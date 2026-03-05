Шинираха с картон от кутия за пица счупен крак на дете

Стряскащ случай в Центъра за спешна медицинска помощ – Разлог - 6-годишно дете, пострадало по време на ски училище, временно е шинирано с картон от кутия за пица.
Преди това на детето е направена рентгенова снимка, уточни novini.bg.
За случая разказа във Фейсбук чичото на детето Росен Янчев.
След това детето е било изпратено със счупен крак да пътува от Разлог до София без линейка и с шина от картон, пише още Янчев.
Възмутеният чичо задава много въпроси във връзка със случая:
- "Питам аз — за какво плащаме здравни осигуровки?
- За какво плащаме данъци?
- За какво плащаме хиляди левове всяка година, ако децата ни не могат да получат адекватна медицинска помощ?
- Каква съвест има лекарят, който изпраща 6-годишно дете със счупен крак да пътува от Разлог до София без линейка?
- Без стабилна медицинска шина?
- Без адекватна имобилизация?".
По думите му при подобна травма при неправилно транспортиране може да се стигне до разкъсване на кръвоносни съдове, сухожилия, трайни увреждания, тежки операции и усложнения за цял живот.
Той изказва благодарност на лекарите в Детската травматология в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", благодарение, на които са взети мерки и не се е стигнало до най-страшното.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
14:37 05.03.2026
2 Гост
14:41 05.03.2026
3 Нали
14:41 05.03.2026
4 Хи хи
14:43 05.03.2026
5 ДрайвингПлежър
Коментиран от #13
14:45 05.03.2026
6 Пенсионерка
14:48 05.03.2026
7 Защо цялото племе
14:50 05.03.2026
8 Клуба на богатите
Трябва бачкане!
Свикнали сте на комунизъм!
14:52 05.03.2026
9 Какво се чудите
14:57 05.03.2026
10 Сила
14:59 05.03.2026
11 аз ще отговоря на въпросите
и още един мильон от ония дето им се полага всичко
и поддържат най високата раждаемост в Сливен
правилно ли отговорих?
15:00 05.03.2026
12 Георги
15:00 05.03.2026
13 Сила
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":У М Р И Б Е Ц Ъ Р В У Л
Коментиран от #20
15:08 05.03.2026
14 Спешна помощ "Пепероне"
Коментиран от #15, #16, #17
15:08 05.03.2026
17 хаха
До коментар #14 от "Спешна помощ "Пепероне"":Що не вземеш да изпукаш в собсвените си г0мна бе измет?
15:18 05.03.2026
18 Кога
15:31 05.03.2026
19 НАСКО
Коментиран от #21
15:39 05.03.2026
20 Ха Ха
До коментар #13 от "Сила":Силата ти е да ми пръцкаш на оная работа!
15:42 05.03.2026
21 Др Ох Леле Мале
До коментар #19 от "НАСКО":Поне да бяха потърсили в боклука някаква летва дървена щеше да е по сигурно от картона на пицата.
15:46 05.03.2026