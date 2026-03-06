Новини
Русия и Украйна размениха още 300 военнопленници

Русия и Украйна размениха още 300 военнопленници

6 Март, 2026 13:17

Размяната е осъществена с посредничеството на САЩ и Обединените арабски емирства

Русия и Украйна са си разменили още по 300 военнопленници, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от държавни медии, предава БТА.

Според информацията Съединените щати и Обединените арабски емирства са посредничили при осъществяването на размяната.

От Руското министерство уточняват, че освободените руски военнослужещи в момента се намират в Беларус, където получават необходимата медицинска и психологическа помощ. След това те ще бъдат транспортирани в Русия за по-нататъшно лечение и рехабилитация, съобщава агенция ТАСС.

По-рано вчера Москва и Киев си размениха по 200 военнопленници, припомня Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак изоставяте с фактите

    9 0 Отговор
    Това са старини, не новини.
    Още вчера го научихме от други сайтове.

    13:12 06.03.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 12 Отговор
    на СВО (руско) е така

    Коментиран от #4, #5

    13:12 06.03.2026

  • 3 Птетоплена

    8 1 Отговор
    Стара манджа.

    13:13 06.03.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 14 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    и да посмятаме малко-1000км. фронт по 1 ушанка убита на км. на ден(умишлено занижавам цифрите)=1000 ушанки! сега ги сметнете по1400дни-СВО да видите колко е погребал джуджа ботоксов....

    Коментиран от #7, #8, #14

    13:15 06.03.2026

  • 5 Отдавна Путин каза,

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    че това не СВО. Първоначалната идея и била да бъде наречена СВО, но след унищожаването на редовните руски военни части през 2022 и началото на 2023, Путин обяви в обръщение към нацията, че се налага мобилизация на руско население, и това вече не е СВО, а война. При СВО, действията се провеждат от специални военни части, а не от мобилизирано руско население в униформи.

    Коментиран от #17

    13:22 06.03.2026

  • 6 НЕПОЗНАТ

    9 3 Отговор
    УКРАЙНА ДА ПОДПИСВА ПАКТ ЗА МИР И ДА СЕ СВЪРШИ С ТАЗИ ВОЙНА.

    Коментиран от #11, #25

    13:23 06.03.2026

  • 7 Мурка

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ТАКА Е И ПОГРЕБА - НО ПОГРЕБА ЮНАИТЕД ЮРЪП

    Коментиран от #12

    13:23 06.03.2026

  • 8 Да бе погребал

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кокаляците им се белеят из цял Донбас.

    13:23 06.03.2026

  • 9 Точно попадение

    4 9 Отговор
    Днес Украйна удари руска сондажна платформа и взриви руски хеликоптер.

    13:24 06.03.2026

  • 10 Е нали👇

    4 8 Отговор
    Киев за два дня и всьо?

    Коментиран от #20, #24

    13:24 06.03.2026

  • 11 Няма как

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "НЕПОЗНАТ":

    целта на Русия е поставяне на проруска власт в Украйна. Така че нищо не може да се подпише сега.

    13:25 06.03.2026

  • 12 Така

    5 8 Отговор

    До коментар #7 от "Мурка":

    Путин направи фатална грешка с тази война. Погреба и Русия и руснаците за три поколения напред.

    13:27 06.03.2026

  • 13 Българин

    4 8 Отговор
    След като всичко приключи от русия няма да остане нищо.

    13:28 06.03.2026

  • 14 име

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В тикток доста хора споделят, че се опитват да ги зарибят да работят интернет тpoлове за ционистите и краварите срещу 50 паунда или евро на седмица. Би ли споделил, след като влезнахме еврозоната, 50те лева на седмица станаха ли 50 евро или 25 евро, получи ли увеличение?

    Коментиран от #16

    13:29 06.03.2026

  • 15 Многоходовото

    4 5 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай.

    13:33 06.03.2026

  • 16 Руската пропаганда

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "име":

    Има за цел глупака.

    13:35 06.03.2026

  • 17 име

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Отдавна Путин каза,":

    В русия имаше само две мобилизации, едната в началото на 2022г, след старта на денацификацията, и една миналата година, за противовъздушната отбрана. А в Бандристан мобилизират по 34 хил.на месец и целта им е да стигнат 40хил, като оцелелите войници се оплакват, че повече от година не са имали отпуски, няма времева рамка за край на повинноста, няма ротации на фронта, а възрастовата граница постоянно се увеличава и руснаците залавят масово много млади или много стари мъже на фронта. Познай какво се случва с тези мобилизирани. 10 хил от тях, тези, които имат акъл и кураж, бягат. Другите биват моГилизирани. Иначе нямаше да набират по 34хил на месец.

    Коментиран от #18, #23

    13:36 06.03.2026

  • 18 гру гайтанджиева

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "име":

    Руски фейкове колега.

    13:39 06.03.2026

  • 19 Космос

    3 3 Отговор
    Руската армия е най-битата (след сръбската) армия.

    13:40 06.03.2026

  • 20 Руснак без крак

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Е нали👇":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    13:41 06.03.2026

  • 21 онай ден видох укри

    3 2 Отговор
    маршируат на црвенио площат...верно е веее...

    13:47 06.03.2026

  • 22 Закривай!

    2 3 Отговор
    Закривай бандер райха! Това са земи на Новорусия, откраднати от национал фашистите. За 30 години върнаха една от най-богатите страни в Европа в средновековието.

    13:48 06.03.2026

  • 23 Путин:

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "име":

    " Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."

    😁

    13:52 06.03.2026

  • 24 БАНко

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Е нали👇":

    ТОВА Е ОТ АМЕРИКАНСКИ ГЕНЕРАЛ МАРК КЕЛИ , НО ЗЕЛЮ ФАШИСТА ОБЕЩА 2022 ГОДИНА - ,, СЛЕДВАЩОТО ЛЯТО ЩЕ СЕ КЪПЯ НА ПЛАЖА В СЕВАСТОПОЛ " !!! ИЗКЪПАХТЕ ГО НАТООВЦЕ ЖАЛКИ !!!

    13:53 06.03.2026

  • 25 Аз съм за

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "НЕПОЗНАТ":

    Русия, но истината е, че тя губи тази война. И ще я загуби. Дори Библията го потвърждава.

    13:55 06.03.2026

  • 26 Петроханска лама

    0 1 Отговор
    Защо им ги връщат? Аз бих ги пращал в Сибир да добиват полезни изкопаеми.
    Винаги съм твърдял, че по-голям либерал от Путин няма. Ако беше Медведев на власт, щяше да видите кон боб яде ли.

    13:55 06.03.2026

  • 27 Украйна влиза във войната

    0 0 Отговор
    в Близкия изток с безценно ноу-хау. Киев изпраща своите специалисти и евтини дронове-убийци, за да спрат иранските рояци над Израел и Азербайджан. Шест дни след началото на американските удари срещу Иран, президентът Володимир Зеленски обяви, че Киев ще предостави на САЩ и партньорите им от Персийския залив ’необходимите ресурси’ за прехващане на дроновете ’Шахед’. След години на атаки от Русия, украинските специалисти вече са единствените в света с реален опит в масовото унищожаване на иранските рояци – опит, за който Пентагонът е готов да плати милиони.

    14:03 06.03.2026

