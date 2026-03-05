Новини
Шинираха с картон от кутия за пица счупен крак на дете

5 Март, 2026 14:36 1 218 21

Подобна травма при неправилно транспортиране може да се стигне до разкъсване на кръвоносни съдове, сухожилия, трайни увреждания, тежки операции и усложнения за цял живот

Шинираха с картон от кутия за пица счупен крак на дете - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стряскащ случай в Центъра за спешна медицинска помощ – Разлог - 6-годишно дете, пострадало по време на ски училище, временно е шинирано с картон от кутия за пица.

Преди това на детето е направена рентгенова снимка, уточни novini.bg.

За случая разказа във Фейсбук чичото на детето Росен Янчев.

След това детето е било изпратено със счупен крак да пътува от Разлог до София без линейка и с шина от картон, пише още Янчев.

Възмутеният чичо задава много въпроси във връзка със случая:

  • "Питам аз — за какво плащаме здравни осигуровки?
  • За какво плащаме данъци?
  • За какво плащаме хиляди левове всяка година, ако децата ни не могат да получат адекватна медицинска помощ?
  • Каква съвест има лекарят, който изпраща 6-годишно дете със счупен крак да пътува от Разлог до София без линейка?
  • Без стабилна медицинска шина?
  • Без адекватна имобилизация?".

По думите му при подобна травма при неправилно транспортиране може да се стигне до разкъсване на кръвоносни съдове, сухожилия, трайни увреждания, тежки операции и усложнения за цял живот.

Снимка: Фейсбук

Той изказва благодарност на лекарите в Детската травматология в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", благодарение, на които са взети мерки и не се е стигнало до най-страшното.


Благоевград / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    17 9 Отговор
    Ами с пицата ли да го шинират?

    14:37 05.03.2026

  • 2 Гост

    27 8 Отговор
    Това са имали под ръка. Все пак сме в клуба на богатите.

    14:41 05.03.2026

  • 3 Нали

    9 9 Отговор
    всичко има добър край ?

    14:41 05.03.2026

  • 4 Хи хи

    17 2 Отговор
    Спешната помощ в Разлог ! Този да е доволен , че пак е имало някакъв доктор там , но да каже какво се е установило конкретно ! Трябвало ли е да пращат линейка до София за счупен крак , какво е било счупването и т.н ?

    14:43 05.03.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    20 2 Отговор
    снощи в 12 часа трябваше да прелетя до София до Пирогов, защото доктора у наше село не пожела да си вдигне телефона въпреки 10те обаждания на колегите му от спешното. Извън СФ нещата са страшни, но на никой не му пука

    Коментиран от #13

    14:45 05.03.2026

  • 6 Пенсионерка

    15 3 Отговор
    Е, така е в клуба на богатите. Пак, като са имали и такава кутия, дано поне да е била неизползвана. А вие, чичо и родители, гласувайте за същото. Догодина може и кутиите да са по 2евро! Или да няма и кутии. Да се оправи бързо малкият и да не се отказва от ските!

    14:48 05.03.2026

  • 7 Защо цялото племе

    4 6 Отговор
    се лекува в София?

    14:50 05.03.2026

  • 8 Клуба на богатите

    4 7 Отговор
    няма да ви направи богати!
    Трябва бачкане!
    Свикнали сте на комунизъм!

    14:52 05.03.2026

  • 9 Какво се чудите

    0 5 Отговор
    Да го бяха вързали здраво по-добре с някой парцал.

    14:57 05.03.2026

  • 10 Сила

    5 1 Отговор
    Пица Хът или Доминос ....кутията ?!?

    14:59 05.03.2026

  • 11 аз ще отговоря на въпросите

    12 1 Отговор
    Плащаме за да дундуркаме 800 000 ТЕЛКаджии
    и още един мильон от ония дето им се полага всичко

    и поддържат най високата раждаемост в Сливен

    правилно ли отговорих?

    15:00 05.03.2026

  • 12 Георги

    4 2 Отговор
    те са доктори, не може да са нямали празна бутилка от уиски под ръка.

    15:00 05.03.2026

  • 13 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    У М Р И Б Е Ц Ъ Р В У Л

    Коментиран от #20

    15:08 05.03.2026

  • 14 Спешна помощ "Пепероне"

    5 5 Отговор
    Ей, всичко живо иска да снима и да качва по мрежите. Голямо чудо станало, нали детето е добре? Ама всички станаха "тик- токъри".

    Коментиран от #15, #16, #17

    15:08 05.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Спешна помощ "Пепероне"":

    Що не вземеш да изпукаш в собсвените си г0мна бе измет?

    15:18 05.03.2026

  • 18 Кога

    1 0 Отговор
    за бога ще започнат да ги пращат по затворите и ще им забраняват да практикуват до живот!

    15:31 05.03.2026

  • 19 НАСКО

    0 1 Отговор
    Ами какъв е проблемът бе лигави еврогасти! Щом върши работа и е временна шината!?!?

    Коментиран от #21

    15:39 05.03.2026

  • 20 Ха Ха

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    Силата ти е да ми пръцкаш на оная работа!

    15:42 05.03.2026

  • 21 Др Ох Леле Мале

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "НАСКО":

    Поне да бяха потърсили в боклука някаква летва дървена щеше да е по сигурно от картона на пицата.

    15:46 05.03.2026

Новини по градове:
