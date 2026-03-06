Русия и Украйна размениха още 300 военнопленници

Русия и Украйна са си разменили още по 300 военнопленници, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от държавни медии, предава БТА.

Според информацията Съединените щати и Обединените арабски емирства са посредничили при осъществяването на размяната.

От Руското министерство уточняват, че освободените руски военнослужещи в момента се намират в Беларус, където получават необходимата медицинска и психологическа помощ. След това те ще бъдат транспортирани в Русия за по-нататъшно лечение и рехабилитация, съобщава агенция ТАСС.

По-рано вчера Москва и Киев си размениха по 200 военнопленници, припомня Ройтерс.