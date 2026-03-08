Новини
Свят »
Ливан »
Ливан обвинява „Хизбула“ за въвличането на страната във войната с Израел

Ливан обвинява „Хизбула“ за въвличането на страната във войната с Израел

8 Март, 2026 13:55 808 20

  • ливан-
  • израел-
  • война-
  • въвличане във война-
  • обвинява-
  • хизбула-
  • науаф салам

Премиерът Науаф Салам заяви, че правителството се опитва дипломатически да прекрати конфликта и да ограничи последствията за цивилните

Ливан обвинява „Хизбула“ за въвличането на страната във войната с Израел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят на Ливан Науаф Салам заяви, че правителството полага всички усилия на политическо и дипломатическо ниво, за да прекрати войната с Израел и да смекчи тежките последици за населението, особено за разселените хора, предава БТА.

В интервю за вестник Аш Шарк ал Аусат той призна, че досегашните дипломатически инициативи не са дали резултат, тъй като кризата в страната е тясно свързана с по-широкия конфликт в региона.

Салам посочи, че Ливан е могъл да избегне въвличането във войната, ако не беше „стратегическата грешка“ на Хизбула да се включи в конфликта. По думите му това е довело до сериозни последици за страната и за хората, които организацията твърди, че защитава.

Премиерът допълни, че международните опити за деескалация са се сблъскали с „изключително твърда позиция“ от страна на Израел, както и с ангажираността на Съединените щати във военните действия. Той предупреди, че ескалацията може да застраши сигурността на Персийския залив и осъди нападенията на Иран срещу държави, които преди това са поддържали добри отношения с Техеран.

Салам подчерта, че правителството е решено да приложи решението си за забрана на военните и охранителни операции на „Хизбула“. По думите му армията и съдебните органи работят по този въпрос, макар че военните действия в страната затрудняват процеса.

Той обясни и решението на Ливан да въведе визи за граждани на Иран с получена разузнавателна информация за възможни операции на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, които биха могли да застрашат националната сигурност.

Междувременно Франция продължава дипломатическите усилия за намиране на решение. Президентът Еманюел Макрон е провел няколко телефонни разговора с ливанския държавен глава Жозеф Аун, а подкрепа за Бейрут е изразил и испанският крал Фелипе VI.

От своя страна министърът на отбраната на Израел Израел Кац предупреди, че ливанското правителство трябва да разоръжи „Хизбула“, в противен случай страната ще плати „много висока цена“.

Специалната координаторка на ООН за Ливан Жанин Хенис-Пласхарт призова за преговори между Израел и Ливан, след като беше извършено нападение срещу мироопазващата мисия ЮНИФИЛ, при което бяха тежко ранени трима войници от Гана.

Напрежението се засили, след като Хизбула изстреля ракети по Израел в отговор на смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей при американско-израелски удари срещу Иран.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    5 9 Отговор
    Много ясно

    Коментиран от #2

    14:03 08.03.2026

  • 2 име

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    Козяк, Хизбула и Хамас са отговор на ционисткия екстремизъм. Когато ционистите започват за анескират земи от Сирия и Ливан в края на 70те, началото на 80те, Хизбула и Хамас не съществуват, няма ислямски екстремизъм, тероризъм или както наричаш борците за палестинска свобода.

    Коментиран от #16

    14:08 08.03.2026

  • 3 „Хизбула“

    8 5 Отговор
    е парламентарно представена партия в Ливан с поне двама министри. Това не е написано естествено. И не Хизбула е атакувала Израел а Израел атакува Ливан постоянно от години. Никакви споразумения и международни норми и договори Израел не спазва. Израел даже мироопазващият контингент поне 8 пъти е атакувал само за последните 3-4 месеца. Аре моля малко обективност ако може. Или за атланте е невъзможно?

    14:11 08.03.2026

  • 4 За съжеление и Ливан ще бъде попилян

    6 5 Отговор
    от нацистката сган. Почти всичко се повтаря младежи 1/1.. Много отдавна имаше пак операция „Литани“ която беше официалното име на израелската инвазия в Ливан през далечната 1978 г. ...чак до река Литани. Нахлуването и агресията на Израел беше военен успех, тъй като тогава силите на Организацията за освобождение на Палестина (ООП) бяха изтласкани на север от реката. От друга страна обаче, масовото международно недоволство обхванало целият свят, включително и в България довежда до създаването на ЮНИФИЛ и до частичното изтегляне на Израел. Операцията дълго подготвяна от израелският окупатор беше предхождана от отвличане на два израелски автобуса от части на "Фатах" и смъртта на 37 от пътниците в тях. Това се случи след провокативната и престъпна заселническа политика на Израел при която бяха убити над 1100 мирни палестинци.... че нищо ново под слънцето с изключение на липсата на достойни и честни Европейски и Световни "лидери" каквито в момента очевидно липсват....

    14:16 08.03.2026

  • 5 Всичко се повтаря младежи !!!

