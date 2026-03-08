Новини
Гъст дим покри небето над Техеран след израелски удари по петролни обекти

8 Март, 2026 13:45

Иранските власти предупреждават за рискове за здравето заради токсични газове в атмосферата

Гъст дим покри небето над Техеран след израелски удари по петролни обекти - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Небето над части от Техеран потъмня след нощните израелски удари по петролни складове в иранската столица. Според местни медии гъст дим се издига над града и се смесва с облачната покривка, предава БТА.

От кризисния център на иранската метеорологична служба обясниха, че необичайното потъмняване на небето не се дължи само на времето, а на комбинация от облаци и дим след бомбардировките. Информацията беше разпространена от държавната агенция ИРНА.

Агенция Тасним предупреди за потенциални здравни рискове, свързани с наличието на серни и азотни оксиди във въздуха. Според експерти тези вещества могат да станат особено опасни, ако се комбинират с валежи, поради което жителите са призовани да останат по домовете си при евентуален дъжд.

От Израел съобщиха, че по време на нощната операция са били атакувани няколко петролни депа в Техеран, които според израелската страна са използвани за снабдяване на военна инфраструктура.

Иранската държавна телевизия IRIB също потвърди, че е ударена петролна рафинерия, като информацията е била потвърдена от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.


  • 2 Данко Харсъзина

    18 24 Отговор
    Американците и евреите смазват всичко. Ще изтрият иранските градове от лицето на земята.
    Копейките ще захвърлят чалмите и пак ще сложат петолъчката.

    Коментиран от #6, #22

    13:48 08.03.2026

  • 3 Сила

    13 12 Отговор

    До коментар #1 от "Грозната истина":

    Когато Копейкин стане българин ....

    Коментиран от #10

    13:49 08.03.2026

  • 4 Зац!

    9 8 Отговор
    Обединените арабски емирства (ОАЕ) предприеха първата си атака срещу Иран, според израелския информационен канал Ynet .

    „За първи път ОАЕ нападнаха Иран“, се казва в изявлението.

    Според източници на портала, е бил ударен завод за обезсоляване в Иран.

    13:49 08.03.2026

  • 7 Христо

    22 9 Отговор

    До коментар #1 от "Грозната истина":

    Бе ние сме си ударени от 30 години, но още не можем да го осъзнаем.

    13:51 08.03.2026

  • 8 Покажете

    20 10 Отговор
    Как гори израел

    13:51 08.03.2026

  • 9 Али Хаменей Ел Барадей

    16 14 Отговор
    Вече няма дронове от Иран и Путин почна на хвърля пушечно месо чисто по сталински.

    13:51 08.03.2026

  • 10 Копейкин неме стане българин

    12 9 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    ама и паважната тор ще си останете завинаги ненавиждани предатели и българомразци

    Коментиран от #16, #23

    13:52 08.03.2026

  • 11 УдоМача

    13 14 Отговор
    Нощес пък гъст дим ще покрие небето над Йерусалим и Тел Авив. Свикнахме. Вече не ни прави впечатление и така ще е до края на унищожението на "обетованата земя". Това ни е предизвестено много одавна..

    13:52 08.03.2026

  • 14 Бонев

    10 8 Отговор
    И какво, оказа сече щатите са завладяна държава.Управляват се от държава с територията на Македония.

    13:54 08.03.2026

  • 15 Дайте инфо

    10 13 Отговор
    Покажете небето над израел да видим там как е.

    13:56 08.03.2026

  • 16 Сила

    14 8 Отговор

    До коментар #10 от "Копейкин неме стане българин":

    Добре , че сте вие калните чобани от къра ...патрЕотЕто !!! Българи "юнаци"... на маса , "В механата "....

    13:56 08.03.2026

  • 17 пиночет

    15 12 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло.

    13:56 08.03.2026

  • 18 Мунчо

    14 15 Отговор
    Иран не трябваше да започва война, която не може да спечели.Няма карти.

    Коментиран от #24, #25

    13:58 08.03.2026

  • 19 Саймън каза

    14 8 Отговор
    Иран приключи.

    Коментиран от #26

    13:59 08.03.2026

  • 20 Боруна Лом

    7 12 Отговор
    ОБОРА,ДАНО ИМА КОЙ ДА ВИ ЗАЛИЧИ ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА!

    13:59 08.03.2026

  • 22 Кои ирански градове

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Освен Техеран знаеш ли някой друг без да ползваш гугъл , жертво на образователната система?

    14:00 08.03.2026

  • 26 Боруна Лом

    6 8 Отговор

    До коментар #19 от "Саймън каза":

    ПАК ЛИ ТИ БЕ...САИМАН КАЗА ДА ГО Д......

    Коментиран от #30

    14:02 08.03.2026

  • 27 Ицо

    13 5 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки?

    14:04 08.03.2026

  • 28 касата

    17 8 Отговор
    Иранците са по -големи смотаняци и палячовци, даже и от руснаците

    14:04 08.03.2026

  • 29 Директора👨‍✈️

    6 10 Отговор
    Това е в чест на Евро 7 стандарта, който ще спазваме в Европа. И за зелената сделка да не забравите.
    Лицемери долни!

    14:05 08.03.2026

  • 31 стоян

    14 4 Отговор

    До коментар #21 от "Сталин":

    До 21 ком - другарю сталин - евреите и американците от своя народ не избиват ама твоя адаш сатрапа сталин е трепал само рузнаци и то с милиони - та кой е по голям терорист сатанист

    Коментиран от #33

    14:06 08.03.2026

  • 32 Терористите САЩ и Израел

    6 11 Отговор
    заедно унищожават поредната суверенна страна! На Иран само поздравления, че се защитават геройски и нанасят много поражения на агресорите терористи!

    14:08 08.03.2026

  • 33 Сталин

    6 9 Отговор

    До коментар #31 от "стоян":

    Абе стоенчо спри да пиеш още от сутринта

    Коментиран от #36, #38

    14:12 08.03.2026

  • 34 Конфети "Земя-въздух-земя "

    2 6 Отговор
    Не видях информация тук, че САЩ/Израел са срутили АЕЦ на Иран. Нета е пълен с клипове

    14:27 08.03.2026

  • 35 ПРОГРЕСИВЕН АЙЙЯТОЛАХ

    6 3 Отговор
    ПОЗДРАВИ ЗА т.нар.персийци
    С ПЕСЕНТА ...„СМОК 🐍ОН ДЪ УОТЪР”....

    14:29 08.03.2026

  • 37 варна

    4 2 Отговор
    има ли още надежда за победа на Иран

    Коментиран от #39, #41

    14:32 08.03.2026

  • 39 Когаж

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "варна":

    Славия стане чампион А група

    14:34 08.03.2026

  • 40 У ДРИ БАЦЕ

    5 4 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- - ЧАЛМАРСКА ИЗ МЕТ .
    ПОСЛЕ И ЦАЛИВАЩИТЕ КУ РАна ФАШАГИ У МОСКАЛБАД

    14:36 08.03.2026

  • 41 Кръчмар

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "варна":

    Персите вече са моралните победители! Независимо как ще приключи войната!

    14:50 08.03.2026

  • 42 Белият дом омаловажи

    0 0 Отговор
    в петък доклада за помощта, която Русия ще предостави на Иран - разузнавателна информация за местоположението на американски военни активи в Близкия изток. Говорителката Каролайн Левит заяви, че такава информация не оказва никакво влияние върху хода на военните операции. Военният министър на САЩ Пийт Хегсет също омаловажи ролята на Русия като военен съюзник на Иран, заявявайки, че тя „не е особен фактор".
    😂

    14:51 08.03.2026

