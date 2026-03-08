Ливан обвинява „Хизбула“ за въвличането на страната във войната с Израел

Министър-председателят на Ливан Науаф Салам заяви, че правителството полага всички усилия на политическо и дипломатическо ниво, за да прекрати войната с Израел и да смекчи тежките последици за населението, особено за разселените хора, предава БТА.

В интервю за вестник Аш Шарк ал Аусат той призна, че досегашните дипломатически инициативи не са дали резултат, тъй като кризата в страната е тясно свързана с по-широкия конфликт в региона.

Салам посочи, че Ливан е могъл да избегне въвличането във войната, ако не беше „стратегическата грешка“ на Хизбула да се включи в конфликта. По думите му това е довело до сериозни последици за страната и за хората, които организацията твърди, че защитава.

Премиерът допълни, че международните опити за деескалация са се сблъскали с „изключително твърда позиция“ от страна на Израел, както и с ангажираността на Съединените щати във военните действия. Той предупреди, че ескалацията може да застраши сигурността на Персийския залив и осъди нападенията на Иран срещу държави, които преди това са поддържали добри отношения с Техеран.

Салам подчерта, че правителството е решено да приложи решението си за забрана на военните и охранителни операции на „Хизбула“. По думите му армията и съдебните органи работят по този въпрос, макар че военните действия в страната затрудняват процеса.

Той обясни и решението на Ливан да въведе визи за граждани на Иран с получена разузнавателна информация за възможни операции на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, които биха могли да застрашат националната сигурност.

Междувременно Франция продължава дипломатическите усилия за намиране на решение. Президентът Еманюел Макрон е провел няколко телефонни разговора с ливанския държавен глава Жозеф Аун, а подкрепа за Бейрут е изразил и испанският крал Фелипе VI.

От своя страна министърът на отбраната на Израел Израел Кац предупреди, че ливанското правителство трябва да разоръжи „Хизбула“, в противен случай страната ще плати „много висока цена“.

Специалната координаторка на ООН за Ливан Жанин Хенис-Пласхарт призова за преговори между Израел и Ливан, след като беше извършено нападение срещу мироопазващата мисия ЮНИФИЛ, при което бяха тежко ранени трима войници от Гана.

Напрежението се засили, след като Хизбула изстреля ракети по Израел в отговор на смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей при американско-израелски удари срещу Иран.