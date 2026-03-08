Новини
Свят »
Израел »
МВнР: Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за изходящи полети

МВнР: Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за изходящи полети

8 Март, 2026 16:15 388 20

  • израел-
  • отваряне-
  • етапи-
  • въздушно пространство-
  • изходящи полети

На този етап израелските власти установяват ограничение за максимум 100 пътници на полет

МВнР: Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за изходящи полети - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Считано от 8 март 2026 г. започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за изходящи търговски полети, при определени условия. Това съобщават на страницата си в интернет от Министерството на външните работи. На първо време полети до различни дестинации от летище Бен Гурион в Тел Авив ще изпълняват само израелски авиокомпании, като местните власти препоръчват El Al, Israir и Arkia, а информация за възможностите е налична на интернет-страниците на самите авиокомпании.
На този етап израелските власти установяват ограничение за максимум 100 пътници на полет. Въведено е и специално изискване към израелските граждани, напускащи Израел, да подписват декларация, че няма да се връщат в страната за период от поне 30 дни от датата на заминаване.
Предлаганата от Министерство на туризма на Израел възможност за извозване на краткосрочно пребиваващите в Израел чужди граждани до границата с Египет е налична, към момента, за понеделник, 9 март. Гражданите, които желаят да се възползват от нея, следва да се регистрират на следния линк: https://govforms.gov.il/.../touristsevacuationdata...

Възможността за напускане на Израел по суша, през Йордания и Египет, със самостоятелно организиран транспорт се запазва.

През изминалите дни българското посолство в Тел Авив оказа съдействие за извеждане по сухопътни маршрути от Израел на желаещите български граждани и остава на разположение при необходимост, в контекста на новите възможности за напускане на страната.

Контакт с мисията може да бъде осъществен на спешния телефонен номер: +972 54 595 4379 и + 972 54 764 0089, както и чрез електронната поща: [email protected]


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хеми значи бензин

    4 7 Отговор
    Ракетите са намалели. Айде бе нали Иран прчелеха бе копейкаджии.

    Коментиран от #4, #11, #15

    16:19 08.03.2026

  • 2 Майна

    2 6 Отговор
    Иран като Ислямска република свършва
    И е за добро
    И Израел като циониско оръжие и Ислямска държава бяха продуцирани от " лондонсити"
    За подържа не на конфликти в този извор на ресурси район за банкерската кабала

    Но дойде Тръмп
    Силните времената Преобръщат.
    Давай, шерофе!

    16:19 08.03.2026

  • 3 Мурка

    5 1 Отговор
    БЕН ГУРИОН АСФАЛТИРАХА ЛИ ГО?

    16:20 08.03.2026

  • 4 Дони

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи бензин":

    биби къде е?

    16:21 08.03.2026

  • 5 Сталин

    4 1 Отговор
    Не ни трябват чфути в България да си стоят тези паразити в исраhell

    16:21 08.03.2026

  • 6 Майна

    2 2 Отговор
    Пак да ви кажа:
    Дмитриев след срещата на Путин и Тръмп написа:
    " Те предотвратяват Трета световна война"

    16:21 08.03.2026

  • 7 Саймън каза

    5 3 Отговор
    Краварника стана за резил, железния куМпол стана на гевгир 😁

    16:22 08.03.2026

  • 8 Хихихи

    3 4 Отговор
    Май свършиха въздушно-космическите сили на аятолаха

    Коментиран от #12

    16:22 08.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    2 5 Отговор
    Американците смазаха аятоласите и животът полека лека започва да се нормализира. България е благословена, че е лоялен съюзник на най великата и могъща държава в света, Съединените американски щати.

    16:23 08.03.2026

  • 10 Сталин

    5 3 Отговор
    Само забележете тези арабските чи-хуа-хуа си мислеха че като разположат военни бази на тяхна територия ще имат защита но Доналд J Epstein защитава само единствено pissраел ,същото чака и цървулите

    16:23 08.03.2026

  • 11 Джедая

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи бензин":

    Сега следва "Империята отвръща на удара" български игрален филм на Иран.

    Коментиран от #14

    16:24 08.03.2026

  • 12 Мурка

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хихихи":

    или илюзиите на БИБИ И РИЖО

    16:24 08.03.2026

  • 13 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Нас в случая какво ни интересува ...хахах ?

    16:27 08.03.2026

  • 14 Подбраните ислямисти

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Джедая":

    Ми лондонсити не може да им помогне вече
    Да видим как ще се спасяват
    Пък Израел ще трябва да се вчовечат и да разберат ,че не са богопомазани , да приключат с юдейския си фанатизъм.

    16:27 08.03.2026

  • 15 хаха🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи бензин":

    Тихоо !Тихо бе лепилар ,не си компетентен !Виждал си хеми на живо на кукуво лято !

    Коментиран от #20

    16:30 08.03.2026

  • 16 ВЪНШНО МИНИСТЕРСТВО - НОВИЯТ АДРЕС

    1 0 Отговор
    НА БАБА НАДА ................ ПРИЕМА ЖЕЛАЕЩИ !

    16:30 08.03.2026

  • 17 А ГДЕ

    2 0 Отговор
    Саттаняхуууу ?

    16:30 08.03.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Копейките напразно слагаха чалми и ходиха на джамия. Сега пак ще слагат петолъчката.

    16:32 08.03.2026

  • 19 Миротворец

    0 0 Отговор
    Защо Украйна неможе да победи, защото Украйна атакува сама близък регион на Русия по въздушен път, войната е на нейна територия, войските и са разпределени по цялата им територия, а Русия атакуват схопътно и въдушно по цялата им териотрия не само военни но и инфраструктурни и цивилни цели и то в огромен мащаб от цели 4 години . Докато Иран само по въздушен път и то отскоро , при сухопътни активи незасегнати и то в огромен потенциал и поне 1000 пъти са по големи от Украйна и като териотрия и по население и по военни възможности няма да е скоро изобщо падането на режима . Само Венецуела и Иран от съюзниците на Путин са засегнати докато 99% от съюзниците на САЩ са слаби като НАТО ЕС и самия Запад, а съюзниците на Путин като Китай , Северна Кроея и много други дори не са засегнати сухопъно нито въздушно, по военен път и с огромния ядрен и човешки потенциал то малък ИЗраел и слабите САЩ са нищо в сравнение с военните на БРИКС и ШОСК ако се стигне до сухопътен и ядрен сбллъсък

    16:33 08.03.2026

  • 20 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "хаха🤣":

    Е къде да го видиш като не излизаш от форума бе хахо.

    16:35 08.03.2026