    6 3 Отговор
    Провокация-справедлива палестинска реакция-война и окупация ..... Много отдавна Израел искаше и търсеше повод да окупира всичко до река Литани. На 11 март 1978 г. отряд палестинци след редица провокации от страна на Израел и серия убийства взели живота на хиляди цивилни палестинци, група ливанци десантират в израелския град Хайфа и убиват 37 цивилни. На 14 март е дадена зелена светлина за операция "Литани" - 25 000 войници нахлуват в южен Ливан и бързо достигат едноименната река. Започва систематично прочистване на Фатахленд, при което загиват мнозина цивилни. ООН спешно се намесва, обявявайки създаването на UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) с резолюции 425 и 426. Сините каски наброяват 7000 души. До края на март израелските войски започват да се изтеглят, предавайки контрола на ООН. Но тогава имаше истински световни лидери а не като сегашните позорни карикатури

    14:18 08.03.2026

  • 6 Ай ша ва и

    7 3 Отговор
    Ливанските предатели

    14:22 08.03.2026

  • 7 Премиерът Науаф Салам

    5 2 Отговор
    е една подлога инсталирана на поста от САЩ без избори. Служебно назначена карикатура. Направи куп глупости и резултата сега е очевиден. Вместо като Премиер на суверенна държава да се държи и в ООН и МС Израел да обвини, да поиска многохилядни сили на ООН той се изправи срещу собственият си народ .... САЩ го крепиха и един ден представителят на САЩ там си дигна чуковете и ги заряза в ръцете на израелският сааатрап. Точно както и с кюрдите се случи впрочем в Алепо Сирия

    14:26 08.03.2026

  • 8 Този

    4 2 Отговор
    Салам всъщност е сороскиСалам като нашите управленци. Напада ги и3сраел, но виновни били пак Хизбула. Не търсете логига, следете пътя не шекелите.

    Коментиран от #10, #14

    14:29 08.03.2026

  • 9 И като си помисли човек

    3 0 Отговор
    Че Ливан и стратегически партнъор на ЕС и ЕК беше в борбата със "незаконните бежанци" от Сирия към Кипър, Малта и Европа на времето че и даже финансиране за това получаваха и през ден ги хвалиха от ЕК и сега би трябвало на всеки да му е ясно какво я чака една подлога когато нужда от нея вече няма

    14:32 08.03.2026

  • 10 Ама точно така е

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Този":

    сороскиСалам е тоя Науаф Салам. И ливанската банкова система също разби ама тотално тоя ....

    14:34 08.03.2026

  • 11 Сетиха се

    0 1 Отговор
    след 50 години!

    14:36 08.03.2026

  • 12 И НЕ е "Ливан обвинява „Хизбула“

    1 0 Отговор
    А е премиерът Науаф Салам ! Пак ли трябва да обясняваме че примерно Нейнски НЕ е България ! .....

    Коментиран от #15

    14:37 08.03.2026

  • 13 Причината е че Ционистите и Хегемона

    1 0 Отговор
    Искат да богатеят за сметка на други страни по света и по точно на всички останали страни като за това използват военни средства и убиват хора вкл. деца и жени. Специално ционистката държава иска постоянно да заграбва нови и нови територии и затова напада ивицата и Ливан.

    14:41 08.03.2026

  • 14 Сега ревнал тоя сороскиСалам

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Този":

    Ама вероятно до дни ще е избягал в САЩ където го водят ама на 100% на ведомост към някоя трибуквена абривиатура а народа ще страда Същият е като нашите предатели ... На всякъде са една и съща порода

    14:42 08.03.2026

  • 15 На кого да обясняваме

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "И НЕ е "Ливан обвинява „Хизбула“":

    След като то чуваемост няма никаква.

    14:43 08.03.2026

  • 16 БОТЕВ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Шлифован церебрум, явно си по в час за случващото се в Ливан от тамошния премиер. Той, човекът, щеше да е наясно със случващото се в собствената му държава и нямаше да говори такива небивалици и соросоидни опорки, но само ако беше питал червен експерт като теб. Жалко, че ти няма телефона и сега живее непросветен в собствената си държава, без да знае какво и защо се случва в Ливан, даже без теб не мисля, че тамошният премиер знае и с кого граничи държавата му, ай, ай, ай, аллааааа!

    14:51 08.03.2026

  • 17 Тити

    0 0 Отговор
    Корумпираното им правителство ги приюти асега квичат.

    14:51 08.03.2026

  • 18 долу сащ

    0 1 Отговор
    Хизбула ли нападна израел или обратното, Кое възниква първо израел или хизбула?

    14:52 08.03.2026

  • 19 Диана

    0 1 Отговор
    Според мен, Тръмп е зависим по някакъв начин от евреите... Този Епщайн ли беше / който организирал купони на богати и влиятелни мъже с непълнолетни момичета/ ми звучи доста еврейско, значи... Явно Тръмп е за бъркан дълбоко в еврейската диаспора в САЩ, за съжаление... И... Явно някои хора там не разбират нищо, което не им харесва - те чакат поредния си шамар, значи... Хиляди години не са им помогнали да развият елементарна интелигентност, за съжаление... Войната е лошо нещо, особено когато се биеш със слепи и глухи, мъртви души...

    14:52 08.03.2026

  • 20 План Б на Сащ

    0 0 Отговор
    Ако войната с Иран се проточи, Сащ планират да детонират 15 килотонен ядрен заряд в Иранската Пустиня, последван от ултиматум към иранското правителство: "или калитулирате за 24 часа, или следващият взрив ще е над Техеран"

    Източник: Бай Наню на чашка ракия край обора.

    14:53 08.03.2026