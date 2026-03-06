Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Министър Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста по здравословни причини

6 Март, 2026

  • ангелина бонева-
  • оставка-
  • андрей гюров

„Госпожа Бонева ме помоли лично да бъде освободена по здравословни причини. Тя е подписала своята оставка и това са фактите“, посочи премиерът

Министър Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста по здравословни причини - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на регионалното развитие Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста си по здравословни причини, заяви служебният министър-председател Андрей Гюров.

Изказването му беше в отговор на въпрос на Тошко Йорданов от „Има такъв народ“, който той зададе във връзка с публикации в медии, според които Бонева първоначално е подала оставка, а впоследствие се е върнала на работа и е заявила, че е била подложена на натиск за кадрови назначения от страна на депутатите от ПП-ДБ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Въпросът на Тошко Йорданов беше свързан с това дали е искана оставката на министъра на регионалното развитие и каква е ролята на служебния премиер в случая.

Андрей Гюров отговори, че служебното правителство работи с факти, а не с медийни публикации.

„Госпожа Бонева ме помоли лично да бъде освободена по здравословни причини. Тя е подписала своята оставка и това са фактите“, посочи премиерът.

Гюров добави, че документите за освобождаването ѝ са изпратени до Илияна Йотова като президент на България, който назначава и освобождава служебните министри.

По думите му президентът не е искал оставката на министъра, а се е съгласил с нейната молба, за да бъдат съхранени „достойнството и здравето“ ѝ. Премиерът призова за уважение към личните и здравословни проблеми на хората.

В сряда Ангелина Бонева подаде оставка до министър-председателя Андрей Гюров. От правителството обясниха, че до назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният заместник-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 28 Отговор
    Всички страдат от Петуханския синдром. Личи си по празния поглед.

    Коментиран от #7, #19

    11:23 06.03.2026

  • 2 Абе

    18 17 Отговор
    Лама Гюро, от къде ги копаъе тиа психично болни ора?

    Коментиран от #16

    11:25 06.03.2026

  • 3 Бонева

    10 5 Отговор
    да се разбере със стрина тъшка. Клюкари. Прости са затова се държат за клюките като удавник за сломка.
    Най-новата им песен била Аз не съм педофил, текст: бълванки и тъшанки

    11:29 06.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Но дребосъкът

    14 7 Отговор
    и от това направи долнопробна интрига , подскачайки като ще шебек не веднъж от мястото си до трибуната ! И Ботокса не събра кураж да го изхвърли от Пленарната зала !

    11:29 06.03.2026

  • 6 бай Иван

    23 4 Отговор
    Не е въпроса ,че си тръгва, а защо е избрана. Гледайте клип с едно нейно изказване и ми кажете това чудо какъв специалист и по какво е и може ли да говори на български,както и да разбира значението на това което говори?Слушайки го бях потресен какви хора стигат до министерски кресла. Намерете го и слушайте да не кажете,че си измислям.

    Коментиран от #10

    11:30 06.03.2026

  • 7 Ганчо

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А ти комплексарщина към България.

    11:31 06.03.2026

  • 8 Абе да бе

    2 6 Отговор
    В тази жена има много кекс.

    11:32 06.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ясно е

    8 6 Отговор

    До коментар #6 от "бай Иван":

    Защо е избрана! Привидно правителството е на По- ДБ, ама доста от назначенията идват от ДП. А неговите подчинени, разбира се, са доста повърхностни и елементарни uначе как ще бъдат управлявани?!!!

    Коментиран от #17, #23

    11:37 06.03.2026

  • 11 Дитрих

    8 1 Отговор
    може да са и де появили хемориди

    11:37 06.03.2026

  • 12 освободена от поста по здравословни

    10 3 Отговор
    причини

    амче що ни харчите данъци и ддс за болнави калинки заплатки
    сливи ли е имала в устата женицата
    а назначаващите бръмбари да питат за здравето мераклиите за кратки сладки бая платени службици

    11:38 06.03.2026

  • 13 Гюро михайлов

    2 2 Отговор
    Ако трябва ша из ги оря със самолетите на терористите,ама няма да предам исраел

    11:40 06.03.2026

  • 14 Боруна Лом

    2 2 Отговор
    ЯВНО СА И КАЗАЛИ,ЧЕ Е ,,БОЛНА,,!ОБОРЕЕЕ!

