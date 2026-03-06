Русия и Украйна размениха още 300 военнопленници

Русия и Украйна са си разменили още по 300 военнопленници, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от държавни медии, предава БТА.
Според информацията Съединените щати и Обединените арабски емирства са посредничили при осъществяването на размяната.
От Руското министерство уточняват, че освободените руски военнослужещи в момента се намират в Беларус, където получават необходимата медицинска и психологическа помощ. След това те ще бъдат транспортирани в Русия за по-нататъшно лечение и рехабилитация, съобщава агенция ТАСС.
По-рано вчера Москва и Киев си размениха по 200 военнопленници, припомня Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак изоставяте с фактите
Още вчера го научихме от други сайтове.
13:12 06.03.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:12 06.03.2026
3 Птетоплена
13:13 06.03.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":и да посмятаме малко-1000км. фронт по 1 ушанка убита на км. на ден(умишлено занижавам цифрите)=1000 ушанки! сега ги сметнете по1400дни-СВО да видите колко е погребал джуджа ботоксов....
13:15 06.03.2026
5 Отдавна Путин каза,
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":че това не СВО. Първоначалната идея и била да бъде наречена СВО, но след унищожаването на редовните руски военни части през 2022 и началото на 2023, Путин обяви в обръщение към нацията, че се налага мобилизация на руско население, и това вече не е СВО, а война. При СВО, действията се провеждат от специални военни части, а не от мобилизирано руско население в униформи.
13:22 06.03.2026
6 НЕПОЗНАТ
13:23 06.03.2026
7 Мурка
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ТАКА Е И ПОГРЕБА - НО ПОГРЕБА ЮНАИТЕД ЮРЪП
13:23 06.03.2026
8 Да бе погребал
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кокаляците им се белеят из цял Донбас.
13:23 06.03.2026
9 Точно попадение
13:24 06.03.2026
10 Е нали👇
13:24 06.03.2026
11 Няма как
До коментар #6 от "НЕПОЗНАТ":целта на Русия е поставяне на проруска власт в Украйна. Така че нищо не може да се подпише сега.
13:25 06.03.2026
12 Така
До коментар #7 от "Мурка":Путин направи фатална грешка с тази война. Погреба и Русия и руснаците за три поколения напред.
13:27 06.03.2026
13 Българин
13:28 06.03.2026
14 име
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В тикток доста хора споделят, че се опитват да ги зарибят да работят интернет тpoлове за ционистите и краварите срещу 50 паунда или евро на седмица. Би ли споделил, след като влезнахме еврозоната, 50те лева на седмица станаха ли 50 евро или 25 евро, получи ли увеличение?
13:29 06.03.2026
15 Многоходовото
13:33 06.03.2026
16 Руската пропаганда
До коментар #14 от "име":Има за цел глупака.
13:35 06.03.2026
17 име
До коментар #5 от "Отдавна Путин каза,":В русия имаше само две мобилизации, едната в началото на 2022г, след старта на денацификацията, и една миналата година, за противовъздушната отбрана. А в Бандристан мобилизират по 34 хил.на месец и целта им е да стигнат 40хил, като оцелелите войници се оплакват, че повече от година не са имали отпуски, няма времева рамка за край на повинноста, няма ротации на фронта, а възрастовата граница постоянно се увеличава и руснаците залавят масово много млади или много стари мъже на фронта. Познай какво се случва с тези мобилизирани. 10 хил от тях, тези, които имат акъл и кураж, бягат. Другите биват моГилизирани. Иначе нямаше да набират по 34хил на месец.
13:36 06.03.2026
18 гру гайтанджиева
До коментар #17 от "име":Руски фейкове колега.
13:39 06.03.2026
19 Космос
13:40 06.03.2026
20 Руснак без крак
До коментар #10 от "Е нали👇":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
13:41 06.03.2026
21 онай ден видох укри
13:47 06.03.2026
22 Закривай!
13:48 06.03.2026
23 Путин:
До коментар #17 от "име":" Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."
😁
13:52 06.03.2026
24 БАНко
До коментар #10 от "Е нали👇":ТОВА Е ОТ АМЕРИКАНСКИ ГЕНЕРАЛ МАРК КЕЛИ , НО ЗЕЛЮ ФАШИСТА ОБЕЩА 2022 ГОДИНА - ,, СЛЕДВАЩОТО ЛЯТО ЩЕ СЕ КЪПЯ НА ПЛАЖА В СЕВАСТОПОЛ " !!! ИЗКЪПАХТЕ ГО НАТООВЦЕ ЖАЛКИ !!!
13:53 06.03.2026
25 Аз съм за
До коментар #6 от "НЕПОЗНАТ":Русия, но истината е, че тя губи тази война. И ще я загуби. Дори Библията го потвърждава.
13:55 06.03.2026
26 Петроханска лама
Винаги съм твърдял, че по-голям либерал от Путин няма. Ако беше Медведев на власт, щяше да видите кон боб яде ли.
13:55 06.03.2026
27 Украйна влиза във войната
14:03 06.03.2026