Министър Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста по здравословни причини

Служебният министър на регионалното развитие Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста си по здравословни причини, заяви служебният министър-председател Андрей Гюров.

Изказването му беше в отговор на въпрос на Тошко Йорданов от „Има такъв народ“, който той зададе във връзка с публикации в медии, според които Бонева първоначално е подала оставка, а впоследствие се е върнала на работа и е заявила, че е била подложена на натиск за кадрови назначения от страна на депутатите от ПП-ДБ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Въпросът на Тошко Йорданов беше свързан с това дали е искана оставката на министъра на регионалното развитие и каква е ролята на служебния премиер в случая.

Андрей Гюров отговори, че служебното правителство работи с факти, а не с медийни публикации.

„Госпожа Бонева ме помоли лично да бъде освободена по здравословни причини. Тя е подписала своята оставка и това са фактите“, посочи премиерът.

Гюров добави, че документите за освобождаването ѝ са изпратени до Илияна Йотова като президент на България, който назначава и освобождава служебните министри.

По думите му президентът не е искал оставката на министъра, а се е съгласил с нейната молба, за да бъдат съхранени „достойнството и здравето“ ѝ. Премиерът призова за уважение към личните и здравословни проблеми на хората.

В сряда Ангелина Бонева подаде оставка до министър-председателя Андрей Гюров. От правителството обясниха, че до назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният заместник-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.