    11:42 06.03.2026

  • 15 вижда се

    4 4 Отговор
    Има някаво ментално заболяване , както всички други от предният кабинет !!!

    11:43 06.03.2026

  • 16 Последния Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    От Петрохан.

    11:44 06.03.2026

  • 17 бай Иван

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ясно е":

    А в ППДБ са гений? Айде не ме разсмивайте ?

    11:47 06.03.2026

  • 18 Всичко наяве

    6 1 Отговор
    Всеки който ще става министър, да знае че има такъв народ и да внимава да не бъде осветен.

    Коментиран от #20

    11:50 06.03.2026

  • 19 Парадокс БГ

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Всички от ИТН са неадекватници!
    А Шишкови-Магнитските медии, които разпространяват ФАЛШИВИ НОВИНИ са за СЪД!!

    11:51 06.03.2026

  • 20 По-скоро

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Всичко наяве":

    ...или ОКЛЕВЕТЕН от медиите на Шиши Магнитски и вместо да работи за Държавата, ще трябва да се обяснява на клоуните ИТН, които пак са оръжие на Шиши Магнитсщлки, че "няма сестра"!

    11:53 06.03.2026

  • 21 ВСЕКИ В СЛУЖЕБНОТО ИМА УМСТВЕН ПРОБЛЕМ

    2 2 Отговор
    КАК КАТО ПРЕДИ СЕДМИЦА СЕ ЗАКЛЕ И НЯМАШЕ ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ И СЕГА ИЗВЕДНЪЖ СЕ ПОЯВИ?

    Коментиран от #25

    11:53 06.03.2026

  • 22 Еврофондовичка

    3 2 Отговор
    Киро ми предаде Една болест..................

    11:54 06.03.2026

  • 23 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ясно е":

    Може да е на ДП, но е яростно защитавано от ппдб. Нали обичат скута му.... Договорили са се.

    12:00 06.03.2026

  • 24 Тая "болната"

    1 1 Отговор
    е много ценна за кючеклиите.

    12:05 06.03.2026

  • 25 лесно е

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "ВСЕКИ В СЛУЖЕБНОТО ИМА УМСТВЕН ПРОБЛЕМ":

    Чула е неща които не е трябвало да чува.

    12:05 06.03.2026

  • 26 И имам въпрос

    1 2 Отговор
    До кога ДАНС и МС ще си затварят очите? До кога терористи като някакво си там нищожество Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" ще бъдат търпяни ? До кога бре ей? А федерация на нацистите, а федерация на терористите ....а федерации на педофилите?

    12:09 06.03.2026

  • 27 коалиция петрохан

    2 1 Отговор
    се разпада 🤡

    12:11 06.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Само да попитам

    0 0 Отговор
    От какво е болна Не се ли разболя много бързо Поне до изборите не можа да почака Дано да оздравее горката

    12:19 06.03.2026

  • 30 Коалиция

    0 0 Отговор
    "Петрохан" са всички дебилни институции, безхаберни, некадърни, зависими от корумпета и олигарси. Виновни са и всички шишилизирани същества, които ги подкрепят в престъпното им бездействие. Не на тъшоподобните!

    12:20 06.03.2026

  • 31 Канарче

    0 1 Отговор
    Абе, вие за големи канарчета ни взехте...?!?!? Значи, като е приемала поканата за министър е била ... здрава ! И два дни по-късно я хвана "болестта"... Жълтопаветна комедия... Жалка при това! А г-жа Бонена е един много стойностен човек и невероятен професионалист!

    12:21 06.03.2026

  • 32 "Стойностен" човек

    1 0 Отговор
    Няма никакво достойнство. Чува каква интрига е забъркала ама трае шушумигата. Ако е такъв професионализмът й, пази боже!

    12:28 06.03.2026

