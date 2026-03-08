МВнР: Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за изходящи полети

Считано от 8 март 2026 г. започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за изходящи търговски полети, при определени условия. Това съобщават на страницата си в интернет от Министерството на външните работи. На първо време полети до различни дестинации от летище Бен Гурион в Тел Авив ще изпълняват само израелски авиокомпании, като местните власти препоръчват El Al, Israir и Arkia, а информация за възможностите е налична на интернет-страниците на самите авиокомпании.
На този етап израелските власти установяват ограничение за максимум 100 пътници на полет. Въведено е и специално изискване към израелските граждани, напускащи Израел, да подписват декларация, че няма да се връщат в страната за период от поне 30 дни от датата на заминаване.
Предлаганата от Министерство на туризма на Израел възможност за извозване на краткосрочно пребиваващите в Израел чужди граждани до границата с Египет е налична, към момента, за понеделник, 9 март. Гражданите, които желаят да се възползват от нея, следва да се регистрират на следния линк: https://govforms.gov.il/.../touristsevacuationdata...
Възможността за напускане на Израел по суша, през Йордания и Египет, със самостоятелно организиран транспорт се запазва.
През изминалите дни българското посолство в Тел Авив оказа съдействие за извеждане по сухопътни маршрути от Израел на желаещите български граждани и остава на разположение при необходимост, в контекста на новите възможности за напускане на страната.
Контакт с мисията може да бъде осъществен на спешния телефонен номер: +972 54 595 4379 и + 972 54 764 0089, както и чрез електронната поща: [email protected]
