на помощ за развитие, хуманитарна и благотворителна подкрепа.

В перспектива водата и устойчивостта на климата се очертават като ключови приоритети. ОАЕ ще бъдат съвместен домакин на Конференцията на ООН за водите през 2026 г. Със Сенегал, която ще се проведе от 2 до 4 декември 2026 г. Това ще бъде първият път, когато две страни от Глобалния Юг съвместно ръководят този глобален процес, подчертавайки споделения ангажимент за ускоряване на напредъка по отношения на водната сигурност и санитарните услуги— основно предизвикателство за развитието на целия континент.

Нашият подход отразява призмата, през която гледаме на това партньорство и структурно сътрудничество, изградено за десетилетия напред, се уточнява в в изявлението на Негово Превъзходителство шейх Шахбут бин Нахаян Ал Нахаян.


Обединени Арабски Емирства
