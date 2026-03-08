Гъст дим покри небето над Техеран след израелски удари по петролни обекти

Небето над части от Техеран потъмня след нощните израелски удари по петролни складове в иранската столица. Според местни медии гъст дим се издига над града и се смесва с облачната покривка, предава БТА.

От кризисния център на иранската метеорологична служба обясниха, че необичайното потъмняване на небето не се дължи само на времето, а на комбинация от облаци и дим след бомбардировките. Информацията беше разпространена от държавната агенция ИРНА.

Агенция Тасним предупреди за потенциални здравни рискове, свързани с наличието на серни и азотни оксиди във въздуха. Според експерти тези вещества могат да станат особено опасни, ако се комбинират с валежи, поради което жителите са призовани да останат по домовете си при евентуален дъжд.

От Израел съобщиха, че по време на нощната операция са били атакувани няколко петролни депа в Техеран, които според израелската страна са използвани за снабдяване на военна инфраструктура.

Иранската държавна телевизия IRIB също потвърди, че е ударена петролна рафинерия, като информацията е била потвърдена от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.