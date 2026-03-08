Ливан обвинява „Хизбула“ за въвличането на страната във войната с Израел

Министър-председателят на Ливан Науаф Салам заяви, че правителството полага всички усилия на политическо и дипломатическо ниво, за да прекрати войната с Израел и да смекчи тежките последици за населението, особено за разселените хора, предава БТА.
В интервю за вестник Аш Шарк ал Аусат той призна, че досегашните дипломатически инициативи не са дали резултат, тъй като кризата в страната е тясно свързана с по-широкия конфликт в региона.
Салам посочи, че Ливан е могъл да избегне въвличането във войната, ако не беше „стратегическата грешка“ на Хизбула да се включи в конфликта. По думите му това е довело до сериозни последици за страната и за хората, които организацията твърди, че защитава.
Премиерът допълни, че международните опити за деескалация са се сблъскали с „изключително твърда позиция“ от страна на Израел, както и с ангажираността на Съединените щати във военните действия. Той предупреди, че ескалацията може да застраши сигурността на Персийския залив и осъди нападенията на Иран срещу държави, които преди това са поддържали добри отношения с Техеран.
Салам подчерта, че правителството е решено да приложи решението си за забрана на военните и охранителни операции на „Хизбула“. По думите му армията и съдебните органи работят по този въпрос, макар че военните действия в страната затрудняват процеса.
Той обясни и решението на Ливан да въведе визи за граждани на Иран с получена разузнавателна информация за възможни операции на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, които биха могли да застрашат националната сигурност.
Междувременно Франция продължава дипломатическите усилия за намиране на решение. Президентът Еманюел Макрон е провел няколко телефонни разговора с ливанския държавен глава Жозеф Аун, а подкрепа за Бейрут е изразил и испанският крал Фелипе VI.
От своя страна министърът на отбраната на Израел Израел Кац предупреди, че ливанското правителство трябва да разоръжи „Хизбула“, в противен случай страната ще плати „много висока цена“.
Специалната координаторка на ООН за Ливан Жанин Хенис-Пласхарт призова за преговори между Израел и Ливан, след като беше извършено нападение срещу мироопазващата мисия ЮНИФИЛ, при което бяха тежко ранени трима войници от Гана.
Напрежението се засили, след като Хизбула изстреля ракети по Израел в отговор на смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей при американско-израелски удари срещу Иран.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е
Коментиран от #2
14:03 08.03.2026
2 име
До коментар #1 от "Така е":Козяк, Хизбула и Хамас са отговор на ционисткия екстремизъм. Когато ционистите започват за анескират земи от Сирия и Ливан в края на 70те, началото на 80те, Хизбула и Хамас не съществуват, няма ислямски екстремизъм, тероризъм или както наричаш борците за палестинска свобода.
Коментиран от #16
14:08 08.03.2026
3 „Хизбула“
14:11 08.03.2026
4 За съжеление и Ливан ще бъде попилян
14:16 08.03.2026
5 Всичко се повтаря младежи !!!
14:18 08.03.2026
6 Ай ша ва и
14:22 08.03.2026
7 Премиерът Науаф Салам
14:26 08.03.2026
8 Този
Коментиран от #10, #14
14:29 08.03.2026
9 И като си помисли човек
14:32 08.03.2026
10 Ама точно така е
До коментар #8 от "Този":сороскиСалам е тоя Науаф Салам. И ливанската банкова система също разби ама тотално тоя ....
14:34 08.03.2026
11 Сетиха се
14:36 08.03.2026
12 И НЕ е "Ливан обвинява „Хизбула“
Коментиран от #15
14:37 08.03.2026
13 Причината е че Ционистите и Хегемона
14:41 08.03.2026
14 Сега ревнал тоя сороскиСалам
До коментар #8 от "Този":Ама вероятно до дни ще е избягал в САЩ където го водят ама на 100% на ведомост към някоя трибуквена абривиатура а народа ще страда Същият е като нашите предатели ... На всякъде са една и съща порода
14:42 08.03.2026
15 На кого да обясняваме
До коментар #12 от "И НЕ е "Ливан обвинява „Хизбула“":След като то чуваемост няма никаква.
14:43 08.03.2026
16 БОТЕВ
До коментар #2 от "име":Шлифован церебрум, явно си по в час за случващото се в Ливан от тамошния премиер. Той, човекът, щеше да е наясно със случващото се в собствената му държава и нямаше да говори такива небивалици и соросоидни опорки, но само ако беше питал червен експерт като теб. Жалко, че ти няма телефона и сега живее непросветен в собствената си държава, без да знае какво и защо се случва в Ливан, даже без теб не мисля, че тамошният премиер знае и с кого граничи държавата му, ай, ай, ай, аллааааа!
14:51 08.03.2026
17 Тити
14:51 08.03.2026
18 долу сащ
14:52 08.03.2026
19 Диана
14:52 08.03.2026
20 План Б на Сащ
Източник: Бай Наню на чашка ракия край обора.
14:53 08.03.2026