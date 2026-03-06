Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мащабна акция срещу дрогата в София: Задържани са 25 души, наркотици и 15 000 евро

Мащабна акция срещу дрогата в София: Задържани са 25 души, наркотици и 15 000 евро

6 Март, 2026 16:36

Специализираната полицейска операция е била насочена и срещу местни лидери, за които има информация, че пласират дрога в отделни махали

Мащабна акция срещу дрогата в София: Задържани са 25 души, наркотици и 15 000 евро - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При двудневна акция са задържани 25 души в София за разпространение на наркотици, съобщиха от МВР. Полицейските действия са проведени на 4-ти и 5 март с участието на служители от секторите „Наркотици“-Столична дирекция на вътрешните работи, „Криминална полиция“ към районните управления, отдел „Специализирани полицейски сили“ и сектор „Кобра“.

Специализираната полицейска операция е била насочена и срещу местни лидери, за които има информация, че пласират дрога в отделни махали. Иззети са различни видове наркотици и над 15 хиляди евро.

При една от по-големите реализации в дома си е задържан дилър, както и още девет души, свързани с разпространение на наркотици. На адреса са намерени и иззети увито в хартия бяло прахообразно вещество, сумата от над 4100 евро и два пистолета с нарязани цеви. На задържаните е взета полицейска мярка за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство.

След получена оперативна информация, на ул. "Раковски" е спряна кола за проверка, като в нея са открити и иззети 15 полиетиленови пликчета с кристалообразно вещество – 50 грама метамфетамин, 11 пликчета с бяло вещество на прах и бучки – 50 г амфетамин, пет пликчета с таблетки екстази, 20 пликчета с марихуана – над 70 г и голяма сума пари. Шофьорът, за който има данни, че е дилър, е задържан с полицейска мярка до 24 часа, а след доклад на материалите в Софийската градска прокуратура, му е повдигнато обвинение и взета мярка „задържане под стража“ до 72 часа.

Същия ден, след получена оперативна информация в Шесто районно управление за шофьорка на автомобил, пласираща дрога на територията на столицата, тя е била установена и спряна за проверка. При претърсването на колата били намерени и иззети шест полиетиленови пликчета с бяло прахообразно вещество. Тестът за шофиране след употреба на дрога е дал положителен резултат, а 43-годишната криминално проявена жена е задържана с полицейска мярка до 24 часа. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура ѝ е повдигнато обвинение и взета мярка „задържане под стража“ до 72 часа.

При друг случай, от четвъртък, в столичния квартал „Дружба“ полицията е задържала пред дома му още един от активния криминален контингент – 45-годишен софиянец. За него била получена информация, че пласира метамфетамин на територията на целия столичен град. По време на личния обиск са открити две топчета метамфетамин и сумата от хиляда евро, а при последвалите процесуално-следствени действия в дома му е иззета пластмасова кутия с бяло кристалообразно вещество и сумата от около 10 хиляди евро. Мъжът е задържан с полицейска мярка до 24 часа.

Припомняме, че в средата на февруари служители от Главна дирекция „Гранична полиция“ разкриха нарколаборатория в софийско село и бяха задържани двама души.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коцето

    7 0 Отговор
    15000 ми е белото и ескорта само за вечер!

    16:39 06.03.2026

  • 2 Сила

    7 0 Отговор
    15 000 евро струва" голфа " трета ръка на петоразряден квартален дилър ..."мащабна акция " !!!?

    16:41 06.03.2026

  • 3 кой му дреме

    2 0 Отговор
    да си ги ползват със здраве !

    16:41 06.03.2026

  • 4 Сатана Z

    1 4 Отговор
    Мобилизацията за фронта ще протече горе-долу по същия начин

    16:42 06.03.2026

  • 5 Деций

    4 0 Отговор
    Браво,правим показни акцийкис нулев резултат,просто имитират работа.А в същото време кои знае колко хероин и кокаин съпроводиха към Европа.Хванали разни квартални паяци,последни разносвачи във веригата.И мислите ,че някои ви вярва? Много ни подценявате!

    16:44 06.03.2026

  • 6 Задържани са 25 души и 15 000 евро

    5 0 Отговор
    не ви е срам взели сте им джобните хората
    я си ги пуснете като предните пъти

    16:48 06.03.2026

  • 7 Директора👨‍✈️

    7 0 Отговор
    Това нищо не значи. Кога ще видим новина: 25 човека са осъдени за разпространение на наркотици.

    Само по себе си задъжането нищо не значи. Тази новина няма да има продължение. След 72 часа 90% са пуснати, другите след месец.
    И отново на улицата.

    А дрогата от къде идва? Суровината? Стига само прах в очите на хората!!!

    16:51 06.03.2026

  • 8 От нарко лабораторията

    4 0 Отговор
    са дали информация за задържаните лица.

    16:51 06.03.2026

  • 9 Мащаба

    6 0 Отговор
    на акцията, 25:1 ли е или 1:25 ?

    16:52 06.03.2026

  • 10 ООрана държава

    1 3 Отговор
    Бря, меверето можело да работи когато бойко не е на власт

    16:54 06.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

